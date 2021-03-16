Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
KupiVip
Приват Трэйд
Публикаций - 76, упоминаний - 152
KupiVip упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козлов Михаил 159 16
|Быстров Константин 19 14
|Садовенко Илья 61 14
|Еремеев Сергей 17 14
|Александрин Андрей 15 13
|Карпенко Дмитрий 27 13
|Ушаков Михаил 29 12
|Шадаев Максут 390 11
|Холязников Владимир 13 11
|Брагин Павел 22 11
|Гуральников Сергей 161 10
|Пирогов Алексей 29 10
|Прохоров Фёдор 79 10
|Леушев Андрей 63 10
|Шевченко Владимир 135 10
|Халяпин Сергей 78 10
|Соколов Михаил 26 10
|Широких Алексей 70 10
|Мацоцкий Сергей 162 10
|Меднов Сергей 120 10
|Богданов Кирилл 91 10
|Хрусталев Александр 31 10
|Козырев Алексей 271 9
|Громов Иван 96 9
|Кравченко Константин 71 9
|Ермолаев Артем 340 8
|Фомичев Олег 107 8
|Сыкулев Андрей 58 7
|Стуров Дмитрий 25 7
|Качанов Олег 58 7
|Реймер Денис 49 7
|Богачев Игорь 172 7
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 7
|Устюжанин Дмитрий 48 7
|Солодовников Денис 63 7
|Курило Андрей 37 7
|Юсупов Ренат 107 7
|Разгуляев Валерий 18 7
|Строкович Антон 45 7
|Козырь Сергей 30 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7246 5
|Thomson Reuters - Рейтер 4813 1
|РИА Новости 703 1
|The Bell - Издание 34 1
|CrunchBase 62 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 742 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 73 1
|BCG - Boston Consulting Group 46 1
|Forrester Research 582 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru