KupiVip - Приват Трэйд

AliExpress и KupiVip объявили о совместном развитии fashion-бизнеса s Россия объявили о начале эксклюзивного партнерства: на AliExpress открывается официальный магазин KupiVip — компания пока не планирует выходить на другие российские маркетплейсы. Таким образо

Валовый доход KupiVip Group в 2015 г. увеличился на 50% ли. За 2015 г. валовый доход компании увеличился на 50% по сравнению с 2014 г. Как сообщили CNews в KupiVip Group, валовый оборот российского онлайн-ритейлера составил p16,5 млрд с НДС. Kupi

Converse вместе с KupiVip E-Сommerce Services запустила первый интернет-магазин в России представила первый официальный интернет-магазин в России. Над реализацией проекта работала компания KupiVip E-Сommerce Services, предоставив услуги по разработке сайта, организации складской об

KupiVIP подключил к платежной платформе ChronoPay магазин Sapato Компании ChronoPay и KupiVip Group подписали соглашение, согласно которому к платёжной платформе подключается мага

KupiVip Group расширил зону доставки для жителей Московской и Калужской областей Жители Московской и части Калужской областей теперь смогут примерить вещи перед покупкой в KupiVip.ru. Интернет-магазин запустил доставку в эти регионы силами собственной курьерской сл

KupiVIP Group запустил проект Eurosale для жителей Казахстана Компания KupiVIP Group, игрок рынка электронной коммерции, объявила о запуске проекта Eurosale для жит

KupiVIP покупает онлайн-магазин обуви, одежды и аксессуаров Sapato.ru Интернет-магазин KupiVIP.ru объявил о покупке у Ozon Group онлайн-магазина Sapato.ru, специализирующегося на о

KupiVIP.ru запускает свой собственный киберпонедельник Интернет-магазин KupiVIP.ru анонсировал запуск однодневной распродажи «Шок Sale». Цель акции — побить рекорды

KupiVIP запускает продажи на eBay Компания KupiVIP объявила о запуске продаж через международную платформу ebay.com в России. Компания намерена развивать маркетплейс модель бизнеса за счет диверсификации каналов сбыта, расширения постоя

KupiVIP.ru разработал собственное решение для планирования доставки товаров Холдинг KupiVIP.ru завершил разработку собственного комплексного ИТ-решения для автоматизации службы

KupiVIP.ru по итогам 2014 г. увеличил свой доход на 44% Интернет-магазин KupiVIP.ru, игрок российского рынка электронной коммерции, завершил 2014 г. со стабильными по

KupiVIP.ru открыл представительство в Казахстане Холдинг KupiVIP.ru объявил об открытии офиса в Алматы. Открытие представительства в Казахстане являет

KupiVIP.ru запустил бесплатное приложение для iPhone Интернет-магазин KupiVIP.ru, игрок российского рынка электронной коммерции, запустил бесплатное приложение для

KupiVIP.ru присоединил ShopTime.ru яния с интернет-магазином ShopTime.ru. В рамках международной стратегии на 2015 г. интернет-магазин KupiVIP.ru планирует открыть разделы с постоянным ассортиментом от мировых брендов на сайте.

KupiVIP.ru выведет ИТ-платформу GateStore на российский рынок электронной коммерции Холдинг KupiVIP.ru подвел итоги трехлетнего тестирования платформы GateStore. Как сообщили CNews в

KupiVip.ru модернизировал свою ИТ-инфраструктуру на базе решений IBM Компания «Приват Трэйд» (бренд KupiVip.Ru) и компания IBM завершили проект по модернизации ИТ-инфраструктуры, который позвол

KupiVIP.ru приобрел стартап Price3d.ru Холдинг KupiVIP.ru приобрел стартап Price3d.ru, представляющий технологичную платформу, которая на ос

«Ланит» создал систему электронного согласования договоров для KupiVIP.ru Компания «Ланит» создала и внедрила систему электронного согласования договоров в холдинге KupiVIP.ru, работающем на рынке электронной коммерции. Система электронного документооборота

Замгендиректора KupiVip стал вице-президентом «Ростелекома» ьхорн стал заместителем генерального директора по финансово-экономическим вопросам онлайн-ритейлера KupiVip Holding (KupiVIP, KupiLux и ShopTime), которые занимаются созданием онлайн-маг

KupiVIP.ru оптимизирует управление взаимоотношениями с поставщиками с помощью решений Microsoft Международная консалтинговая компания Columbus и интернет-холдинг KupiVIP.ru объявили о начале сотрудничества. В рамках совместного проекта на базе продуктов M

KupiVIP.ru и KupiLUXE.ru прошли сертификацию сервиса «Надежная покупка» Шопинг-клуб KupiVIP.ru и онлайн-бутик KupiLUXE.ru холдинга KupiVIP признаны надежными – обе онлайн

«Дневник.ру», KupiVIP и Game-insight вошли в Топ-10 самых успешных стартапов Рунета 0 попали два туристических сайта: онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru и онлайн-бронирования авиабилетов Anywayanyday.com. Еще два сайта – успешные онлайн-магазины: супермаркет Wikimart и шопинг-клуб KupiVIP. В десятку попали и лидеры мировой мобильной игровой индустрии ZeptoLab и Game-insight. В рейтинг также были включены Jelastic.com – новое поколение хостинговых платформ для Java и веб-

Российский онлайн-магазин получил $55 млн от западных инвесторов Онлайн-магазин Оскара Хартманна KupiVIP.ru привлек $55 млн в ходе четвертого раунда инвестиций. Финансирование поступило от т

Шоппинг-клуб KupiVIP.ru привлек $55 млн инвестиций Российский шоппинг-клуб KupiVIP.ru привлек $55 млн инвестиций. Об этом сообщается в микроблоге венчурного фонда Mangr

Шопинг-клуб KupiVIP.ru запустил приложение для «Одноклассников» Компания KupiVIP.ru объявила о том, что совместно с социальной сетью «Одноклассники» запустила на прав

Шоппинг-клуб KupiVIP.ru получил $20 млн инвестиций Российский шоппинг-клуб KupiVIP.ru получил $20 млн в рамках третьего раунда инвестиций. Об этом сообщает блог Quintur

В сервисе KupiVIP.ru зарегистрировалось 300 тыс. пользователей Шопинг-клуб KupiVIP.ru объявил о том, что за полгода работы сервиса количество зарегистрированных пользов

Инвестор Skype вложился в российский интернет-магазин , а также российская инвестиционная компания АРЛАН и венчурный фонд ABRT выделили интернет-магазину KupiVIP.ru второй раунд инвестиций в размере $8 млн. Первый транш компания «Приват Трэйд», уп

Шопинг-клуб KupiVIP.ru привлек $8 млн инвестиций компания «Арлан» и венчурный фонд ABRT объявили о втором раунде инвестиций в российский шопинг-клуб KupiVIP.ru. Объем инвестиций составил $8 млн. Привлеченный капитал планируется использовать н