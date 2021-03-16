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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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KupiVip
Приват Трэйд



16.03.2021 Исследование: российский рынок аутсорсинга eCom-инфраструктуры 1
03.12.2020 AliExpress и KupiVip объявили о совместном развитии fashion-бизнеса 4
24.11.2020 Сбербанк создал направление электронной коммерции 1
16.10.2020 Ветеран Минцифры назначен главным конструктором ГАС «Выборы» 1
10.02.2020 «Алиса» обновила умную камеру 1
14.09.2017 Бизнес-марафон «Трансформация в Олимпийском» пройдет 29-30 сентября 1
10.04.2017 Россия: количество сделок с участием бизнес-ангелов выросло на 41% в 2016 году 1
06.07.2016 Оскар Хартманн инвестировал 1 млн евро в проект по ремонту автомобилей CarFix 1
11.02.2016 Валовый доход KupiVip Group в 2015 г. увеличился на 50% 8
28.01.2016 Converse вместе с KupiVip E-Сommerce Services запустила первый интернет-магазин в России 1
28.01.2016 Общий оборот акции «Киберпонедельник-2016» составил не менее 9 млрд руб. 1
20.08.2015 KupiVIP подключил к платежной платформе ChronoPay магазин Sapato 5
24.06.2015 KupiVip Group расширил зону доставки для жителей Московской и Калужской областей 2
04.06.2015 KupiVIP Group запустил проект Eurosale для жителей Казахстана 3
22.04.2015 KupiVIP покупает онлайн-магазин обуви, одежды и аксессуаров Sapato.ru 4
03.03.2015 KupiVIP.ru запускает свой собственный киберпонедельник 3
18.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
11.02.2015 KupiVIP запускает продажи на eBay 7
05.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
04.02.2015 KupiVIP.ru разработал собственное решение для планирования доставки товаров 3
19.01.2015 KupiVIP.ru по итогам 2014 г. увеличил свой доход на 44% 5
13.01.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
18.12.2014 KupiVIP.ru открыл представительство в Казахстане 3
21.11.2014 Розница: правила антикризисной информатизации 3
21.11.2014 KupiVIP.ru запустил бесплатное приложение для iPhone 4
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
31.10.2014 KupiVIP.ru присоединил ShopTime.ru 5
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
16.09.2014 KupiVIP.ru выведет ИТ-платформу GateStore на российский рынок электронной коммерции 2
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
28.08.2014 KupiVip.ru модернизировал свою ИТ-инфраструктуру на базе решений IBM 6
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
11.08.2014 KupiVIP.ru приобрел стартап Price3d.ru 2
21.03.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: сегодня и завтра» 1

Публикаций - 76, упоминаний - 152

KupiVip упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2738 12
PwC - PricewaterhouseCoopers 396 11
Tonk - Тонк ГК 32 11
IBS - ИБС ИТ Услуги 1215 10
Роснефть РН-информ 32 10
Citrix Systems 665 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1332 10
Yandex - Яндекс 4350 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7050 9
Microsoft Corporation 16418 7
CleverDATA 54 7
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 440 7
Cinimex - Синимекс 160 7
Ланит ГК 1374 6
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 6
Инверсия 85 6
HDS - Hitachi Data Systems 356 5
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 40 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Инфозащита 24 4
Amazon Inc - Amazon.com 1760 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3400 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 389 4
Polycom - Поликом Раша 339 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 354 4
Элвис-Плюс 85 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 388 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 199 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 171 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1058 3
Белый Ветер Цифровой 132 3
ICL Services 51 3
Inventive Retail Group 63 3
SAP CIS - САП СНГ 796 3
АйТи 922 3
LG Electronics 2703 2
PayPal 555 2
IBM 5874 1
Rambler Group - Рамблер ГК 670 1
Утконос 100 18
Mary Kay - Мэри Кэй 84 15
X5 Group 609 14
Обувь России 27 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1468 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 490 13
X5 Group - Пятерочка 579 13
Роснефть НК 405 10
ПСБ - Промсвязьбанк 622 10
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 81 10
Газпром нефть 387 9
ВТБ Банк Москвы 414 8
Citibank - Ситибанк 217 8
МДМ Банк 157 8
eBay Inc 959 7
Окей - О'Кей - Гипермаркет 55 7
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 56 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 103 7
Lamoda 84 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
Sapato.ru 18 6
Почта России ПАО 1733 5
Yves Rocher - Ив Роше 31 5
Связной ГК 1041 5
Открытие ФК 550 5
Auchan Holding - Ашан 161 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 202 4
Возрождение - Коммерческий банк 113 4
WikiMart - Викимарт 40 4
Adidas 110 3
ВкусВилл 48 3
Л’Этуаль - Торговая сеть 51 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 3
Аэрофлот 559 3
Альфа-Банк 1237 3
Совкомбанк ПАО 147 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 143 3
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 3
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 17 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1104 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 782 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1701 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1368 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Федеральное казначейство России 827 3
Правительство Москвы 757 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6622 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1762 2
Президент Российской Федерации 1563 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 258 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 357 1
Правительство РФ 2377 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2194 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 179 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 74 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 808 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 306 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3593 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11407 8
e-Commerce - Электронная коммерция 323 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1784 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 255 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 482 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6266 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1589 2
BPaaS - Business Process as a Service - Бизнес-процессы как сервис 22 2
ИТ-аутсорсинг 781 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1924 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1134 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 766 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 207 1
Big Data - Большие данные 1144 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1310 1
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 39 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1473 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 649 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Мобильное приложение - Mobile app 34 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 83 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 543 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 214 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 661 1
Kaspersky DDoS Prevention 27 4
Яндекс.Маркет 448 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 563 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 230 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 9 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
Microsoft Dynamics NAV 262 1
Badoo - Социальная сеть 33 1
Microsoft Dynamics CRM 484 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 124 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 880 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1604 1
Microsoft Skype 1747 1
Apple Siri - Голосовой помощник 303 1
Microsoft SQL Server 979 1
Microsoft Azure 1174 1
Apple - App Store 2214 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 1
Microsoft SharePoint Server 112 1
Java - Язык программирования 1812 1
SQL - Язык программирования 487 1
Google Android 10788 1
VK - Mail.ru Одноклассники 941 1
OneTwoTrip 30 1
Boomstarter Network 11 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 1
Козлов Михаил 159 16
Быстров Константин 19 14
Садовенко Илья 61 14
Еремеев Сергей 17 14
Александрин Андрей 15 13
Карпенко Дмитрий 27 13
Ушаков Михаил 29 12
Шадаев Максут 390 11
Холязников Владимир 13 11
Брагин Павел 22 11
Гуральников Сергей 161 10
Пирогов Алексей 29 10
Прохоров Фёдор 79 10
Леушев Андрей 63 10
Шевченко Владимир 135 10
Халяпин Сергей 78 10
Соколов Михаил 26 10
Широких Алексей 70 10
Мацоцкий Сергей 162 10
Меднов Сергей 120 10
Богданов Кирилл 91 10
Хрусталев Александр 31 10
Козырев Алексей 271 9
Громов Иван 96 9
Кравченко Константин 71 9
Ермолаев Артем 340 8
Фомичев Олег 107 8
Сыкулев Андрей 58 7
Стуров Дмитрий 25 7
Качанов Олег 58 7
Реймер Денис 49 7
Богачев Игорь 172 7
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 7
Устюжанин Дмитрий 48 7
Солодовников Денис 63 7
Курило Андрей 37 7
Юсупов Ренат 107 7
Разгуляев Валерий 18 7
Строкович Антон 45 7
Козырь Сергей 30 7
Россия - Российская федерация - РФ 72099 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23170 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10545 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21720 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10169 6
Германия - Федеративная Республика 5391 5
Россия - ЦФО - Калужская область 671 5
Казахстан - Республика 3515 4
Европа 5507 4
Европа Восточная 2402 4
Россия - ЦФО - Тульская область 849 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 479 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 426 4
Украина 4766 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8478 3
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 313 3
Абхазия - Республика 110 3
Франция - Французская Республика 3179 3
Италия - Итальянская Республика 1996 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 768 3
Армения - Республика 887 3
Азия - Азиатский регион 2296 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6441 3
Беларусь - Белоруссия 2696 2
США - Массачусетс - Бостон 173 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 204 1
Казахстан - Алматы 386 1
Латинская Америка 989 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 281 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 437 1
Россия - УФО - Тюменская область 716 1
Россия - СФО - Новосибирская область 981 1
США - Калифорния 1665 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1664 1
Испания - Королевство 1790 1
Индия - Республика 3029 1
Сингапур - Республика 1048 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3228 1
Япония 5030 1
Южная Корея - Республика 2343 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2517 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 183 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3834 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1883 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 121 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4707 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3408 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1205 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 972 1
Спам - Spam 173 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 1
Русский язык 1293 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1327 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 27 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7246 5
Thomson Reuters - Рейтер 4813 1
РИА Новости 703 1
The Bell - Издание 34 1
CrunchBase 62 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 742 1
Data Insight - Исследовательское агентство 73 1
BCG - Boston Consulting Group 46 1
Forrester Research 582 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 143 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 822 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 469 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 83 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 665 11
CNews AWARDS - награда 304 7
CNews APPWards 36 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
Создано именных указателей - 47370.
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