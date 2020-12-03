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Индексная книга (каталог) CNews*
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KupiVip Приват Трэйд

KupiVip - Приват Трэйд

СОБЫТИЯ

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03.12.2020 AliExpress и KupiVip объявили о совместном развитии fashion-бизнеса

s Россия объявили о начале эксклюзивного партнерства: на AliExpress открывается официальный магазин KupiVip — компания пока не планирует выходить на другие российские маркетплейсы. Таким образо
11.02.2016 Валовый доход KupiVip Group в 2015 г. увеличился на 50%

ли. За 2015 г. валовый доход компании увеличился на 50% по сравнению с 2014 г. Как сообщили CNews в KupiVip Group, валовый оборот российского онлайн-ритейлера составил p16,5 млрд с НДС. Kupi
28.01.2016 Converse вместе с KupiVip E-Сommerce Services запустила первый интернет-магазин в России

представила первый официальный интернет-магазин в России. Над реализацией проекта работала компания KupiVip E-Сommerce Services, предоставив услуги по разработке сайта, организации складской об
20.08.2015 KupiVIP подключил к платежной платформе ChronoPay магазин Sapato

Компании ChronoPay и KupiVip Group подписали соглашение, согласно которому к платёжной платформе подключается мага
24.06.2015 KupiVip Group расширил зону доставки для жителей Московской и Калужской областей

Жители Московской и части Калужской областей теперь смогут примерить вещи перед покупкой в KupiVip.ru. Интернет-магазин запустил доставку в эти регионы силами собственной курьерской сл
04.06.2015 KupiVIP Group запустил проект Eurosale для жителей Казахстана

Компания KupiVIP Group, игрок рынка электронной коммерции, объявила о запуске проекта Eurosale для жит
22.04.2015 KupiVIP покупает онлайн-магазин обуви, одежды и аксессуаров Sapato.ru

Интернет-магазин KupiVIP.ru объявил о покупке у Ozon Group онлайн-магазина Sapato.ru, специализирующегося на о
03.03.2015 KupiVIP.ru запускает свой собственный киберпонедельник

Интернет-магазин KupiVIP.ru анонсировал запуск однодневной распродажи «Шок Sale». Цель акции — побить рекорды

11.02.2015 KupiVIP запускает продажи на eBay

Компания KupiVIP объявила о запуске продаж через международную платформу ebay.com в России. Компания намерена развивать маркетплейс модель бизнеса за счет диверсификации каналов сбыта, расширения постоя
04.02.2015 KupiVIP.ru разработал собственное решение для планирования доставки товаров

Холдинг KupiVIP.ru завершил разработку собственного комплексного ИТ-решения для автоматизации службы

19.01.2015 KupiVIP.ru по итогам 2014 г. увеличил свой доход на 44%

Интернет-магазин KupiVIP.ru, игрок российского рынка электронной коммерции, завершил 2014 г. со стабильными по
18.12.2014 KupiVIP.ru открыл представительство в Казахстане

Холдинг KupiVIP.ru объявил об открытии офиса в Алматы. Открытие представительства в Казахстане являет
21.11.2014 KupiVIP.ru запустил бесплатное приложение для iPhone

Интернет-магазин KupiVIP.ru, игрок российского рынка электронной коммерции, запустил бесплатное приложение для
31.10.2014 KupiVIP.ru присоединил ShopTime.ru

яния с интернет-магазином ShopTime.ru. В рамках международной стратегии на 2015 г. интернет-магазин KupiVIP.ru планирует открыть разделы с постоянным ассортиментом от мировых брендов на сайте.

16.09.2014 KupiVIP.ru выведет ИТ-платформу GateStore на российский рынок электронной коммерции

Холдинг KupiVIP.ru подвел итоги трехлетнего тестирования платформы GateStore. Как сообщили CNews в

28.08.2014 KupiVip.ru модернизировал свою ИТ-инфраструктуру на базе решений IBM

Компания «Приват Трэйд» (бренд KupiVip.Ru) и компания IBM завершили проект по модернизации ИТ-инфраструктуры, который позвол
11.08.2014 KupiVIP.ru приобрел стартап Price3d.ru

Холдинг KupiVIP.ru приобрел стартап Price3d.ru, представляющий технологичную платформу, которая на ос
27.01.2014 «Ланит» создал систему электронного согласования договоров для KupiVIP.ru

Компания «Ланит» создала и внедрила систему электронного согласования договоров в холдинге KupiVIP.ru, работающем на рынке электронной коммерции. Система электронного документооборота

04.06.2013 Замгендиректора KupiVip стал вице-президентом «Ростелекома»

ьхорн стал заместителем генерального директора по финансово-экономическим вопросам онлайн-ритейлера KupiVip Holding (KupiVIP, KupiLux и ShopTime), которые занимаются созданием онлайн-маг
04.12.2012 KupiVIP.ru оптимизирует управление взаимоотношениями с поставщиками с помощью решений Microsoft

Международная консалтинговая компания Columbus и интернет-холдинг KupiVIP.ru объявили о начале сотрудничества. В рамках совместного проекта на базе продуктов M
10.08.2012 KupiVIP.ru и KupiLUXE.ru прошли сертификацию сервиса «Надежная покупка»

Шопинг-клуб KupiVIP.ru и онлайн-бутик KupiLUXE.ru холдинга KupiVIP признаны надежными – обе онлайн
29.03.2012 «Дневник.ру», KupiVIP и Game-insight вошли в Топ-10 самых успешных стартапов Рунета

0 попали два туристических сайта: онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru и онлайн-бронирования авиабилетов Anywayanyday.com. Еще два сайта – успешные онлайн-магазины: супермаркет Wikimart и шопинг-клуб KupiVIP. В десятку попали и лидеры мировой мобильной игровой индустрии ZeptoLab и Game-insight. В рейтинг также были включены Jelastic.com – новое поколение хостинговых платформ для Java и веб-
14.04.2011 Российский онлайн-магазин получил $55 млн от западных инвесторов

Онлайн-магазин Оскара Хартманна KupiVIP.ru привлек $55 млн в ходе четвертого раунда инвестиций. Финансирование поступило от т
14.04.2011 Шоппинг-клуб KupiVIP.ru привлек $55 млн инвестиций

Российский шоппинг-клуб KupiVIP.ru привлек $55 млн инвестиций. Об этом сообщается в микроблоге венчурного фонда Mangr
24.02.2011 Шопинг-клуб KupiVIP.ru запустил приложение для «Одноклассников»

Компания KupiVIP.ru объявила о том, что совместно с социальной сетью «Одноклассники» запустила на прав
18.01.2010 Шоппинг-клуб KupiVIP.ru получил $20 млн инвестиций

Российский шоппинг-клуб KupiVIP.ru получил $20 млн в рамках третьего раунда инвестиций. Об этом сообщает блог Quintur
13.05.2009 В сервисе KupiVIP.ru зарегистрировалось 300 тыс. пользователей

Шопинг-клуб KupiVIP.ru объявил о том, что за полгода работы сервиса количество зарегистрированных пользов
25.03.2009 Инвестор Skype вложился в российский интернет-магазин

, а также российская инвестиционная компания АРЛАН и венчурный фонд ABRT выделили интернет-магазину KupiVIP.ru второй раунд инвестиций в размере $8 млн. Первый транш компания «Приват Трэйд», уп
25.03.2009 Шопинг-клуб KupiVIP.ru привлек $8 млн инвестиций

компания «Арлан» и венчурный фонд ABRT объявили о втором раунде инвестиций в российский шопинг-клуб KupiVIP.ru. Объем инвестиций составил $8 млн. Привлеченный капитал планируется использовать н
29.10.2008 Mangrove Capital и ABRT вложили миллионы в первый шопинг-клуб Рунета

В Рунете появился первый онлайн шопинг-клуб под названием KupiVIP.ru. Это закрытый клуб, стать членом которого можно исключительно по приглашению одног

Публикаций - 82, упоминаний - 138

KupiVip и организации, системы, технологии, персоны:

Развитие Бизнеса / Ру 81 15
VK - Mail.ru Group 3602 14
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 11
Tonk - Тонк ГК 63 11
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 10
Yandex - Яндекс 9216 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Citrix Systems 868 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 10
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 9
Microsoft Corporation 25775 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 7
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 7
Инверсия - Инверсия НПФ 156 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Artwell - Артвелл 16 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 5
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 5
Quintura Search 34 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 3
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 3
Лента - Утконос 180 23
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
Mary Kay - Мэри Кэй 104 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
OR Group - Обувь России 29 14
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 13
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
Роснефть НК - нефтяная компания 562 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 10
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 9
Альфа-Банк 1979 9
GFG - Lamoda - Купишуз 219 9
Газпром нефть 725 9
eBay Inc 1640 8
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 7
Новард УК - Novard 73 7
Sapato.ru 21 7
ABRT Венчурный фонд 33 7
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 7
ВкусВилл - Избёнка 216 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 7
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 7
WikiMart - Викимарт 53 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Почта России ПАО 2370 5
Связной ГК 1401 5
Yves Rocher - Ив Роше 35 5
Finn Flare - ФФ Стайл 46 4
Direct Group 14 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Федеральное казначейство России 1949 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 13
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 5
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Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 3
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 3
BPaaS - Business Process as a Service - bpmPaaS - Бизнес-процессы как сервис 27 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Data monetization - Монетизация данных 1965 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 5
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Nintex Workflow 11 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Google Android 15244 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Dynamics 1197 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
Groupe SEB - Moulinex ME 55 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 1
Nintex Forms 3 1
Nintex Mobile 1 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
VK - Mail.Ru Почта Постмастер 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Apple iOS 8583 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Apple - App Store 3109 1
Microsoft Azure 1526 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Быстров Константин 24 18
Козлов Михаил 182 18
Хлуднев Егор 17 16
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 19 15
Садовенко Илья 65 14
Карпенко Дмитрий 31 14
Еремеев Сергей 25 14
Александрин Андрей 15 13
Коваленко Антон 32 13
Брагин Павел 25 12
Холязников Владимир 14 12
Ушаков Михаил 36 12
Шадаев Максут 1210 11
Леушев Андрей 75 10
Гуральников Сергей 164 10
Хрусталев Александр 33 10
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
Широких Алексей 72 10
Пирогов Алексей 29 10
Строкович Антон 53 10
Стуров Дмитрий 33 10
Иншаков Дмитрий 51 10
Пшыченко Дмитрий 20 10
Севрюков Алексей 19 10
Паринов Олег 11 10
Богданов Кирилл 112 10
Мацоцкий Сергей 180 10
Халяпин Сергей 96 10
Шевченко Владимир 153 10
Меднов Сергей 124 10
Прохоров Фёдор 83 10
Громов Иван 102 9
Козырев Алексей 328 9
Кравченко Константин 101 9
Авданина Надежда 12 8
Качанов Олег 121 8
Фомичев Олег 139 8
Ермолаев Артем 379 8
Левиков Антон 69 7
Разгуляев Валерий 18 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
Европа 24964 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Европа Восточная 3138 10
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 10
Франция - Французская Республика 8177 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
Казахстан - Республика 6048 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 4
Украина 7928 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Япония 13807 3
Армения - Республика 2449 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 3
Абхазия - Республика 196 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Израиль 2856 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Франция - Тулуза 78 1
Германия - Саксония-Анхальт - Галле 7 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 9
Fashion industry - Индустрия моды 364 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 201 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Английский язык 7030 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
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ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 12
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
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BCG - Boston Consulting Group 117 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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