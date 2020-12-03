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KupiVip Приват Трэйд
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.12.2020
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AliExpress и KupiVip объявили о совместном развитии fashion-бизнеса
s Россия объявили о начале эксклюзивного партнерства: на AliExpress открывается официальный магазин KupiVip — компания пока не планирует выходить на другие российские маркетплейсы. Таким образо
|11.02.2016
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Валовый доход KupiVip Group в 2015 г. увеличился на 50%
ли. За 2015 г. валовый доход компании увеличился на 50% по сравнению с 2014 г. Как сообщили CNews в KupiVip Group, валовый оборот российского онлайн-ритейлера составил p16,5 млрд с НДС. Kupi
|28.01.2016
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Converse вместе с KupiVip E-Сommerce Services запустила первый интернет-магазин в России
представила первый официальный интернет-магазин в России. Над реализацией проекта работала компания KupiVip E-Сommerce Services, предоставив услуги по разработке сайта, организации складской об
|20.08.2015
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KupiVIP подключил к платежной платформе ChronoPay магазин Sapato
Компании ChronoPay и KupiVip Group подписали соглашение, согласно которому к платёжной платформе подключается мага
|24.06.2015
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KupiVip Group расширил зону доставки для жителей Московской и Калужской областей
Жители Московской и части Калужской областей теперь смогут примерить вещи перед покупкой в KupiVip.ru. Интернет-магазин запустил доставку в эти регионы силами собственной курьерской сл
|04.06.2015
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KupiVIP Group запустил проект Eurosale для жителей Казахстана
Компания KupiVIP Group, игрок рынка электронной коммерции, объявила о запуске проекта Eurosale для жит
|22.04.2015
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KupiVIP покупает онлайн-магазин обуви, одежды и аксессуаров Sapato.ru
Интернет-магазин KupiVIP.ru объявил о покупке у Ozon Group онлайн-магазина Sapato.ru, специализирующегося на о
|03.03.2015
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KupiVIP.ru запускает свой собственный киберпонедельник
Интернет-магазин KupiVIP.ru анонсировал запуск однодневной распродажи «Шок Sale». Цель акции — побить рекорды
|11.02.2015
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KupiVIP запускает продажи на eBay
Компания KupiVIP объявила о запуске продаж через международную платформу ebay.com в России. Компания намерена развивать маркетплейс модель бизнеса за счет диверсификации каналов сбыта, расширения постоя
|04.02.2015
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KupiVIP.ru разработал собственное решение для планирования доставки товаров
Холдинг KupiVIP.ru завершил разработку собственного комплексного ИТ-решения для автоматизации службы
|19.01.2015
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KupiVIP.ru по итогам 2014 г. увеличил свой доход на 44%
Интернет-магазин KupiVIP.ru, игрок российского рынка электронной коммерции, завершил 2014 г. со стабильными по
|18.12.2014
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KupiVIP.ru открыл представительство в Казахстане
Холдинг KupiVIP.ru объявил об открытии офиса в Алматы. Открытие представительства в Казахстане являет
|21.11.2014
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KupiVIP.ru запустил бесплатное приложение для iPhone
Интернет-магазин KupiVIP.ru, игрок российского рынка электронной коммерции, запустил бесплатное приложение для
|31.10.2014
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KupiVIP.ru присоединил ShopTime.ru
яния с интернет-магазином ShopTime.ru. В рамках международной стратегии на 2015 г. интернет-магазин KupiVIP.ru планирует открыть разделы с постоянным ассортиментом от мировых брендов на сайте.
|16.09.2014
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KupiVIP.ru выведет ИТ-платформу GateStore на российский рынок электронной коммерции
Холдинг KupiVIP.ru подвел итоги трехлетнего тестирования платформы GateStore. Как сообщили CNews в
|28.08.2014
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KupiVip.ru модернизировал свою ИТ-инфраструктуру на базе решений IBM
Компания «Приват Трэйд» (бренд KupiVip.Ru) и компания IBM завершили проект по модернизации ИТ-инфраструктуры, который позвол
|11.08.2014
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KupiVIP.ru приобрел стартап Price3d.ru
Холдинг KupiVIP.ru приобрел стартап Price3d.ru, представляющий технологичную платформу, которая на ос
|27.01.2014
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«Ланит» создал систему электронного согласования договоров для KupiVIP.ru
Компания «Ланит» создала и внедрила систему электронного согласования договоров в холдинге KupiVIP.ru, работающем на рынке электронной коммерции. Система электронного документооборота
|04.06.2013
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Замгендиректора KupiVip стал вице-президентом «Ростелекома»
ьхорн стал заместителем генерального директора по финансово-экономическим вопросам онлайн-ритейлера KupiVip Holding (KupiVIP, KupiLux и ShopTime), которые занимаются созданием онлайн-маг
|04.12.2012
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KupiVIP.ru оптимизирует управление взаимоотношениями с поставщиками с помощью решений Microsoft
Международная консалтинговая компания Columbus и интернет-холдинг KupiVIP.ru объявили о начале сотрудничества. В рамках совместного проекта на базе продуктов M
|10.08.2012
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KupiVIP.ru и KupiLUXE.ru прошли сертификацию сервиса «Надежная покупка»
Шопинг-клуб KupiVIP.ru и онлайн-бутик KupiLUXE.ru холдинга KupiVIP признаны надежными – обе онлайн
|29.03.2012
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«Дневник.ру», KupiVIP и Game-insight вошли в Топ-10 самых успешных стартапов Рунета
0 попали два туристических сайта: онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru и онлайн-бронирования авиабилетов Anywayanyday.com. Еще два сайта – успешные онлайн-магазины: супермаркет Wikimart и шопинг-клуб KupiVIP. В десятку попали и лидеры мировой мобильной игровой индустрии ZeptoLab и Game-insight. В рейтинг также были включены Jelastic.com – новое поколение хостинговых платформ для Java и веб-
|14.04.2011
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Российский онлайн-магазин получил $55 млн от западных инвесторов
Онлайн-магазин Оскара Хартманна KupiVIP.ru привлек $55 млн в ходе четвертого раунда инвестиций. Финансирование поступило от т
|14.04.2011
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Шоппинг-клуб KupiVIP.ru привлек $55 млн инвестиций
Российский шоппинг-клуб KupiVIP.ru привлек $55 млн инвестиций. Об этом сообщается в микроблоге венчурного фонда Mangr
|24.02.2011
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Шопинг-клуб KupiVIP.ru запустил приложение для «Одноклассников»
Компания KupiVIP.ru объявила о том, что совместно с социальной сетью «Одноклассники» запустила на прав
|18.01.2010
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Шоппинг-клуб KupiVIP.ru получил $20 млн инвестиций
Российский шоппинг-клуб KupiVIP.ru получил $20 млн в рамках третьего раунда инвестиций. Об этом сообщает блог Quintur
|13.05.2009
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В сервисе KupiVIP.ru зарегистрировалось 300 тыс. пользователей
Шопинг-клуб KupiVIP.ru объявил о том, что за полгода работы сервиса количество зарегистрированных пользов
|25.03.2009
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Инвестор Skype вложился в российский интернет-магазин
, а также российская инвестиционная компания АРЛАН и венчурный фонд ABRT выделили интернет-магазину KupiVIP.ru второй раунд инвестиций в размере $8 млн. Первый транш компания «Приват Трэйд», уп
|25.03.2009
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Шопинг-клуб KupiVIP.ru привлек $8 млн инвестиций
компания «Арлан» и венчурный фонд ABRT объявили о втором раунде инвестиций в российский шопинг-клуб KupiVIP.ru. Объем инвестиций составил $8 млн. Привлеченный капитал планируется использовать н
|29.10.2008
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Mangrove Capital и ABRT вложили миллионы в первый шопинг-клуб Рунета
В Рунете появился первый онлайн шопинг-клуб под названием KupiVIP.ru. Это закрытый клуб, стать членом которого можно исключительно по приглашению одног
KupiVip и организации, системы, технологии, персоны:
|Быстров Константин 24 18
|Козлов Михаил 182 18
|Хлуднев Егор 17 16
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 19 15
|Садовенко Илья 65 14
|Карпенко Дмитрий 31 14
|Еремеев Сергей 25 14
|Александрин Андрей 15 13
|Коваленко Антон 32 13
|Брагин Павел 25 12
|Холязников Владимир 14 12
|Ушаков Михаил 36 12
|Шадаев Максут 1210 11
|Леушев Андрей 75 10
|Гуральников Сергей 164 10
|Хрусталев Александр 33 10
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
|Широких Алексей 72 10
|Пирогов Алексей 29 10
|Строкович Антон 53 10
|Стуров Дмитрий 33 10
|Иншаков Дмитрий 51 10
|Пшыченко Дмитрий 20 10
|Севрюков Алексей 19 10
|Паринов Олег 11 10
|Богданов Кирилл 112 10
|Мацоцкий Сергей 180 10
|Халяпин Сергей 96 10
|Шевченко Владимир 153 10
|Меднов Сергей 124 10
|Прохоров Фёдор 83 10
|Громов Иван 102 9
|Козырев Алексей 328 9
|Кравченко Константин 101 9
|Авданина Надежда 12 8
|Качанов Олег 121 8
|Фомичев Олег 139 8
|Ермолаев Артем 379 8
|Левиков Антон 69 7
|Разгуляев Валерий 18 7
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 12
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|РИА Новости 1033 1
|The Bell - Издание 42 1
|Crunchbase 74 1
|Комсомольская правда ИД 83 1
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