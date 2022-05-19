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Yves Rocher Ив Роше

Yves Rocher - Ив Роше

СОБЫТИЯ

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19.05.2022 С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 1
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
04.09.2019 Данные 2,5 миллионов клиентов Yves Rocher оказались в открытом доступе 2
04.09.2019 Yves Rocher взломали по-крупному. Утекли данные миллионов клиентов и секретные рецепты 2
12.08.2019 Yves Rocher перевел свои магазины на планшеты Samsung Galaxy Tab 1
21.09.2018 Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в Москве 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
26.11.2015 Российский ритейл: ИТ превращается в ключевой актив 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
21.08.2015 Российский рынок мобильной бизнес-разработки: все дальше от Дикого Запада 2
23.03.2015 ИКТ в ритейле: конец ценовой конкуренции, расцвет сервисов 1
26.02.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
18.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
05.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
21.11.2014 Розница: правила антикризисной информатизации 2
10.11.2014 ActiveCloud by Softline построила резервный ЦОД для «Ив Роше Восток» 3
20.08.2014 Yves Rocher внедряет систему WiFi-аналитики 3
10.02.2014 Biglion предоставит скидки в торговых сетях и крупных интернет-магазинах 1
30.09.2013 МТС и MasterCard представили кобрендовый NFC-смартфон 1
14.02.2013 В Москве пройдет брифинг глав компаний топ-200 потребрынка России 1
27.07.2012 В Рунете появился геолокационный скидочный сервис 1
01.03.2012 Yves Rocher развивает свою торговую сеть в России с помощью Fortinet 3
01.03.2012 Yves Rocher Vostok строит свою сеть на базе решений Fortinet 3
25.01.2012 Infor10 PLM Process ускоряет проектирование продукции на предприятиях с непрерывным циклом производства 1
17.02.2011 «Билайн Бизнес» запустил аутсорсинговый call-центр в Нижнем Новгороде 1
10.12.2010 В Москве открылся первый постамат сети PickPoint 1
12.09.2008 Интеграторы и розница по одну сторону баррикад 1
07.12.2006 Интернет - слабое звено дистанционной торговли 1
19.10.2006 Yves Rocher внедряет "АСТОР:Модный Магазин" 2

Публикаций - 35, упоминаний - 48

Yves Rocher и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 7
Ростелеком 10948 4
Microsoft Corporation 25775 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
Samsung Electronics 11065 3
МегаФон 10742 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
1С-Рарус 982 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 2
Aliznet 2 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 2
Инфокомпас 14 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
InterProCom - Интерпроком 57 2
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 2
Esri CIS - Эсри СНГ 93 2
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 2
НИТ - Национальные информационные технологии 36 2
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 2
Instabank - Инстабанк 24 2
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 2
Алмитек 17 2
SAP SE 5601 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
Fortinet 452 2
Citrix Systems 868 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
Новард УК - Novard 73 10
Mary Kay - Мэри Кэй 104 10
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 9
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 8
Спортмастер - Sportmaster 201 7
OR Group - Обувь России 29 6
ВкусВилл - Избёнка 216 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
KupiVip - Приват Трэйд 82 5
Finn Flare - ФФ Стайл 46 5
Zolla - Золла 18 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
GFG - Lamoda - Купишуз 219 5
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 4
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 4
Седьмой Континент 65 4
Adidas - Адидас 170 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 4
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 4
Zenden Group - Дом одежды 66 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 3
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 3
Снежная Королева - СК Трейд 62 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 3
Терволина - Tervolina 8 3
Лудинг - Luding 11 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 3
Mr. Сумкин 6 3
FES Retail - РЕ Трэйдинг - бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, RE, RE MEN, XC, МО, FES RETAIL FAR EAST 5 3
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 3
SoBeautiful - L'Occitane - Л'Окситан - Локситан рус 14 3
Munz Group - Thomas Münz - Томас Мюнц - Münz-Schuhfabrik GmbH - Salamander - Briggs - LolliPolli 4 3
Дочки-Сыночки 8 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Умные платформы 1988 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Стандартизация - Standardization 2339 4
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 3
Google Android 15244 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 2
Fortinet - FortiAnalyzer 24 2
Fortinet - FortiManager 24 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
Biglion - Биглион 59 1
1С:Розница 110 1
Google Forms - Google Формы 81 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
1С-Рарус Бонусный сервис 1 1
Infor Workspace 5 1
МТС Магазин - Shop.MTS 40 1
НПО Аналитика - Retail Instruments 14 1
NCR RealPOS 50 1
Nintex Workflow 11 1
Nintex Forms 3 1
Nintex Mobile 1 1
Ростелеком - Астор Модный Магазин 8 1
Infor PLM Process 1 1
IBS HR-решения - IBS HR-консалтинг 8 1
Apple iOS 8583 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
Microsoft Azure 1526 1
SML - Standard ML - Язык программирования 17 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 1
Webmoney - PayMaster - Пэймастер - платежный интегратор 20 1
Староверов Денис 14 13
Левиков Антон 69 10
Садовенко Илья 65 9
Карпенко Дмитрий 31 6
Разгуляев Валерий 18 6
Зайцев Николай 32 6
Бахин Евгений 22 6
Коротнев Константин 35 5
Асратян Петр 36 5
Миронов Александр 16 5
Быстров Константин 24 5
Чаморцев Владимир 6 5
Козлов Михаил 182 4
Мушаков Игорь 36 4
Мусина Галина 6 4
Готовченков Дмитрий 6 4
Сечкин Алексей 19 3
Зубарев Александр 11 3
Герасимов Андрей 25 3
Комаров Евгений 6 3
Еремеев Сергей 25 3
Виноградов Сергей 16 3
Горбунов Вадим 12 3
Дубчак Кирилл 12 3
Сардарян Роберт 19 3
Корчагин Руслан 23 3
Чекель Павел 15 3
Сафронов Юрий 68 3
Муравлев Александр 15 3
Спиридонов Александр 49 3
Сологуб Денис 75 3
Першутов Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Козырь Сергей 32 3
Шарапов Максим 8 3
Алексеев Герман 10 3
Хлуднев Егор 17 3
Иванова Ирина 15 3
Хохлов Андрей 8 3
Мальцев Тимур 8 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Европа 24964 7
Франция - Французская Республика 8177 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Канада 5082 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Абхазия - Республика 196 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 36 1
Франция - Бретань 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Япония 13807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Испания - Королевство 3840 1
Нидерланды 3746 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Таиланд - Королевство 926 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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