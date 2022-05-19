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Yves Rocher Ив Роше
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 35, упоминаний - 48
Yves Rocher и организации, системы, технологии, персоны:
|Староверов Денис 14 13
|Левиков Антон 69 10
|Садовенко Илья 65 9
|Карпенко Дмитрий 31 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Зайцев Николай 32 6
|Бахин Евгений 22 6
|Коротнев Константин 35 5
|Асратян Петр 36 5
|Миронов Александр 16 5
|Быстров Константин 24 5
|Чаморцев Владимир 6 5
|Козлов Михаил 182 4
|Мушаков Игорь 36 4
|Мусина Галина 6 4
|Готовченков Дмитрий 6 4
|Сечкин Алексей 19 3
|Зубарев Александр 11 3
|Герасимов Андрей 25 3
|Комаров Евгений 6 3
|Еремеев Сергей 25 3
|Виноградов Сергей 16 3
|Горбунов Вадим 12 3
|Дубчак Кирилл 12 3
|Сардарян Роберт 19 3
|Корчагин Руслан 23 3
|Чекель Павел 15 3
|Сафронов Юрий 68 3
|Муравлев Александр 15 3
|Спиридонов Александр 49 3
|Сологуб Денис 75 3
|Першутов Александр 5 3
|Алехин Александр 6 3
|Козырь Сергей 32 3
|Шарапов Максим 8 3
|Алексеев Герман 10 3
|Хлуднев Егор 17 3
|Иванова Ирина 15 3
|Хохлов Андрей 8 3
|Мальцев Тимур 8 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.