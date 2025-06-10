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Терволина Tervolina

Терволина - Tervolina

УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «1C» вошла в состав учредителей «Селлематикс» - разработчика платформы для аналитики и управления продажами на маркетплейсах 1
03.12.2020 Оплата QR-кодами от Сбера — теперь в «Виктории» 1
08.04.2019 Loymax внедрила программу лояльности в сети салонов Tervolina 1
28.12.2018 Paylate купил сервис рассрочки AmmoPay 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
14.10.2013 Сеть салонов европейской обуви «Терволина» внедряет решение беспроводной аналитики Retail Instruments 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Терволина и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group 76 3
Loymax Solution - Лоймакс 12 1
НПО Аналитика 24 1
8508 1
1С - Селлематикс - Sellematics 2 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 167 4
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2529 3
Adidas - Адидас 163 3
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Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 104 3
Yves Rocher - Ив Роше 34 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 3
Снежная Королева - СК Трейд 56 3
OR Group - Обувь России 29 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 3
Лудинг - Luding 10 3
Finn Flare - ФФ Стайл 43 3
Новард УК - Novard 72 3
Седьмой Континент 64 3
Mr. Сумкин 6 3
Zolla - Золла 17 3
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 3
SoBeautiful - L'Occitane - Локситан рус 10 3
Munz Group - Thomas Münz - Томас Мюнц - Münz-Schuhfabrik GmbH - Salamander - Briggs - LolliPolli 4 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
FES Retail - РЕ Трэйдинг - бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, RE, RE MEN, XC, МО, FES RETAIL FAR EAST 4 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 1
ID Finance - IDF Eurasia 10 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Quiksilver 9 1
5 Карманов 3 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 163 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 6
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6892 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7579 1
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Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1104 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1565 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3499 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 211 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 471 1
НПО Аналитика - Retail Instruments 14 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 793 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 93 1
ID Finance AmmoPay 6 1
Paylate Доверительная оплата 5 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 187 1
1С - Селлематикс - Sellmonitor 1 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1030 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1727 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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