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ID Finance IDF Eurasia

ID Finance - IDF Eurasia

Финтех-группа IDF Eurasia – провайдер экосистемы высокотехнологичных финансовых сервисов для физических лиц и организаций. В Группу входят универсальный онлайн-банк «Свой банк», сервисы альтернативного кредитования Moneyman и Platiza, а также другие диджитал-компании.


07.02.2025 CorpSoft24 оптимизировал управление финансовыми потоками в финтех-группе IDF Eurasia 1
03.09.2024 Опрос ИT-руководителей: что мешает банкам выстроить единую систему цифровых решений 1
28.12.2018 Paylate купил сервис рассрочки AmmoPay 1
10.04.2018 ID Finance внедрила систему автоматических скидок на основе больших данных 1
06.03.2018 ID Finance разработала систему с распознаванием человека по клавиатурному почерку 1
06.03.2018 Россияне впервые в мире создали клавиатуру, узнающую пользователя по «почерку» 1
26.07.2017 Сооснователи ID Finance и Da Vinci Capital запускают финтех фонд на $200 млн 1
14.03.2017 ID Finance привлекла 10 млн евро через платформу Blackmoon 1
07.12.2016 Сервис онлайн-кредитования MoneyMan запустился в Бразилии 1
25.12.2015 ID Finance запустил сервис онлайн-кредитования MoneyMan в Польше 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

ID Finance и организации, системы, технологии, персоны:

8250 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 1
ID Finance - Platiza - Платиза 16 1
Dynamika - Динамика 23 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 27 6
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 2
Quiksilver 9 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 49 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
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Poczta Polska - Почты Польши - Польская почта 2 1
Терволина - Tervolina 7 1
5 Карманов 3 1
Абсолют Банк 230 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 2 1
Федеральное казначейство России 1781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5288 4
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ID Finance AmmoPay 6 5
ID Finance Solva 3 3
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Paylate Доверительная оплата 5 1
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