ID Finance IDF Eurasia
Финтех-группа IDF Eurasia – провайдер экосистемы высокотехнологичных финансовых сервисов для физических лиц и организаций. В Группу входят универсальный онлайн-банк «Свой банк», сервисы альтернативного кредитования Moneyman и Platiza, а также другие диджитал-компании.
ID Finance и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8250 1
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 1
|ID Finance - Platiza - Платиза 16 1
|Dynamika - Динамика 23 1
|ID Finance AmmoPay 6 5
|ID Finance Solva 3 3
|ID Finance Plazo 3 3
|Paylate Доверительная оплата 5 1
|Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 36 1
|Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
|1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 170 1
|Батин Борис 13 7
|Дунаев Александр 7 4
|Казак Екатерина 2 2
|Иванов Павел 9 1
|Железко Олег 10 1
|Попов Юрий 15 1
|Сейдак Олег 3 1
|Дымов Вадим 4 1
|Меркурьева Мария 1 1
|Батай Илья 55 1
|Носова Юлия 13 1
|Лебедева Ольга 17 1
|Мезенцев Александр 15 1
|Трушков Роман 4 1
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