ID Finance - IDF Eurasia

Финтех-группа IDF Eurasia – провайдер экосистемы высокотехнологичных финансовых сервисов для физических лиц и организаций. В Группу входят универсальный онлайн-банк «Свой банк», сервисы альтернативного кредитования Moneyman и Platiza, а также другие диджитал-компании.