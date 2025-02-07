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Носова Юлия



07.02.2025 CorpSoft24 оптимизировал управление финансовыми потоками в финтех-группе IDF Eurasia 1
19.06.2018 Интернет-магазин Faberlic «пробил» 7,5 млн чеков через сервис «Атол Онлайн» 1
08.02.2018 «АТОЛ Онлайн»: 100 млн чеков за восемь месяцев 1
14.11.2017 Интернет-ритейлеры арендовали в «Атол Онлайн» 5000 касс за 5 месяцев 1
10.11.2017 «Атол» и OFD.RU предложили экономичный вариант перехода на онлайн-кассы 1
26.10.2017 «Атол Онлайн» интегрирован с оператором фискальных данных «Первый ОФД» 1
09.10.2017 «Райффайзенбанк» интегрировал интернет-эквайринг с сервисом по аренде касс 1
06.09.2017 Сервис «Атол Онлайн» выбрали более 3 000 интернет-предпринимателей 1
29.05.2017 Сбербанк предложил интернет-магазинам решение для перехода на онлайн-кассы 1
25.05.2017 «Атол» запустил сервис по аренде онлайн-касс 1
17.02.2017 В реестр ФНС России включена касса для интернет-торговли от «Атол» 1
17.02.2017 В реестре ФНС России появилась первая касса для интернет-торговли 1
25.08.2016 «Атол» подключил к ЕГАИС 200 магазинов ГК «Ритм 2000» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Носова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 271 12
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 324 7
1С-Битрикс - Bitrix 581 5
Robokassa - Робокасса 51 5
NetCAT - НетКэт 39 4
Ростелеком 9721 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 3
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 116 3
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 3
RetailCRM 32 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2904 1
SAP SE 5280 1
Microsoft Corporation 24649 1
Такском - Taxcom 240 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Magento Inc 37 1
Программные технологии 86 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2364 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 834 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1345 2
ВТБ Страхование 61 2
Visa International 1949 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Хабаровск Кейтеринг 1 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 33 1
Альфа-Банк 1774 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 8
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12061 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2310 7
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 765 6
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 5
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 70 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29789 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21208 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5044 3
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 169 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3644 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9998 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15766 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6798 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19463 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4416 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1484 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11086 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24203 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13828 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3212 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30825 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 966 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 376 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11983 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5064 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8482 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3877 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9384 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11650 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3991 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 498 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1081 1
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 40 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2487 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 84 11
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 182 4
Simtech CS-Cart CMS 14 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
UMI.CMS 65 2
1С:CRM 68 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
WordPress Foundation - WordPress 225 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
АТОЛ Frontol 52 1
Ларькин Максим 26 1
Кирсанова Светлана 69 1
Румянцев Антон 47 1
Федоров Алексей 116 1
Сотников Дмитрий 5 1
Аувад Руслан 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43305 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24179 7
Аренда 2431 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6411 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5988 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1906 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1623 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9846 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48151 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2192 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10971 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51219 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1699 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6715 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 903 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5019 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 698 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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