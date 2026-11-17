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Simtech CS-Cart CMS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 17
Simtech CS-Cart CMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Носова Юлия 13 3
|Калыняк Владимир 2 2
|Ананьев Роман 2 2
|Соколов Артем 57 2
|Трубецков Павел 1 1
|Мирошникова Елена 1 1
|Насочевский Виктор 1 1
|Путин Владимир 3494 1
|Румянцев Антон 47 1
|Морозов Сергей 61 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Колчина Оксана 11 1
|Суворов Александр 22 1
|Мальков Павел 2 1
|Гавришин Артем 1 1
|Ульянов Александр 1 1
|Сакиб Максим 2 1
|Егоров Ярослав 3 1
|Вильянов Сергей 25 1
|Гончаров Иван 3 1
|Каштанкин Илья 18 1
|Макаров Илья 7 1
|Ярушкина Надежда 1 1
|Пугачев Емельян 1 1
|Гайдар Аркадий 4 1
|Кушниренко Алексей 1 1
|Шишкин Вадим 1 1
|Керенский Федор 1 1
|Горелова Юлия 5 1
|CMS Magazine 20 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11628 1
|Известия ИД 804 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.