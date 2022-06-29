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Администраторы маркетплейсов сэкономят время и деньги при расчете с продавцами

Компания-разработчик готовых решений для маркетплейсов CS-Cart добавила новый способ разделения платежей с помощью сервиса Robokassa. Ранее сплитование могли подключить компании с оборотом от 1 млн руб. в месяц через сервис Юkassa — теперь интеграция будет доступна компаниям с любой выручкой.

Сплитование платежей позволяет автоматически распределять деньги между поставщиками и маркетплейсом. При этом пользователь покупает товары у неограниченного количества продавцов и платит только один раз.

«Сплитование экономит время бухгалтеров, поскольку средства на маркетплейсах направляются на счет продавцу от покупателя напрямую в течение дня. Без сплитования продавцы ждут деньги до пяти дней — время зависит от конкретных банков» — отметил Илья Макаров, генеральный директор CS-Cart.

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Бизнес

CS-Cart — решение для запуска маркетплейсов в России. В продукт уже встроены все популярные российские сервисы доставки и оплаты. Компания использует no-code и low-code инструменты, полностью открытый код и модульную экосистему, которые расширяют функциональность и позволяют бизнесу расти.

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