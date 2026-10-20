В России сорвано освоение производства кремниевых пластин для силовой электроники

Россия остается без собственного производства нейтронно-трансмутационно легированного кремния — материала, без которого невозможно выпускать мощные силовые приборы для электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Минпромторг расторг контракт на его освоение. Теперь производство таких материалов в России сдвигается на несколько лет.

Отказ от контракта

Как выяснил CNews, Минпромторг расторг контракт с АО «Научно-исследовательским институтом приборов» (АО «НИИП», входит в «Росатом») на разработку технологии производства кремниевых пластин диаметром 150 мм. Соответствующее решение подписал директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Иван Марков, документ был утвержден замминистра Василием Шпаком в октябре 2026 г.

Причиной отказа министерства стало невыполнение «НИИП» обязательств по первому этапу работ. В него входило изготовление опытных партий материалов и проведение предварительных испытаний. Срок исполнения этапа истекал 15 мая 2026 г. Однако, как указано в решении, «НИИП» не представил документ о приемке и отчетную документацию. В связи с этим заказчик не смог осуществить приемку работ.

Контракт был заключен в декабре 2024 г. и должен быть исполнен до конца 2026 г. Цена его составляла 400 млн руб. За факт неисполнения обязательств Минпромторг начислил институту штраф — 1,5 млн рублей (0,5% от цены первого этапа). На момент расторжения контракта штраф оплачен не был.

Значение работ

«НИИП» по заказу Минпромторга должен был разработать технологию изготовления и организовать опытно-промышленное производство слитков и полированных пластин нейтронно-трансмутационно легированного монокристаллического кремния диаметром 150 мм.

© chormail@hotmail.com / Фотобанк Фотодженика Минпромторг расторг контракт на освоение производства слитков кремния

В техническом задании прямо указано, что в России производство таких материалов отсутствует, а приобретение зарубежных аналогов невозможно из-за их стратегического назначения.

Разрабатываемые материалы были предназначены для обеспечения потребностей отечественных производств электронной компонентной базы для выпуска импортонезависимых отечественных силовых тиристоров, биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT), быстровосстанавливающихся диодов FRD различных классов для использования в железнодорожном и автомобильном электротранспорте, зарядной инфраструктуре.

Исполнитель должен был подготовить данные на проектирование производства не менее 100 тыс. пластин в год. Предполагалось, что стоимость одной кремниевой пластины при серийном производстве (к 2027 г.) и размере партии поставки не менее 100 шт. не должна превышать среднерыночную стоимость аналогичных пластин на российском рынке более чем на 10-15%, следует из технического задания.

CNews направил запрос в Минпромторг и АО «НИИП» с просьбой прокомментировать расторжение контракта и дальнейшие планы по проекту «Вектор-150».

Проект критичен

Кремний диаметром 150 мм это основа для мощных силовых приборов, говорит старший аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Софья Комиссарова. «Нейтронное легирование дает очень ровное распределение примеси по всему слитку, — продолжает она. — Для высоковольтного прибора от этого зависит, выдержит он напряжение или пробьется».

По мнению Комиссаровой, узким местом могли стать установки зонной плавки на такой диаметр и чистый поликремний для них.

Стоит отметить, что Минпромторг именно расторг контракт. «Штраф и ожидание приемки имеют смысл, когда работа опаздывает, — поясняет Комиссарова. — Здесь до конца срока около полутора месяцев, а первый этап не сдан. Действия Минпрома логичны, так как отказ хотя бы позволяет быстрее искать другого исполнителя».

Проект был критичен для силовой электроники, считает глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко. По его мнению, теперь освоение производства таких материалов в России сдвинется к 2028 г. и позднее.