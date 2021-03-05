Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Robokassa
Робокасса
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 63
Robokassa упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Беляев Владислав 65 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Болотюк Дмитрий 12 9
|Гребельный Антон 14 9
|Гурко Денис 11 9
|Лоевский Илья 12 9
|Тетерина Элла 13 9
|Шевченко Владимир 135 9
|Петров Михаил 88 9
|Осоченко Евгений 7 5
|Носова Юлия 12 5
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Макаров Алексей 49 1
|Федоров Алексей 40 1
|Соколов Артем 28 1
|Колчина Оксана 11 1
|Колмыков Александр 8 1
|Головин Александр 5 1
|Сакиб Максим 1 1
|Емельченков Сергей 84 1
|Хатуцкий Борис 1 1
|Смирнова Ева 19 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 10
|Эксперт ГК 13 9
|РБК Инновации 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770615, в очереди разбора - 674297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770615, в очереди разбора - 674297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru