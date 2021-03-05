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Robokassa
Робокасса


05.03.2021 REG.RU ввёл в эксплуатацию ЦОД на территории ОЭЗ «Технополис Москва» 1
27.01.2020 Банк «Точка» запустил платформу для продажи продуктов клиентов 1
23.07.2019 MARC рассказала об онлайн-платежах в Рунете 1
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы 1
16.05.2018 На платформе Bento Cloud доступен сервис заказа интернет-магазинов Ecwid 1
08.02.2018 «АТОЛ Онлайн»: 100 млн чеков за восемь месяцев 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1
14.11.2017 Интернет-ритейлеры арендовали в «Атол Онлайн» 5000 касс за 5 месяцев 1
10.11.2017 «Атол» и OFD.RU предложили экономичный вариант перехода на онлайн-кассы 1
05.10.2017 Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay 1
06.09.2017 Сервис «Атол Онлайн» выбрали более 3 000 интернет-предпринимателей 1
25.05.2017 «Атол» запустил сервис по аренде онлайн-касс 1
22.08.2016 Robokassa расширяет географию оплаты госуслуг 2
26.05.2016 Robokassa завершает перевод расчетных операций в «Киви Банк» 2
29.04.2016 «Киви Банк» стал расчетным центром платежного сервиса Robokassa 1
22.10.2015 Robokassa подключилась к «Сбербанку Онлайн» 5
11.08.2015 MyKassa интегрировалась с RoboKassa и Payeer 1
28.05.2015 «Яндекс» выяснил, какие платежные решения предпочитают отечественные интернет-магазины 1
16.09.2014 Онлайн-сервисы платежных систем начали движение в сторону мобильной коммерции 1
28.05.2014 Российский конструктор интернет-магазинов привлек $5 млн инвестиций 1
11.04.2014 Payment Plugin стал доступен пользователям облачного сервиса веб-магазинов Taberna Hub 1
09.10.2013 «Океан Банк» купил Platron 3
08.07.2013 Система приема платежей Robokassa подключена к московскому порталу госуслуг 1
23.04.2013 «Татфондбанк» упростил шоппинг в интернет-магазинах для своих клиентов 1
11.04.2013 Судебные приставы становятся электронными 1
04.04.2013 Е-invoicing — одна из самых популярных услуг среди клиентов «Альфа-Банка» 1
07.02.2013 Пополнение электронных кошельков — одна из самых популярных электронных услуг среди клиентов «Промсвязьбанка» в 2012 г. 1
11.10.2012 Российские хакеры подключали своих клиентов к ботнету 1
18.06.2012 «Промсвязьбанк» внедрил сервис онлайн-оплаты товаров и услуг по технологии e-invoicing для PayMaster и WebMoney Merchant 1
04.04.2012 Robokassa и «Единая Точка Контакта» запустили сервис доставки и оплаты выставленных счетов для клиентов банков 4
30.03.2012 Разработчик корпоративных VoIP-решений Zingaya подключил оплату через Robokassa 2

Публикаций - 44, упоминаний - 63

Robokassa упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
RetailCRM 21 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 4
Yandex - Яндекс 4106 3
PayPal 443 2
Samsung Electronics 5749 2
АТОЛ ГК 168 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 2
InfoWatch - Инфовотч 616 1
I-Free 71 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Ecwid - Эквид 29 1
Google LLC 7198 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
IBM 3575 1
Microsoft Corporation 11226 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
МойСклад - Логнекс 85 1
RRC 67 1
Facebook 3768 1
3799 1
1С-Битрикс 351 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 11
Sanofi - Санофи 33 9
Газпромтранс - Транспортная компания 12 9
ITM Group 12 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 9
Водоканал МУП 10 9
Инвар - Invar 10 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания 14 9
Комус 25 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 9
Сбербанк страхование 47 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 9
Черкизово ГК 73 9
РВК - Российская венчурная компания 476 9
Русагро Группа Компаний 139 9
Ингосстрах СПАО 210 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг 9 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 7
ВТБ Страхование 52 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Почта России ПАО 1580 1
eBay Inc 536 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Qiwi 783 1
Wallet One - Единая Касса 19 1
Хабаровск Кейтеринг 1 1
ПриватБанк 177 1
Почта Банк 289 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ВТБ24 583 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Точка 124 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 9
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 9
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 7
АТОЛ Онлайн-кассы 54 7
WordPress 170 3
ПСБ PSB-Retail 38 3
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 3
UMI.CMS 49 2
1С:CRM 32 2
Simtech CS-Cart 13 2
Joomla CMS 73 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Google Shopping - Google Покупки 9 1
Tilda - сервис конструирования сайтов 7 1
RRC Bento Cloud 7 1
ПриватБанк Приват24 113 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Яндекс.Маркет 439 1
Беляев Владислав 65 9
Четвернин Алексей 651 9
Болотюк Дмитрий 12 9
Гребельный Антон 14 9
Гурко Денис 11 9
Лоевский Илья 12 9
Тетерина Элла 13 9
Шевченко Владимир 135 9
Петров Михаил 88 9
Осоченко Евгений 7 5
Носова Юлия 12 5
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Макаров Алексей 49 1
Федоров Алексей 40 1
Соколов Артем 28 1
Колчина Оксана 11 1
Колмыков Александр 8 1
Головин Александр 5 1
Сакиб Максим 1 1
Емельченков Сергей 84 1
Хатуцкий Борис 1 1
Смирнова Ева 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Украина 3417 1
Европа 3798 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 11
Страховой брокер 13 8
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 10
Эксперт ГК 13 9
РБК Инновации 36 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
CNews AWARDS 292 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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