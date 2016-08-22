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Robokassa Робокасса
Robokassa (Робокасса) — российский платёжный сервис, агрегатор интернет-платежей. Предоставляет услуги интернет-эквайринга различных способов оплаты торгово-сервисным предприятиям и предпринимателям, работает только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
СОБЫТИЯ
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|22.08.2016
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Robokassa расширяет географию оплаты госуслуг
Сервис приема платежей в сети интернет Robokassa развивает направление оплаты услуг в пользу государственных органов. 22 августа 2016 года была проведена первая транзакция у нового партнера — на Портале государственных и муниципальн
|26.05.2016
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Robokassa завершает перевод расчетных операций в «Киви Банк»
Платёжный сервис Robokassa завершает перевод расчетных операций в «Киви Банке», который является его расчетным центром с 28 апреля 2016 г. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi. Robokassa и «Киви Банк» ре
|29.04.2016
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«Киви Банк» стал расчетным центром платежного сервиса Robokassa
28 апреля 2016 г. платёжный сервис Robokassa перевел расчетные операции в «Киви Банка» и возобновил приём платежей для индивидуальных предпринимателей. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi. Результатом активных мероприятий серви
|22.10.2015
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Robokassa подключилась к «Сбербанку Онлайн»
«Западно-Уральский Банк» Сбербанка и сервис Robokassa заключили соглашение о пополнении кошельков. Теперь пополнять кошелек Robokassa<
|11.08.2015
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MyKassa интегрировалась с RoboKassa и Payeer
Сервис моментальных платежей MyKassa.org теперь совместим со всеми модулями RoboKassa и Payeer. Об этом CNews сообщили в компании MyKassa.org. Таким образом, у пользователей появилась возможность легко перевести работающий проект на MyKassa, сохранив при этом все настр
|08.07.2013
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Система приема платежей Robokassa подключена к московскому порталу госуслуг
К московскому порталу госуслуг подключена система приема платежей Robokassa (проект «Океан Банк»). В результате подключения пользователи портала получили не только широкий выбор способов оплаты (электронные кошельки, банковские карты, интернет-банк), но и зна
|04.04.2012
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Robokassa и «Единая Точка Контакта» запустили сервис доставки и оплаты выставленных счетов для клиентов банков
Компания «Единая Точка Контакта» (ЕТК) сообщила о том, что благодаря сотрудничеству ЕТК и Robokassa у клиентов банков, подключенных к комплексу услуг ETK-Invoicing, появилась возможность получения и оплаты счетов при заказе товаров и услуг в интернет-магазинах, работающих с системой
|30.03.2012
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Разработчик корпоративных VoIP-решений Zingaya подключил оплату через Robokassa
ya, российский разработчик VoIP-решений для дистанционного обслуживания клиентов, объявила о том, что успешно завершила интеграцию click-to-call сервиса Zingaya с системой приема электронных платежей Robokassa. Теперь оплачивать сервис Zingaya можно не только с помощью банковских карт (Visa, MasterCard), но и терминалов мгновенной оплаты (QIWI, «Элекснет», «Уникасса» и другие), электронной
|03.08.2010
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Портал Rabota.ru запускает новые услуги в Москве и новые сервисы для регионов
Портал Rabota.ru объявил о запуске новой услуги для клиентов — «Автообновление вакансий». Также ранее анонсированная услуга приема платежей через систему Robokassa сегодня внедрена во всех региональных представительствах портала Rabota.ru. Как отмечается, уже через несколько дней после внедрения услуга «Автообновление вакансий» показывает ощутим
|23.09.2008
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«Единый кошелек» подключился к Robokassa
Платежная система «Единый кошелек» объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с сервисом оплаты Robokassa. Теперь интернет-магазины, подключенные к сервису Robokassa, могут принимать к оплате электронные деньги «Единого кошелька». «Единый кошелек» стал 12-ой электронной валютой, по
Robokassa и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
|Лоевский Илья 13 9
|Гурко Денис 11 9
|Гребельный Антон 21 9
|Болотюк Дмитрий 16 9
|Петров Михаил 139 9
|Беляев Владислав 104 9
|Шевченко Владимир 153 9
|Тетерина Элла 13 9
|Осоченко Евгений 7 5
|Носова Юлия 13 5
|Головин Александр 10 2
|Глазачева Татьяна 3 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Гостев Дмитрий 23 1
|Соколов Артем 56 1
|Волков Никита 80 1
|Хрипунов Павел 20 1
|Пятков Иван 31 1
|Колчина Оксана 11 1
|Колмыков Александр 9 1
|Малышев Алексей 10 1
|Смирнов Андрей 75 1
|Макаров Андрей 29 1
|Бударин Андрей 12 1
|Сакиб Максим 2 1
|Урбанский Владимир 36 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Макаров Илья 7 1
|Боровиков Игорь 137 1
|Хатуцкий Борис 1 1
|Смирнова Ева 19 1
|Головин Алексей 11 1
|Огородникова Дарья 1 1
|Иевлев Евгений 28 1
|Покровский Олег 9 1
|Чихачев Дмитрий 29 1
|Шилов Константин 26 1
|Давидюк Глеб 8 1
|Фазлыев Руслан 7 1
|Демидова Екатерина 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
|Эксперт ГК 26 9
|РБК Инновации 47 1
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|N+1 - Издание 188 1
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