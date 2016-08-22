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Robokassa Робокасса

Robokassa (Робокасса‎) — российский платёжный сервис, агрегатор интернет-платежей. Предоставляет услуги интернет-эквайринга различных способов оплаты торгово-сервисным предприятиям и предпринимателям, работает только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

СОБЫТИЯ

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22.08.2016 Robokassa расширяет географию оплаты госуслуг

Сервис приема платежей в сети интернет Robokassa развивает направление оплаты услуг в пользу государственных органов. 22 августа 2016 года была проведена первая транзакция у нового партнера — на Портале государственных и муниципальн
26.05.2016 Robokassa завершает перевод расчетных операций в «Киви Банк»

Платёжный сервис Robokassa завершает перевод расчетных операций в «Киви Банке», который является его расчетным центром с 28 апреля 2016 г. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi. Robokassa и «Киви Банк» ре
29.04.2016 «Киви Банк» стал расчетным центром платежного сервиса Robokassa

28 апреля 2016 г. платёжный сервис Robokassa перевел расчетные операции в «Киви Банка» и возобновил приём платежей для индивидуальных предпринимателей. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi. Результатом активных мероприятий серви
22.10.2015 Robokassa подключилась к «Сбербанку Онлайн»

«Западно-Уральский Банк» Сбербанка и сервис Robokassa заключили соглашение о пополнении кошельков. Теперь пополнять кошелек Robokassa<
11.08.2015 MyKassa интегрировалась с RoboKassa и Payeer

Сервис моментальных платежей MyKassa.org теперь совместим со всеми модулями RoboKassa и Payeer. Об этом CNews сообщили в компании MyKassa.org. Таким образом, у пользователей появилась возможность легко перевести работающий проект на MyKassa, сохранив при этом все настр
08.07.2013 Система приема платежей Robokassa подключена к московскому порталу госуслуг

К московскому порталу госуслуг подключена система приема платежей Robokassa (проект «Океан Банк»). В результате подключения пользователи портала получили не только широкий выбор способов оплаты (электронные кошельки, банковские карты, интернет-банк), но и зна
04.04.2012 Robokassa и «Единая Точка Контакта» запустили сервис доставки и оплаты выставленных счетов для клиентов банков

Компания «Единая Точка Контакта» (ЕТК) сообщила о том, что благодаря сотрудничеству ЕТК и Robokassa у клиентов банков, подключенных к комплексу услуг ETK-Invoicing, появилась возможность получения и оплаты счетов при заказе товаров и услуг в интернет-магазинах, работающих с системой
30.03.2012 Разработчик корпоративных VoIP-решений Zingaya подключил оплату через Robokassa

ya, российский разработчик VoIP-решений для дистанционного обслуживания клиентов, объявила о том, что успешно завершила интеграцию click-to-call сервиса Zingaya с системой приема электронных платежей Robokassa. Теперь оплачивать сервис Zingaya можно не только с помощью банковских карт (Visa, MasterCard), но и терминалов мгновенной оплаты (QIWI, «Элекснет», «Уникасса» и другие), электронной

03.08.2010 Портал Rabota.ru запускает новые услуги в Москве и новые сервисы для регионов

Портал Rabota.ru объявил о запуске новой услуги для клиентов — «Автообновление вакансий». Также ранее анонсированная услуга приема платежей через систему Robokassa сегодня внедрена во всех региональных представительствах портала Rabota.ru. Как отмечается, уже через несколько дней после внедрения услуга «Автообновление вакансий» показывает ощутим
23.09.2008 «Единый кошелек» подключился к Robokassa

Платежная система «Единый кошелек» объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с сервисом оплаты Robokassa. Теперь интернет-магазины, подключенные к сервису Robokassa, могут принимать к оплате электронные деньги «Единого кошелька». «Единый кошелек» стал 12-ой электронной валютой, по

Публикаций - 54, упоминаний - 55

Robokassa и организации, системы, технологии, персоны:

Webmoney - Вебмани.Ру 547 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 9
PayPal 671 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 9
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 8
1С-Битрикс - Bitrix 675 8
Yandex - Яндекс 9216 7
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 5
AdvantShop - Адвантшоп - ГК ИТМ - Группа Компаний ИТМ 9 5
Ростелеком 10948 5
Монета НКО - PayAnyWay 12 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
RetailCRM - РитейлДрайвер 46 4
NetCAT - НетКэт 42 4
Ecwid - Эквид 35 3
Samsung Electronics 11064 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
9594 3
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 3
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 3
Google LLC 12688 2
Payture 11 2
X Corp - Twitter 2938 2
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Stripe 33 1
PayU - ПэйЮ НКО - Твои платежи НКО 41 1
Программные технологии 88 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
NanduQ - Qiwi 1013 12
Комус 110 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 10
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 9
Инвар - Invar 11 9
Водоканал МУП 12 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 9
ITM Group 12 9
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 25 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 9
РВК - Российская венчурная компания 571 9
Ингосстрах СПАО 478 9
Русагро Группа Компаний 379 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 9
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 9
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 9
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 9
Visa International 1993 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Альфа-Банк 1979 6
Океан Банк 13 5
GFG - Lamoda - Купишуз 219 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
Wallet One - Единая Касса 37 3
ВТБ Страхование 61 3
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 2
Связной Банк 113 2
Brandshop - Брендшоп 10 2
Почта России ПАО 2370 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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