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Боровиков Игорь

СОБЫТИЯ


23.07.2026 Бывшего топ-менеджера «Софтлайна» уличили в неправомерном использовании инсайдерской информации 1
25.05.2026 Softline списала разработчиков ПО, купленных у своих топ-менеджеров 1
10.09.2025 Softlne доверил государственную тайну владельцу своих «дочек» 1
12.08.2025 Фонд, созданный Сколково и «ВЭБ.РФ», купил акции Softline на 5 миллиардов 1
09.04.2025 После ряда поглощений Softline трансформируется в инвестиционно-технологический холдинг 1
18.02.2025 Softline может заплатить 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 2
06.02.2025 Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров 1
23.01.2025 Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн» 1
03.12.2024 «Софтлайн» хочет объединить три своих холдинга и провести им IPO 1
20.11.2024 Сын основателя «Софтлайна» вошел в совет директоров компании 2
11.09.2024 «Софтлайн» начал повторную международную экспансию 1
09.09.2024 «Софтлайн» продал 9% акций таинственному инвестору 1
27.08.2024 «Софтлайн» за долги забрал хостинг-провайдеров у своего бывшего владельца 1
26.07.2024 Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией 1
05.07.2024 В ГК Softline назначен новый коммерческий директор, выходец из «Яндекса», SAP и Microsoft 1
05.07.2024 Зарубежный осколок Sofltine не смог выйти на Nasdaq 1
28.06.2024 Зарубежному осколку Softline перекрыли дорогу на Nasdaq 1
27.06.2024 «Софтлайн» потратила миллиарды, скупая суверенный долг России 1
24.05.2024 Зарубежный осколок Softline может лишиться партнера для выхода на Nasdaq 1
08.04.2024 Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна» 1
26.03.2024 «Софтлайн» начал кастинг российских ИТ-компаний, желающих ему продаться 1
12.01.2024 Softline в процессе слияния подешевел в два с половиной раза 1
08.12.2023 Таинственный инвестор потратит миллиарды на акции «Софтлайн» 1
29.11.2023 «Софтлайн» продаст на бирже свои акции на 3,7 миллиарда 1
28.09.2023 «Софтлайн» вернулся на биржу и обошел по стоимости своего создателя 1
05.07.2023 Команда Тагира Яппарова вслед за своим лидером перешла Softline 1
13.06.2023 Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки» 1
02.06.2023 «Софтлайн» купил одного из российских лидеров заказной разработки ПО 2
02.06.2023 Softline потратила $10,9 млн на покупку прибалтийского партнера Microsoft, Oracle и IBM 1
26.05.2023 Инвесторам Softline предложат вернуться в Россию 1
19.05.2023 Softline вдохнет новую жизнь в старый Linux для военных 1
18.05.2023 Владелец МТС попрощался с Лондонской биржей 1
12.05.2023 Softline нужно $100 млн для выхода на Nasdaq 2
24.04.2023 Softline создала особое подразделение из активов бывшей компании «Айти» 2
20.04.2023 Softline готовится выпускать ноутбуки в России 1
06.04.2023 Российская часть Softline продана. Основатель Игорь Боровиков покидает компанию 4
06.04.2023 Softline меняет структуру собственности и повышает качество корпоративного управления 2
28.02.2023 Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline 1
13.02.2023 Softline пошла на приступ Nasdaq 1

Публикаций - 137, упоминаний - 161

Боровиков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3743 119
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 43
Microsoft Corporation 25774 31
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 26
Softline Holding - Noventiq - Corner Growth Acquisition 20 20
Softline - Embee Software 19 11
Yandex - Яндекс 9215 9
Oracle Corporation 7074 9
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 8
Softline - Umbrella Infocare 10 8
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 8
9594 8
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 8
Google LLC 12687 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
Acronis - Акронис 489 7
АйТи 1519 7
DigiTech 11 6
SoftClub - СофтКлуб 160 6
Broadcom - VMware 2610 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
АйТи - Аплана Группа компаний 183 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Softline - SST - Seven Seas Technology 8 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 5
Dell EMC 5180 5
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 5
Ecwid - Эквид 35 4
Rolsen Electronics 80 4
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 4
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - MMTR Technology - ММТР Технологии - Софтэкспорт 4 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 4
SAP SE 5601 4
Cisco Systems 5372 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 55
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 47
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 27
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 18
Тетис Кэпитал - Tethys 27 12
Runa Capital 158 8
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Аталайя 25 6
UFG Asset Management 11 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
Euroclear 19 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 4
Совкомбанк ПАО 316 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 4
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 3
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
ЦИАН - CIAN 192 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 20 2
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Superjob - Суперджоб 858 2
Синара ГК - Sinara Group 124 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
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Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 28 15
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 5
Microsoft Azure 1526 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 3
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 3
Яндекс.Директ - Yandex Direct 350 3
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Softline Finance 8 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 2
Softline Softcloud 15 2
Amazon Web Services - AWS Certified - AWS Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 2
Softline - Belitsoft - Elearningsoft - Joomla LMS 2 2
Softline - Belitsoft - Elearningsoft - LMS365 - SharePointLMS 4 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Office 365 1042 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 2
Joomla CMS 89 2
Salesforce Heroku 23 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 39 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 12 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 1
Citrix XenMobile 21 1
Microsoft Office Online 31 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 1
Softline - DeskWork 117 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Huawei FusionInsight 6 1
Huawei FusionCloud 2 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 1
Корус Консалтинг - Sellty 33 1
Лавров Владимир 111 14
Черноволенко Сергей 34 13
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Белоусов Сергей 254 8
Тараканов Артем 39 7
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Cadeddu John - Кадедду Джон 5 5
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Индия - Bharat 5869 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 22
Кипр - Республика 636 19
Португалия - Португальская Республика 956 18
Европа 24962 17
Ближний Восток 3154 16
Украина 7928 16
Великобритания - Лондон 2432 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 13
Африка - Африканский регион 3640 13
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Азия - Азиатский регион 5920 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 11
Европа Восточная 3138 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Египет - Арабская Республика 1100 8
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 63 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Германия - Федеративная Республика 13220 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 5
Казахстан - Республика 6047 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Великобритания - Виргинские Острова 245 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 4
Узбекистан - Республика 2005 4
Латвия - Латвийская Республика 836 4
Туркмения - Туркменистан 456 4
Армения - Республика 2449 3
Дания - Королевство 1336 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 60
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 48
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 47
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 43
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 35
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 18
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 11
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 11
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 11
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 54 10
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 8
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 7
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 7
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
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Английский язык 7030 4
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Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
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IDC - International Data Corporation 4975 6
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
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