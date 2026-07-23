Индексная книга (каталог) CNews*
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Боровиков Игорь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 137, упоминаний - 161
Боровиков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Лавров Владимир 111 14
|Черноволенко Сергей 34 13
|Галицкий Александр 123 11
|Белоусов Сергей 254 8
|Тараканов Артем 39 7
|Данилов Игорь 24 6
|Gauger Andreas - Гаугер Андреас 7 6
|Ryan Charles - Райан Чарльз 10 6
|Cadeddu John - Кадедду Джон 5 5
|Tien Marvin - Тиен Марвин 5 5
|Яппаров Тагир 110 5
|Зубарев Илья 27 5
|Волотовская Елена 48 5
|Железко Олег 10 4
|Чихачев Дмитрий 29 4
|Сашин Геннадий 10 4
|Weiss Achim - Вайсс Ахим 4 4
|Guers Jacques - Герс Жак 6 4
|Щербаков Борис 47 3
|Ozer Burak - Озер Бурак 3 3
|Калинин Александр 189 3
|Бобровников Борис 104 3
|Брюквин Юрий 300 3
|Соловьева Юлия 22 3
|Касимов Игорь 21 2
|Розанов Всеволод 47 2
|Сергиенко Игорь 15 2
|Гавердовский Анатолий 19 2
|Смирнов Роман 17 2
|Тузов Артем 11 2
|Пыльцов Виталий 4 2
|Nicholson Edward - Николсон Эдвард 3 2
|Прибочий Михаил 44 2
|Попов Сергей 166 2
|Усманов Алишер 311 2
|Мельников Александр 98 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Василевский Андрей 20 2
|Грибов Владимир 31 2
|Каталов Александр 11 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.