Softline потратила $10,9 млн на покупку прибалтийского партнера Microsoft, Oracle и IBM

Softline потратил $10,9 млн на покупку латвийской компании Squalio Group, присутствующей во всех странах Прибалтики и Белоруссии и занимающейся лицензированием продукции Microsoft, Adobe, Oracle, IBM и других. Вся сумма сделки была оформлена в качестве отложенного платежа.

За сколько Softline купил Squalio

ИТ-дистрибьютор Softline (нынешнее название – Noventiq) раскрыл подробности приобретения латвийской компании Squalio Group. Согласно документам компании, сделка состоялась в сентябре 2021 г., за 100% приобретаемой компании был обещан отложенный платеж в размере $10,5 млн.

Помимо головной структуры (Squalio Group), также были приобретены ее «дочки» в этой и других странах Прибалтики: латвийская DPA, литовская Squalio Leituva и эстонская Estonia OU. Кроме того, было приобретено 67% в белорусской JLLC. Позднее Softline докупил 33% долю в DPA в обмен на отложенный платеж в размере $379 тыс, став таким образом единоличным владельцем всех компании группы Squalio.

Общая сумма соответствующих сделок составила $10,88 млн. По состоянию на 31 марта 2022 г., из этой суммы бывшим владельцам Squalio было выплачено $8,26 млн (75% от общей суммы отложенных платежей). Squalio основана в 1997 г., компания имеет представительства в 10 странах мира и занимается лицензированием и сертификацией продукции таких вендоров, как Microsoft, Adobe, Oracle, IBM, Google и другие. Гендиректор Squalio Сандис Коломенскис (Sandis Kolomenskis) продолжил работу в компании после сделки с Softline.

Как Softline скупал ИТ-компании в Прибалтики и Восточной Европе

Softline не первый раз осуществляет сделки в регионе Прибалтики и Восточной Европы. В 2022 г. был приобретен белорусский разработчик решения для банковского рынка Softclub. Сумма сделки, с учетом отложенных платежей, составила $40,1 млн, за эти средства была приобретена доля размером 55,5%.

Softline потратил $10,9 млн на покупку латвийской компании Squalio Group, занимающейся лицензированием продукции Microsoft, Adobe, Oracle и IBM

В 2021 г. была приобретена польская компания с белорусскими корнями Belitsoft. Общая сумма сделки, с учетом отложенных платежей, составляет $15,89 млн, за эту сумму была приобретена 100% доля в компании. Belitsoft специализируется на системах дистанционного обучения (СДО), в частности, компания выпускает СДО JoomlaLMS для обучению работы с системой управления контентом Joomla и СДО SharePintlLMS (нынешнее название – LMS365) для платформы Microsoft SharePoint. В России и Белоруссии данные продукты распространяются под брендом Elearningsoft.

Краткая история Softline

Softline была основана в 1993 г. в России Игорем Боровиковым. В конце 2021 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже. Весной 2022 г. Softline оказалась одной из немногих компаний с российскими корнями, чьи торги на западных фондовых площадках не были приостановлены: это связано с наличием у Боровикова налогового резидентства в Португалии.

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Тем не менее, из-за санкций против Национального расчетного депозитария и разрыва связей между Московской и Лондонской фондовой биржах, объем торгов акциями Softline на LSE оказался незначительным. В этой связи летом 2022 г. было принято решение о разделении бизнеса Softline на российский и международный.

Российская часть за символическую стоимость ($1) была передана Боровикову. В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили по 0,606 акций на каждую имеющуюся у них акцию. После этого доля Боровикова в Softline сократилась с 53% до 44%. Затем российский Softline был продан фонду «Тетис Кэпитал», а Боровиков покинул компанию.

Глобальный Softline перешел на работу под бренд Noventiq, также аналогичным образом было переименовано юридическое лицо компании. В начале 2023 г. Noventiq достигла соглашения о слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp, не имеющий активов, но обладающий листингом на американской бирже Nasdaq. Таким образом, Noventiq хочет перенести свои листинг из Великобритании в США и восстановить ликвидность своих акций.