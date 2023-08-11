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LSE London Stock Exchange Лондонская фондовая биржа

LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа

СОБЫТИЯ

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11.08.2023 Сообщение VK о намерении прекратить листинг глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже

603171092) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK (ISIN XS2239639433) («Облигации») с Лондонской фондовой биржи (LSE, London Stock Exchange). Об этом CNews сообщили представители

11.08.2023 VK уходит с Лондонской биржи и переезжает в Россию

листинге глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных на акции компании, и еврооблигаций VK с Лондонской фондовой бирже (LSE). Соответствующие уведомления будут направлены в адрес Управле
18.05.2023 Владелец МТС попрощался с Лондонской биржей

нию (FCA). В апреле 2023 г. АФК «Система» уведомила LSE и FCA о намерении прекратить листинг GDR на Лондонской бирже. Также банку-депозитарию , Citibank, было направлено уведомление о прекращен
02.05.2023 VK заблокировали доступ к новостям Лондонской биржи

LSE Интернет-холдинг VK сообщил о том, что с 1 мая 2023 г. прекращает публикацию новостей на сайте Лондонской фондовой бирже (LSE). Это связано с отказом провайдеров, осуществляющих размещения
06.04.2022 Лондонская биржа запретила россиянам смотреть на свой сайт

LSE заблокировала россиянам доступ к своему сайту Веб-сайт Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE) перестал открываться из России. При по
14.03.2022 Softline придумала, как избежать санкций, и удержалась на Лондонской бирже

себя российской компанией Созданный в России ИТ-дистрибьютор Softline разместил сообщение на сайте Лондонской фондовой бирже (LSE), согласно которому компания не является структурой, находящей
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи

ных депозитарных расписок) на обеих площадках, присутствие ценных бумаг казахстанского оператора на лондонской бирже повышает риск управленческих и финансовых потерь», — говорится в сообщении K
07.09.2018 «Мегафон» потратил 76 миллиардов на выкуп своих акций

обретения собственных акций, которая была начата в связи с намерением компании провести делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Всего оператор выкупил 57 млн своих акций и 58,2 млн глобаль
16.07.2018 «Мегафон» уходит с Лондонской биржи

т директоров «Мегафона» на заседании 15 июля 2018 г. принял решение делистинге своих ценных бумаг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом CNews сообщил сам оператор. Одновременно «Мегафон» о
24.01.2018 Россияне скупили крупный пакет акций главного сотового оператора Казахстана

пнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Об этом говорится в сообщении Kcell, размещенном на Лондонской фондовой бирже (LSE). Судя по котировкам акций Kcell на LSE, стоимость имеющегося

27.03.2017 «Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей

Global Telecom Holdings уходит с Лондонской фондовой биржи Египетский холдинг Global Telecom (GTH) объявил о прекращении листи
24.08.2012 «Ситроникс» ушел с Лондонской биржи

Его РТИ направила миноритарным акционерам «Ситроникса» в марте 2012 г. Перед этим «АФК Система» продала РТИ 63,97% акций «Ситроникса», доведя, таким образом, долю РТИ в нем почти до 100%. Делистинг с Лондонской фондовой биржи и прекращение действия программ депозитарных расписок и депозитарных соглашений «Ситроникса» завершился вчера. На биржу «Ситроникс» вышел в 2007 г. В ходе IPO компания
17.02.2011 Лондонская биржа завершила переход на Linux

Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) в понедельник успешно провела первую торговую сессию после запуска новой торговой платфо
16.02.2011 Лондонская биржа завершила переход на Linux

Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) в понедельник успешно провела первую торговую сессию после запуска новой торговой платфо
29.10.2010 Лондонская фондовая биржа станет самой быстрой в мире благодаря Linux

Низкая производительность давно вызывала нарекания в адрес Лондонской фондовой биржи. Скорость конкурирующих современных биржевых систем составляет от 1
11.11.2009 «Рамблер» уходит с Лондонской биржи

ия книги заявок «ПрофМедиа» не исключает возможности делистинга «Рамблер Медиа» и, соответственно, вывода акций компании из свободного обращения с площадки альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондонской фондовой биржи. Если это произойдет, оставшиеся акционеры «Рамблер Медиа» станут миноритарными акционерами частной компании, акции которой не котируются на бирже. Это серьезно понизи
18.03.2008 Asbis Enterprises планирует начать делистинг с Лондонской фондовой биржи

стрибьютор Asbis Enterprises планирует сегодня начать делистинг с сектора альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи (AIM LSE), сообщает РБК. Это первый случай добровольного делистинга
13.03.2008 Ericsson исключает свои акции из котировального списка Лондонской биржи

ступит в силу с 14 апреля 2008 г. Компания объясняет это решение тем, что количество торгующихся на Лондонской бирже акций (менее 1%) нецелесообразно с точки зрения издержек, связанных с поддер
07.11.2007 Sophos готовится к IPO на лондонской бирже

Британская антивирусная компания Sophos планирует первичное размещение акций на лондонской бирже London Stock Exchange. О намерении провести IPO компания заявила сегодня, 7

20.11.2006 LSE отказала NASDAQ в покупке

Лондонская фондовая биржа (LSE) отклонила предложение о покупке, сделанное ей сегодня американской фондовой биржей NASDA
20.11.2006 NASDAQ купит LSE?

анская фондовая биржа NASDAQ уже в ближайшее время может стать владельцем Лондонской фондовой биржи LSE. Американцы предложили заплатить LSE $23,47 за одну обыкновенную акцию. Покупка 74
20.11.2006 NASDAQ предложила $5,1 млрд за почти 75% акций Лондонской фондовой биржи

Как сообщает РБК, американская фондовая биржа NASDAQ предложила $5,1 млрд за почти 75% акций Лондонской фондовой биржи (LSE). Согласно распространенному сегодня пресс-релизу, американска
24.07.2006 Лондонская фондовая биржа стала самой быстрой

Компания HP объявила о том, что стала технологическим партнером Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange) по поддержке работы Infolect – самого быстр
11.05.2006 NASDAQ увеличил долю в Лондонской фондовой бирже

Американский биржевой оператор NASDAQ сообщил об увеличении своей доли в Лондонской фондовой бирже (LSE) с 18,9% до 22,7% после приобретения 10 млн 290 тыс. акций по 
12.04.2006 NASDAQ приобрел 15% Лондонской биржи

ий биржевой оператор NASDAQ Stock Market приобрел 15% акций Лондонской биржи London Stock Exchange (LSE), сообщает РБК. Общая сумма сделки составила $781,7 млн. В пресс-релизе уточняется, что з
14.03.2006 ИТ-биржа готовит мегапоглощение

За последний год с небольшим LSE пытались купить целых четыре раза. Не так давно Лондонская фондовая биржа предотвратила п
28.09.2004 Трафик Лондонской интернет-биржи достигает 55 Гбит/с

На Лондонской интернет-бирже (London Internet Exchange, Linx) обрабатывается в среднем 40 Гбит/с трафика в часы пик. Этот показатель в отдельные периоды времени достигает 55 Гбит/с. Трафик Linx ск
25.04.2002 NASDAQ и Лондонская фондовая биржа ведут переговоры о слиянии

Американская высокотехнологичная биржа NASDAQ ведет переговоры о покупке Лондонской фондовой биржи (LSE). Если слияние произойдет, то новый рынок станет самым крупным
25.04.2002 NASDAQ хочет купить Лондонскую фондовую биржу

Аналитики и лица, близкие к руководству LSE, скептически оценивают вероятность сделки. Хотя представители бирж официально подтвердили
03.04.2002 ГП "Космическая связь" будет продавать емкости российских спутников на Лондонской спутниковой бирже

ГП "Космическая связь" (ГПКС) 17 апреля подпишет соглашение с Лондонской спутниковой биржей E-Sax о начале торгов емкостями российских спутников. Как сообщили в ГПКС, руководство биржи приняло положительное решение в связи с качественной работой спутников
04.03.2002 DoCoMo дебютировала на лондонской и нью-йоркской биржах

сотовый оператор Японии - NTT DoCoMo - начал торговать своими акциями на лондонской фондовой бирже LSE и американскими депозитарными акциями (ADS) на нью-йоркской бирже NYSE. Индексы DoCoMo -

11.09.2000 В Англии многие против слияния Лондонской и Франкфуртской фондовых бирж

остоянно критикуемого проекта единого европейского фондового рынка, способного конкурировать с Nasdaq. Только 17% руководителей высокотехнологичных фирм поддерживают проект создания iX - объединенных Лондонской и Франкфуртской фондовых бирж. Многие компании выражают опасения по поводу того, что территориально рынок будет находится в Германии и не будет в полной мере отвечать интересам иност
11.09.2000 Большинство британских высокотехнологичных компаний не поддерживают слияние Лондонской и Франкфуртской фондовых бирж

По данным исследования, проведенного инвестиционной банковской группой Granville Baird, большинство британских высокотехнологичных компаний не поддерживают планируемое слияние Лондонской и Франкфуртской фондовых бирж. Это исследование станет еще одним камнем, брошенным в сторону и так постоянно критикуемого проекта единого мощного европейского фондового рынка, способ
07.09.2000 Пять компаний "новой экономики" будут включены в индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100

омпаний "новой экономики" будут включены в список компаний, по курсам которых рассчитывается индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100, сообщает Mercury Center. Они вытеснили пять старых извест
07.09.2000 Пять компаний "новой экономики" будут включены в индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100

омпаний "новой экономики" будут включены в список компаний, по курсам которых рассчитывается индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100. Они вытеснили пять старых известных компаний-"голубых фиш
07.07.2000 Портал мобильной коммерции iTouch планирует получить 70 млн. фунтов стерлингов от IPO на Лондонской фондовой бирже

лн. фунтов стерлингов ($490,8 млн.) и планирует осуществить первичное размещение его акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже в конце июня. Акции будут предлагаться по цене от 100 до 130 пенсов
06.07.2000 В следующем году группа индийских компаний в сфере информационных технологий представит свои акции на Лондонской бирже

По сообщению официальных представителей Лондонской фондовой биржи, сразу несколько индийских компаний (до 7 компаний) могут в течение
22.06.2000 Первый индийский бесплатный Интернет-провайдер Caltiger.com выпустит акции на Nasdaq или Лондонской бирже

нии осуществить первичное предложение акций в период между 15 и 30 октября этого года на Nasdaq или Лондонской бирже . Caltiger планирует получить от предложения до $100 млн. Средства помогут к
05.04.2000 Лондонская фондовая биржа была парализована из-за ошибки компьютерной системы

Сегодня открытие торгов на Лондонской фондовой бирже пришлось задержать из-за неполадок в компьютерной системе, информир
25.08.1999 Лондонская фондовая биржа скоро объявит о создании отдельного рынка для акций hi-tech компаний

ций компаний высоких технологий, сообщает Би-Би-Си. При всей скудности информации о новом начинании Лондонской фондовой биржи возможность выделения "технологичных" акций в самостоятельный рынок

Публикаций - 737, упоминаний - 1094

LSE и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 113
Softline - Софтлайн 3743 97
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 95
VK - Mail.ru Group 3602 91
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 81
Microsoft Corporation 25775 72
МегаФон 10742 70
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 64
Yandex - Яндекс 9216 59
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 57
Ростелеком 10948 51
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 49
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 43
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 41
Ростелеком - Связьинвест 1719 34
Google LLC 12688 31
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 30
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 30
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 28
Meta Platforms - Facebook 4621 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Cisco Systems 5372 25
Intel Corporation 12811 22
Philips 2099 21
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 21
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 20
Apple Inc 13154 20
Oracle Corporation 7074 20
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 20
Softline Holding - Noventiq - Corner Growth Acquisition 20 19
SAP SE 5601 19
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 19
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 18
РТИ 155 18
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 18
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 15
Питерская группа связистов 441 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 139
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 120
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 54
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 53
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 42
Альфа-Групп 745 41
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 38
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 33
DST Global - Digital Sky Technologies 229 31
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 29
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 26
ГПБ - Газпромбанк 1273 23
NanduQ - Qiwi 1013 23
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 23
Naspers 85 20
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 20
Газпром ПАО 1493 19
Тетис Кэпитал - Tethys 27 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 16
МегаФон MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 19 14
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 14
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 14
Альфа-Банк 1979 14
TMT Investments 115 14
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 13
Евросеть 1421 13
ЦИАН - CIAN 192 13
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 12
Роснефть НК - нефтяная компания 562 12
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 11
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 10
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 10
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 10
Аталайя 25 10
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
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ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
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МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
Ассоциация национальных чемпионов - Ассоциация быстрорастущих технологических компаний 2 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 107
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 102
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 89
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 81
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 47
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 40
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 27
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 18
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 18
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Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 17
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 17
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 16
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 15
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Microsoft Windows 2000 8678 30
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 26
Linux OS 11533 19
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 28 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 15
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 40 14
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 11
HanbitSoft - Hellgate: London 49 11
Apple iPhone 6 4861 11
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 10
Google Android 15243 10
Microsoft Windows 16882 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 9
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 8
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 8
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 8
Depositphotos - фотобанк 405 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Microsoft Azure 1526 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 7
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
VK - My.Games 81 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 4
MoneyTalk 10 4
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 4
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 4
Apple iPad 4011 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Office 4170 4
Боровиков Игорь 137 55
Усманов Алишер 311 46
Евтушенков Владимир 217 33
Мильнер Юрий 137 22
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 18
Путин Владимир 3454 15
Рейман Леонид 1065 15
Таврин Иван 120 14
Кочетков Владислав 248 14
Каплун Герман 55 14
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Моргульчик Александр 27 12
Кириенко Владимир 148 11
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Потанин Владимир 91 11
Брюквин Юрий 300 10
Фролкин Михаил 17 10
Черноволенко Сергей 34 10
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Асланян Сергей 104 6
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 6
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Греф Герман 485 6
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Европа 24964 130
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Турция - Турецкая республика 2620 40
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 26
Португалия - Португальская Республика 956 23
Канада 5081 21
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Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 19
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Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 16
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 15
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 267
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 246
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 211
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 113
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 94
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 84
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 76
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 53
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 43
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 30
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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