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LSE
London Stock Exchange
Лондонская фондовая биржа


19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 2
14.10.2021 Российский ИТ-фонд привлек инвестиции на $19 млн 4
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью 3
04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 2
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 2
23.09.2021 Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline выходит на двойное IPO 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
11.08.2021 Конец скандально известной Avast. Ее покупают конкуренты за $8 млрд 2
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 1
15.07.2021 Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента 1
08.04.2021 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году 1
15.03.2021 Акционеры постсоветского финтех-холдинга продали акций на $360 млн 3
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 3
17.02.2021 «Ситроникс» купил у своих хозяев разработчика беспилотных морских судов 2
26.01.2021 Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн 2
30.12.2020 Тиньков раскрыл причину срыва сделки по продаже банка «Яндексу». Ему недоплатили $200 млн 2
10.12.2020 Продан один из крупнейших в мире производителей кремниевых пластин 1
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 1
24.11.2020 Ozon заработает на IPO больше $1 млрд 1
13.11.2020 Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью 2
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
16.10.2020 Лопнула самая громкая сделка года. Почему Олег Тиньков не продал «Яндексу» банк 4
23.09.2020 «Яндекс» покупает банк «Тинькофф» 1
13.08.2020 Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК 2
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 1
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 1
31.12.2019 «Ростелеком» назначил Citi банком-депозитарием по ADR-программе 1
20.12.2019 «Мегафон» и «ИКС холдинг» могут объединиться в суперкомпанию 1
11.10.2019 Акции «Яндекса» обрушились из-за нелепого законопроекта. Компания потеряла $1,5 миллиарда 1
29.08.2019 АФК «Система» превратит старые АТС в склады для платного хранения вещей 1
29.08.2019 МТС купила за 2 миллиарда киностудию, снявшую «Елки» и «Сталинград» 1
01.07.2019 В банке «Тинькофф» сбой второй день подряд 1
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн 2
10.06.2019 У «Мегафона» исчезли все миноритарные акционеры 3
10.05.2019 Акции HeadHunter резко подорожали в первый день IPO 1
26.04.2019 Headhunter идет на IPO, оценив себя в $600 млн 1
24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер» 1
07.03.2019 Газпромбанк неожиданно избавился от доли в «Мегафоне» 3
08.02.2019 МТС собралась уходить из США. Инвесторы сбрасывают акции 1

Публикаций - 234, упоминаний - 336

LSE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2482 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 24
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 16
АФК Система ПАО 993 14
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 13
Yandex - Яндекс 4100 9
Telia Company 348 9
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 104 9
Microsoft Corporation 11039 9
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 28 8
Казахтелеком 199 8
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 8
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 7
Fintur 33 7
Turkcell 179 7
Питерская группа связистов 114 6
Rambler Group - Рамблер ГК 484 6
SAP SE 3208 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 6
ВолгаТелеком 216 5
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 5
Ростелеком Связьинвест 693 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 5
Banglalink 13 5
IBM 3530 5
Iraqna 5 4
Мобайл Телеком Сервис 19 4
Alibaba Group 298 4
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 3
SEC Consult Services 929 3
Samsung Electronics 5641 3
Djezzy - Алжирский сотовый оператор 28 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Ростелеком ЦентрТелеком 189 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 23
HeadHunter Group - HH Group 336 15
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 12
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 12
DST Global 165 11
Газпромбанк - ГПБ 692 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 17 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 8
EGX - Египетская фондовая биржа 9 8
МегаФон Финанс 9 7
Тинькофф ГК - TCS Group 51 5
Фридом Финанс ИК 12 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 5
Альфа-Групп 319 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 4
Альфа-Банк 1123 4
TMT Investments 81 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 3
Qiwi 783 3
Maxwell Capital - Максвелл Капитал 8 3
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 3
Тинькофф страхование 19 3
Credit Suisse 68 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
РТС - Фондовая биржа 164 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
AliExpress 275 2
Евросеть 883 2
О2О Delivery club 153 2
Highworld Investments 4 2
Бизнес-Недвижимость 9 2
HeadHunter Group - Job.ru 16 2
Vista Equity Partners 5 2
Ramify Consulting 2 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 8 7
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 5
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
Экономический суд Каира 2 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Федеральное казначейство России 766 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 8 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Высший административный суд Египта 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 3
Единая Россия - Политическая партия 174 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 6
3G - Стандарт мобильной связи 3714 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 476 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
Умные очки - смарт очки - Smart glasses 10 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Безопасный город 347 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
VK - Mail.ru Одноклассники 856 14
Google Android 10750 3
Microsoft Excel 435 3
Depositphotos - фотобанк 32 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Apple iOS 5741 2
Nvidia GeForce GTX 2055 2
Jooble.org 3 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Штрафы ГИБДД 16 2
MoneyTalk 10 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 2
МегаФон Деловое облако 7 1
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 1
Rambler Касса 13 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
Alibaba Tmail 6 1
МегаФон Антивзлом 5 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP Financial Consolidation - SAP FC 2 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Speedtest by Ookla 32 1
Тинькофф Инвестиции 28 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
Samsung Galaxy 345 1
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Яндекс.Маркет 439 1
Microsoft Skype 1465 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 1
Microsoft Azure 1171 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 11
Волож Аркадий 181 8
Усманов Алишер 241 7
Таврин Иван 83 7
Делицын Леонид 94 6
Либин Сергей 18 6
Моргульчик Александр 24 6
Мильнер Юрий 116 6
Приданцев Сергей 82 6
Вермишян Геворк 61 5
Тиньков Олег 38 5
Вировиц Юрий 6 5
Фролкин Михаил 7 5
Рейман Леонид 410 3
Евтушенков Владимир 130 3
Солдатенков Сергей 113 3
Кареев Андрей 5 3
Потанин Владимир 19 3
Каплун Герман 38 3
Серебряникова Анна 47 2
Худавердян Тигран 66 2
Стрешинский Иван 33 2
Чичваркин Евгений 82 2
Бендзь Алексей 4 2
Ганиев Заур 3 2
Мошири Фархад 2 2
Карибджанов Айдан 3 2
Кореш Виктор 71 2
Белоусов Сергей 217 1
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 201 1
Натрусов Артем 121 1
Дуров Павел 216 1
Греф Герман 205 1
Добродеев Борис 83 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Малис Александр 110 1
Черепенников Антон 52 1
Бунина Елена 27 1
Каримова Гульнара 89 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 26
Казахстан - Республика 2622 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 10
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 10
Египет - Арабская Республика 367 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 9
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 9
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 6
Канада 1295 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 5
Беларусь - Белоруссия 2084 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Украина 3353 4
Грузия 690 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 4
Россия - ПФО - Казань 1510 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 4
Ирак - Республика 81 4
США - Нью-Йорк 1088 3
Африка 1486 3
Россия - СФО - Новосибирск 1959 3
Великобритания - Лондон 816 3
Евразия 160 3
Узбекистан - Республика 821 3
Бурунди - Республика 51 3
Германия - Федеративная Республика 3618 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Восточная Европа 1674 3
Европа 3736 3
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 3
Азия - Азиатский регион 1512 2
Индия - Республика 2165 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Россия - Сибирь 874 2
Таджикистан - Республика 434 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 10
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 2
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 2
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 18 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
Федеральный закон 208-ФЗ - Об акционерных обществах 1 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 8
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
Forbes - Форбс 441 3
Thomson Reuters - Рейтер 1718 3
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
Интерфакс Казахстан 3 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
The Bell - Издание 34 2
Ведомости 259 2
Bloomberg 785 2
НТВ - Телекомпания 164 1
Nikkei - Издание 114 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
РИА Новости 654 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
Секрет фирмы 13 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
CNews Analytics 1988 10
IDC - International Data Corporation 2711 1
Gartner 2189 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Fortune Global 500 160 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
comScore 224 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
Академгородок Новосибирск 29 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757586, в очереди разбора - 661276.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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