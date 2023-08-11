LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа

Сообщение VK о намерении прекратить листинг глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже 603171092) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK (ISIN XS2239639433) («Облигации») с Лондонской фондовой биржи (LSE, London Stock Exchange). Об этом CNews сообщили представители

VK уходит с Лондонской биржи и переезжает в Россию листинге глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных на акции компании, и еврооблигаций VK с Лондонской фондовой бирже (LSE). Соответствующие уведомления будут направлены в адрес Управле

Владелец МТС попрощался с Лондонской биржей нию (FCA). В апреле 2023 г. АФК «Система» уведомила LSE и FCA о намерении прекратить листинг GDR на Лондонской бирже. Также банку-депозитарию , Citibank, было направлено уведомление о прекращен

VK заблокировали доступ к новостям Лондонской биржи LSE Интернет-холдинг VK сообщил о том, что с 1 мая 2023 г. прекращает публикацию новостей на сайте Лондонской фондовой бирже (LSE). Это связано с отказом провайдеров, осуществляющих размещения

Лондонская биржа запретила россиянам смотреть на свой сайт LSE заблокировала россиянам доступ к своему сайту Веб-сайт Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE) перестал открываться из России. При по

Softline придумала, как избежать санкций, и удержалась на Лондонской бирже себя российской компанией Созданный в России ИТ-дистрибьютор Softline разместил сообщение на сайте Лондонской фондовой бирже (LSE), согласно которому компания не является структурой, находящей

Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи ных депозитарных расписок) на обеих площадках, присутствие ценных бумаг казахстанского оператора на лондонской бирже повышает риск управленческих и финансовых потерь», — говорится в сообщении K

«Мегафон» потратил 76 миллиардов на выкуп своих акций обретения собственных акций, которая была начата в связи с намерением компании провести делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Всего оператор выкупил 57 млн своих акций и 58,2 млн глобаль

«Мегафон» уходит с Лондонской биржи т директоров «Мегафона» на заседании 15 июля 2018 г. принял решение делистинге своих ценных бумаг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом CNews сообщил сам оператор. Одновременно «Мегафон» о

Россияне скупили крупный пакет акций главного сотового оператора Казахстана пнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Об этом говорится в сообщении Kcell, размещенном на Лондонской фондовой бирже (LSE). Судя по котировкам акций Kcell на LSE, стоимость имеющегося

«Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей Global Telecom Holdings уходит с Лондонской фондовой биржи Египетский холдинг Global Telecom (GTH) объявил о прекращении листи

«Ситроникс» ушел с Лондонской биржи Его РТИ направила миноритарным акционерам «Ситроникса» в марте 2012 г. Перед этим «АФК Система» продала РТИ 63,97% акций «Ситроникса», доведя, таким образом, долю РТИ в нем почти до 100%. Делистинг с Лондонской фондовой биржи и прекращение действия программ депозитарных расписок и депозитарных соглашений «Ситроникса» завершился вчера. На биржу «Ситроникс» вышел в 2007 г. В ходе IPO компания

Лондонская биржа завершила переход на Linux Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) в понедельник успешно провела первую торговую сессию после запуска новой торговой платфо

Лондонская биржа завершила переход на Linux Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) в понедельник успешно провела первую торговую сессию после запуска новой торговой платфо

Лондонская фондовая биржа станет самой быстрой в мире благодаря Linux Низкая производительность давно вызывала нарекания в адрес Лондонской фондовой биржи. Скорость конкурирующих современных биржевых систем составляет от 1

«Рамблер» уходит с Лондонской биржи ия книги заявок «ПрофМедиа» не исключает возможности делистинга «Рамблер Медиа» и, соответственно, вывода акций компании из свободного обращения с площадки альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондонской фондовой биржи. Если это произойдет, оставшиеся акционеры «Рамблер Медиа» станут миноритарными акционерами частной компании, акции которой не котируются на бирже. Это серьезно понизи

Asbis Enterprises планирует начать делистинг с Лондонской фондовой биржи стрибьютор Asbis Enterprises планирует сегодня начать делистинг с сектора альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи (AIM LSE), сообщает РБК. Это первый случай добровольного делистинга

Ericsson исключает свои акции из котировального списка Лондонской биржи ступит в силу с 14 апреля 2008 г. Компания объясняет это решение тем, что количество торгующихся на Лондонской бирже акций (менее 1%) нецелесообразно с точки зрения издержек, связанных с поддер

Sophos готовится к IPO на лондонской бирже Британская антивирусная компания Sophos планирует первичное размещение акций на лондонской бирже London Stock Exchange. О намерении провести IPO компания заявила сегодня, 7

LSE отказала NASDAQ в покупке Лондонская фондовая биржа (LSE) отклонила предложение о покупке, сделанное ей сегодня американской фондовой биржей NASDA

NASDAQ купит LSE? анская фондовая биржа NASDAQ уже в ближайшее время может стать владельцем Лондонской фондовой биржи LSE. Американцы предложили заплатить LSE $23,47 за одну обыкновенную акцию. Покупка 74

NASDAQ предложила $5,1 млрд за почти 75% акций Лондонской фондовой биржи Как сообщает РБК, американская фондовая биржа NASDAQ предложила $5,1 млрд за почти 75% акций Лондонской фондовой биржи (LSE). Согласно распространенному сегодня пресс-релизу, американска

Лондонская фондовая биржа стала самой быстрой Компания HP объявила о том, что стала технологическим партнером Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange) по поддержке работы Infolect – самого быстр

NASDAQ увеличил долю в Лондонской фондовой бирже Американский биржевой оператор NASDAQ сообщил об увеличении своей доли в Лондонской фондовой бирже (LSE) с 18,9% до 22,7% после приобретения 10 млн 290 тыс. акций по

NASDAQ приобрел 15% Лондонской биржи ий биржевой оператор NASDAQ Stock Market приобрел 15% акций Лондонской биржи London Stock Exchange (LSE), сообщает РБК. Общая сумма сделки составила $781,7 млн. В пресс-релизе уточняется, что з

ИТ-биржа готовит мегапоглощение За последний год с небольшим LSE пытались купить целых четыре раза. Не так давно Лондонская фондовая биржа предотвратила п

Трафик Лондонской интернет-биржи достигает 55 Гбит/с На Лондонской интернет-бирже (London Internet Exchange, Linx) обрабатывается в среднем 40 Гбит/с трафика в часы пик. Этот показатель в отдельные периоды времени достигает 55 Гбит/с. Трафик Linx ск

NASDAQ и Лондонская фондовая биржа ведут переговоры о слиянии Американская высокотехнологичная биржа NASDAQ ведет переговоры о покупке Лондонской фондовой биржи (LSE). Если слияние произойдет, то новый рынок станет самым крупным

NASDAQ хочет купить Лондонскую фондовую биржу Аналитики и лица, близкие к руководству LSE, скептически оценивают вероятность сделки. Хотя представители бирж официально подтвердили

ГП "Космическая связь" будет продавать емкости российских спутников на Лондонской спутниковой бирже ГП "Космическая связь" (ГПКС) 17 апреля подпишет соглашение с Лондонской спутниковой биржей E-Sax о начале торгов емкостями российских спутников. Как сообщили в ГПКС, руководство биржи приняло положительное решение в связи с качественной работой спутников

DoCoMo дебютировала на лондонской и нью-йоркской биржах сотовый оператор Японии - NTT DoCoMo - начал торговать своими акциями на лондонской фондовой бирже LSE и американскими депозитарными акциями (ADS) на нью-йоркской бирже NYSE. Индексы DoCoMo -

В Англии многие против слияния Лондонской и Франкфуртской фондовых бирж остоянно критикуемого проекта единого европейского фондового рынка, способного конкурировать с Nasdaq. Только 17% руководителей высокотехнологичных фирм поддерживают проект создания iX - объединенных Лондонской и Франкфуртской фондовых бирж. Многие компании выражают опасения по поводу того, что территориально рынок будет находится в Германии и не будет в полной мере отвечать интересам иност

Большинство британских высокотехнологичных компаний не поддерживают слияние Лондонской и Франкфуртской фондовых бирж По данным исследования, проведенного инвестиционной банковской группой Granville Baird, большинство британских высокотехнологичных компаний не поддерживают планируемое слияние Лондонской и Франкфуртской фондовых бирж. Это исследование станет еще одним камнем, брошенным в сторону и так постоянно критикуемого проекта единого мощного европейского фондового рынка, способ

Пять компаний "новой экономики" будут включены в индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 омпаний "новой экономики" будут включены в список компаний, по курсам которых рассчитывается индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100, сообщает Mercury Center. Они вытеснили пять старых извест

Пять компаний "новой экономики" будут включены в индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 омпаний "новой экономики" будут включены в список компаний, по курсам которых рассчитывается индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100. Они вытеснили пять старых известных компаний-"голубых фиш

Портал мобильной коммерции iTouch планирует получить 70 млн. фунтов стерлингов от IPO на Лондонской фондовой бирже лн. фунтов стерлингов ($490,8 млн.) и планирует осуществить первичное размещение его акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже в конце июня. Акции будут предлагаться по цене от 100 до 130 пенсов

В следующем году группа индийских компаний в сфере информационных технологий представит свои акции на Лондонской бирже По сообщению официальных представителей Лондонской фондовой биржи, сразу несколько индийских компаний (до 7 компаний) могут в течение

Первый индийский бесплатный Интернет-провайдер Caltiger.com выпустит акции на Nasdaq или Лондонской бирже нии осуществить первичное предложение акций в период между 15 и 30 октября этого года на Nasdaq или Лондонской бирже . Caltiger планирует получить от предложения до $100 млн. Средства помогут к

Лондонская фондовая биржа была парализована из-за ошибки компьютерной системы Сегодня открытие торгов на Лондонской фондовой бирже пришлось задержать из-за неполадок в компьютерной системе, информир