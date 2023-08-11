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LSE London Stock Exchange Лондонская фондовая биржа
СОБЫТИЯ
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|11.08.2023
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Сообщение VK о намерении прекратить листинг глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже
603171092) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK (ISIN XS2239639433) («Облигации») с Лондонской фондовой биржи (LSE, London Stock Exchange). Об этом CNews сообщили представители
|11.08.2023
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VK уходит с Лондонской биржи и переезжает в Россию
листинге глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных на акции компании, и еврооблигаций VK с Лондонской фондовой бирже (LSE). Соответствующие уведомления будут направлены в адрес Управле
|18.05.2023
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Владелец МТС попрощался с Лондонской биржей
нию (FCA). В апреле 2023 г. АФК «Система» уведомила LSE и FCA о намерении прекратить листинг GDR на Лондонской бирже. Также банку-депозитарию , Citibank, было направлено уведомление о прекращен
|02.05.2023
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VK заблокировали доступ к новостям Лондонской биржи
LSE Интернет-холдинг VK сообщил о том, что с 1 мая 2023 г. прекращает публикацию новостей на сайте Лондонской фондовой бирже (LSE). Это связано с отказом провайдеров, осуществляющих размещения
|06.04.2022
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Лондонская биржа запретила россиянам смотреть на свой сайт
LSE заблокировала россиянам доступ к своему сайту Веб-сайт Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE) перестал открываться из России. При по
|14.03.2022
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Softline придумала, как избежать санкций, и удержалась на Лондонской бирже
себя российской компанией Созданный в России ИТ-дистрибьютор Softline разместил сообщение на сайте Лондонской фондовой бирже (LSE), согласно которому компания не является структурой, находящей
|03.03.2021
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Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи
ных депозитарных расписок) на обеих площадках, присутствие ценных бумаг казахстанского оператора на лондонской бирже повышает риск управленческих и финансовых потерь», — говорится в сообщении K
|07.09.2018
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«Мегафон» потратил 76 миллиардов на выкуп своих акций
обретения собственных акций, которая была начата в связи с намерением компании провести делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Всего оператор выкупил 57 млн своих акций и 58,2 млн глобаль
|16.07.2018
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«Мегафон» уходит с Лондонской биржи
т директоров «Мегафона» на заседании 15 июля 2018 г. принял решение делистинге своих ценных бумаг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом CNews сообщил сам оператор. Одновременно «Мегафон» о
|24.01.2018
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Россияне скупили крупный пакет акций главного сотового оператора Казахстана
пнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Об этом говорится в сообщении Kcell, размещенном на Лондонской фондовой бирже (LSE). Судя по котировкам акций Kcell на LSE, стоимость имеющегося
|27.03.2017
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«Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей
Global Telecom Holdings уходит с Лондонской фондовой биржи Египетский холдинг Global Telecom (GTH) объявил о прекращении листи
|24.08.2012
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«Ситроникс» ушел с Лондонской биржи
Его РТИ направила миноритарным акционерам «Ситроникса» в марте 2012 г. Перед этим «АФК Система» продала РТИ 63,97% акций «Ситроникса», доведя, таким образом, долю РТИ в нем почти до 100%. Делистинг с Лондонской фондовой биржи и прекращение действия программ депозитарных расписок и депозитарных соглашений «Ситроникса» завершился вчера. На биржу «Ситроникс» вышел в 2007 г. В ходе IPO компания
|17.02.2011
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Лондонская биржа завершила переход на Linux
Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) в понедельник успешно провела первую торговую сессию после запуска новой торговой платфо
|16.02.2011
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Лондонская биржа завершила переход на Linux
Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) в понедельник успешно провела первую торговую сессию после запуска новой торговой платфо
|29.10.2010
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Лондонская фондовая биржа станет самой быстрой в мире благодаря Linux
Низкая производительность давно вызывала нарекания в адрес Лондонской фондовой биржи. Скорость конкурирующих современных биржевых систем составляет от 1
|11.11.2009
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«Рамблер» уходит с Лондонской биржи
ия книги заявок «ПрофМедиа» не исключает возможности делистинга «Рамблер Медиа» и, соответственно, вывода акций компании из свободного обращения с площадки альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондонской фондовой биржи. Если это произойдет, оставшиеся акционеры «Рамблер Медиа» станут миноритарными акционерами частной компании, акции которой не котируются на бирже. Это серьезно понизи
|18.03.2008
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Asbis Enterprises планирует начать делистинг с Лондонской фондовой биржи
стрибьютор Asbis Enterprises планирует сегодня начать делистинг с сектора альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи (AIM LSE), сообщает РБК. Это первый случай добровольного делистинга
|13.03.2008
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Ericsson исключает свои акции из котировального списка Лондонской биржи
ступит в силу с 14 апреля 2008 г. Компания объясняет это решение тем, что количество торгующихся на Лондонской бирже акций (менее 1%) нецелесообразно с точки зрения издержек, связанных с поддер
|07.11.2007
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Sophos готовится к IPO на лондонской бирже
Британская антивирусная компания Sophos планирует первичное размещение акций на лондонской бирже London Stock Exchange. О намерении провести IPO компания заявила сегодня, 7
|20.11.2006
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LSE отказала NASDAQ в покупке
Лондонская фондовая биржа (LSE) отклонила предложение о покупке, сделанное ей сегодня американской фондовой биржей NASDA
|20.11.2006
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NASDAQ купит LSE?
анская фондовая биржа NASDAQ уже в ближайшее время может стать владельцем Лондонской фондовой биржи LSE. Американцы предложили заплатить LSE $23,47 за одну обыкновенную акцию. Покупка 74
|20.11.2006
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NASDAQ предложила $5,1 млрд за почти 75% акций Лондонской фондовой биржи
Как сообщает РБК, американская фондовая биржа NASDAQ предложила $5,1 млрд за почти 75% акций Лондонской фондовой биржи (LSE). Согласно распространенному сегодня пресс-релизу, американска
|24.07.2006
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Лондонская фондовая биржа стала самой быстрой
Компания HP объявила о том, что стала технологическим партнером Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange) по поддержке работы Infolect – самого быстр
|11.05.2006
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NASDAQ увеличил долю в Лондонской фондовой бирже
Американский биржевой оператор NASDAQ сообщил об увеличении своей доли в Лондонской фондовой бирже (LSE) с 18,9% до 22,7% после приобретения 10 млн 290 тыс. акций по
|12.04.2006
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NASDAQ приобрел 15% Лондонской биржи
ий биржевой оператор NASDAQ Stock Market приобрел 15% акций Лондонской биржи London Stock Exchange (LSE), сообщает РБК. Общая сумма сделки составила $781,7 млн. В пресс-релизе уточняется, что з
|14.03.2006
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ИТ-биржа готовит мегапоглощение
За последний год с небольшим LSE пытались купить целых четыре раза. Не так давно Лондонская фондовая биржа предотвратила п
|28.09.2004
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Трафик Лондонской интернет-биржи достигает 55 Гбит/с
На Лондонской интернет-бирже (London Internet Exchange, Linx) обрабатывается в среднем 40 Гбит/с трафика в часы пик. Этот показатель в отдельные периоды времени достигает 55 Гбит/с. Трафик Linx ск
|25.04.2002
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NASDAQ и Лондонская фондовая биржа ведут переговоры о слиянии
Американская высокотехнологичная биржа NASDAQ ведет переговоры о покупке Лондонской фондовой биржи (LSE). Если слияние произойдет, то новый рынок станет самым крупным
|25.04.2002
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NASDAQ хочет купить Лондонскую фондовую биржу
Аналитики и лица, близкие к руководству LSE, скептически оценивают вероятность сделки. Хотя представители бирж официально подтвердили
|03.04.2002
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ГП "Космическая связь" будет продавать емкости российских спутников на Лондонской спутниковой бирже
ГП "Космическая связь" (ГПКС) 17 апреля подпишет соглашение с Лондонской спутниковой биржей E-Sax о начале торгов емкостями российских спутников. Как сообщили в ГПКС, руководство биржи приняло положительное решение в связи с качественной работой спутников
|04.03.2002
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DoCoMo дебютировала на лондонской и нью-йоркской биржах
сотовый оператор Японии - NTT DoCoMo - начал торговать своими акциями на лондонской фондовой бирже LSE и американскими депозитарными акциями (ADS) на нью-йоркской бирже NYSE. Индексы DoCoMo -
|11.09.2000
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В Англии многие против слияния Лондонской и Франкфуртской фондовых бирж
остоянно критикуемого проекта единого европейского фондового рынка, способного конкурировать с Nasdaq. Только 17% руководителей высокотехнологичных фирм поддерживают проект создания iX - объединенных Лондонской и Франкфуртской фондовых бирж. Многие компании выражают опасения по поводу того, что территориально рынок будет находится в Германии и не будет в полной мере отвечать интересам иност
|11.09.2000
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Большинство британских высокотехнологичных компаний не поддерживают слияние Лондонской и Франкфуртской фондовых бирж
По данным исследования, проведенного инвестиционной банковской группой Granville Baird, большинство британских высокотехнологичных компаний не поддерживают планируемое слияние Лондонской и Франкфуртской фондовых бирж. Это исследование станет еще одним камнем, брошенным в сторону и так постоянно критикуемого проекта единого мощного европейского фондового рынка, способ
|07.09.2000
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Пять компаний "новой экономики" будут включены в индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100
омпаний "новой экономики" будут включены в список компаний, по курсам которых рассчитывается индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100, сообщает Mercury Center. Они вытеснили пять старых извест
|07.09.2000
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Пять компаний "новой экономики" будут включены в индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100
омпаний "новой экономики" будут включены в список компаний, по курсам которых рассчитывается индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100. Они вытеснили пять старых известных компаний-"голубых фиш
|07.07.2000
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Портал мобильной коммерции iTouch планирует получить 70 млн. фунтов стерлингов от IPO на Лондонской фондовой бирже
лн. фунтов стерлингов ($490,8 млн.) и планирует осуществить первичное размещение его акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже в конце июня. Акции будут предлагаться по цене от 100 до 130 пенсов
|06.07.2000
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В следующем году группа индийских компаний в сфере информационных технологий представит свои акции на Лондонской бирже
По сообщению официальных представителей Лондонской фондовой биржи, сразу несколько индийских компаний (до 7 компаний) могут в течение
|22.06.2000
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Первый индийский бесплатный Интернет-провайдер Caltiger.com выпустит акции на Nasdaq или Лондонской бирже
нии осуществить первичное предложение акций в период между 15 и 30 октября этого года на Nasdaq или Лондонской бирже . Caltiger планирует получить от предложения до $100 млн. Средства помогут к
|05.04.2000
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Лондонская фондовая биржа была парализована из-за ошибки компьютерной системы
Сегодня открытие торгов на Лондонской фондовой бирже пришлось задержать из-за неполадок в компьютерной системе, информир
|25.08.1999
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Лондонская фондовая биржа скоро объявит о создании отдельного рынка для акций hi-tech компаний
ций компаний высоких технологий, сообщает Би-Би-Си. При всей скудности информации о новом начинании Лондонской фондовой биржи возможность выделения "технологичных" акций в самостоятельный рынок
LSE и организации, системы, технологии, персоны:
|Боровиков Игорь 137 55
|Усманов Алишер 311 46
|Евтушенков Владимир 217 33
|Мильнер Юрий 137 22
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 18
|Путин Владимир 3454 15
|Рейман Леонид 1065 15
|Таврин Иван 120 14
|Кочетков Владислав 248 14
|Каплун Герман 55 14
|Делицын Леонид 137 13
|Гончарук Александр 92 13
|Инютин Артем 89 12
|Моргульчик Александр 27 12
|Кириенко Владимир 148 11
|Гришин Дмитрий 210 11
|Потанин Владимир 91 11
|Брюквин Юрий 300 10
|Фролкин Михаил 17 10
|Черноволенко Сергей 34 10
|Граванова Юлия 20 10
|Волож Аркадий 268 10
|Мамут Александр 133 9
|Кириенко Сергей 149 9
|Лавров Владимир 111 9
|Шамолин Михаил 124 8
|Либин Сергей 24 8
|Кирпиченко Дмитрий 9 8
|Солдатенков Сергей 162 7
|Фридман Михаил 146 7
|Красников Геннадий 73 7
|Фингер Грегори 13 7
|Вермишян Геворк 67 7
|Вировиц Юрий 7 6
|Асланян Сергей 104 6
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 6
|Приданцев Сергей 149 6
|Дуров Павел 329 6
|Греф Герман 485 6
|Стрешинский Иван 38 5
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