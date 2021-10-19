Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LSE
London Stock Exchange
Лондонская фондовая биржа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 234, упоминаний - 336
LSE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 11
|Волож Аркадий 181 8
|Усманов Алишер 241 7
|Таврин Иван 83 7
|Делицын Леонид 94 6
|Либин Сергей 18 6
|Моргульчик Александр 24 6
|Мильнер Юрий 116 6
|Приданцев Сергей 82 6
|Вермишян Геворк 61 5
|Тиньков Олег 38 5
|Вировиц Юрий 6 5
|Фролкин Михаил 7 5
|Рейман Леонид 410 3
|Евтушенков Владимир 130 3
|Солдатенков Сергей 113 3
|Кареев Андрей 5 3
|Потанин Владимир 19 3
|Каплун Герман 38 3
|Серебряникова Анна 47 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Стрешинский Иван 33 2
|Чичваркин Евгений 82 2
|Бендзь Алексей 4 2
|Ганиев Заур 3 2
|Мошири Фархад 2 2
|Карибджанов Айдан 3 2
|Кореш Виктор 71 2
|Белоусов Сергей 217 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Носков Константин 201 1
|Натрусов Артем 121 1
|Дуров Павел 216 1
|Греф Герман 205 1
|Добродеев Борис 83 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Малис Александр 110 1
|Черепенников Антон 52 1
|Бунина Елена 27 1
|Каримова Гульнара 89 1
|CNews Analytics 1988 10
|IDC - International Data Corporation 2711 1
|Gartner 2189 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|Fortune Global 500 160 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|comScore 224 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
|Академгородок Новосибирск 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757586, в очереди разбора - 661276.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757586, в очереди разбора - 661276.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru