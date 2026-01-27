Разделы

ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology Zurich Швейцарская высшая техническая школа Цюриха Institute of Robotics and Intelligent Systems

СОБЫТИЯ


27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 2
16.09.2025 Огромная дыра в суперпопулярной оперативной памяти открыла хакерам полный доступ ко всем современным ПК. Защищено лишь древнее «железо» 2
10.02.2025 Хроники «чипокалипсиса»: опять нашлись способы обойти защиту от Spectre 1
10.12.2024 Центральный университет и AIRI создают лабораторию искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования 1
14.11.2022 Красный Крест надеется, что его цифровая эмблема убережет больницы от военных хакеров 1
14.07.2022 ПК на Intel и AMD беззащитны перед взломом. Решение проблемы замедляет чипы на треть 2
24.02.2021 На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa 1
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 2
27.05.2020 Институт SIT запускает магистерскую программу по информатике и программной инженерии 1
13.03.2019 Российские ученые «обратили время вспять» с помощью квантового компьютера 1
28.05.2018 Сбербанк представил роботов-помощников для людей с инвалидностью 1
31.01.2017 Цифровая креативность, или как технологии влияют на творчество? 1
09.02.2016 Зоопарк на микросхемах: почему роботы так похожи на животных? 1
21.12.2015 Рыбки для Гиннеса 1
01.09.2014 Марионетки в Диснейлендах будут управляться дронами 1
16.04.2014 Крупнейшая биржа Bitcoin ликвидируется 1
24.12.2013 В МГУ и Квантовом центре придумали, как сделать спутники меньше, а связь надежнее 1
03.10.2013 Ученые нашли неожиданный источник молодости 1
17.07.2013 Звук против гравитации 1
08.07.2013 Океанические вихри влияют на погоду 1
14.05.2013 Липкий пластик для робота-геккона 1
04.10.2012 Игра в мяч и дроиды 1
27.08.2012 Микроорганизмы побеждают нестабильность прогнозированием 1
25.03.2011 Стаи летающих роботов обеспечат связью районы бедствия 1
04.10.2010 Русские вслед за IBM решили охлаждать суперкомпьютеры горячей водой 1
04.08.2010 Математики создали формулу терроризма и ассиметричных войн 1
09.06.2010 Создаётся БПЛА из самолетающих фрагментов 1
29.09.2009 Microsoft разрабатывает многоядерную операционную систему Barrelfish 1
25.06.2009 Суперкомпьютер заставят отапливать здания 1
26.06.2008 IBM и ETH Zurich открыли Центр нанотехнологий в Цюрихе 1
13.12.2007 Cпиновая диффузия в материале: первые наблюдения 1
13.12.2007 Впервые удалось наблюдать спиновую диффузию в материале 1
17.10.2007 Теломеры могут отвечать за "бессмертие" клетки 1
25.09.2007 Масс-спектрометр осваивает анализ живых объектов 1
05.09.2007 Нанопринтеры будут бороться с подделками 1

Публикаций - 52, упоминаний - 56

ETH Zurich и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12569 4
IBM - International Business Machines Corp 9563 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 3
Microsoft Corporation 25307 3
Google LLC 12316 2
AMD - Advanced Micro Devices 4487 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 2
Nvidia Corp 3761 1
Oculus VR 76 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Neurobotics - Нейроботикс 7 1
Rolsen Electronics 79 1
РСК ГК - СКИФ 24 1
IBM Zurich Research Laboratory 5 1
Нанооптика - Нанооптик Девайсез - НОД 3 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 17 1
Kao Design Group 1 1
Динамические Системы 8 1
MITRE Corporation 9 1
Walt Disney Research 11 1
ЭР-Телеком Холдинг - Commnet - Коммуникации и связь 5 1
SAP SE 5453 1
Dell EMC 5101 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14481 1
GitHub 982 1
Acronis - Акронис 459 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1533 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 795 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1543 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 463 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 146 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 833 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Phystech Ventures 14 1
Skyva International 1 1
НЦИ АНО - Национальный центр проблем инвалидности 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8273 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1391 1
Visa International 1976 1
Роснефть НК - нефтяная компания 531 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 359 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Walt Disney Company 638 1
Runa Capital 158 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
LEGO 255 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 23 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3490 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 235 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3563 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 381 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
INNS - International Neural Network Society - Международная ассоциация нейроинформатики 1 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 3
Микроскоп - Microscope 337 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3358 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 697 2
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 90 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 267 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 618 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 2
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 212 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1727 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 2
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 117 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2263 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 10
Linux OS 10984 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 3
Microsoft Windows BitLocker 939 3
NVision Барьер 734 3
Google Android 14772 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 160 2
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
Mt. Gox - криптовалютная биржа 8 1
Microsoft Windows 11 730 1
Visa Electron 63 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 14 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 1
Yota Бизнес 61 1
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 1
IBM Roadrunner 29 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 1
NASA InSight - Автоматическая межпланетная станция 1 1
Bentley MicroStation 30 1
FreePik 1476 1
IBM PowerXCell 10 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 1
Eiffel - Эйфель - язык программирования 4 1
Pexels 80 1
Nuvia Phoenix 144 1
Microsoft Windows 10 1897 1
Microsoft Windows 16405 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 961 1
Dell Precision Optimizer - Dell Precision Workstation Advisor - Dell Precision Technology Program 19 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 946 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1402 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 372 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 110 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 164 1
Autodesk AutoCAD 362 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 164 1
MasterCard Maestro 158 1
Nvidia Quadro GPU 277 1
Meier Beat - Мейер Бит 2 2
Aeppli Gabriel - Аеппли Габриэль 2 2
Березий Екатерина 10 1
Конышев Владимир 3 1
Винокур Валерий 3 1
Горбачев Олег 17 1
Ивашкевич Евгений 17 1
Ефимов Альберт 43 1
Reiner Robert - Рийнер Роберт 1 1
Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 1
Meyer Bertrand - Мейер Бертран 4 1
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 1
Шмелев Алексей 24 1
Горбань Александр 3 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Давидюк Андрей 10 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Колобов Дмитрий 1 1
Истомин Михаил 1 1
Бирюков Иван 2 1
Karpeles Mark - Карпелес Марк 4 1
Журова Светлана 2 1
Деклев Григорич 1 1
Городецкий Михаил 1 1
Santinelli Stefano - Сантинелли Штефано 1 1
Лесовик Гордей 2 1
Zenobi Renato - Зеноби Ренато 1 1
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
Cederman Lars-Erik - Седерман Ларс-Эрик 2 1
Kelly John - Келли Джон 15 1
Hall John - Холл Джон 7 1
Johnson Neil - Джонсон Нил 5 1
Bennett John - Беннет Джон 4 1
Водясов Алексей 222 1
Мельникова Анастасия 433 1
Белоусов Сергей 248 1
Лукин Михаил 15 1
Кузнецов Станислав 156 1
Гвоздев Дмитрий 138 1
Абрамов Сергей 75 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 35
Швейцария - Цюрих 277 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 13
Россия - РФ - Российская федерация 157957 11
Европа 24665 8
Германия - Федеративная Республика 12952 8
Земля - планета Солнечной системы 10685 7
Италия - Итальянская Республика 4432 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4107 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 3
Швейцария - Лозанна 70 3
Франция - Французская Республика 7990 3
Португалия - Португальская Республика 938 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 2
Япония 13563 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 2
Великобритания - Лондон 2410 2
Германия - Бавария - Мюнхен 479 2
Европа Западная 1492 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1055 2
Великобритания - Кембридж 261 2
США - Массачусетс 514 2
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1310 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 1
Швейцария - Шаффхаузен 2 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
США - Нью-Мексико 247 1
Земля - Южное полушарие 160 1
Средиземное море - Эгейское море 25 1
Франция - Марсель 56 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 207 1
Руанда - Республика 46 1
Америка Северная - Канадские озера - Великие озера Северной Америки - Канадский бассейн - Ниагарский водопад 26 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 1
Южная Корея - Республика 6873 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 1
Дания - Королевство 1318 1
Словения - Республика 251 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 12
Физика - Physics - область естествознания 2836 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6372 5
Кибернетика - Cybernetics 248 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 4
Английский язык 6882 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
Информатика - computer science - informatique 1144 3
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 539 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1001 2
Зоология - наука о животных 2792 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 483 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 2
Молекула - Molecula 1084 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
Здравоохранение - Реабилитация 419 2
Образование в России 2560 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 2
НКО - Некоммерческая организация 594 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
New Scientist 1448 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
ScienceDaily 400 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Scientific Reports 25 1
DailyTech 96 1
PhysicsWorld 90 1
Hot Hardware - HotHardware 28 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 1
BleepingComputer - Издание 423 1
Nature 821 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 190 1
BCG - Boston Consulting Group 112 1
IBM Research 108 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 2
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 2
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 2 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 1
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
CIMS - Courant Institute of Mathematical Sciences - Курантовский институт математических наук - Институт математических наук имени Куранта 5 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 38 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 17 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 62 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 66 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 99 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 23 1
Universität Bern - University of Bern - Бернский университет 8 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1654 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 1
РАН - Российская академия наук 2031 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 3
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
