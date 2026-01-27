Получите все материалы CNews по ключевому слову
ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology Zurich Швейцарская высшая техническая школа Цюриха Institute of Robotics and Intelligent Systems
СОБЫТИЯ
ETH Zurich и организации, системы, технологии, персоны:
|New Scientist 1448 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|ScienceDaily 400 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|Scientific Reports 25 1
|DailyTech 96 1
|PhysicsWorld 90 1
|Hot Hardware - HotHardware 28 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 1
|BleepingComputer - Издание 423 1
|Nature 821 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 190 1
|BCG - Boston Consulting Group 112 1
|IBM Research 108 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.