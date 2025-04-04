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U.S. Department of Commerce United States Census Bureau, Bureau of the Census Бюро переписи населения США

U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США

СОБЫТИЯ


04.04.2025 Google, Microsoft и Nvidia умоляют иностранных ИТ-шников не уезжать из США из-за жесткой миграционной политики Трампа 1
13.06.2024 Америка за год потратит на развитие полупроводникового производства больше, чем за вместе взятые предыдущие 28 лет 1
16.10.2020 Google провела презентацию обновлений Google Поиска Search On 2
13.10.2020 4 «горячих» направления в сфере шифрования 1
05.11.2014 Причины аутизма установят с помощью ГИС 2
27.12.2011 США во второй раз расширили программу ликвидации ЦОДов 2
25.11.2011 Гигантские ИТ-проекты США. Россия меркнет 1
31.03.2011 Суперкомпьютер МГУ за секунды смоделировал развитие России на 50 лет 2
17.12.2009 США: смена этнической доминанты ожидается к 2042 году 2
14.08.2008 В 2042 белые в США станут меньшинством 1
09.11.2007 В России нашли «взрывной» интернет 1
26.03.2007 IBM продолжает сотрудничать с вузами 2
22.09.2006 Чиновники потеряли тысячи ноутбуков с госданными 1
18.08.2006 ИТ-профессии признаны лучшими в США 1
05.04.2006 Перепись американцев проведут с использованием КПК 3
27.02.2006 Скоростной интернет проникает в сельские районы США 2
01.11.2005 США: проблема цифрового неравенства не решена 1
18.08.2005 IBM сделает браузер FireFox доступнее для людей с ограниченными возможностями 1
01.07.2005 Русские потратили миллионы в интернете 1
09.07.2002 Washington Profile: производители ПО могут ответить за преступления хакеров 2
04.07.2002 IMRG: британская электронная торговля фиксирует устойчивый рост 1
26.02.2002 В 4 квартале 2001 г. объем продаж интернет-магазинов США превысил $10 млрд. 1
06.09.2001 В Америке зарегистрирован беспрецедентный рост интернет-пользователей 1
31.05.2001 Akamai улучшила свое положение за счет сделки с правительством США 1
30.05.2001 Традиционные компании перехватывают инициативу на европейском рынке B2B 2
15.02.2001 В 2000 году в Сети было потрачено $28 млрд. 1
11.04.2000 Бюро по переписи населения США отказалось от проведения переписи в Интернете 2
29.03.2000 Бюро по переписи населения США попросило NSA протестировать их систему безопасности 1
23.03.2000 Граждане США боятся принимать участие в переписи населения из-за участившихся хакерских атак 1
28.12.1998 EDS заключила контракт по поддержке проведения переписи населения на $100 млн 2

Публикаций - 31, упоминаний - 44

U.S. Department of Commerce и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25833 5
IBM - International Business Machines Corp 9717 5
Google LLC 12755 3
HP EDS - Electronic Data Systems 239 2
CyberSource - PaylinX 24 1
@stake - ATstake 17 1
Anthropic 189 1
Sonnet Technologies - Sonnetech 11 1
Samsung Electronics 11114 1
Ростелеком 11009 1
Alphabet 178 1
Amazon Inc - Amazon.com 3295 1
Yandex - Яндекс 9311 1
Apple Inc 13242 1
Accenture plc 724 1
Intel Corporation 12855 1
HP Inc. 5907 1
Oracle Corporation 7097 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1706 1
Canon 1443 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1116 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
AT&T Inc 1726 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 96 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 362 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
OpenAI 586 1
HPE - Juniper Networks 461 1
CA Technologies - Computer Associates 392 1
Mozilla Foundation 208 1
Nvidia Corp 4058 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 23 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
Visa International 1996 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 1
Ford 435 1
Sequoia Capital 116 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Lockheed Martin 778 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
NGI Fund 36 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1797 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1418 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3982 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3211 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 442 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 993 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 2
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13995 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 308 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1214 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1516 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 787 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 155 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17063 7
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12944 2
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2906 1
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BlackBerry - серия коммуникаторов 57 1
Google Android 15319 1
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Krantz Les - Кранц Лес 1 1
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Horrigan John - Хорриган Джон 6 1
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Politico 31 1
Госрасходы - портал 70 1
Silicon 496 1
РС Рro 91 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 1
Netimperative 20 1
Celent - Celent Communications 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 1
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Forrester Research 835 1
comScore 379 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1740 1
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University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
IBM Academic Initiative 4 1
Peterson Institute for International Economics - Институт мировой экономики Петерсона 3 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2680 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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