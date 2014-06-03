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CA Technologies Computer Associates

CA Technologies - Computer Associates

СОБЫТИЯ

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03.06.2014 CA Technologies выпускает бесплатный инструмент для миграции с Windows XP

сию ОС или перенести весь массив информации на новый компьютер под управлением Windows. Кроме того, CA Desktop Migration Manager может «обеспечить миграцию с доменов NT в Active Directory, сообщают в CA Technologies. CA Desktop Migration Manager (CA DMM) также совместим с решением CA Client Automation (ПО для администрации ИТ-решений). Используя оба решения, администраторы могут провести ми
13.04.2011 CA Technologies осуществила очередное «облачное» поглощение

нных «облачных» компаний и недавно созданных стартапов. Эта волна затронула и американскую компанию CA Technologies, которая объявила о покупке частной консалтинговой фирмы Base Technologies. О
03.02.2011 CA Technologies приобретает компанию Torokina Networks

Компания CA Technologies объявила о приобретении частной компании Torokina Networks, специализирующейся в области современных решений для управления системой поддержки качества услуг стандартов связи 3G
17.12.2010 CA Technologies стала партнером НП «Астра»

Компания CA Technologies, разработчик программного обеспечения и решений для управления ИТ-инфраструктурами, стала партнером Национальной ассоциации стратегического аутсорсинга «Астра», российского проф
13.12.2010 CA Technologies дополнила решение по управлению проектами CA Clarity PPM новыми функциями и сервисами

Компания CA Technologies объявила о пополнении решения по управлению проектами и портфелем CA Clarity PPM дополнительными функциями и сервисами. По замыслу разработчиков, это позволит пользователям прин
10.12.2010 CA Technologies оптимизировала поддержку бизнес-услуг в решениях CA Spectrum Service Assurance и CA Infrastructure Management

Компания CA Technologies объявила о расширении функционала своих решений для оперативного управления услугами и управления инфраструктурой, что позволит организациям оптимизировать предоставление бизнес
17.11.2010 Пакет решений CA Automation Suite облегчает переход от виртуализации к «облачным» платформам

Компания CA Technologies объявила о выходе комплексного решения для автоматизации управления ИТ-ресурсами — CA Automation Suite. Новое решение предназначено для автоматизации и стандартизации процессов

18.10.2010 CA Technologies локализовала для России решение по управлению уровнем оказываемых услуг CA Oblicore Guarantee

Компания CA Technologies в рамках стратегии по расширению продуктовой линейки, представленной на российском рынке, локализовала решение CA Oblicore Guarantee. CA Oblicore Guarantee дает возможность круп
06.10.2010 CA Technologies инвестировала миллиард в облачные решения
10.09.2010 CA IT Client Manager r12.5: полный набор инструментов для автоматизации физических и виртуальных рабочих мест

Компания CA Technologies объявила о выходе новой версии CA IT Client Manager (ITCM) — комплексного решения для автоматизации процессов внедрения, управления и инвентаризации физических и виртуализирован
07.09.2010 CA Technologies покупает Arcot Systems — поставщика решений для защиты от мошенничества и контроля доступа

Компания CA Technologies объявила о подписании окончательного соглашения о покупке частной компании Arcot Systems, поставщика локальных и «облачных» решений для защиты от мошенничества и контроля доступ
30.08.2010 CA Technologies купила специалиста в сфере виртуализации и облачных вычислений 4Base

Компания CA Technologies (ранее Computer Associates), в рамках инвестиционной стратегии, направленной

01.06.2010 CA нашла директора российского офиса

Компания CA Technologies (американский поставщик программных продуктов) объявила о назначении Сергея Н
01.06.2010 Назначен новый руководитель представительства CA Technologies в России и СНГ

Компания CA Technologies официально объявила о новых кадровых назначениях в своем российском офисе. С 1 июня 2010 г. Сергей Никифоров назначен на пост главы представительства компании CA Technologies
22.06.2006 Бывший топ СА признан виновным в препятствовании правосудию

Американский суд признал бывшего вице-президента компании Computer Associates International Томаса Беннета виновным в препятствовании правосудию с цель
26.10.2005 Computer Associates стала прибыльной

равительственной проверки несоответствий в ее бухгалтерских документах. В результате расследования, Computer Associates на прошлой неделе пересмотрела свои результаты за 2000 и 2001 финансовые

03.03.2005 В продуктах СA найдены критические "дыры"

Российские эксперты по информационной безопасности обнаружили множественные уязвимости в Computer Associates License Client and Server, позволяющие выполнить произвольный код с системными привилегиями. Приложения Computer Associates License Client/Server предоставляют метод

10.11.2004 Computer Associates выпустила систему защиты Wi-Fi
08.10.2004 Computer Associates купит Netegrity за $340 млн.

Компания Computer Associates, специализирующаяся в области информационной безопасности, приобретет фирму Netegrity за $340 млн. По утверждению руководства Computer Associates, сделка позволит уси
23.09.2004 Топ-менеджерам Computer Associates выдвинули обвинение

Санджей Кумар (Sanjay Kumar), бывший председатель совета директоров и исполнительный директор компании Computer Associates, обвиняется в махинациях с бухгалтерской отчетностью и попытках воспрепятствовать ходу расследования. Наряду с г-ном Кумаром, Министерство Юстиции США привлекло к ответствен
23.07.2004 Прибыль Computer Associates возросла благодаря контролю за расходами

Прибыль компании Computer Associates возросла в истекшем квартале, сообщает агентство Reuters. Этого удалось добиться за счет жесткого контроля за расходами. Чистая прибыль Computer Associates составила

22.07.2004 Computer Associates провёл перестановки в руководстве

Производитель решений информационной безопасности Computer Associates назначил главу отдела продаж по Северной Америке и нового старшего вице-президента и CIO. Старшим вице-президентом отдела продаж по Северной Америке назначен Джордж Фишер (G
06.07.2004 Computer Associates преследуют новые иски

мпании NI Group, Scienton Technologies и Secure-IT утверждают, что в двух программных продуктах CA — eTrust 20/20 и Command Center — используются украденные у них идеи и готовые разработки. Computer Associates ранее сотрудничала с этими компаниями. Сумму ущерба бывшие партнеры СА оценивают в более чем $800 млн. Канадцы также обвиняют СА в серьезных нарушениях условий контракта. Пр
15.06.2004 Computer Associates открывает сервисную компанию в России

Российский офис Computer Associates отчитался об итогах работы в прошедшем году, а также объявил о планах работы в нынешнем. Компания планирует расширение как собственного штата сотрудников, так и усиление раб
13.08.2003 CA урегулировала спор с Canopy Group за $40 млн.

тали по нему раскрыты не будут. Предполагаемое соглашение снизит доходы по акциям на два-три цента. Computer Associates заявила, что вопрос был решен довольно-таки по-дружески. Предоставить как
16.07.2003 Computer Associates за вычисления по запросу и против аутсорсинга

числения по запросу, гибкость и инструментарий для управления. И если основными стратегическими направлениями сегодняшнего дня стали веб-сервисы и вычисления по запросу, то завтрашним днем в компании Computer Associates считают обеспечение безопасности информации и Linux. Вычисления по запросу рассматриваются в СА как альтернатива аутсорсингу, который руководство компании сравнивает с замко
15.05.2003 Убытки Computer Associates сокращаются

Производитель программного обеспечения Computer Associates объявил о сокращении убытков по результатам 4 квартала. Представители компании также заявили, что прибыль в 1 квартале и в финансовом году в целом превзойдут прогнозы аналит
03.04.2003 Computer Associates уволит 450 человек

Компания-разработчик ПО информационной безопасности Computer Associates объявила о намерении слить два подразделения в одно и уволить 450 человек.Вместо предпродажного технического отдела и организации профессиональных услуг в компании появится

23.01.2003 Computer Associates предлагает Linux-решения для предприятий
19.11.2002 Из Computer Associates уходит его основатель

Производитель ПО Computer Associates International, находившийся в последние месяцы под федеральным расследованием, сообщил, что основатель компании Чарльз Ванг (Charles Wang) покинул место председателя совета

19.11.2002 Rainbow Technologies и Computer Associates приглашают на конференцию "Info-Guard-2002"

ции будут представлены решения ведущего производителя и поставщика решений для межсетевой защиты WatchGuard Technologies и мирового лидера в разработке программных продуктов корпоративного назначения Computer Associates. В перерыве ведущие менеджеры компаний Rainbow Technologies и Computer Associates продемонстрируют слушателям работу предлагаемых продуктов. Участие в конференции бес
23.10.2002 Убытки Computer Associates снижаются, доходы тоже

Один из крупнейших разработчиков корпоративного ПО Computer Associates International сообщила об уменьшении своих убытков в последнем квартале.

15.10.2002 Computer Associates собирается атаковать российский рынок

вляет пользователям консолидированный доступ к ресурсам, приложениям управления хранилищами и к информации об операциях в распределенных хранилищах. Источник: собственная информация CNews.ru Компания Computer Associates International, Inc. (NYSE: CA) — разработчик программных продуктов корпоративного назначения и управления электронным бизнесом, предоставляет сквозную инфраструктуру дл
10.07.2002 Computer Associates подала в суд на Quest Software

Компания Computer Associates подала иск против Quest Software, обвинив последнюю в краже своих промышленных секретов для разработки программных продуктов. Computer Associates подала жалобу в реги
11.04.2002 Computer Associates уменьшила прогнозы по убыткам за четвертый квартал

Компания Computer Associates International объявила, что ожидает в четвертом финансовом квартале сокра
28.03.2002 Computer Associates выпустила Advantage Data Transformer 2.0 и Advantage DT EME 2.0

Компания Computer Associates International объявила о выходе новых версий двух своих продуктов: Advant
26.02.2002 Computer Associates отказывается подтвердить факт расследования со стороны ФБР

Корпорация Computer Associates International заявила, что ее администрации ничего не известно о, якобы, ведущемся в отношении компании расследовании, которое спровоцировано получившей огласку методологией
21.02.2002 Computer Associates анонсировала выход решения безопасности eTrust PKI 2.0

Корпорация Computer Associates анонсировала выход eTrust PKI 2.0 - комплексного решения по обеспечению сетевой безопасности, сообщает компания CPS. Данное решение, по заявлению разработчиков, позволит орг
20.02.2002 Computer Associates обвиняется в неправильном ведении бухучета

о получении "формальной" прибыли. Именно в неоправданном исключении слишком большого числа параметров баланса из состава оборота с целью преднамеренного завышения финансовых показателей и обвиняется Computer Associates. Впрочем, поскольку на протяжении всего 2001 г. Computer Associates сталкивалась с множеством обвинений, связанных как с прямой деятельностью корпорации, так и с ее м
20.02.2002 Декларация "формальной" прибыли Computer Associates стала поводом для расследования

Против корпорации Computer Associates, являющейся одним из лидеров рынка разработки программного обеспечения в США, будет начато расследование в связи с применением последней несоответствующих нормам бухгалтерск

Публикаций - 392, упоминаний - 448

CA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 115
IBM - International Business Machines Corp 9699 105
Oracle Corporation 7074 61
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 54
Dell EMC 5180 46
Intel Corporation 12811 42
Cisco Systems 5372 41
HP Inc. 5883 31
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 30
HP - Hewlett-Packard 3662 29
SAP SE 5601 27
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 21
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 21
Broadcom - VMware 2610 19
OpenText - Micro Focus - Novell 880 19
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 18
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 18
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 17
Citrix Systems 868 17
Red Hat 1378 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 16
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
Ross Systems 24 13
QAD 40 13
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 13
Check Point Software Technologies 829 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 12
NetApp - Network Appliance 667 12
Adobe Systems 1597 12
Yahoo! 3726 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 11
Google LLC 12688 10
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
AT&T Inc 1725 10
Trend Micro 651 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 34
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 32
Merrill Lynch 454 12
Enron - Enrongate 122 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 7
International Paper 27 7
Gerard Klauer Mattison & Co 21 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 7
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 6
McDonald’s - Макдоналдс 220 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 6
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 6
DuPont - Дюпон 101 5
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 5
Amgen 25 5
Lilly - Eli Lilly and Company 30 5
eBay Inc 1640 5
UPS 216 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Lockheed Martin 777 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Альфа-Банк 1979 4
Boeing 1031 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
Caterpillar - 93 3
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 3
Charles Schwab 89 3
Prudential Securities 68 3
Global Partners Securities 42 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
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U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
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U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Президент Украины 128 1
Правительство Канады 51 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 3
BIC - Business Internet Consortium 3 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 2
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Academic Mainframe Consortium - AMC - Академический консорциум мэйнфреймов 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 65
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 10
Microsoft Windows 16882 35
Broadcom - СА Unicenter 47 29
Microsoft Windows 2000 8678 27
Linux OS 11533 26
SAP Sybase 292 20
Oracle PeopleSoft 426 14
Ross Systems iRenaissance ERP 34 14
CA Technologies - Computer Associates - CA BrightStor ARCserve - CA BrightStor Portal - CA BrightStor SRM 29 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 12
Microsoft Windows NT 890 12
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 66 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Microsoft Outlook 1506 8
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 7
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 7
CA ERwin - CA ERwin Modeling Suite - Model Manager - ERwin Examiner - ModelMart 19 7
QAD MFG/Pro 29 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Apple iPhone 6 4861 7
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 6
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 6
CA Anti-Spyware - PestPatrol - Total Defense Anti-Virus - Total Virus Defense Management 11 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 6
CA BPwin - Process Modeler 14 5
CA Technologies - Computer Associates - CA Spectrum 10 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 4
Aladdin Secret Disk 91 4
SAP Crystal Reports 53 4
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 4
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 4
Oracle StorageTek 85 4
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 4
Kumar Sanjay - Кумар Санджей 12 11
Никифоров Сергей 13 8
Тарасов Сергей 47 7
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 7
Wang Charles - Ванг Чарльз 5 5
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 4
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 4
Kenny Peter - Кенни Питер 6 4
Curry Sam - Карри Сэм 10 4
Clark Greg - Кларк Грег 8 3
Козлов Михаил 182 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Spitzbart Roman - Шпицбарт Роман 8 3
Ованесян Георгий 15 3
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 3
Брусенцев Михаил 10 3
Чикин Константин 10 3
Агеев Дмитрий 10 3
Лыков Роман 5 3
Зеленин Кирилл 4 3
Чернобаева Елена 3 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Хомков Игорь 47 3
Македонский Сергей 47 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 2
Ананьин Алексей 90 2
Nicholas Henry - Николас Генри 6 2
Попова Мария 141 2
Серова Елена 320 2
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 2
Samueli Henry - Самуэли Генри 8 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 2
Tan Hock - Тан Хок 6 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Лысенко Александр 11 2
Сулицкий Роман 4 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 122
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 81
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 42
Европа 24964 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Европа Восточная 3138 13
Япония 13807 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Канада 5081 11
США - Нью-Йорк 3180 11
Казахстан - Республика 6048 10
Украина 7928 10
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 8
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Ближний Восток 3154 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Индия - Bharat 5869 7
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Сингапур - Республика 1953 5
Америка - Американский регион 2206 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
США - Калифорния 4829 5
США - Нью-Йорк штат 253 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Израиль 2856 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Ирак - Республика 709 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
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The Register - The Register Hardware 1784 5
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