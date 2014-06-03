CA Technologies выпускает бесплатный инструмент для миграции с Windows XP сию ОС или перенести весь массив информации на новый компьютер под управлением Windows. Кроме того, CA Desktop Migration Manager может «обеспечить миграцию с доменов NT в Active Directory, сообщают в CA Technologies. CA Desktop Migration Manager (CA DMM) также совместим с решением CA Client Automation (ПО для администрации ИТ-решений). Используя оба решения, администраторы могут провести ми

CA Technologies осуществила очередное «облачное» поглощение нных «облачных» компаний и недавно созданных стартапов. Эта волна затронула и американскую компанию CA Technologies, которая объявила о покупке частной консалтинговой фирмы Base Technologies. О

CA Technologies приобретает компанию Torokina Networks Компания CA Technologies объявила о приобретении частной компании Torokina Networks, специализирующейся в области современных решений для управления системой поддержки качества услуг стандартов связи 3G

CA Technologies стала партнером НП «Астра» Компания CA Technologies, разработчик программного обеспечения и решений для управления ИТ-инфраструктурами, стала партнером Национальной ассоциации стратегического аутсорсинга «Астра», российского проф

CA Technologies дополнила решение по управлению проектами CA Clarity PPM новыми функциями и сервисами Компания CA Technologies объявила о пополнении решения по управлению проектами и портфелем CA Clarity PPM дополнительными функциями и сервисами. По замыслу разработчиков, это позволит пользователям прин

CA Technologies оптимизировала поддержку бизнес-услуг в решениях CA Spectrum Service Assurance и CA Infrastructure Management Компания CA Technologies объявила о расширении функционала своих решений для оперативного управления услугами и управления инфраструктурой, что позволит организациям оптимизировать предоставление бизнес

Пакет решений CA Automation Suite облегчает переход от виртуализации к «облачным» платформам Компания CA Technologies объявила о выходе комплексного решения для автоматизации управления ИТ-ресурсами — CA Automation Suite. Новое решение предназначено для автоматизации и стандартизации процессов

CA Technologies локализовала для России решение по управлению уровнем оказываемых услуг CA Oblicore Guarantee Компания CA Technologies в рамках стратегии по расширению продуктовой линейки, представленной на российском рынке, локализовала решение CA Oblicore Guarantee. CA Oblicore Guarantee дает возможность круп

CA IT Client Manager r12.5: полный набор инструментов для автоматизации физических и виртуальных рабочих мест Компания CA Technologies объявила о выходе новой версии CA IT Client Manager (ITCM) — комплексного решения для автоматизации процессов внедрения, управления и инвентаризации физических и виртуализирован

CA Technologies покупает Arcot Systems — поставщика решений для защиты от мошенничества и контроля доступа Компания CA Technologies объявила о подписании окончательного соглашения о покупке частной компании Arcot Systems, поставщика локальных и «облачных» решений для защиты от мошенничества и контроля доступ

CA Technologies купила специалиста в сфере виртуализации и облачных вычислений 4Base Компания CA Technologies (ранее Computer Associates), в рамках инвестиционной стратегии, направленной

CA нашла директора российского офиса Компания CA Technologies (американский поставщик программных продуктов) объявила о назначении Сергея Н

Назначен новый руководитель представительства CA Technologies в России и СНГ Компания CA Technologies официально объявила о новых кадровых назначениях в своем российском офисе. С 1 июня 2010 г. Сергей Никифоров назначен на пост главы представительства компании CA Technologies

Бывший топ СА признан виновным в препятствовании правосудию Американский суд признал бывшего вице-президента компании Computer Associates International Томаса Беннета виновным в препятствовании правосудию с цель

Computer Associates стала прибыльной равительственной проверки несоответствий в ее бухгалтерских документах. В результате расследования, Computer Associates на прошлой неделе пересмотрела свои результаты за 2000 и 2001 финансовые

В продуктах СA найдены критические "дыры" Российские эксперты по информационной безопасности обнаружили множественные уязвимости в Computer Associates License Client and Server, позволяющие выполнить произвольный код с системными привилегиями. Приложения Computer Associates License Client/Server предоставляют метод

Computer Associates купит Netegrity за $340 млн. Компания Computer Associates, специализирующаяся в области информационной безопасности, приобретет фирму Netegrity за $340 млн. По утверждению руководства Computer Associates, сделка позволит уси

Топ-менеджерам Computer Associates выдвинули обвинение Санджей Кумар (Sanjay Kumar), бывший председатель совета директоров и исполнительный директор компании Computer Associates, обвиняется в махинациях с бухгалтерской отчетностью и попытках воспрепятствовать ходу расследования. Наряду с г-ном Кумаром, Министерство Юстиции США привлекло к ответствен

Прибыль Computer Associates возросла благодаря контролю за расходами Прибыль компании Computer Associates возросла в истекшем квартале, сообщает агентство Reuters. Этого удалось добиться за счет жесткого контроля за расходами. Чистая прибыль Computer Associates составила

Computer Associates провёл перестановки в руководстве Производитель решений информационной безопасности Computer Associates назначил главу отдела продаж по Северной Америке и нового старшего вице-президента и CIO. Старшим вице-президентом отдела продаж по Северной Америке назначен Джордж Фишер (G

Computer Associates преследуют новые иски мпании NI Group, Scienton Technologies и Secure-IT утверждают, что в двух программных продуктах CA — eTrust 20/20 и Command Center — используются украденные у них идеи и готовые разработки. Computer Associates ранее сотрудничала с этими компаниями. Сумму ущерба бывшие партнеры СА оценивают в более чем $800 млн. Канадцы также обвиняют СА в серьезных нарушениях условий контракта. Пр

Computer Associates открывает сервисную компанию в России Российский офис Computer Associates отчитался об итогах работы в прошедшем году, а также объявил о планах работы в нынешнем. Компания планирует расширение как собственного штата сотрудников, так и усиление раб

CA урегулировала спор с Canopy Group за $40 млн. тали по нему раскрыты не будут. Предполагаемое соглашение снизит доходы по акциям на два-три цента. Computer Associates заявила, что вопрос был решен довольно-таки по-дружески. Предоставить как

Computer Associates за вычисления по запросу и против аутсорсинга числения по запросу, гибкость и инструментарий для управления. И если основными стратегическими направлениями сегодняшнего дня стали веб-сервисы и вычисления по запросу, то завтрашним днем в компании Computer Associates считают обеспечение безопасности информации и Linux. Вычисления по запросу рассматриваются в СА как альтернатива аутсорсингу, который руководство компании сравнивает с замко

Убытки Computer Associates сокращаются Производитель программного обеспечения Computer Associates объявил о сокращении убытков по результатам 4 квартала. Представители компании также заявили, что прибыль в 1 квартале и в финансовом году в целом превзойдут прогнозы аналит

Computer Associates уволит 450 человек Компания-разработчик ПО информационной безопасности Computer Associates объявила о намерении слить два подразделения в одно и уволить 450 человек.Вместо предпродажного технического отдела и организации профессиональных услуг в компании появится

Из Computer Associates уходит его основатель Производитель ПО Computer Associates International, находившийся в последние месяцы под федеральным расследованием, сообщил, что основатель компании Чарльз Ванг (Charles Wang) покинул место председателя совета

Rainbow Technologies и Computer Associates приглашают на конференцию "Info-Guard-2002" ции будут представлены решения ведущего производителя и поставщика решений для межсетевой защиты WatchGuard Technologies и мирового лидера в разработке программных продуктов корпоративного назначения Computer Associates. В перерыве ведущие менеджеры компаний Rainbow Technologies и Computer Associates продемонстрируют слушателям работу предлагаемых продуктов. Участие в конференции бес

Убытки Computer Associates снижаются, доходы тоже Один из крупнейших разработчиков корпоративного ПО Computer Associates International сообщила об уменьшении своих убытков в последнем квартале.

Computer Associates собирается атаковать российский рынок вляет пользователям консолидированный доступ к ресурсам, приложениям управления хранилищами и к информации об операциях в распределенных хранилищах. Источник: собственная информация CNews.ru Компания Computer Associates International, Inc. (NYSE: CA) — разработчик программных продуктов корпоративного назначения и управления электронным бизнесом, предоставляет сквозную инфраструктуру дл

Computer Associates подала в суд на Quest Software Компания Computer Associates подала иск против Quest Software, обвинив последнюю в краже своих промышленных секретов для разработки программных продуктов. Computer Associates подала жалобу в реги

Computer Associates уменьшила прогнозы по убыткам за четвертый квартал Компания Computer Associates International объявила, что ожидает в четвертом финансовом квартале сокра

Computer Associates выпустила Advantage Data Transformer 2.0 и Advantage DT EME 2.0 Компания Computer Associates International объявила о выходе новых версий двух своих продуктов: Advant

Computer Associates отказывается подтвердить факт расследования со стороны ФБР Корпорация Computer Associates International заявила, что ее администрации ничего не известно о, якобы, ведущемся в отношении компании расследовании, которое спровоцировано получившей огласку методологией

Computer Associates анонсировала выход решения безопасности eTrust PKI 2.0 Корпорация Computer Associates анонсировала выход eTrust PKI 2.0 - комплексного решения по обеспечению сетевой безопасности, сообщает компания CPS. Данное решение, по заявлению разработчиков, позволит орг

Computer Associates обвиняется в неправильном ведении бухучета о получении "формальной" прибыли. Именно в неоправданном исключении слишком большого числа параметров баланса из состава оборота с целью преднамеренного завышения финансовых показателей и обвиняется Computer Associates. Впрочем, поскольку на протяжении всего 2001 г. Computer Associates сталкивалась с множеством обвинений, связанных как с прямой деятельностью корпорации, так и с ее м