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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199870
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Сулицкий Роман

СОБЫТИЯ


18.08.2026 «Ингосстрах» перевел систему кадрового электронного документооборота в облачный контур Cloud X 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 2
16.12.2010 Посткризисный синдром: бизнес доверился ИТ-аутсорсерам 1
29.11.2010 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг в России – новые направления» 1
24.08.2009 Топ-менеджер IBM перешёл в ITG 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Сулицкий Роман и организации, системы, технологии, персоны:

iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 28 3
Broadcom - VMware 2611 2
Cisco Systems 5371 2
Microsoft Corporation 25787 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
TietoEVRY - Tieto 145 2
CA Technologies - Computer Associates 392 2
Google LLC 12713 2
Optima Services 36 2
Парадигма 169 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Keynote Systems 23 1
Neustar 20 1
SAP SE 5604 1
Dell EMC 5182 1
Amazon Inc - Amazon.com 3282 1
X Corp - Twitter 2939 1
Yandex - Яндекс 9246 1
Apple Inc 13174 1
Veeam Software 345 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
InfoWatch - Инфовотч 1186 1
Softline - Софтлайн 3750 1
HP Inc. 5885 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 1
9608 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2146 1
Крок - Croc 1964 1
Directum - Директум 1270 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 1
Diasoft - Диасофт 1149 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1576 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
1С-Рарус 983 1
Linx - Связь ВСД 163 1
Альфа-Банк 1980 2
Роскоммунэнерго 1 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
Halyk Bank - Москоммерцбанк 22 1
Honda - Aoyama Motors - Аояма Моторс 2 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8878 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
ГПБ - Газпромбанк 1274 1
НСПК - Национальная система платежных карт 952 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 574 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 547 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Абсолют Банк 250 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Новард УК - Novard 73 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3314 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6559 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 370 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1523 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54034 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3588 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12226 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26349 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10697 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18169 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12941 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35123 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3346 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7226 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36299 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25882 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33556 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24473 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 844 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13734 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1382 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2025 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6046 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3064 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22974 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6495 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4018 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14782 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 795 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7396 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1727 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 303 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3727 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2373 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1251 1
Сервер приложений - Application server 357 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5295 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2318 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4885 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13158 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Такском Файлер 10 1
HPE CSA - HPE Cloud Service Automation 7 1
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 1
Крок ЦОД Волочаевская 4 1
ПрограмБанк БизнесАнализ - ПрограмБанк Управление финансами - Нострадамус АПК Управление финансами 9 1
Google YouTube - Видеохостинг 3003 1
Linux OS 11556 1
Microsoft Windows 16910 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Microsoft Azure 1527 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6293 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5749 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2556 1
1С:CRM 80 1
Diasoft Flextera 57 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Directum СЭД - ECM-система 307 1
Terrasoft Creatio Service 12 1
Apple Keynote 63 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 19 1
Брусенцев Михаил 10 2
Шевченко Владимир 153 2
Македонский Сергей 47 2
Письменский Олег 7 1
Абрамова Дарья 6 1
Никифоров Сергей 13 1
Кадощук Игорь 19 1
Карпман Ольга 9 1
Мурашкинцев Игорь 6 1
Зубарев Дмитрий 10 1
Ермишкин Михаил 4 1
Меньшиков Сергей 3 1
Шпурик Андрей 1 1
Служаева Марина 1 1
Бурцева Надежда 1 1
Кондратенко Юрий 4 1
Аэров Олег 4 1
Гундорин Денис 2 1
Парунакян Мгер 3 1
Сайгина Наталья 2 1
Бакунов Александр 1 1
Мясцов Александр 1 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Висящев Андрей 64 1
Романов Михаил 34 1
Меднов Сергей 124 1
Алтухов Сергей 14 1
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Михайлова Мария 6 1
Прохоров Фёдор 83 1
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Хайретдинов Рустэм 95 1
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Занин Виталий 23 1
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Коротков Андрей 87 1
Филимонов Сергей 46 1
Микоян Александр 44 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14818 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47667 2
Европа Восточная 3139 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 49 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 1
Европа 24978 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13828 1
Азия - Азиатский регион 5925 1
Швеция - Королевство 3783 1
Финляндия - Финляндская Республика 3700 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8593 1
Индия - Bharat 5878 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Африка - Африканский регион 3644 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1940 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Нидерланды 3750 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3359 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6178 3
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7534 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53576 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18194 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3033 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7444 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2567 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8503 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2172 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 745 1
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Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6608 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1167 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7838 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12328 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5787 1
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2767 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4614 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5794 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1668 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27343 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7049 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 166 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3592 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1344 1
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 76 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6596 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1539 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57799 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 798 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16110 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 323 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10900 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 1
Forbes - Форбс 1006 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8623 2
Coleman Parkes 11 1
Gartner - Гартнер 3659 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3972 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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