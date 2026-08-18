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Сулицкий Роман
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 7
Сулицкий Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Брусенцев Михаил 10 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Македонский Сергей 47 2
|Письменский Олег 7 1
|Абрамова Дарья 6 1
|Никифоров Сергей 13 1
|Кадощук Игорь 19 1
|Карпман Ольга 9 1
|Мурашкинцев Игорь 6 1
|Зубарев Дмитрий 10 1
|Ермишкин Михаил 4 1
|Меньшиков Сергей 3 1
|Шпурик Андрей 1 1
|Служаева Марина 1 1
|Бурцева Надежда 1 1
|Кондратенко Юрий 4 1
|Аэров Олег 4 1
|Гундорин Денис 2 1
|Парунакян Мгер 3 1
|Сайгина Наталья 2 1
|Бакунов Александр 1 1
|Мясцов Александр 1 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Висящев Андрей 64 1
|Романов Михаил 34 1
|Меднов Сергей 124 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Попова Мария 141 1
|Михайлова Мария 6 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Урусов Виктор 157 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Левиков Антон 69 1
|Занин Виталий 23 1
|Широких Алексей 72 1
|Макаров Станислав 118 1
|Мякишева Марина 84 1
|Коротков Андрей 87 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Микоян Александр 44 1
|Forbes - Форбс 1006 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
|РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.