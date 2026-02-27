Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Республика Коми Воркута
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Forbes - Форбс 935 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422199, в очереди разбора - 726708.
Создано именных указателей - 191001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.