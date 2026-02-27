Разделы

Россия СЗФО Республика Коми Воркута

Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута

«Дорога на Воркуту», 1957 год Кузнецов-Волжский Михаил Александрович (1901-1967) - советский художник-живописец. «Дорога на Воркуту», 1957 год Кузнецов-Волжский Михаил Александрович (1901-1967) - советский художник-живописец.
"Праздник 7 ноября в Воркуте", 1975г. Владимир Степанченко "Праздник 7 ноября в Воркуте", 1975г. Владимир Степанченко
«Дорога на Воркуту», 1957 год Кузнецов-Волжский Михаил Александрович (1901-1967) - советский художник-живописец.

СОБЫТИЯ


27.02.2026 «МегаФон» расширяет сеть домашнего интернета в Коми 1
12.08.2024 Ольга Яудземис: биографический портрет 1
09.02.2024 МТС «прокачала» LTE на большом железнодорожном разъезде в Александрове Владимирской области 1
03.08.2023 «Мегафон» ускорил интернет в городе воинской славы Тихвине 1
29.06.2023 От Койгородка до Усть-Усы: для жителей Коми открыли новые пункты приобретения сим-карт 1
29.03.2023 Сеть дистрибуции «Мегафона» в Коми выросла до 550 пунктов подключения 1
27.01.2023 Малоизвестная фирма отодвинула ИТ-грандов и вдвое обрушила цену поддержки HPE в крупнейшей частной энергокомпании России 1
28.12.2022 Маститые интеграторы выстроились в очередь на техподдержку HPE в крупнейшей частной энергокомпании России 1
30.09.2022 Mango Office расширила географию присутствия 1
20.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в Кировской области 1
10.12.2015 «Билайн» запустил сеть 4G в трех городах Республики Коми 3
22.04.2015 МТС запустила в центре нефтедобычи Республики Коми первую сеть 4G 1
10.12.2014 «Билайн» обеспечил мобильной связью несколько тысяч сотрудников предприятий нефтяной и газовой промышленности в Республике Коми 1
17.10.2014 В Воркуте открылся офис обслуживания и продаж «Билайн» 2
11.06.2014 МТС расширила сеть LTE в Республике Коми 1
16.04.2014 МТС запускает первую сеть 4G LTE в Республике Коми 1
01.02.2012 МТС в 2011 г. обеспечила связью 3G более 110 населенных пунктов Республики Коми 1
19.12.2011 AltegroSky установила для «Сервисного центра СБМ» более 60 VSAT-станций в регионах России 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 1
21.11.2011 «Ростелеком» открыл в СЗФО 9 центров для выдачи ЭЦП и кодов активации «Личного Кабинета» портала госуслуг 1
26.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
21.09.2011 Андрей Ершов назначен директором Екатеринбургского филиала «ВымпелКома» 1
03.06.2011 «Билайн Бизнес» расширяет географию решения «Единая сеть офисных и мобильных» 1
02.06.2011 «МегаФон» запустил сеть 3G во всех городах Республики Коми 1
07.10.2010 МТС запускает телемедицинский проект в Республике Коми 1
29.03.2010 Экипажи Дальней авиации успешно совершили пуски крылатых ракет 1
23.03.2010 На базе "Росатома" разработают программу по созданию образцов высокотемпературных сверхпроводников 1
05.08.2008 «Открытые Технологии» построили центр обработки данных для «ТГК-9» 1
30.05.2008 Коми может стать пилотным регионом по развитию телемедицины 1
24.04.2008 10 образовательных учреждений Северо-Запада участвуют в телемосте 1
12.03.2008 В Коми в 2007 году проложили 600 км линий связи 1
12.03.2008 СЗТ и республика Коми уточнили соглашение о сотрудничестве 1
08.02.2008 «Позитроника» открыла 2 новых магазина 1
01.02.2008 Образовательные учреждения Коми получат лицензионное ПО в феврале 1
09.01.2008 «Техносила» открыла пять гипермаркетов 1
02.10.2007 «РуСат» установил в Коми VSAT-терминал для Росгидрометцентра 1
05.09.2007 Российские бомбардировщики ушли на передовые аэродромы 1
09.08.2007 За полгода в Коми похитили более 2 тыс. мобильных телефонов 1
11.12.2006 ФНС Воркуты проводит конкурс на поставку АРМ 3-й категории 1
22.09.2006 СЗТ стал единственным владельцем "Парма-Информ" 1

Публикаций - 46, упоминаний - 51

