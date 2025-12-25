Разделы

Ростелеком МФ ОЦО Многофункциональный общий центр обслуживания


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


25.12.2025 «БФТ-Холдинг» завершил внедрение Единого хранилища документов для «Ростелекома» 1
27.01.2023 Ключевые сотрудники российского ИТ-стартапа «Биорг» стали его новыми владельцами 1
21.11.2022 «Ростелеком» внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов 1
11.05.2022 «Ростелеком» протестировал новый сервис по оцифровке документов на основе искусственного интеллекта 1
11.10.2021 Smart-системы стали драйвером продажи недвижимости 1
03.09.2014 Электронные счета выбрали 3,5 млн абонентов «Ростелекома» 1
03.09.2014 «Ростелеком» оснастил многофункциональный общий центр обслуживания программно-аппаратным комплексом Xerox 1
22.08.2014 Дмитрий Пересветов назначен главным бухгалтером «Ростелекома» 2
28.03.2014 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличено количество пунктов выдачи кодов активации к порталу госуслуг 1
06.08.2013 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО выдал более 90 тыс. кодов активации к порталу госуслуг 1
01.02.2013 «Ростелеком» в Санкт-Петербурге открыл еще один пункт выдачи кодов активации для доступа к порталу госуслуг 1
21.11.2011 «Ростелеком» открыл в СЗФО 9 центров для выдачи ЭЦП и кодов активации «Личного Кабинета» портала госуслуг 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Ростелеком МФ ОЦО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10343 10
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Beorg - Биорг 125 2
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 16 1
АльфаТех плюс 9 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 73 1
Xerox - The Haloid Company 1155 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Rubetek - Рубетек 24 1
Сонет 170 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 197 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Citrix Systems 840 1
UIPath 108 1
Kryon 8 1
Automation Anywhere 12 1
Blue Prism 30 1
Почта России ПАО 2253 1
Группа Самолет 97 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8227 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 2
Федеральное казначейство России 1879 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3379 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 253 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 3
Электронный документ - Electronic document 1531 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1228 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1839 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10347 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 2
Оцифровка - Digitization 4937 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4121 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1007 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Аналоговые технологии 2837 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 190 1
Монохромное изображение - Monochrome image 635 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 524 1
Почта - Франкотип - Франкировальные машины 11 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Слаботочная система - система слабых токов 30 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 373 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2864 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5863 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 528 3
Beorg Smart Vision 40 2
Sherpa RPA 29 1
Xerox EPS - Xerox Enterprise Printing System 2 1
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 26 1
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 1
Xerox Emulsion Aggregation - EA-тонер 23 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 1
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 1
Пересветов Дмитрий 5 2
Шмидт Павел 1 1
Халитов Дарий 36 1
Куликов Юрий 3 1
Губкин Лери 3 1
Алигаджиев Руслан 14 1
Юрочкина Ольга 1 1
Хабаров Олег 6 1
Самошкина Диана 33 1
Перминова Светлана 43 1
Шкляр Михаил 1 1
Братко Никита 1 1
Иваненко Андрей 2 1
Колотовкин Тимофей 1 1
Евсеев Руслан 14 1
Коробов Александр 17 1
Зуев Георгий 5 1
Артемьев Константин 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 157395 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18654 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 82 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2675 1
Россия - СФО - Новосибирск 4670 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3375 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2970 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 406 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2682 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1428 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 334 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 224 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3231 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 635 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 720 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 454 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 52 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 133 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 340 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 4
Паспорт - Паспортные данные 2737 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 4
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 210 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 2
Опцион 103 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 41 1
