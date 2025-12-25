Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком МФ ОЦО Многофункциональный общий центр обслуживания
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Ростелеком МФ ОЦО и организации, системы, технологии, персоны:
|Пересветов Дмитрий 5 2
|Шмидт Павел 1 1
|Халитов Дарий 36 1
|Куликов Юрий 3 1
|Губкин Лери 3 1
|Алигаджиев Руслан 14 1
|Юрочкина Ольга 1 1
|Хабаров Олег 6 1
|Самошкина Диана 33 1
|Перминова Светлана 43 1
|Шкляр Михаил 1 1
|Братко Никита 1 1
|Иваненко Андрей 2 1
|Колотовкин Тимофей 1 1
|Евсеев Руслан 14 1
|Коробов Александр 17 1
|Зуев Георгий 5 1
|Артемьев Константин 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410462, в очереди разбора - 730983.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.