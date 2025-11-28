Blue Prism - участник рынка роботизации процессов (RPA) и интеллектуальной автоматизации, меняющих методы выполнения работы. Корпоративные цифровые работники Blue Prism поддерживают крупномасштабную автоматизацию, которая является безопасной, умной, доступной для всех, позволяя централизованно управлять человеческими и цифровыми рабочими силами будущего, а с другой стороны давая людям возможность переосмыслить их деятельность.