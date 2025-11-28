Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186218
ИКТ 14449
Организации 11201
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3532
Системы 26421
Персоны 80219
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Blue Prism

Blue Prism

Blue Prism - участник рынка роботизации процессов (RPA) и интеллектуальной автоматизации, меняющих методы выполнения работы.  Корпоративные цифровые работники Blue Prism поддерживают крупномасштабную автоматизацию, которая является безопасной, умной, доступной для всех, позволяя централизованно управлять человеческими и цифровыми рабочими силами будущего, а с другой стороны давая людям возможность переосмыслить их деятельность. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


Российские RPA-платформы 2025 1
28.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «RPA-платформы 2025» 1
11.12.2023 Павел Борченко, ROBIN (SL Soft): будущее рынка RPA — за гиперавтоматизацией 1
10.08.2023 Компании «Тантор лабс» (ГК «Астра») и «Руми» сообщают о старте технологического сотрудничества 1
28.07.2023 Защищенный корпоративный маркетплейс и фабрика программных роботов 1
19.07.2023 «Билайн» внедрил систему роботизации бизнес-процессов Sherpa RPA 1
20.02.2023 Navicon предложит клиентам российский RPA 1
16.02.2023 Роботизация в сети «Лента»: миграция 46 процессов с Blue Prism на Primo RPA за 2,5 месяца 1
05.12.2022 Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA 1
21.11.2022 «Ростелеком» внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов 1
15.11.2022 Ключевые нюансы импортозамещения RPA: как выбрать российское решение 1
22.08.2022 «Айти» открыла новый бизнес — магазин программных роботов 1
01.08.2022 Николай Буланов присоединился к команде PIX Robotics в качестве директора по консалтингу 1
06.06.2022 Как внедрить RPA и получить экономический эффект 1
30.03.2022 «Т1 интеграция» открыла мультивендорную лабораторию программных роботов 1
01.02.2022 Merlion и Blue Prism подписали стратегическое дистрибьюторское соглашение 1
20.12.2021 Рейтинг RPA от Market.CNews кардинально обновлен. На этот раз решения сравнили по 27 параметрам 1
15.12.2021 На что способны современные роботы RPA и как они работают: очень подробное интервью с Blue Prism 4
12.10.2021 Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать 1
12.10.2021 ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage 1
15.09.2021 TietoEVRY расширила партнерство по роботизации с Blue Prism на российском рынке 1
10.08.2021 Blue Prism признана лидером Магического квадранта Gartner 2021 по роботизированной автоматизации процессов 1
19.10.2020 Blue Prism представила акселераторы SAP 2
19.08.2020 Аналитика Abbyy: российские компании стали вдвое чаще использовать программных роботов с ИИ 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1
15.08.2019 Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 1
08.04.2019 Everest Group признала Abbyy мировым лидером рынка решений для интеллектуальной обработки документов 1
05.03.2019 Выручка Abbyy в России подскочила в полтора раза за счет нефтегаза, финансов и энергетики 1
29.10.2018 «Билайн» принял на работу первого робота 1
22.06.2018 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» заменили часть бухгалтерии роботами 1

Публикаций - 30, упоминаний - 34

Blue Prism и организации, системы, технологии, персоны:

UIPath 108 18
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 6
Automation Anywhere 12 6
SAP SE 5424 5
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 206 5
PIX Robotics - Пикс Роботикс 128 4
NICE Systems 65 3
Ростелеком 10291 3
Microsoft Corporation 25223 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9187 2
EY - Ernst & Young Global 381 2
Everest Group 12 2
8956 2
Kryon 8 2
Appian Corporation - Appian Communications 11 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 269 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1508 1
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 168 1
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 16 1
Siemens AG - Siemens Group 2627 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 251 1
МКСКОМ 7 1
Nintex 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 272 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 304 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 239 1
Lycamobile - Лайкамобайл 6 1
Примо РПА 16 1
Samsung Electronics 10608 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3106 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 1
Fujitsu 2066 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
Konica Minolta 416 1
KPMG 270 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 264 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 193 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8149 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 53 2
РЖД - Российские железные дороги 1997 2
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 26 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 76 1
Велесстрой СМУ 13 1
Силовые машины 142 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 11 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 127 1
101Hotels.com 456 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 11 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 45 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 41 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 523 1
X5 Group - Перекрёсток 604 1
Северсталь ПАО - Severstal 557 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 1
Альфа-Банк 1862 1
American Express - Amex 335 1
Barclays 121 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
eBay Inc 1630 1
DuPont - Дюпон 101 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 99 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2987 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 398 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 557 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Лента - Сеть розничной торговли 2260 1
Почта России ПАО 2238 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2151 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12807 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 119 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1901 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3239 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6256 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5224 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1361 28
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6863 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33890 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57085 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11406 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9352 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17918 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23018 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72873 9
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2803 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5868 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7257 7
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1266 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5563 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5239 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22967 6
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1580 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13022 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4449 5
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 57 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3751 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 248 4
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 319 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12225 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9745 4
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1079 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27126 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2248 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5562 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4640 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13305 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8407 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2006 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 662 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2258 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10030 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1461 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2148 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 862 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 386 2
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 99 9
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 649 5
PIX Robotics - PIX RPA Platform 90 4
Microsoft Office 3941 4
Linux OS 10864 4
Примо РПА - Primo RPA 45 3
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 44 3
Sherpa RPA 29 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 3
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 15 3
CSBI - ROOMY bots RPA - Руми 22 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 2
Abbyy Мониторинг 8 2
Softline - Sl Soft - Robin Cloud 3 2
Abbyy Vantage 2 2
Abbyy Marketplace 4 2
PIX Robotics - PIX Переходник 6 2
Abbyy FlexiCapture 174 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 339 2
Stack Group - Automate 18 2
Docker - Платформа распределённых приложений 431 2
Microsoft Windows 16299 2
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 248 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 121 1
UiPath Orchestrator 2 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
Abbyy Compreno 20 1
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 324 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 289 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 416 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1502 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 318 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 64 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 339 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 44 1
Abbyy ADRT - Abbyy Adaptive Document Recognition Technology 10 1
Pega Platform 8 1
Шушкин Дмитрий 95 3
Борченко Павел 55 3
Буланов Николай 18 2
Зюзин Андрей 12 2
Ложкин Сергей 44 2
Печникова Юлия 19 1
Бычков Николай 11 1
Степанов Вячеслав 8 1
Артемьев Константин 11 1
Виноградов Артём 28 1
Овчинников Василий 18 1
Соболев Михаил 6 1
Крупник Станислав 5 1
Пересветов Дмитрий 4 1
Плашкевич Сергей 4 1
Сергеев Павел 9 1
Кроткова Карина 1 1
Тюльпа Дарья 2 1
Карпова Мария 1 1
Халитов Дарий 34 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Буренкова Юлия 1 1
Егоров Никита 4 1
Яценко Вадим 86 1
Пойдашев Георгий 2 1
Тихомиров Олег 29 1
Ганьшин Алексей 1 1
Котенко Руслан 1 1
Артемов Антон 4 1
Alexander Melanie - Александр Мелани 1 1
Клюкин Роман 3 1
Ray Saikat - Рэй Сайкат 1 1
Давлетшин Адель 1 1
Ларкин Андрей 4 1
Аммосов Алексей 3 1
Калмыков Дмитрий 5 1
Егин Иван 1 1
Светушкова Наталья 17 1
Кабаков Ярослав 62 1
Волков Сергей 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 156365 23
Европа 24618 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13560 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53406 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45608 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 3
Япония 13532 2
Франция - Французская Республика 7974 2
Китай - Тайвань 4130 2
Испания - Королевство 3758 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14475 2
США - Калифорния - Милпитас 12 1
Азия - Азиатский регион 5737 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8089 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1811 1
Германия - Федеративная Республика 12928 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1778 1
Россия - СФО - Новосибирск 4632 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1695 1
Украина 7784 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3380 1
США - Калифорния 4773 1
Германия - Бавария - Мюнхен 478 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 775 1
Кипр - Республика 579 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3343 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Финляндия - Финляндская Республика 3657 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4255 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Канада 4984 1
Индия - Дели 151 1
Америка Латинская 1880 1
Россия - ПФО - Самарская область 1447 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18508 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51159 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10225 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6321 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54876 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25900 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11730 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3213 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2948 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2766 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15056 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7256 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3688 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2588 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2539 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8345 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31777 2
Экзамены 481 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10712 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8230 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2170 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 125 2
Экономический эффект 1209 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3763 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7333 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 307 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9633 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6241 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4670 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 400 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3270 1
Латинский алфавит 192 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2582 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 735 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17372 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6077 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2913 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6340 1
Энергетика - Energy - Energetically 5511 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
Gartner - Гартнер 3604 4
IDC - International Data Corporation 4942 3
Forrester Research 828 2
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 5 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8363 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Ventana Research 7 1
Research and Markets 26 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 11 1
Monash University - Университет Монаша 20 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 14 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2596 2
Docflow 147 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403324, в очереди разбора - 733446.
Создано именных указателей - 186218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще