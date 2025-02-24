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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сергеев Павел



24.02.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
13.11.2023 «Софтлайн» заплатит 800 миллионов за разработчиков ПО, купленных у «Аплана» 2
13.09.2023 Торговая сеть «Командор» перевела 400 магазинов на российскую ОС «Атлант» 1
22.08.2022 «Айти» открыла новый бизнес — магазин программных роботов 1
11.03.2005 В Петербурге оценили новые изделия со светодиодами 1
11.03.2005 В Петербурге оценили новые изделия со светодиодами 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Сергеев Павел и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1372 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 29 2
Blue Prism 28 1
UIPath 102 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 189 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 72 1
Applite - Атлант ГК 20 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Softline - Софтлайн 2850 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 244 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
Командор ТД 9 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 987 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5336 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1043 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12028 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10161 2
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 70 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4034 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1208 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1047 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11119 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2283 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4426 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3214 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2030 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12595 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8615 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2847 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 1
Управляемость - Manageability 1738 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1912 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1075 2
Softline - Sl Soft - Robin RPA 36 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline - Sl Soft - Robin Cloud 3 1
Иткинсон Григорий 2 2
Петров Владимир 18 2
Репин Александр 3 2
Макаров Константин 4 2
Яппаров Тагир 103 2
Мельников Иван 12 2
Борченко Павел 38 2
Касимов Игорь 17 2
Ильин Дмитрий 24 2
Мониев Андрей 2 2
Мартынов Иван 2 2
Пойдашев Георгий 2 2
Елецкий Георгий 2 2
Тяпин Илья 2 2
Архалов Иван 2 2
Терских Сергей 1 1
Кузнецов Константин 5 1
Крупенко Олег 6 1
Гусев Михаил 23 1
Сашин Геннадий 5 1
Романов Дмитрий 66 1
Соколов Кирилл 30 1
Кучик Евгений 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
США - Джорджия - Атланта 257 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2499 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1662 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1335 2
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 94 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2323 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 1
Латинский алфавит 190 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5996 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2846 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 544 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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