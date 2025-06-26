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PIX Robotics PIX Master
УПОМИНАНИЯ
PIX Robotics и организации, системы, технологии, персоны:
|Серов Кирилл 8 2
|Драздов Валентин 5 2
|Евдокимов Андрей 84 1
|Чураков Степан 1 1
|Рустамов Рустам 459 1
|Короленков Артем 2 1
|Чернявский Леонид 11 1
|Зобов Дмитрий 4 1
|Кузнецов Семен 3 1
|Николаев Алексей 17 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Алексеев Юрий 21 1
|Ульихин Павел 36 1
|Верисов Михаил 24 1
|Артемьев Константин 10 1
|Левина Татьяна 3 1
|Сергеев Павел 8 1
|Астафьев Денис 4 1
|Тихомиров Олег 28 1
|Подгорнов Вячеслав 8 1
|Кочетов Илья 6 1
|Симонов Александр 4 1
|Казьмин Никита 10 1
|Дашкевич Иван 5 1
|Шульман Евгений 3 1
|Парфилов Олег 2 1
|Морозкин Андрей 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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