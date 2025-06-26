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PIX Robotics PIX Master


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 PIX Robotics представляет обновленную платформу автоматизации процессов PIX RPA 3.0 1
15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 1
15.02.2024 Система умного анализа данных PIX BI совместима с ОС Astra Linux 1
25.01.2024 «Ред ОС» совместима с продуктами экосистемы Pix Robotics 1
28.12.2023 PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость 1
03.10.2023 Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М 1
05.10.2022 Российское ПО для автоматизации востребовано в Южной Америке – «Первый бит» открыл представительство в Колумбии 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

PIX Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 119 5
SAP SE 5344 2
8538 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2132 2
UIPath 106 2
Oracle Corporation 6765 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 844 1
Hikvision - Хиквижн 58 1
Automation Anywhere 10 1
1С Первый Бит - FirstBIT 12 1
Ред Софт - Red Soft 831 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 255 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 128 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 249 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 245 1
НППКТ 40 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 319 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
Yandex - Яндекс 7838 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 1
Telegram Group 2262 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
electroNeek Robotics 7 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 1
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 13 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 270 1
Puzzle RPA - Пуск ООО 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1946 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 257 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1705 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 488 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 17 1
Продо ГК - Продо Менеджмент 10 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3147 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12158 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 272 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 325 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4468 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2993 1
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PIX Robotics - PIX RPA Platform 87 6
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 371 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 302 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 310 1
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AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1146 1
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1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 966 1
Sherpa Autopilot 1 1
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Microsoft Windows Autopilot 15 1
Примо РПА - Primo AI Server 1 1
Серов Кирилл 8 2
Драздов Валентин 5 2
Евдокимов Андрей 84 1
Чураков Степан 1 1
Рустамов Рустам 459 1
Короленков Артем 2 1
Чернявский Леонид 11 1
Зобов Дмитрий 4 1
Кузнецов Семен 3 1
Николаев Алексей 17 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Алексеев Юрий 21 1
Ульихин Павел 36 1
Верисов Михаил 24 1
Артемьев Константин 10 1
Левина Татьяна 3 1
Сергеев Павел 8 1
Астафьев Денис 4 1
Тихомиров Олег 28 1
Подгорнов Вячеслав 8 1
Кочетов Илья 6 1
Симонов Александр 4 1
Казьмин Никита 10 1
Дашкевич Иван 5 1
Шульман Евгений 3 1
Парфилов Олег 2 1
Морозкин Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 1
Казахстан - Республика 5671 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1091 1
Беларусь - Белоруссия 5858 1
Канада 4928 1
Испания - Королевство 3739 1
Узбекистан - Республика 1793 1
Америка Латинская 1847 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Аргентина - Аргентинская Республика 595 1
Коста-Рика - Республика 94 1
Колумбия - Республика 532 1
Америка Центральная 79 1
Гватемала - Республика 58 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 1
Европа 24416 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9267 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11322 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2405 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2611 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5061 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14264 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30451 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2002 1
Экзамены 455 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10250 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6192 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6137 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5981 1
Экономический эффект 1123 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2833 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 292 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2556 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 727 1
Аудит - аудиторский услуги 2841 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 281 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1981 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 743 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1213 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 179 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3327 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 339 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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