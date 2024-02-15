Система умного анализа данных PIX BI совместима с ОС Astra Linux

«Группа Астра» и PIX Robotics, разработчик экосистемы ИТ-решений для автоматизации и поддержки бизнес-процессов, протестировали свои продукты на совместимость.

Результаты проведенных испытаний показали, что система бизнес-анализа PIX BI корректно работает в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Это подтверждает сертификат, выданный в рамках программы технологического партнерства с ИТ-производителями Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Astra Linux Special Edition — российская операционная система, которая обеспечивает стабильную работу ИТ-инфраструктур любого масштаба, а также высокую степень защиты обрабатываемой информации. Продукт имеет полный набор сертификатов от регуляторов рынка, и его можно использовать в инфосистемах любых организаций, включая объекты КИИ.

PIX BI — отечественная система бизнес-анализа с адаптивным интерфейсом, гибкими возможностями фильтрации и создания персонализированных отчетов. Решение позволяет консолидировать данные из любых источников и формировать полноценные отчеты в виде таблиц, а также наглядные дашборды с графиками и диаграммами.

«Развитие крупной современной компании невозможно без автоматизации бизнес-процессов, поэтому российские вендоры сейчас стремятся как можно скорее насытить рынок полноценными аналогами продуктов, к которым все привыкли за последние годы. Однако ни одно ИТ-решение не применяется обособленно, их всегда встраивают в какую-то инфраструктуру, где уже есть множество другого ПО и оборудования, то есть очень важна совместимость всех компонентов. Вместе с коллегами из PIX Robotics мы уделяем этому значительное внимание, и в итоге наши заказчики могут быть уверены, что программный стек, включающий ОС Astra Linux и PIX BI, позволит им успешно решать задачи, связанные с бизнес-аналитикой, и в то же время надежно защитит их данные», — отметил Дмитрий Тараканов, директор департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра».

«Среди заказчиков PIX много крупных компаний, которые используют отечественные ОС. Поэтому мы стараемся обеспечить совместимость наших решений с лидирующим в своем сегменте ПО. Корректность совместной работы PIX BI и Astra Linux расширяет возможности российских организаций при выборе импортозамещающих технологий», — сказал Леонид Чернявский, менеджер продукта PIX BI, компания PIX Robotics.

Помимо PIX BI, с операционной системой Astra Linux совместимы компоненты платформы для программной роботизации PIX RPA: оркестратор для управления роботами PIX Master и среда разработки PIX Studio.

***

PIX Robotics — российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, PIX Процессы и PIX BI. Продукты PIX входят в реестр отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного Центра «Сколково».

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.