РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic

Новая версия GitFlic – российской платформы для хранения и работы с исходным кодом Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для хранения и работы с исходным кодом GitFlic. В новом релизе GitFlic 3.3.0 разработчики реализовали функциональность аудита событий, который позволяет администраторам платформы отслеживать действия пользователей. Аудит обес

GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве Входящая в «Группу Астра» компания «РеСолют» (вендор российской платформы для разработки ПО GitFlic) и «РТК ИТ Плюс» ( ГК «Ростелеком») подписали меморандум о партнерстве. Стороны намерены выстроить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и вместе вести работу по актуальным для рын

Интеграция платформы GitFlic и CodeScoring — новый уровень безопасности в процессе РБПО уп к результатам сканирования в формате CycloneDX позволит командам более эффективно управлять безопасностью своих приложений, сокращая время на анализ и выявление потенциальных рисков. С интеграцией GitFlic и CodeScoring компании смогут не только повысить уровень безопасности своих программных продуктов, но и оптимизировать процесс разработки, что является ключевым аспектом в современном м

Новая версия GitFlic интегрирована с RuStore: GitFlic запустил автоматическую публикацию приложений в RuStore Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы для разработки приложений GitFlic, существующей в виде облачного SaaS-решения и в формате самостоятельного серверного продукта (Self-hosted).Теперь пользователи платформы GitFlic могут автоматически размещать нов

Реализована совместимость платформы GitFlic со сканером уязвимостей PT Application Inspector Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявила об успешном тестировании на совместимость платформы для работы с исходным кодом приложений GitFlic и сканера кода PT Application Inspector от Positive Technologies. PT Application Inspector — это статический анализатор кода для выявления уязвимостей и тестирования безопасности прилож

GitFlic 3.2.0 – крупный шаг к созданию универсальной платформы, охватывающей жизненный цикл ПО Компания «Ресолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для разработки программного обеспечения GitFlic, существующей как в виде SaaS-сервиса, так и Self-Hosted модели. В GitFlic 3.2.0 реализовано более 150 задач, направленных на повышение эффективности работы пользователей, расшир

Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic Разработчик платформы для работы с исходным кодом GitFlic «РеСолют» (входит в «Группу Астра») и Setere Group, вендор решений для отечественных Linux-подобных ОС, объявили о старте сотрудничества. Разместив на GitFlic свои проекты, компа

«К2Тех» будет внедрять импортонезависимую среду разработки на базе GitFlic «К2Тех» и разработчик отечественной платформы для работы с кодом GitFlic компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объединили усилия, чтобы обеспечить компании российскими инструментами разработки программного обеспечения. Партнерство позволит ускорить пр

Технологическое партнерство TeamStorm и GitFlic повысит эффективность ИТ-проектов тра») и TeamStorm заключили стратегическое соглашение, в рамках которого будет реализована прямая интеграция системы управления проектами TeamStorm и платформы для разработки программного обеспечения GitFlic. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Технологический бандл позволит пользователям автоматически связывать изменения в коде с задачами в TeamStorm, что обеспечит непреры

GitFlic автоматизирует задачи разработки ПО Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии российской платформы для работы с программным кодом GitFlic. В версии GitFlic 3.1.0 появилась поддержка динамических анализаторов кода (DAST). Данный функционал позволяет интегрировать сторонние динамический анализаторы кода и внедрить пр

Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT Разработчики компании «РеСолют» (входит в «Группу Астра») реализовали прямую интеграцию своей платформы GitFlic и системы управления тестированием Test IT. Раньше для написания софта и тестов российские программисты пользовались GitLab, Jenkins и TeamCity, и теперь, чтобы сохранить непрерывность

GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam ра») и российский разработчик ИТ-решений для масштабирования бизнеса IconSoft (создан при участии АО «ГЛОНАСС») обеспечили совместимость и интеграцию платформы для разработки программного обеспечения GitFlic и IconTeam — отечественного продукта для управления проектами, командами и бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Интеграционные функции реализованы в н

GitFlic создаст новую инфраструктуру для разработчиков RuStore Создатель платформы для работы с исходным кодом GitFlic компания «РеСолют» поможет оптимизировать разработку и публикацию новых мобильных приложений в магазине приложений RuStore. «РеСолют» разрабатывает механизм, который позволит разработчи

Платформа для обновления IoT-устройств RITMS UP2DATE и другие проекты компании «ЦПР РТСофт» переехали на GitFlic тсорс-разработчик ПО «Центр программных разработок РТСофт» (ООО «ЦПР РТСофт») начал сотрудничество с входящей в «Группу Астра» компанией «РеСолют» и разместил на платформе для работы с исходным кодом GitFlic свои приватные и публичные проекты и репозитории. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Российская платформа станет доверенным сервисом. «ЦПР РТСофт» будет использовать е