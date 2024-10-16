РусБИТех Astra Linux ГК Астра РеСолют GitFlic
GitFlic – российский сервис, с помощью которого для хранения репозиториев с исходным кодом, позволяет решать задачи как хранение кода и работа с ним, непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), внедрение ИБ-инструментов информационной безопасности, управление репозиториями пакетов, и контейнеров и многое другое.
|16.10.2024
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Новая версия GitFlic – российской платформы для хранения и работы с исходным кодом
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для хранения и работы с исходным кодом GitFlic. В новом релизе GitFlic 3.3.0 разработчики реализовали функциональность аудита событий, который позволяет администраторам платформы отслеживать действия пользователей. Аудит обес
|10.09.2024
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GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве
Входящая в «Группу Астра» компания «РеСолют» (вендор российской платформы для разработки ПО GitFlic) и «РТК ИТ Плюс» ( ГК «Ростелеком») подписали меморандум о партнерстве. Стороны намерены выстроить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и вместе вести работу по актуальным для рын
|28.08.2024
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Интеграция платформы GitFlic и CodeScoring — новый уровень безопасности в процессе РБПО
уп к результатам сканирования в формате CycloneDX позволит командам более эффективно управлять безопасностью своих приложений, сокращая время на анализ и выявление потенциальных рисков. С интеграцией GitFlic и CodeScoring компании смогут не только повысить уровень безопасности своих программных продуктов, но и оптимизировать процесс разработки, что является ключевым аспектом в современном м
|20.08.2024
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Новая версия GitFlic интегрирована с RuStore: GitFlic запустил автоматическую публикацию приложений в RuStore
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы для разработки приложений GitFlic, существующей в виде облачного SaaS-решения и в формате самостоятельного серверного продукта (Self-hosted).Теперь пользователи платформы GitFlic могут автоматически размещать нов
|14.08.2024
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Реализована совместимость платформы GitFlic со сканером уязвимостей PT Application Inspector
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявила об успешном тестировании на совместимость платформы для работы с исходным кодом приложений GitFlic и сканера кода PT Application Inspector от Positive Technologies. PT Application Inspector — это статический анализатор кода для выявления уязвимостей и тестирования безопасности прилож
|11.07.2024
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GitFlic 3.2.0 – крупный шаг к созданию универсальной платформы, охватывающей жизненный цикл ПО
Компания «Ресолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для разработки программного обеспечения GitFlic, существующей как в виде SaaS-сервиса, так и Self-Hosted модели. В GitFlic 3.2.0 реализовано более 150 задач, направленных на повышение эффективности работы пользователей, расшир
|09.07.2024
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Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic
Разработчик платформы для работы с исходным кодом GitFlic «РеСолют» (входит в «Группу Астра») и Setere Group, вендор решений для отечественных Linux-подобных ОС, объявили о старте сотрудничества. Разместив на GitFlic свои проекты, компа
|02.07.2024
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«К2Тех» будет внедрять импортонезависимую среду разработки на базе GitFlic
«К2Тех» и разработчик отечественной платформы для работы с кодом GitFlic компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объединили усилия, чтобы обеспечить компании российскими инструментами разработки программного обеспечения. Партнерство позволит ускорить пр
|26.06.2024
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Технологическое партнерство TeamStorm и GitFlic повысит эффективность ИТ-проектов
тра») и TeamStorm заключили стратегическое соглашение, в рамках которого будет реализована прямая интеграция системы управления проектами TeamStorm и платформы для разработки программного обеспечения GitFlic. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Технологический бандл позволит пользователям автоматически связывать изменения в коде с задачами в TeamStorm, что обеспечит непреры
|29.05.2024
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GitFlic автоматизирует задачи разработки ПО
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии российской платформы для работы с программным кодом GitFlic. В версии GitFlic 3.1.0 появилась поддержка динамических анализаторов кода (DAST). Данный функционал позволяет интегрировать сторонние динамический анализаторы кода и внедрить пр
|21.05.2024
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Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT
Разработчики компании «РеСолют» (входит в «Группу Астра») реализовали прямую интеграцию своей платформы GitFlic и системы управления тестированием Test IT. Раньше для написания софта и тестов российские программисты пользовались GitLab, Jenkins и TeamCity, и теперь, чтобы сохранить непрерывность
|16.05.2024
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GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam
ра») и российский разработчик ИТ-решений для масштабирования бизнеса IconSoft (создан при участии АО «ГЛОНАСС») обеспечили совместимость и интеграцию платформы для разработки программного обеспечения GitFlic и IconTeam — отечественного продукта для управления проектами, командами и бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Интеграционные функции реализованы в н
|24.04.2024
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GitFlic создаст новую инфраструктуру для разработчиков RuStore
Создатель платформы для работы с исходным кодом GitFlic компания «РеСолют» поможет оптимизировать разработку и публикацию новых мобильных приложений в магазине приложений RuStore. «РеСолют» разрабатывает механизм, который позволит разработчи
|23.04.2024
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Платформа для обновления IoT-устройств RITMS UP2DATE и другие проекты компании «ЦПР РТСофт» переехали на GitFlic
тсорс-разработчик ПО «Центр программных разработок РТСофт» (ООО «ЦПР РТСофт») начал сотрудничество с входящей в «Группу Астра» компанией «РеСолют» и разместил на платформе для работы с исходным кодом GitFlic свои приватные и публичные проекты и репозитории. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Российская платформа станет доверенным сервисом. «ЦПР РТСофт» будет использовать е
|26.02.2024
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Вышла новая версия российского сервиса для разработчиков GitFlic 3.0.0
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске новой версии GitFlic – инструментария для работы с исходным кодом. Релиз 3.0.0 способен стать полноценной заменой зарубежных продуктов GitHub, GitLab, Nexus, Artifactory, Jenkins и т. д. Об этом CNews сообщ
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Максим 27 18
|Тараканов Дмитрий 51 14
|Синьков Кирилл 40 12
|Яценко Вадим 56 10
|Трубочев Алексей 28 10
|Сивцев Илья 140 9
|Солдатов Андрей 26 7
|Геллерман Михаил 34 7
|Рамазанов Денис 7 7
|Орлик Сергей 83 6
|Климов Андрей 72 6
|Кирдяшов Федор 27 4
|Бугрецов Антон 22 4
|Борисов Роман 20 4
|Гуральник Павел 14 4
|Шмаков Антон 45 4
|Головарян Захар 5 4
|Кузнецов Андрей 67 3
|Рудевский Антон 39 3
|Султангалиев Тимурбулат 10 3
|Путин Владимир 3171 2
|Мухин Денис 23 2
|Степанов Павел 26 2
|Сокорнов Николай 18 2
|Леонович Константин 6 2
|Дергачева Светлана 41 2
|Спирькова Анастасия 5 2
|Махмадиев Шухрат 5 2
|Миронов Тимур 2 2
|Турченик Алексей 3 2
|Бородкина Елена 12 2
|Петухов Иван 2 2
|Паутов Евгений 17 2
|Петров Дмитрий 60 2
|Гутин Александр 18 2
|Карпов Роман 60 2
|Афанасьев Олег 22 2
|Мишустин Михаил 676 1
|Попов Сергей 135 1
|Паршин Максим 316 1
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