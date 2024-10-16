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РусБИТех Astra Linux ГК Астра РеСолют GitFlic

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic

GitFlic – российский сервис, с помощью которого для хранения репозиториев с исходным кодом, позволяет решать задачи как хранение кода и работа с ним, непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), внедрение ИБ-инструментов информационной безопасности, управление репозиториями пакетов, и контейнеров и многое другое.


16.10.2024 Новая версия GitFlic – российской платформы для хранения и работы с исходным кодом

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для хранения и работы с исходным кодом GitFlic. В новом релизе GitFlic 3.3.0 разработчики реализовали функциональность аудита событий, который позволяет администраторам платформы отслеживать действия пользователей. Аудит обес
10.09.2024 GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве

Входящая в «Группу Астра» компания «РеСолют» (вендор российской платформы для разработки ПО GitFlic) и «РТК ИТ Плюс» ( ГК «Ростелеком») подписали меморандум о партнерстве. Стороны намерены выстроить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и вместе вести работу по актуальным для рын
28.08.2024 Интеграция платформы GitFlic и CodeScoring — новый уровень безопасности в процессе РБПО

уп к результатам сканирования в формате CycloneDX позволит командам более эффективно управлять безопасностью своих приложений, сокращая время на анализ и выявление потенциальных рисков. С интеграцией GitFlic и CodeScoring компании смогут не только повысить уровень безопасности своих программных продуктов, но и оптимизировать процесс разработки, что является ключевым аспектом в современном м
20.08.2024 Новая версия GitFlic интегрирована с RuStore: GitFlic запустил автоматическую публикацию приложений в RuStore

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы для разработки приложений GitFlic, существующей в виде облачного SaaS-решения и в формате самостоятельного серверного продукта (Self-hosted).Теперь пользователи платформы GitFlic могут автоматически размещать нов
14.08.2024 Реализована совместимость платформы GitFlic со сканером уязвимостей PT Application Inspector

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявила об успешном тестировании на совместимость платформы для работы с исходным кодом приложений GitFlic и сканера кода PT Application Inspector от Positive Technologies. PT Application Inspector — это статический анализатор кода для выявления уязвимостей и тестирования безопасности прилож
11.07.2024 GitFlic 3.2.0 – крупный шаг к созданию универсальной платформы, охватывающей жизненный цикл ПО

Компания «Ресолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии платформы для разработки программного обеспечения GitFlic, существующей как в виде SaaS-сервиса, так и Self-Hosted модели. В GitFlic 3.2.0 реализовано более 150 задач, направленных на повышение эффективности работы пользователей, расшир
09.07.2024 Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic

Разработчик платформы для работы с исходным кодом GitFlic «РеСолют» (входит в «Группу Астра») и Setere Group, вендор решений для отечественных Linux-подобных ОС, объявили о старте сотрудничества. Разместив на GitFlic свои проекты, компа
02.07.2024 «К2Тех» будет внедрять импортонезависимую среду разработки на базе GitFlic

«К2Тех» и разработчик отечественной платформы для работы с кодом GitFlic компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объединили усилия, чтобы обеспечить компании российскими инструментами разработки программного обеспечения. Партнерство позволит ускорить пр
26.06.2024 Технологическое партнерство TeamStorm и GitFlic повысит эффективность ИТ-проектов

тра») и TeamStorm заключили стратегическое соглашение, в рамках которого будет реализована прямая интеграция системы управления проектами TeamStorm и платформы для разработки программного обеспечения GitFlic. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Технологический бандл позволит пользователям автоматически связывать изменения в коде с задачами в TeamStorm, что обеспечит непреры
29.05.2024 GitFlic автоматизирует задачи разработки ПО

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии российской платформы для работы с программным кодом GitFlic. В версии GitFlic 3.1.0 появилась поддержка динамических анализаторов кода (DAST). Данный функционал позволяет интегрировать сторонние динамический анализаторы кода и внедрить пр
21.05.2024 Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT

Разработчики компании «РеСолют» (входит в «Группу Астра») реализовали прямую интеграцию своей платформы GitFlic и системы управления тестированием Test IT. Раньше для написания софта и тестов российские программисты пользовались GitLab, Jenkins и TeamCity, и теперь, чтобы сохранить непрерывность

16.05.2024 GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam

ра») и российский разработчик ИТ-решений для масштабирования бизнеса IconSoft (создан при участии АО «ГЛОНАСС») обеспечили совместимость и интеграцию платформы для разработки программного обеспечения GitFlic и IconTeam — отечественного продукта для управления проектами, командами и бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Интеграционные функции реализованы в н
24.04.2024 GitFlic создаст новую инфраструктуру для разработчиков RuStore

Создатель платформы для работы с исходным кодом GitFlic компания «РеСолют» поможет оптимизировать разработку и публикацию новых мобильных приложений в магазине приложений RuStore. «РеСолют» разрабатывает механизм, который позволит разработчи
23.04.2024 Платформа для обновления IoT-устройств RITMS UP2DATE и другие проекты компании «ЦПР РТСофт» переехали на GitFlic

тсорс-разработчик ПО «Центр программных разработок РТСофт» (ООО «ЦПР РТСофт») начал сотрудничество с входящей в «Группу Астра» компанией «РеСолют» и разместил на платформе для работы с исходным кодом GitFlic свои приватные и публичные проекты и репозитории. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Российская платформа станет доверенным сервисом. «ЦПР РТСофт» будет использовать е
26.02.2024 Вышла новая версия российского сервиса для разработчиков GitFlic 3.0.0

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске новой версии GitFlic – инструментария для работы с исходным кодом. Релиз 3.0.0 способен стать полноценной заменой зарубежных продуктов GitHub, GitLab, Nexus, Artifactory, Jenkins и т. д. Об этом CNews сообщ

Публикаций - 155, упоминаний - 157

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 150
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 142
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 128
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 125
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 124
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Фаберлик - Faberlic 93 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - УФО - Свердловская область 1491 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 844 2
Беларусь - Минск 631 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Казахстан - Республика 5525 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
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Forbes - Форбс 816 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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Fortune Business Insights 15 1
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Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 5 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 11 1
Т1 Цифровая академия 44 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 11 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 3 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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