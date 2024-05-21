Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT

Разработчики компании «РеСолют» (входит в «Группу Астра») реализовали прямую интеграцию своей платформы GitFlic и системы управления тестированием Test IT. Раньше для написания софта и тестов российские программисты пользовались GitLab, Jenkins и TeamCity, и теперь, чтобы сохранить непрерывность процессов и создавать новые востребованные продукты без санкционных рисков, им предстоит миграция на импортонезависимые технологии. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»

В последние годы в стране активно развиваются профильные решения, например, GitFlic от команды «РеСолют». Это сервис для хранения кода и работы с ним, непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), внедрения ИБ-инструментов, управления репозиториями пакетов, контейнеров и т.д. Данные хранятся в серверной инфраструктуре, расположенной в России, и продукт можно использовать как облачный сервис или развертывать на собственных серверах клиентов. GitFlic ориентирован на широкий спектр заказчиков: от крупных профильных организаций до небольших команд и частных пользователей.

Test IT от компании «Тест АйТи» — российская система управления тестированием, разрабатываемая с нуля с 2018 г. Инструмент можно использовать в качестве замены таких систем как TestRail, Azure DevOps, PractiTest. Test IT доступна в форматах Enterprise и Cloud, и организация и хранение тестовой модели, планирование тестирования, интеграция автотестов и связь с CI/CD, сбор и анализ отчетности, а также управление рабочими процессами. Система позволяет грамотно выстроить процессы тестирования ПО, сократить релизный цикл за счет гибких настроек и объединения работы с ручными и автоматическими тестами. В качестве преимуществ продукта производитель выделяет наличие едином интерфейса для ручных и автотестов, прозрачную отчетность, простоту интеграции с таск-трекерами, системами CI/CD и AQA-фреймворками, регулярный выпуск обновлений, русскоязычную техподдержку и бесплатный пробный период.

Российские производители ПО стремятся разрабатывать эффективные инструменты, способные бесшовно интегрироваться между собой, и именно такая интеграция стала результатом сотрудничества «Группы Астра» и «Тест АйТи». Применение GitFlic в связке с Test IT позволяет выстроить процессы разработки, тестирования и эксплуатации ПО, успешно заменив импортный инструментарий. Интеграция этих продуктов – это важный маркер развития и компетенций участников рынка, и экосистемы отечественных решений.

«Большинство наших клиентов привыкло использовать GitLab, Jenkins или TeamCity в качестве CI, и интеграция с GitFlic позволит им перейти на более надежную российскую альтернативу. Test IT интегрируется с множеством CI/CD-систем посредством поддержки вебхуков для запуска автотестов и иных задач. Подразумевалось, что механизмы работы с GitFlic будут соответствовать распространенным практикам. Так и вышло: теперь можно отправлять запросы на запуск и остановку автотестов в пайплайне как из отдельного прогона, так и из сводного тест-плана, объединяющего ручные и автотесты», – сказал Артем Кострюков, генеральный директор ООО «Тест АйТи».

«Сейчас крайне важно обеспечить российский ИТ-рынок надежными рабочими инструментами, которые помогут снизить риск потери данных, сократить затраты на разработку и сделать ее эффективной. Мы стремимся дать разработчикам такие инструменты и пространство для создания ПО, которые будут отвечать требованиям безопасности и вместе с тем функционально заменят зарубежные решения для хранения кода и работы с ним. Еще одна важная цель — это формирование обширного сообщества Open Source, где пользователи смогут обмениваться опытом и получать поддержку. Мы развиваем платформу полного цикла, чтобы в распоряжении наших клиентов была уже готовая система с настроенными процессами разработки, сборки, тестирования и развертывания софта», — отметил технический директор компании «РеСолют» Максим Козлов.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО «Тест АйТи» входит в технологический холдинг Yoonion, является резидентом «Сколково», партнером Иннополиса и состоит в ассоциации «Руссофт». С 2019 г. компания занимается разработкой системы управления тестированием Test IT, которую уже используют более 600 клиентов. Решение зарегистрировано в реестре Минцифры, включено АРПП в перечень инструментов, рекомендуемых для импортозамещения на объектах критической инфраструктуры.