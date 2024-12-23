Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти

Test IT — компания-разработчик системы управления тестированием программных продуктов, объединяющей ручное и автоматизированное тестирование и отображающей всю отчетность по метрикам качества в одном интерфейсе. Решение включено в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи РФ. Компания Test IT входит в ассоциацию РУССОФТ, является партнером INNOPOLIS, резидентом «Сколково» и членом АРПП.