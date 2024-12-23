Softline Develonica Test IT Тест Айти
Test IT — компания-разработчик системы управления тестированием программных продуктов, объединяющей ручное и автоматизированное тестирование и отображающей всю отчетность по метрикам качества в одном интерфейсе. Решение включено в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи РФ. Компания Test IT входит в ассоциацию РУССОФТ, является партнером INNOPOLIS, резидентом «Сколково» и членом АРПП.
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
|Кострюков Артем 7 6
|Хафизов Евгений 7 3
|Овчаренко Юрий 37 3
|Галеев Вадим 3 2
|Данильченков Василий 2 2
|Эйделанд Павел 5 2
|Устинов Михаил 6 2
|Курдюмов Константин 6 2
|Козлов Максим 27 2
|Зеленин Владимир 7 1
|Колупаев Максим 1 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Хазов Даниил 9 1
|Соколовский Александр 40 1
|Горшкова Алена 3 1
|Морозова Тамара 19 1
|Лутошкин Валерий 3 1
|Якимов Антон 11 1
|Чегодаев Станислав 13 1
|Дарчинов Станислав 5 1
|Калганов Игорь 51 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Порошин Тимур 30 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Тихонова Божена 16 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Александров Александр 70 1
|Меденцев Константин 97 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Морозов Александр 23 1
|Харитонов Дмитрий 50 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Труненков Сергей 35 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Старичков Никита 2 1
|VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
|IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 14 1
|НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
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