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Softline Develonica Test IT Тест Айти

Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти

Test IT — компания-разработчик системы управления тестированием программных продуктов, объединяющей ручное и автоматизированное тестирование и отображающей всю отчетность по метрикам качества в одном интерфейсе. Решение включено в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи РФ. Компания Test IT входит в ассоциацию РУССОФТ, является партнером INNOPOLIS, резидентом «Сколково» и членом АРПП.


23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии 1
16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
11.09.2024 Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО 3
26.06.2024 Технологическое партнерство TeamStorm и GitFlic повысит эффективность ИТ-проектов 1
21.05.2024 Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT 4
16.02.2024 Опрос: Самые востребованные инструменты тестирования в России 2
19.01.2024 Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков 1
19.01.2024 «Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений» 1
24.11.2023 Холдинг Т1 проведет собственную ИТ-конференцию в Москве 1 декабря 1
25.08.2023 ПСБ внедрил отечественную систему управления тестированием ПО 2
24.05.2023 ИТ-специалисты назвали самый востребованный язык программирования в 2023 году 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
30.01.2023 «Почта банк» переходит на российскую систему управления тестированием ПО 1
17.01.2023 Николай Козак, Дом.рф: В 2023 год мы вошли с практически нулевым показателем по аутсорсингу 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
15.11.2022 Компании IBS и Test IT представили новую российскую платформу для тестирования Test IT PRO 1
13.09.2022 Состоялся первый релиз российской платформы управления качеством Test IT PRO 1
08.06.2022 IBS и Test IT создают единую экосистему управления качеством 1
26.01.2022 Как система Test IT превращает обеспечение качества в культуру 3
14.04.2021 Parallels внедрила систему управления тестированием Test IT 1
23.11.2020 Маркетологи ОЭЗ «Иннополис» возьмут новичков-фаундеров под свое крыло 1
16.11.2020 Syssoft предложит клиентам решения для разработчиков Test IT 3
25.04.2012 Oracle упрощает создание контента с выпуском Oracle UPK 11.1 и Oracle UPK Professional 11.1 1
25.02.2003 Еще один «любовный вирус» штурмует Сеть 1
10.10.2002 Новый червь крадет данные у геймеров 1
10.10.2002 Новый червь крадет данные у геймеров 1

Публикаций - 27, упоминаний - 38

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 4
TeamStorm - Тимшторм 7 4
Softline - Софтлайн 2811 4
Softline - Develonica - Девелоника 132 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 3
Atlassian 118 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
SAP SE 5277 2
GitHub 814 2
Т1 Иннотех 178 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Microsoft Corporation 24625 2
IBS AppTest - ИБС АпТест 3 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Yoonion Holding - Юнион холдинг 5 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
АйТи 1365 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Такснет - Taxnet 9 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Google LLC 11775 1
Oracle Corporation 6688 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
RecFaces - РекФэйсис 28 1
Ланит Экспертиза 3 1
DataTech 3 1
Innotech - Иннотек 3 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
GreenData - Гриндата 31 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
ММК Информсервис 51 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Татнефть 226 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
MSC Cruises 3 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Ренессанс Страхование 160 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
LEGO 244 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 7
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ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 16
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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