Разделы

ИТ в банках Техника
|

ПСБ внедрил отечественную систему управления тестированием ПО

ПСБ внедрил отечественную систему управления тестированием программного обеспечения (ПО) Test IT в рамках реализации комплексного плана по повышению технологического суверенитета ИТ-инфраструктуры банка.

Возможности системы

Новая система объединила в общий интерфейс возможности проведения ручного и автоматизированного тестирования, а также построение отчетности для аналитики планов и проектов. Внедрение отечественного ПО также оказало позитивное влияние на бизнес-процессы, дополнительно увеличив качество выпускаемых продуктов и сохранив высокий уровень информационной безопасности цифровых решений.

«Внедрение нового ПО стало очередным шагом в реализации планов ПСБ по использованию отечественных разработок в сфере ИТ. Команда банка накопила обширную экспертизу в области импортозамещения и цифровой трансформации, которая позволила найти оптимальный подход к проведению бесшовной миграции на отечественную систему тестирования. Мы продолжаем внедрять эффективные решения из единого реестра российский программ, способные бесперебойно поддерживать рабочие процессы, оптимизировать и ускорять технологические операции», – отметил Никита Шамрай, старший вице-президент - руководитель блока информационных технологий.

photogenica-phx23304270.jpg
Фото: © sellingpix / Фотобанк Фотодженика
Интерфейс системы объединяет возможности для тестирования и аналитики

«Мы создаем систему Test IT для профессионалов в области обеспечения качества, и нам важно, чтобы продукт, которым пользуются тысячи тестировщиков, был надежным и защищенным. В свою очередь, особо защищенная сборка продукта на базовом образе российской ОС AstraLinux обеспечила успешный переход систем банка. Уверен, что другие компании в России также будут стремиться к повышению надежности и обеспечению кибербезопасности своих контуров тестирования», – сказал Артем Кострюков, CEO Test IT.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

«Яндекс» создал сервис накопления денег для граждан. Выплаты происходят в 30 раз чаще, чем в банке

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще