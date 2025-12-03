Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шамрай Никита
СОБЫТИЯ
Шамрай Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2469 2
|Референс пойнт - Reference Point 7 1
|Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 41 1
|Сател 163 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 900 6
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1449 3
|ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 23 1
|Развожаев Михаил 7 1
|Кострюков Артем 15 1
|Романов Роман 48 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156568 4
|Россия - ЮФО - Севастополь 579 1
|ДНР - Донецкая Народная Республика 205 1
|ЛНР - Луганская Народная Республика 179 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404461, в очереди разбора - 733374.
Создано именных указателей - 186421.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.