Шамрай Никита


СОБЫТИЯ


03.12.2025 Вайб-кодинг, ИИ и обмен опытом: чем запомнилась ИТ-конференция в Ярославле 1
23.08.2024 ПСБ в Севастополе организовал для школьников летнее трудоустройство в технопарк «ИТ-Крым» 1
15.08.2024 ПСБ внедряет импортозамещенный инструмент управления ИТ-инфраструктурой 1
28.03.2024 ПСБ открыл в новых субъектах России онлайн-школу для инженеров тестирования ПО 1
08.12.2023 ПСБ запустил программу обучения по системному анализу для студентов 1
18.10.2023 ПСБ переходит на отечественную платформу унифицированных коммуникаций 1
25.08.2023 ПСБ внедрил отечественную систему управления тестированием ПО 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Шамрай Никита и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2469 2
Референс пойнт - Reference Point 7 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 41 1
Сател 163 1
ПСБ - Промсвязьбанк 900 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1449 3
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 23 1
Росвоенипотека ФГКУ 5 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23092 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57191 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1484 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73006 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5855 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31640 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31917 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 900 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27154 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3677 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2252 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12319 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11538 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 651 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14853 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8448 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21963 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26045 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11435 1
Референс пойнт - Zodiaс.ITM - Зодиак.АйТиЭм 8 1
Google Gmail 984 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
Развожаев Михаил 7 1
Кострюков Артем 15 1
Романов Роман 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 156568 4
Россия - ЮФО - Севастополь 579 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 205 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 179 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51208 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31827 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15086 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10258 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5847 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1702 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 734 1
