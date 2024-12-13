Референс пойнт Reference Point
ООО «Референс Пойнт» - российский разработчик программного обеспечения с 2011 года. Правообладатель продукта Система управления ИТ-инфраструктурой Зодиак.АйТиЭм (Zodiac.ITM).
Референс пойнт и организации, системы, технологии, персоны:
|ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Трифонов Владимир 12 1
|Гурьянов Роман 1 1
|Паутов Евгений 17 1
|Спивакова Ольга 1 1
|Шамрай Никита 6 1
|Мирзоев Мурад 20 1
|Дробышевский Валерий 13 1
|Рейнкер Юлия 1 1
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