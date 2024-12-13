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Референс пойнт Reference Point


ООО «Референс Пойнт» - российский разработчик программного обеспечения с 2011 года. Правообладатель продукта Система управления ИТ-инфраструктурой Зодиак.АйТиЭм (Zodiac.ITM).


13.12.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт» 4
15.08.2024 ПСБ внедряет импортозамещенный инструмент управления ИТ-инфраструктурой 1
14.05.2024 Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой 1
15.06.2023 «Сиссофт» предложит рынку отечественные системы управления инфраструктурой 1
21.04.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором ПО Zodiaс.ITM 1
22.02.2023 OCS предлагает партнерам систему управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.айтиэм» 1
15.05.2013 Международная конференция по встраиваемым технологиям прошла в Москве 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Референс пойнт и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Microsoft Corporation 24625 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Merlion - Мерлион 793 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Puppet 23 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Intel Corporation 12197 1
HP Inc. 5685 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
РТСофт - RTSoft 91 1
IPC2U 14 1
SAGA Technologies - САГА Технологии 13 1
Сенсорные Системы 64 1
Ниеншанц Автоматика 27 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 1
Carmani 4 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 270 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 211 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 1
Repository - Репозиторий 853 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 1
Референс пойнт - Zodiaс.ITM - Зодиак.АйТиЭм 7 5
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 4
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 7 2
Linux OS 9937 2
OpenText - Micro Focus - uCMDB 2 1
Veritas Symantec Altiris 60 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 36 1
Red Hat Ansible 103 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 7 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА ЦУ - РОСА центр управления 10 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 21 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Docker Compose 7 1
НТЦ ИТ Роса - Dynamic Directory 12 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Microsoft Windows 15657 1
Microsoft Windows Embedded 197 1
Степанюк Михаил 68 1
Трифонов Владимир 12 1
Гурьянов Роман 1 1
Паутов Евгений 17 1
Спивакова Ольга 1 1
Шамрай Никита 6 1
Мирзоев Мурад 20 1
Дробышевский Валерий 13 1
Рейнкер Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Европа 21768 1
Европа Восточная 3075 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Reference - Референс 184 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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