Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой«Группа Астра» разработала под свои ОС Astra Linux функциональный аналог Microsoft System Center Configuration Manager – Astra Configuration Manager, программный комплекс для централизованного администрирования ИТ-систем на основе Astra Linux, инвентаризации рабочих мест и серверов. Импортонезависимых решений данного класса, к тому же не требующих экспертных знаний в области Linux, на российском рынке пока не очень много.
Российский аналог MSCCM «Группы Астра»
Как стало известно CNews, «Группа Астра», разработчик линейки российских операционных систем Astra Linux, выпустила решение Astra Configuration Manager (ACM) для централизованного управления ИТ-инфраструктурой.
Программное решение позиционируется в качестве альтернативы Microsoft System Center Configuration Manager (MSCCM), которая может быть использована совместно с Astra Linux. По заявлению разработчиков отечественного продукта, в перспективе в ACM будут реализованы те же функциональные возможности, к которым привыкли администраторы, поработавшие с ПО американской корпорации.
С конца апреля 2024 г. клиентам «Группы Астра» доступен релиз ACM 1.0.0 с базовой функциональностью для инвентаризации программных и аппаратных характеристик, а также лицензий ОС Astra Linux, выгрузки данных в CSV-отчеты и установки Astra Linux 1.7 на bare metal (физический выделенный сервер). В дальнейшем разработчики обещают добавить поддержку управления инсталляцией ПО из пакетов, установкой, обновлением и переустановкой Astra Linux 1.8.
ACM лицензируется по серверам управления и подключенным рабочим местам. Для покупки будут доступны лицензии сроком на один, два и три года. В «Группе Астра» рассказали CNews, что стоимость лицензии может варьироваться и, помимо срока лицензирования, на нее также влияет тип обновления. Углубляться в детали ценообразования и уточнять ценовые рамки в компании не стали.
Возможности ACM
ACM служит для инвентаризации ПО и «железа» на рабочих местах и серверах, создания отчетности, удаленного управления установкой и обновлением ОС, а также дистанционного администрирования компьютеров. В «Группе Астра» утверждают, что применение ACM способствует оптимизации совокупной стоимости владения ресурсами за счет повышения продуктивности работы администраторов и сокращения затрат на выполнение рутинных операций.
ACM подходит для специалистов с разным опытом и уровнем квалификации. В «Группе Астра» характеризуют графический интерфейс продукта как «простой и интуитивно понятный», не требующий экспертных знаний в области систем на базе ядра Linux и умения писать скрипты. При необходимости пользователям продукта доступна дополнительная функциональность и возможности интеграции, которые обеспечивается за счет специального API (программного интерфейса).
Разработчиком заявлена цель обеспечить полную совместимость нового продукта со всей экосистемой «Группы Астра». Как пояснил в разговоре с CNews Евгений Паутов, директор департамента разработки средств управления компании, полная совместимость, достижения которой добиваются разработчики ACM, выражается в установлении тесной «дружбы» решений из продуктовой линейки «Группы Астра» друг с другом.
«На сегодняшний день совместимость подтверждена с ОС Astra Linux и службой каталогов ALD Pro. В ближайшем будущем будут завершены тестирования по совместимости и по другим продуктам "Группы Астра"», – заявил Паутов.
Решение для централизованного администрирования серверов и парков компьютеров ALD Pro – функциональный аналог службы каталогов Microsoft Active Directory (AD) – «Группа Астра» представила осенью 2021 г.
Собственная разработка с вкраплением открытого кода
По словам Евгения Паутова, ACM – преимущественно собственная разработка «Группы Астра», хотя в ПО и применяются некоторые компоненты с открытым исходным кодом. Обнародование кода ACM у «Группы Астра» пока не планируется, уточнил Паутов.
Решение ACM зарегистрировано в Роспатенте и включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России.
Согласно документации, опубликованной на официальном сайте «Группы Астра», код ACM написан на языках программирования JavaScript и Python, а сам программный комплекс имеет клиент-серверную архитектуру.
Серверная часть предназначена для установки на сервер, на котором развернуты ОС Astra Linux, инструменты контейнеризации приложений Docker и Docker Compose, а также утилита для сборки ПО из исходного кода make. Клиентская часть реализована в виде агента, который устанавливается на все управляемые программным комплексом машины. «Агент обеспечивает получение и применение данных централизованного управления, а также сбор и передачу информации о состоянии компьютера и событиях на нем», говорится в руководстве администратора ACM.
Другие отечественные решения в области управления ИТ-инфраструктурой
На российском рынке уже представлен ряд отечественных решений для управления ИТ-инфраструктурой, однако, как отмечают в «Группе Астра», их не так много. Кроме того, по словам Паутова, ACM от них отличает иной подход к реализации.
Так, в марте 2024 г. НТЦ «ИТ Роса», еще один крупный российский разработчик операционных систем и сопутствующего системного ПО, представил продукт этого класса. В состав решения вошли система управления службой каталогов Dynamic Directory (еще один аналог Active Directory) и платформа «Роса Центр управления», которая решает задачи по развертыванию ОС, приложений и управлению жененным циклом ИТ-систем.
Схожую с «Роса Центр» функциональность предлагает отечественное решение Zodiac.ITM («Зодиак.Айтиэм»), разработанное компанией «Референс Пойнт».
Кроме того, в декабре 2023 г. CNews писал о разработке программного продукта «Колибри-АРМ» компанией ICL Services, который также позиционируется как импортозамещающая замена Microsoft System Center Configuration Manager.