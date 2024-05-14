Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой

Российский аналог MSCCM «Группы Астра»

Как стало известно CNews, «Группа Астра», разработчик линейки российских операционных систем Astra Linux, выпустила решение Astra Configuration Manager (ACM) для централизованного управления ИТ-инфраструктурой.

Программное решение позиционируется в качестве альтернативы Microsoft System Center Configuration Manager (MSCCM), которая может быть использована совместно с Astra Linux. По заявлению разработчиков отечественного продукта, в перспективе в ACM будут реализованы те же функциональные возможности, к которым привыкли администраторы, поработавшие с ПО американской корпорации.

С конца апреля 2024 г. клиентам «Группы Астра» доступен релиз ACM 1.0.0 с базовой функциональностью для инвентаризации программных и аппаратных характеристик, а также лицензий ОС Astra Linux, выгрузки данных в CSV-отчеты и установки Astra Linux 1.7 на bare metal (физический выделенный сервер). В дальнейшем разработчики обещают добавить поддержку управления инсталляцией ПО из пакетов, установкой, обновлением и переустановкой Astra Linux 1.8.

ACM лицензируется по серверам управления и подключенным рабочим местам. Для покупки будут доступны лицензии сроком на один, два и три года. В «Группе Астра» рассказали CNews, что стоимость лицензии может варьироваться и, помимо срока лицензирования, на нее также влияет тип обновления. Углубляться в детали ценообразования и уточнять ценовые рамки в компании не стали.

Возможности ACM

ACM служит для инвентаризации ПО и «железа» на рабочих местах и серверах, создания отчетности, удаленного управления установкой и обновлением ОС, а также дистанционного администрирования компьютеров. В «Группе Астра» утверждают, что применение ACM способствует оптимизации совокупной стоимости владения ресурсами за счет повышения продуктивности работы администраторов и сокращения затрат на выполнение рутинных операций.

ACM подходит для специалистов с разным опытом и уровнем квалификации. В «Группе Астра» характеризуют графический интерфейс продукта как «простой и интуитивно понятный», не требующий экспертных знаний в области систем на базе ядра Linux и умения писать скрипты. При необходимости пользователям продукта доступна дополнительная функциональность и возможности интеграции, которые обеспечивается за счет специального API (программного интерфейса).

Разработчиком заявлена цель обеспечить полную совместимость нового продукта со всей экосистемой «Группы Астра». Как пояснил в разговоре с CNews Евгений Паутов, директор департамента разработки средств управления компании, полная совместимость, достижения которой добиваются разработчики ACM, выражается в установлении тесной «дружбы» решений из продуктовой линейки «Группы Астра» друг с другом.

«На сегодняшний день совместимость подтверждена с ОС Astra Linux и службой каталогов ALD Pro. В ближайшем будущем будут завершены тестирования по совместимости и по другим продуктам "Группы Астра"», – заявил Паутов.

Решение для централизованного администрирования серверов и парков компьютеров ALD Pro – функциональный аналог службы каталогов Microsoft Active Directory (AD) – «Группа Астра» представила осенью 2021 г.

Собственная разработка с вкраплением открытого кода

По словам Евгения Паутова, ACM – преимущественно собственная разработка «Группы Астра», хотя в ПО и применяются некоторые компоненты с открытым исходным кодом. Обнародование кода ACM у «Группы Астра» пока не планируется, уточнил Паутов.

Решение ACM зарегистрировано в Роспатенте и включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России.

Согласно документации, опубликованной на официальном сайте «Группы Астра», код ACM написан на языках программирования JavaScript и Python, а сам программный комплекс имеет клиент-серверную архитектуру.

Серверная часть предназначена для установки на сервер, на котором развернуты ОС Astra Linux, инструменты контейнеризации приложений Docker и Docker Compose, а также утилита для сборки ПО из исходного кода make. Клиентская часть реализована в виде агента, который устанавливается на все управляемые программным комплексом машины. «Агент обеспечивает получение и применение данных централизованного управления, а также сбор и передачу информации о состоянии компьютера и событиях на нем», говорится в руководстве администратора ACM.

Другие отечественные решения в области управления ИТ-инфраструктурой

На российском рынке уже представлен ряд отечественных решений для управления ИТ-инфраструктурой, однако, как отмечают в «Группе Астра», их не так много. Кроме того, по словам Паутова, ACM от них отличает иной подход к реализации.

Так, в марте 2024 г. НТЦ «ИТ Роса», еще один крупный российский разработчик операционных систем и сопутствующего системного ПО, представил продукт этого класса. В состав решения вошли система управления службой каталогов Dynamic Directory (еще один аналог Active Directory) и платформа «Роса Центр управления», которая решает задачи по развертыванию ОС, приложений и управлению жененным циклом ИТ-систем.

Схожую с «Роса Центр» функциональность предлагает отечественное решение Zodiac.ITM («Зодиак.Айтиэм»), разработанное компанией «Референс Пойнт».

Кроме того, в декабре 2023 г. CNews писал о разработке программного продукта «Колибри-АРМ» компанией ICL Services, который также позиционируется как импортозамещающая замена Microsoft System Center Configuration Manager.