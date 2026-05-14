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НТЦ ИТ Роса Rosa Dynamic Directory -

Dynamic Directory — система управления службой каталогов с поддержкой функционала групповых политик. Позволяет централизованно хранить и управлять информацией о ресурсах сети в организации. Обеспечивает безопасность и упрощает администрирование. Система Dynamic Directory включена в реестр отечественного ПО под номером 15037 и является полноценной альтернативой Microsoft Active Directory. Она дополнила функциональные возможности РОСА Центр управления – платформы централизованного управления ИТ-инфраструктурой.

СОБЫТИЯ

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14.05.2026 Подтверждена совместимость Aladdin Enterprise CA с «Роса Хром 12» и «Роса Dynamic Directory» 2
15.04.2026 Расширенный аудит инфраструктуры и новые сценарии миграции - Pragmatic Tools Migrator 3.1 2
15.04.2026 РОСА и CommuniGate Pro представили совместное решение — российскую альтернативу Active Directory и Microsoft Exchange 2
14.04.2026 Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов 1
24.03.2026 Подтверждена совместимость «Роса Dynamic Directory» и системы удаленного мониторинга «Ассистент» 2
26.01.2026 Платформа для корпоративных коммуникаций «Бриз» получила официальную совместимость с Dynamic Directory 3
23.10.2025 Pragmatic Tools выпустил Pragmatic Tools Migrator 3.0 для миграции на отечественные ИТ-решения 1
30.09.2025 Импортонезависимый стек: совместимость Indeed PAM с Dynamic Directory 1
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу 1
11.09.2025 «1С» стала официальным дистрибьютором решений Pragmatic Tools 1
08.07.2025 В новой версии Dynamic Directory 4.2 стал поддерживать работу с групповыми политиками Microsoft Active Directory для рабочих станций 1
18.04.2025 Компания РОСА начинает оказывать мультиканальную поддержку для клиентов и партнеров 1
09.04.2025 Trusted.ID и Trusted.IDM совместимы с Dynamic Directory 1
24.12.2024 Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator и Dynamic Directory 1
10.12.2024 Pragmatic Tools Migrator обновился до версии 2.7 с расширенной поддержкой отечественных корпоративных каталогов 2
22.11.2024 «Р-Фон» и «РОСА Мобайл» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» 1
22.10.2024 РОСА представляет Dynamic Directory 4.0 1
10.10.2024 АО «НТЦ ИТ РОСА» запускает Академическую программу для образовательных учреждений России и Белоруссии 1
14.05.2024 Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой 1
23.04.2024 Защищенные виртуальные инфраструктуры на отечественных платформах 1
29.03.2024 ИТ-продукт «Росатома» поможет мигрировать с Windows на отечественную ОС «Роса Хром» 1
21.03.2024 «Роса» представила решение для управления ИТ-инфраструктурой 1
06.03.2024 Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошли мастер-классы от компании РОСА 1
04.03.2024 РОСА предлагает альтернативу MS Active Directory 1
10.11.2014 «НТЦ ИТ Роса» выпустила финальную версию серверной ОС Rosa Enterprise Linux Server 6.6 1
13.11.2012 «Роса» выпустила серверную ОС Rosa Enterprise Linux Server Helium 2012 1

Публикаций - 28, упоминаний - 35

НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 427 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2881 9
Microsoft Corporation 25644 8
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 39 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 873 4
Telegram Group 2847 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 458 2
АйТи 1498 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 139 2
Айдентити Клуб - Identity Security 6 1
К2Т - K2T 9 1
ТетаЛайн - TetaLine 2 1
Ростелеком 10778 1
Broadcom - VMware 2582 1
Softline - Софтлайн 3597 1
9408 1
Ред Софт - Red Soft 1172 1
Check Point Software Technologies 813 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 188 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1688 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 560 1
Red Hat 1365 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 476 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 162 1
Код Безопасности 755 1
SafeTech - СэйфТек 122 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 509 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 42 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 219 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 254 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 756 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 187 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 77 1
Цифровые активы 164 1
САФИБ - SAFIB 12 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 76 1
Открытые технологии 729 1
Upstream 54 1
Digt - Цифровые технологии 15 1
Сбер - Сбер Лигал 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8664 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 499 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 1
Снежная Королева - СК Трейд 61 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 3 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 23 1
Генезис 25 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5426 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 560 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63523 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24824 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27868 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32918 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12940 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35430 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6993 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5648 9
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 230 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26974 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60462 6
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 133 6
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1076 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8501 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23929 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11985 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33956 4
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 602 4
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 347 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2895 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6514 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16864 3
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 764 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7521 3
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 407 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 591 3
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 577 2
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 230 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2009 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1811 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5004 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8023 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26407 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4916 2
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 200 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6079 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3354 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 582 2
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 439 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12657 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1629 15
Linux OS 11337 10
НТЦ ИТ Роса - Хром 185 9
Microsoft Windows 16728 8
НТЦ ИТ Роса - РОСА ЦУ - РОСА центр управления 21 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1549 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 468 7
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 6
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 113 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 57 6
Ред Софт - Ред Адм 125 6
Pragmatic Tools Migrator 35 5
Apple macOS 2377 4
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 4
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 104 4
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter 47 4
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 187 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 13 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 626 3
НТЦ ИТ Роса - РОСА Менеджер ресурсов 7 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1241 2
Oracle Java - язык программирования 3428 2
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 62 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 436 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1690 2
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 16 2
Apache Directory 3 1
ALMI partner - АльтерОС 50 1
Компания Индид - БЕАРПАСС - BearPass 12 1
Компания Индид - Indeed ITDR - Indeed Identity Threat Detection and Response 4 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ТВ 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Store 4 1
Элвис НПЦ - Гиперком У 2 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 350 1
Google Android 15096 1
Apple iOS 8504 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1575 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3516 1
Кадомский Вячеслав 99 10
Арефьев Андрей 67 6
Карпицкий Олег 84 3
Старовойтов Дмитрий 46 1
Соловьев Дмитрий 83 1
Бакшинский Олег 15 1
Панкратов Виталий 7 1
Федулов Кирилл 54 1
Николаева Анастасия 10 1
Орлов Сергей 29 1
Борматова Светлана 10 1
Герасимов Михаил 16 1
Лаптев Андрей 26 1
Янышев Денис 7 1
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 973 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15744 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3906 2
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2373 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6617 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 914 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4541 1
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FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 224 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1364 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 336 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11614 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2717 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52719 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17918 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1178 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3257 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1460 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 587 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 834 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 116 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 288 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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