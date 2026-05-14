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НТЦ ИТ Роса Rosa Dynamic Directory -
Dynamic Directory — система управления службой каталогов с поддержкой функционала групповых политик. Позволяет централизованно хранить и управлять информацией о ресурсах сети в организации. Обеспечивает безопасность и упрощает администрирование. Система Dynamic Directory включена в реестр отечественного ПО под номером 15037 и является полноценной альтернативой Microsoft Active Directory. Она дополнила функциональные возможности РОСА Центр управления – платформы централизованного управления ИТ-инфраструктурой.
СОБЫТИЯ
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НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 1
|Apache Software Foundation - ASF 227 1
|Кадомский Вячеслав 99 10
|Арефьев Андрей 67 6
|Карпицкий Олег 84 3
|Старовойтов Дмитрий 46 1
|Соловьев Дмитрий 83 1
|Бакшинский Олег 15 1
|Панкратов Виталий 7 1
|Федулов Кирилл 54 1
|Николаева Анастасия 10 1
|Орлов Сергей 29 1
|Борматова Светлана 10 1
|Герасимов Михаил 16 1
|Лаптев Андрей 26 1
|Янышев Денис 7 1
|Полушин Денис 2 1
|Паутов Евгений 20 1
|Шипилов Игорь 9 1
|Довженко Николай 1 1
|Рязанов Дмитрий 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163519 21
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 834 1
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