РусБИТех Astra Linux ГК Астра ACM Astra Configuration Manager
Astra Configuration Manager – это решение для централизованной установки и обновления операционных систем и программного обеспечения на рабочих станциях и серверах в организациях. Продукт также позволяет производить инвентаризацию программных и аппаратных характеристик компонентов ИТ-инфраструктуры.
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Паутов Евгений 17 3
|Прянишников Николай 292 1
|Бородкина Елена 12 1
|Владышев Алексей 5 1
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