Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

РусБИТех Astra Linux ГК Астра ACM Astra Configuration Manager


Astra Configuration Manager – это решение для централизованной установки и обновления операционных систем и программного обеспечения на рабочих станциях и серверах в организациях. Продукт также позволяет производить инвентаризацию программных и аппаратных характеристик компонентов ИТ-инфраструктуры.


15.01.2025 Вышла новая версия ПО для централизованного управления ИT-инфраструктурами — Astra Configuration Manager 1.2.0 1
25.09.2024 Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке 1
18.09.2024 «Группа Астра» обновила Astra Configuration Manager 1
27.08.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 58% в первом полугодии 2024 года 1
29.07.2024 Отгрузки «Группы Астра» выросли на 64% по итогам первого полугодия 2024 года 1
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware 1
14.05.2024 Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 7
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 4
ICL Astra Services 12 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 3
Microsoft Corporation 24623 2
ICL ГК 381 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 2
Broadcom - VMware 2359 1
Dell EMC 5027 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
Референс пойнт - Reference Point 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 20 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
8213 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Telegram Group 1983 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
Новатэк Новафининвест 54 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
Repository - Репозиторий 852 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Программный стек 213 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 455 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
JBOD - just a bunch of disks - EBOD - Enterprise-Class JBOD 89 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 104 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 1
Linux OS 9936 4
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 17 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 279 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 1
QEMU 52 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
ICL SDS teamRay 9 1
Docker Compose 7 1
Референс пойнт - Zodiaс.ITM - Зодиак.АйТиЭм 7 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 21 1
РусБИТех - Astra Automation 15 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА ЦУ - РОСА центр управления 10 1
libvirt 21 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring 5 1
VictoriaMetrics 5 1
Microsoft Windows 15656 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
НТЦ ИТ Роса - Dynamic Directory 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 298 1
Bash-скрипт 58 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
Mattermost 11 1
Паутов Евгений 17 3
Прянишников Николай 292 1
Бородкина Елена 12 1
Владышев Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Европа Восточная 3075 1
Япония 13282 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Латвия - Рига 96 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 71 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще