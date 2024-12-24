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НТЦ ИТ Роса Dynamic Directory


Dynamic Directory — система управления службой каталогов с поддержкой функционала групповых политик. Позволяет централизованно хранить и управлять информацией о ресурсах сети в организации. Обеспечивает безопасность и упрощает администрирование. Система Dynamic Directory включена в реестр отечественного ПО под номером 15037 и является полноценной альтернативой Microsoft Active Directory. Она дополнила функциональные возможности РОСА Центр управления – платформы централизованного управления ИТ-инфраструктурой.


24.12.2024 Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator и Dynamic Directory 1
10.12.2024 Pragmatic Tools Migrator обновился до версии 2.7 с расширенной поддержкой отечественных корпоративных каталогов 1
22.11.2024 «Р-Фон» и «РОСА Мобайл» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» 1
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу 1
22.10.2024 РОСА представляет Dynamic Directory 4.0 1
10.10.2024 АО «НТЦ ИТ РОСА» запускает Академическую программу для образовательных учреждений России и Белоруссии 1
14.05.2024 Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой 1
23.04.2024 Защищенные виртуальные инфраструктуры на отечественных платформах 1
29.03.2024 ИТ-продукт «Росатома» поможет мигрировать с Windows на отечественную ОС «Роса Хром» 1
21.03.2024 «Роса» представила решение для управления ИТ-инфраструктурой 1
06.03.2024 Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошли мастер-классы от компании РОСА 1
04.03.2024 РОСА предлагает альтернативу MS Active Directory 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 9
Microsoft Corporation 24625 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Broadcom - VMware 2359 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
АйТи 1365 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Референс пойнт - Reference Point 7 1
Генезис ИТ - Генезис АйТи 3 1
Multifactor - Мультифактор 38 1
Генезис 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 270 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
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HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
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Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 7
НТЦ ИТ Роса - РОСА ЦУ - РОСА центр управления 10 6
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Linux OS 9937 4
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Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 28 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 1
Docker Compose 7 1
Референс пойнт - Zodiaс.ITM - Зодиак.АйТиЭм 7 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 7 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА Менеджер ресурсов 4 1
Карпицкий Олег 70 3
Кадомский Вячеслав 45 3
Соловьев Дмитрий 73 1
Борматова Светлана 10 1
Паутов Евгений 17 1
Довженко Николай 1 1
Рязанов Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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