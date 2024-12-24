НТЦ ИТ Роса Dynamic Directory
Dynamic Directory — система управления службой каталогов с поддержкой функционала групповых политик. Позволяет централизованно хранить и управлять информацией о ресурсах сети в организации. Обеспечивает безопасность и упрощает администрирование. Система Dynamic Directory включена в реестр отечественного ПО под номером 15037 и является полноценной альтернативой Microsoft Active Directory. Она дополнила функциональные возможности РОСА Центр управления – платформы централизованного управления ИТ-инфраструктурой.
НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпицкий Олег 70 3
|Кадомский Вячеслав 45 3
|Соловьев Дмитрий 73 1
|Борматова Светлана 10 1
|Паутов Евгений 17 1
|Довженко Николай 1 1
|Рязанов Дмитрий 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 11
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
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