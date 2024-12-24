Pragmatic Tools Прагматик Тулз
Pragmatic Tools — российский разработчик, ключевым продуктом которой является Pragmatic Tools Migrator – инструмент, позволяющий осуществить миграцию данных из Microsoft Active Directory (AD) в FreeIPA с учетом всех требований, предъявляемых к данному процессу.
Pragmatic Tools и организации, системы, технологии, персоны:
|Арефьев Андрей 51 10
|Шияфетдинов Дамир 5 4
|Панченко Иван 138 2
|Фоменко Алексей 7 1
|Трандин Сергей 91 1
|Корсаков Денис 9 1
|Ярош Евгений 1 1
|Василенко Сергей 5 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Мясников Сергей 4 1
|Рустамов Рустам 412 1
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