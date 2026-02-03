Разделы

НППКТ ОСнова ОСОН osNova

НППКТ - ОСнова ОСОН - osNova

«ОСнова» — операционная система общего назначения, созданная в 2019 году экспертами в сфере автоматизации и защиты информации АО «НППКТ». Рразработка не только включена в реестр отечественного ПО Минцифры, но и обладает версией, сертифицированной ФСБ России. Высокий уровень безопасности «ОСновы», подтвержденный сертификатом ФСТЭК России на соответствие 4 уровню доверия, позволяет использовать ее в системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


03.02.2026 Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» с ОС «ОСнова» 1
Российские операционные системы 2023 1
11.04.2025 Архиватор ARZip совместим с операционной системой «ОСнова» 2
26.02.2025 Handy Backup успешно прошел сертификацию и теперь поддерживает «ОСнова» для эффективного резервного копирования 1
10.12.2024 Pragmatic Tools Migrator обновился до версии 2.7 с расширенной поддержкой отечественных корпоративных каталогов 1
21.08.2023 Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас 1
24.04.2023 Обзор российской операционной системы «ОСнова» 1
24.03.2023 Импортозамещение в инфраструктуре органов государственной власти: применение продуктов и решений АО «НППКТ» 1
22.06.2022 InfoWatch ARMA и АО НППКТ заявили о совместимости своих продуктов 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

НППКТ и организации, системы, технологии, персоны:

НППКТ 46 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2570 2
Intel Corporation 12571 1
InfoWatch - Инфовотч 1110 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Telegram Group 2626 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 427 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 796 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 986 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 179 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 262 1
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 36 1
Novosoft - Новософт 43 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3409 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3562 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5409 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4797 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 616 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 468 2
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 260 1
Кибербезопасность - ЗПС - режим замкнутой программной среды 21 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13044 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1714 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2634 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 1
DDR - Double data rate 2937 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7704 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10356 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12404 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6178 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6329 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2197 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14995 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1857 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 959 1
Microsoft Windows 16416 4
Linux OS 10996 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1358 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 2
Linux - Debian GNU 541 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 16 1
НТЦ ИТ Роса - Dynamic Directory 19 1
Рикор Холдинг - Rikor R-N - Rikor TI - Rikor SPB - Rikor ARZ - Rikor NINO - Rikor MSK - Rikor L5P - серия ноутбуков 11 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Аккорд 1 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Dynamic Directory 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 1
Microsoft Windows 10 1899 1
Linux KDE Plasma 251 1
Новые облачные технологии - МойОфис 906 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 947 1
Intel Core - Семейство процессоров 1239 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 694 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 559 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1360 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 236 1
Red Hat Ceph Storage 114 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2456 1
Ланит - Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 15 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 232 1
QEMU 60 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 73 1
SELinux - Security Enhanced Linux 36 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 85 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 120 1
OpenNebula 40 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 167 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 46 1
Microsoft Windows 11 733 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Pragmatic Tools Migrator 33 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1560 1
Шор Андрей 16 1
Арефьев Андрей 63 1
Морозов Игорь 54 1
Душа Игорь 23 1
Слободенюк Дмитрий 26 1
Трандин Сергей 104 1
Самборский Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 5
Россия - УФО - Свердловская область 1785 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3211 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1780 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
