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Wi-Fi 6 Gig+ 802.11ax Wireless Fidelity LAN Стандарт беспроводной связи

Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи

СОБЫТИЯ

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31.10.2025 В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6

леком» сообщил CNews о запуске массового производства роутеров потребительского уровня с поддержкой Wi-Fi 6. Это один из самых современных стандартов беспроводной связи, доступных во всем мире.
31.10.2025 Над страною звучит московский гигабит: «Ростелеком» запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6

В октябре 2025 г. началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии «Электры» (дочерняя компания «Ростелекома»). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тыс. устройств в месяц. Об этом CNews сообщили представители «
20.10.2025 «Дом.ру» запускает новые роутеры Wave стандарта Wi-Fi 6

ройств, площадь покрытия - до 100 кв.м) и mesh-систему Mesh Wave Plus для жилья площадью более 100 кв. м. Об этом CNews сообщили представители «Дом.ру». Все устройства используют современный стандарт Wi-Fi 6, обеспечивают работу в сети десятков устройств на высокой скорости. Новинки поддерживают ключевые технологии стандарта Wi-Fi 6, обеспечивают равномерное распределение трафика и б
19.09.2025 «Таттелеком» представил высокоскоростной роутер c поддержкой Wi-Fi 6

тбуки, умные гаджеты и др.), не снижая скорость и не создавая очереди на передачу данных. Смотреть видео в высоком разрешении, скачивать большие файлы и играть в онлайн-игры теперь будет комфортнее – Wi-Fi 6 может обеспечивать скорость до 9,6 Гб/с. Таттелеком Устройства рассчитаны на сохранение качества связи и покрытие сигналом до 80 кв. м. При необходимости роутеры соединяются в mesh-сист
Wi-Fi 6: проникновение растет, значение увеличивается

Wi-Fi 6: проникновение растет, значение увеличивается Новый Wi-Fi 6 произведет две революции в беспроводных коммуникациях. Первая — невидимая — происходит на наших глазах: распространение передового стандарта обеспечивает стабильность работы сетей даже

Новый Wi-Fi: понимаем особенности и знакомимся с кейсами

Новый Wi-Fi: понимаем особенности и знакомимся с кейсами Wi-Fi 6 крайне важен для создания инфраструктур под самые разные решения — от офисных и кампусных до транспортных и индустриальных. Для понимания современного состояния и оценки перспектив расс
11.08.2025 Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

— Wi-Fi-7, но в России у него есть ограничения. Подробнее о том, стоит ли покупать роутер с Wi-Fi 7, мы рассказывали в отдельном материале. В покупке оборудования с поддержкой современного протокола Wi-Fi 6 смысл точно есть. В основе стандарта лежит 8-канальная передача данных, где каждый канал имеет ширину до 160 МГц. Это позволяет достигать скорости до 1,2 Гбит/с на поток, а суммарно — д
10.06.2025 «Триколор» выпустил роутеры Wi-Fi 6 под собственным брендом

Компания «Триколор» анонсирует выпуск собственного роутера с поддержкой Wi-Fi 6. Устройство призвано удовлетворить растущий спрос на высокоскоростное и стабильное интернет-подключение в условиях, когда количество гаджетов в домах тоже растет. Об этом CNews сообщили
10.04.2025 Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

ла 4096 QAM и 12-битная передача данных (то есть позволяет передавать на 20% больше информации, чем Wi-Fi 6); ширина канала больше в 1,5-2 раза, чем у Wi-Fi 6; возможность одновременной

19.12.2024 Компания D-Lin представляет комплексное беспроводное решение на базе контроллера Nuclias Connect и точек доступа Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5

Компания D-Link объявляет о выводе на российский рынок нового комплексного решения Nuclias Connect для централизованного управления беспроводными сетями на базе контроллера DNH-100, точек доступа Wi-Fi 6/5 и коммутаторов D-Link. Данное решение имеет многолетний позитивный опыт внедрения и эксплуатации по всему миру и заслужило положительные отзывы инсталляторов и пользователей. Об этом

08.10.2024 На склады Merlion поступили мобильные LTE-модемы ZTE F30Pro с Wi-Fi 6

Высокоскоростная модель стандарта Wi-Fi 6 c двумя USB-разъемами, раздающая интернет на 16 устройств и пропускающая пакеты VPN. На склад Merlion поступил внешний LTE модем ZTE F30Pro. По характеристикам это обновленная версия зн
07.06.2024 Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

рных домах. В российских реалиях именно стандарт шестого поколения наиболее эффективен, так как дает возможность выжать максимум из того, что предлагает провайдер. Напомним, что основные преимущества Wi-Fi 6 — это увеличенная пропускная способность и повышенная скорость передачи данных, возможность беспроблемного подключения большого количества клиентов к сети без заметной потери скорости и
13.03.2024 Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Wi-Fi 7 — это более простое название стандарта 802.11be, нового протокола беспроводной связи. Так, Wi-Fi 6 — это стандарт 802.11ax; Wi-Fi 5 — 802.11ac и т. д.В чем преимущества Wi-Fi 7? Седьмо
26.01.2024 Россияне рискуют остаться без современной связи. Их не допускают к продвинутой версии Wi-Fi вопреки решению властей

024 г. В чем преимущество 6 ГГц Поддержка частоты 6 ГГц – единственное отличие Wi-Fi 6E от обычного Wi-Fi 6, также известного как 802.11ax и официально разрешенного в России. Все стандарты Wi-F
09.11.2023 Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: хиты продаж

Мы произвели анализ предложений крупных сетей продаж электроники и составили подборку роутеров, поддерживающих стандарт Wi-Fi 6, с учетом отзывов покупателей.Xiaomi Mi AIoT AX6000 Xiaomi Mi AIoT AX6000 выглядит стильно и довольно необычно — корпус выполнен в форме трапеции, по всей его нижней части проходят реше
01.11.2023 D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1510

Компания D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 AX1500 DIR-X1510. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандар
17.10.2023 «Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6

я «Электра» вложит 4,2 млрд руб. в производство отечественных роутеров и точек доступа с поддержкой Wi-Fi 6 Компания также самостоятельно инвестирует в соответствующие проекты, но ей нужны гара
25.04.2023 Россияне выпустили продвинутый смарт-ТВ с гигантским экраном и Wi-Fi 6. Цена

, отметив лишь, что это 4-ядерное ARM-решение на ядрах Cortex A53. Модули и интерфейсы Новый BQ 75FSU01B отличается от смарт-ТВ 75FSU15B встроенными беспроводными модулями Bluetooth и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6). Последний нужен для высокоскоростного подключения к интернету, а Bluetooth можно использовать, к примеру, для синхронизации с внешней акустикой или наушниками. В телевизоре есть три H
20.04.2023 Wi-Fi 6 — сделано в России: что показали результаты тестирования оборудования отечественных вендоров

оборудованием и получить консультацию экспертов ИТ-компании. Для этого отправьте заявку по e-mail: wifi6@jet.su
13.03.2023 «Dатару» выпускает точки доступа по стандарту Wi-Fi 6E

Отечественный ИТ-производитель «Dатару» объявил о выпуске обновленной линейки точек доступа корпоративного класса по новейшему стандарту Wi-Fi 6E. Они способны работать в диапазоне 6 ГГц и поддерживают быструю передачу данных даже в условиях высокой плотности устройств. Оборудование будет доступно клиентам компании с III квартал
25.01.2023 Россия импортозаместит маршрутизаторы. Запускается производство высокоскоростных роутеров с Wi-Fi 6

Отечественные роутеры В России появится отечественное производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6, он же Wi-Fi 802.11ax. Производственный конвейер должен заработать не позднее 2024 г.
27.12.2022 Россиян допустили до новейшего высокоскоростного Wi-Fi. На это ушло два года

Новый Wi-Fi для России Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) официально разрешила развитие в России беспроводных сетей Wi-Fi по стандарту Wi-Fi 6E, пишет «Коммерсант». Данный стандарт предполагает использование нового диапазона частот для развертывания сетей, и ранее на протяжении нескольких дней его эксплуатация на территории Ро
29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM

только в идеальных условиях, но даже при наличии помех, толстых стен и большой загруженности сети, Wi-Fi 6 все равно быстрее предшественников.  Wi-Fi 6 работает с обеими частотами 2,4 и
15.04.2022 Wi-Fi 6 в офисе: давайте сделаем это без проводов

тивным ресурсам. Для стабильной работы без проводов необходим современный транспорт, который позволит передавать данные большому количеству устройств на высокой скорости. Таким транспортом становится Wi-Fi 6. При его использовании скорость передачи данных между устройствами может достигать 1,2 Гбит/с. Возможно подключение к точкам доступа сразу нескольких десятков устройств, между которыми

05.04.2022 Что такое WiGig и чем он отличается от Wi-Fi 6

е 801.11ac, но предназначен для работы с другой частотой. В то время как традиционный беспроводной интернет использует диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц, WiGig использует для передачи данных диапазон 60 ГГц. Wi-Fi 6 — не самый быстрый протокол передачи данных. Он обеспечивает скорость до 2 Гбит/с, тогда как WiGig был создан для поддержки скоростей до 5, а то и до 7-8 Гбит/с. Теоретически у технолог
05.03.2022 D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi 6 с поддержкой бесшовного роуминга

AX3600 DWL-X8630AP. Новинка предназначена для применения в современных беспроводных сетях стандарта Wi-Fi 6 c централизованным управлением и бесшовным роумингом. Устройство рекомендовано для по
30.01.2022 Чем Wi-Fi 6E отличается от Wi-Fi 6

Wi-Fi 6E называют и «всего лишь надстройкой» над Wi-Fi 6, и самым важным нововведением в спецификациях беспроводных сетей за последние двадцат
09.12.2021 Компания D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1530

Компания D-Link представляет новый гигабитный Wi-Fi 6 маршрутизатор AX1500 DIR-X1530. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи дан
30.11.2021 Исследование: российский крупный бизнес не спешит переходить на Wi-Fi 6

«Т1 интеграция», Huawei и профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации GlobalCIO|DigitalExperts провели совместное исследование на тему «Внедрение нового стандарта Wi-Fi 6 в России». Лишь 10% ИТ-директоров уже внедрили в своей организации новый стандарт, 61% слышали о нем, но еще не использовали. По результатам исследования в компаниях для разных целей вс
17.11.2021 Политика властей не даст россиянам использовать важнейшую особенность создаваемых iPhone 14

й современный стандарт Wi-Fi. Его распространение началось в январе 2021 г. От широко используемого Wi-Fi 6 он отличается тем, что предусматривает передачу данных не только по стандартным для W
12.08.2021 Zebra Technologies представила свой первый мобильный компьютер с поддержкой Wi-Fi 6

Zebra Technologies Corporation анонсировала новый мобильный компьютер TC52ax с поддержкой Wi-Fi 6. TC52ax также оснащен новым программным решением Workstation Connect, которое позволяет пользователям превращать мобильные устройства Zebra в мобильные рабочие станции. Это решение може
03.08.2021 ИЦиГ СО РАН объявил об успешном внедрении решения компании Huawei

генетики Сибирского отделения Российской Академии Наук (ИЦиГ СО РАН) объявили об успешном завершении проекта по развертыванию на территории института сети связи нового поколения на основе технологии Wi-Fi 6. Это позволило не только улучшить качество и скорость проведения исследовательских и учебных проектов, но и создать дополнительные коммуникационные возможности при проведении полевых ис
27.05.2021 Крупнейший в мире производитель ноутбуков переведет их на устаревший Wi-Fi

х Компания Lenovo может временно отказаться от использования современных модулей беспроводной связи Wi-Fi 6 в своих устройствах. Как пишет портал GizmoChina, вместо них она будет использовать ч
30.04.2021 «Сименс» представила промышленную точку доступа стандарта Wi-Fi 6 для «Индустрии 4.0»

Компания представила новый клиентский модуль Scalance WUM766-1 – первый промышленный клиентский модуль на рынке, который соответствует последнему стандарту беспроводной локальной сети IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), обеспечивая надежную и высокопроизводительную беспроводную связь. Объединив этот модуль с новыми точками доступа Scalance WAM766-1, клиенты теперь могут внедрять решения дополненной р
30.03.2021 Wi-Fi 6 или 5G? И если 5G — то какая?

ы технологии Wi-Fi для обеспечения офиса или производства беспроводным интернетом. А новый стандарт Wi-Fi 6 (802.11 ax), по сравнению с Wi-Fi 5, — большой шаг вперед. Он выигрывает у предшестве
04.03.2021 TP-Link Omada SDN – разветвлённая сеть SDN c облачным управлением и Wi-Fi 6

повлияют и на бизнес системных интеграторов, и на сами проекты. В 2020 году компания TP-Link, ведущий мировой поставщик сетевых решений, представила обновлённую экосистему Omada SDN с точками доступа Wi-Fi 6, которые позволяют организовать масштабируемую сеть класса SDN на множестве объектов с возможностью удалённого облачного управления из единого интуитивно-понятного интерфейса. TP-Link O
15.02.2021 5G против Wi-Fi 6 — чем они отличаются и зачем вам обе

нтент «весит» все больше. Поэтому полным ходом идет разработка новых стандартов передачи данных — сейчас все внимание на следующее поколение мобильной связи 5G и стандарт беспроводных локальных сетей Wi-Fi 6. Какие преимущества они имеют друг перед другом и почему стоит использовать обе эти технологии? 5G 5G — это самый обсуждаемый и любимый конспирологами стандарт мобильной связи. Что на с
25.01.2021 TP-Link представила усилитель сигнала RE605X с Wi-Fi 6. Цена

i-Fi – RE605X. Устройство использует преимущества технологии Wi-Fi следующего поколения – 802.11ax (Wi-Fi 6) – для увеличения скорости, повышения эффективности и уменьшения нагрузки на сеть в у
15.01.2021 Asus представила маршрутизатор RT-AX68U с поддержкой Wi-Fi 6. Фото

Asus представила RT-AX68U, беспроводной маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 и новейшего сервиса Instant Guard для безопасного подключения к общественным сетям Wi-Fi. Поддержка стандарта 802.11ax (Wi-Fi шестого поколения) и антенная конфигурация 3x3 MIMO позволя
12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото

совым помощником — Deco Voice X20. Устройство совмещает в себе возможности создания бесшовной сети mesh Wi-Fi и функции голосового помощника Amazon Alexa. Deco Voice X20 формирует mesh-сеть стандарта Wi-Fi 6 и позволяет управлять ей с помощью встроенного голосового помощника Alexa. Mesh-система обеспечивает высокоскоростное подключение стандарта AX1800 по Wi-Fi и гигабитное подключение по к

Публикаций - 636, упоминаний - 767

Wi-Fi 6 и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 123
Huawei 4677 100
Apple Inc 13156 78
Nvidia Corp 4002 73
Xiaomi - Сяоми 2232 70
AMD - Advanced Micro Devices 4641 65
Samsung Electronics 11065 61
Acer Group - Acer Inc 2776 50
Qualcomm Technologies 1974 45
Google LLC 12690 39
Lenovo Group 2447 34
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 34
Microsoft Corporation 25775 29
TP-Link - ТП-Линк 231 28
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 26
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 25
Ростелеком 10948 25
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 23
HP Inc. 5883 22
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 21
Cisco Systems 5372 20
Eltex - Предприятие Элтекс 273 19
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 18
Dell EMC 5180 18
MediaTek - Ralink 595 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 17
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 16
ZTE Corporation 800 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 15
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 14
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 13
Sony 6739 13
BBK OPPO Electronics 484 12
D-Link - Д-Линк Трейд 395 12
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 12
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 11
BBK OnePlus 298 11
TÜV Rheinland Group 181 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
МКБ - Московский кредитный банк 657 8
Югория - страховая компания 44 7
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 7
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 7
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Почта России ПАО 2370 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 21 3
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 16 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Газпром ПАО 1493 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Газпром нефть 725 3
Транснефть 335 3
ВТБ Лизинг 73 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Uber 357 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 2
Наукоград - технопарк 156 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Связной ГК 1401 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 98
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 19
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
8K Association - Ассоциация 8K 1 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 549
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 334
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 278
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 258
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 255
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 250
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 229
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 229
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 224
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 195
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 181
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 181
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 179
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 178
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 166
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 156
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 155
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 151
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 147
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 144
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 257 143
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 143
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 134
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 131
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 127
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 119
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 116
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 111
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 110
Наушники - Headphones 4478 103
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 102
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 98
DDR - Double data rate 3083 97
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 96
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 95
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 92
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 92
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 90
USB Type-A - USB-A 697 88
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 84
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 102
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 88
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 82
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 77
Google Android 15244 73
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 70
Microsoft Windows 16882 68
Intel Core - Семейство процессоров 1251 65
Microsoft Windows 11 827 62
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 60
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 50
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 47
Microsoft Windows 10 1938 44
Dolby Vision 282 42
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 39
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 39
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 38
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 38
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 38
Linux OS 11533 34
Intel Core i - Cерия процессоров 534 32
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 32
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 31
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 28
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 28
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 26
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 26
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 25
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 24
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 24
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 24
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 23
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 22
Microsoft Windows Hello 210 22
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 22
Apple iPad 4012 21
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 21
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 20
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 20
Галкин Николай 140 7
Меденцев Константин 106 7
Кабаков Ярослав 66 7
Дружинин Станислав 20 7
Попов Игорь 16 7
Макевнин Борис 44 7
Гатин Виталий 14 7
Босенко Павел 18 7
Вавра Владимир 23 7
Едренкин Анатолий 13 7
Путин Сергей 73 7
Сяо Хайцзюнь 31 7
Залманов Андрей 37 7
Walker Chris - Уокер Крис 7 6
Кондратьев Дмитрий 34 5
Lin James - Лин Джеймс 15 4
Wu Crowley - Ву Кроули 13 4
Тавсултанова Тамара 6 4
Танюхин Дмитрий 26 3
Сереченко Денис 13 3
Чазов Андрей 22 3
Морозов Константин 10 3
Яранцев Сергей 5 3
Мнев Игорь 17 3
Смит Александр 5 3
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 2
Медведев Владислав 62 2
Петухов Максим 14 2
Аксенов Сергей 30 2
Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 2
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 2
Вагизов Ильдар 32 2
Kao Jerry - Као Джерри 3 2
Старков Петр 7 2
Рязанов Денис 3 2
Лутошкин Валерий 3 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Тульчинский Станислав 93 2
Давыдов Владислав 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 398
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 132
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 85
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
Европа 24964 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Индия - Bharat 5870 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Южная Корея - Республика 7052 15
Япония 13807 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Китай - Тайвань 4245 12
Евразия - Евразийский континент 643 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Азия - Азиатский регион 5920 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Америка - Американский регион 2206 6
Канада 5082 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Израиль 2856 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Солнечная система - Solar system 2569 4
Украина 7928 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 145
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 100
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 51
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 51
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 46
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 39
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 36
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 32
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 26
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 25
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 23
Ergonomics - Эргономика 1755 22
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 22
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 20
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 15
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 14
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 14
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
Liliputing 76 14
GizmoChina 171 14
CNews - ZOOM.CNews 1866 10
The Verge - Издание 619 6
Tom’s Hardware 600 6
ITHome 46 5
WCCFTech - Издание 110 5
GizChina - Издание 84 5
Neowin 217 4
NotebookCheck 18 4
9to5Google 60 3
GSM Arena 78 3
9to5Mac 70 3
VideoCardz 44 3
Reddit 398 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
DxOMark - Издание 36 3
Известия ИД 770 2
TechSpot 188 2
WinFuture 15 2
CNX Software 18 2
Huawei Central 19 2
Ведомости 1466 2
Wired - Издание 276 2
SlashGear 134 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
TechPowerUp 23 1
Ars Technica 450 1
IDG - International Data Group 117 1
SlashLeaks 10 1
Windows Central 36 1
EE Times 160 1
Мобильные системы 118 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
AnandTech 73 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
IDC - International Data Corporation 4975 6
Gartner - Гартнер 3658 6
Cinebench 29 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Counterpoint Research 110 2
Fortune Global 100 142 2
Tolly Group 14 2
CCS Insight 22 1
ZK Research 8 1
Global Market Insights 16 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Cybersecurity Ventures 11 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Brand Finance 4 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Cisco CIO and IT Decision Makers Trends Pulse 1 1
Cisco Workforce of the Future - Cisco Global Workforce Study - Cisco Workforce Manager 4 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 3 1
ЦМАКП - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 4 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 2
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 4 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 11
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Extreme NOW Forum 3 2
Samsung Unpacked 41 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Red Dot Design Award 57 1
Единый день голосования 143 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Broadband World Forum 6 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
IT World Awards 2 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Huawei Digital Community Conference 3 1
Huawei Moscow Partner Conference - Партнерская конференция Huawei 1 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Национальный день молодежи Китая - 4 мая 1 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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