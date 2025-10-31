Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи

В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 леком» сообщил CNews о запуске массового производства роутеров потребительского уровня с поддержкой Wi-Fi 6. Это один из самых современных стандартов беспроводной связи, доступных во всем мире.

Над страною звучит московский гигабит: «Ростелеком» запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6 В октябре 2025 г. началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии «Электры» (дочерняя компания «Ростелекома»). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тыс. устройств в месяц. Об этом CNews сообщили представители «

«Дом.ру» запускает новые роутеры Wave стандарта Wi-Fi 6 ройств, площадь покрытия - до 100 кв.м) и mesh-систему Mesh Wave Plus для жилья площадью более 100 кв. м. Об этом CNews сообщили представители «Дом.ру». Все устройства используют современный стандарт Wi-Fi 6, обеспечивают работу в сети десятков устройств на высокой скорости. Новинки поддерживают ключевые технологии стандарта Wi-Fi 6, обеспечивают равномерное распределение трафика и б

«Таттелеком» представил высокоскоростной роутер c поддержкой Wi-Fi 6 тбуки, умные гаджеты и др.), не снижая скорость и не создавая очереди на передачу данных. Смотреть видео в высоком разрешении, скачивать большие файлы и играть в онлайн-игры теперь будет комфортнее – Wi-Fi 6 может обеспечивать скорость до 9,6 Гб/с. Таттелеком Устройства рассчитаны на сохранение качества связи и покрытие сигналом до 80 кв. м. При необходимости роутеры соединяются в mesh-сист

Wi-Fi 6: проникновение растет, значение увеличивается Wi-Fi 6: проникновение растет, значение увеличивается Новый Wi-Fi 6 произведет две революции в беспроводных коммуникациях. Первая — невидимая — происходит на наших глазах: распространение передового стандарта обеспечивает стабильность работы сетей даже

Новый Wi-Fi: понимаем особенности и знакомимся с кейсами Новый Wi-Fi: понимаем особенности и знакомимся с кейсами Wi-Fi 6 крайне важен для создания инфраструктур под самые разные решения — от офисных и кампусных до транспортных и индустриальных. Для понимания современного состояния и оценки перспектив расс

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж — Wi-Fi-7, но в России у него есть ограничения. Подробнее о том, стоит ли покупать роутер с Wi-Fi 7, мы рассказывали в отдельном материале. В покупке оборудования с поддержкой современного протокола Wi-Fi 6 смысл точно есть. В основе стандарта лежит 8-канальная передача данных, где каждый канал имеет ширину до 160 МГц. Это позволяет достигать скорости до 1,2 Гбит/с на поток, а суммарно — д

«Триколор» выпустил роутеры Wi-Fi 6 под собственным брендом Компания «Триколор» анонсирует выпуск собственного роутера с поддержкой Wi-Fi 6. Устройство призвано удовлетворить растущий спрос на высокоскоростное и стабильное интернет-подключение в условиях, когда количество гаджетов в домах тоже растет. Об этом CNews сообщили

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей ла 4096 QAM и 12-битная передача данных (то есть позволяет передавать на 20% больше информации, чем Wi-Fi 6); ширина канала больше в 1,5-2 раза, чем у Wi-Fi 6; возможность одновременной

Компания D-Lin представляет комплексное беспроводное решение на базе контроллера Nuclias Connect и точек доступа Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5 Компания D-Link объявляет о выводе на российский рынок нового комплексного решения Nuclias Connect для централизованного управления беспроводными сетями на базе контроллера DNH-100, точек доступа Wi-Fi 6/5 и коммутаторов D-Link. Данное решение имеет многолетний позитивный опыт внедрения и эксплуатации по всему миру и заслужило положительные отзывы инсталляторов и пользователей. Об этом

На склады Merlion поступили мобильные LTE-модемы ZTE F30Pro с Wi-Fi 6 Высокоскоростная модель стандарта Wi-Fi 6 c двумя USB-разъемами, раздающая интернет на 16 устройств и пропускающая пакеты VPN. На склад Merlion поступил внешний LTE модем ZTE F30Pro. По характеристикам это обновленная версия зн

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6 рных домах. В российских реалиях именно стандарт шестого поколения наиболее эффективен, так как дает возможность выжать максимум из того, что предлагает провайдер. Напомним, что основные преимущества Wi-Fi 6 — это увеличенная пропускная способность и повышенная скорость передачи данных, возможность беспроблемного подключения большого количества клиентов к сети без заметной потери скорости и

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России Wi-Fi 7 — это более простое название стандарта 802.11be, нового протокола беспроводной связи. Так, Wi-Fi 6 — это стандарт 802.11ax; Wi-Fi 5 — 802.11ac и т. д.В чем преимущества Wi-Fi 7? Седьмо

Россияне рискуют остаться без современной связи. Их не допускают к продвинутой версии Wi-Fi вопреки решению властей 024 г. В чем преимущество 6 ГГц Поддержка частоты 6 ГГц – единственное отличие Wi-Fi 6E от обычного Wi-Fi 6, также известного как 802.11ax и официально разрешенного в России. Все стандарты Wi-F

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: хиты продаж Мы произвели анализ предложений крупных сетей продаж электроники и составили подборку роутеров, поддерживающих стандарт Wi-Fi 6, с учетом отзывов покупателей.Xiaomi Mi AIoT AX6000 Xiaomi Mi AIoT AX6000 выглядит стильно и довольно необычно — корпус выполнен в форме трапеции, по всей его нижней части проходят реше

D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1510 Компания D-Link представила новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 AX1500 DIR-X1510. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандар

«Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6 я «Электра» вложит 4,2 млрд руб. в производство отечественных роутеров и точек доступа с поддержкой Wi-Fi 6 Компания также самостоятельно инвестирует в соответствующие проекты, но ей нужны гара

Россияне выпустили продвинутый смарт-ТВ с гигантским экраном и Wi-Fi 6. Цена , отметив лишь, что это 4-ядерное ARM-решение на ядрах Cortex A53. Модули и интерфейсы Новый BQ 75FSU01B отличается от смарт-ТВ 75FSU15B встроенными беспроводными модулями Bluetooth и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6). Последний нужен для высокоскоростного подключения к интернету, а Bluetooth можно использовать, к примеру, для синхронизации с внешней акустикой или наушниками. В телевизоре есть три H

Wi-Fi 6 — сделано в России: что показали результаты тестирования оборудования отечественных вендоров оборудованием и получить консультацию экспертов ИТ-компании. Для этого отправьте заявку по e-mail: wifi6@jet.su

«Dатару» выпускает точки доступа по стандарту Wi-Fi 6E Отечественный ИТ-производитель «Dатару» объявил о выпуске обновленной линейки точек доступа корпоративного класса по новейшему стандарту Wi-Fi 6E. Они способны работать в диапазоне 6 ГГц и поддерживают быструю передачу данных даже в условиях высокой плотности устройств. Оборудование будет доступно клиентам компании с III квартал

Россия импортозаместит маршрутизаторы. Запускается производство высокоскоростных роутеров с Wi-Fi 6 Отечественные роутеры В России появится отечественное производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6, он же Wi-Fi 802.11ax. Производственный конвейер должен заработать не позднее 2024 г.

Россиян допустили до новейшего высокоскоростного Wi-Fi. На это ушло два года Новый Wi-Fi для России Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) официально разрешила развитие в России беспроводных сетей Wi-Fi по стандарту Wi-Fi 6E, пишет «Коммерсант». Данный стандарт предполагает использование нового диапазона частот для развертывания сетей, и ранее на протяжении нескольких дней его эксплуатация на территории Ро

Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM только в идеальных условиях, но даже при наличии помех, толстых стен и большой загруженности сети, Wi-Fi 6 все равно быстрее предшественников. Wi-Fi 6 работает с обеими частотами 2,4 и

Wi-Fi 6 в офисе: давайте сделаем это без проводов тивным ресурсам. Для стабильной работы без проводов необходим современный транспорт, который позволит передавать данные большому количеству устройств на высокой скорости. Таким транспортом становится Wi-Fi 6. При его использовании скорость передачи данных между устройствами может достигать 1,2 Гбит/с. Возможно подключение к точкам доступа сразу нескольких десятков устройств, между которыми

Что такое WiGig и чем он отличается от Wi-Fi 6 е 801.11ac, но предназначен для работы с другой частотой. В то время как традиционный беспроводной интернет использует диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц, WiGig использует для передачи данных диапазон 60 ГГц. Wi-Fi 6 — не самый быстрый протокол передачи данных. Он обеспечивает скорость до 2 Гбит/с, тогда как WiGig был создан для поддержки скоростей до 5, а то и до 7-8 Гбит/с. Теоретически у технолог

D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi 6 с поддержкой бесшовного роуминга AX3600 DWL-X8630AP. Новинка предназначена для применения в современных беспроводных сетях стандарта Wi-Fi 6 c централизованным управлением и бесшовным роумингом. Устройство рекомендовано для по

Чем Wi-Fi 6E отличается от Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E называют и «всего лишь надстройкой» над Wi-Fi 6, и самым важным нововведением в спецификациях беспроводных сетей за последние двадцат

Компания D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1530 Компания D-Link представляет новый гигабитный Wi-Fi 6 маршрутизатор AX1500 DIR-X1530. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи дан

Исследование: российский крупный бизнес не спешит переходить на Wi-Fi 6 «Т1 интеграция», Huawei и профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации GlobalCIO|DigitalExperts провели совместное исследование на тему «Внедрение нового стандарта Wi-Fi 6 в России». Лишь 10% ИТ-директоров уже внедрили в своей организации новый стандарт, 61% слышали о нем, но еще не использовали. По результатам исследования в компаниях для разных целей вс

Политика властей не даст россиянам использовать важнейшую особенность создаваемых iPhone 14 й современный стандарт Wi-Fi. Его распространение началось в январе 2021 г. От широко используемого Wi-Fi 6 он отличается тем, что предусматривает передачу данных не только по стандартным для W

Zebra Technologies представила свой первый мобильный компьютер с поддержкой Wi-Fi 6 Zebra Technologies Corporation анонсировала новый мобильный компьютер TC52ax с поддержкой Wi-Fi 6. TC52ax также оснащен новым программным решением Workstation Connect, которое позволяет пользователям превращать мобильные устройства Zebra в мобильные рабочие станции. Это решение може

ИЦиГ СО РАН объявил об успешном внедрении решения компании Huawei генетики Сибирского отделения Российской Академии Наук (ИЦиГ СО РАН) объявили об успешном завершении проекта по развертыванию на территории института сети связи нового поколения на основе технологии Wi-Fi 6. Это позволило не только улучшить качество и скорость проведения исследовательских и учебных проектов, но и создать дополнительные коммуникационные возможности при проведении полевых ис

Крупнейший в мире производитель ноутбуков переведет их на устаревший Wi-Fi х Компания Lenovo может временно отказаться от использования современных модулей беспроводной связи Wi-Fi 6 в своих устройствах. Как пишет портал GizmoChina, вместо них она будет использовать ч

«Сименс» представила промышленную точку доступа стандарта Wi-Fi 6 для «Индустрии 4.0» Компания представила новый клиентский модуль Scalance WUM766-1 – первый промышленный клиентский модуль на рынке, который соответствует последнему стандарту беспроводной локальной сети IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), обеспечивая надежную и высокопроизводительную беспроводную связь. Объединив этот модуль с новыми точками доступа Scalance WAM766-1, клиенты теперь могут внедрять решения дополненной р

Wi-Fi 6 или 5G? И если 5G — то какая? ы технологии Wi-Fi для обеспечения офиса или производства беспроводным интернетом. А новый стандарт Wi-Fi 6 (802.11 ax), по сравнению с Wi-Fi 5, — большой шаг вперед. Он выигрывает у предшестве

TP-Link Omada SDN – разветвлённая сеть SDN c облачным управлением и Wi-Fi 6 повлияют и на бизнес системных интеграторов, и на сами проекты. В 2020 году компания TP-Link, ведущий мировой поставщик сетевых решений, представила обновлённую экосистему Omada SDN с точками доступа Wi-Fi 6, которые позволяют организовать масштабируемую сеть класса SDN на множестве объектов с возможностью удалённого облачного управления из единого интуитивно-понятного интерфейса. TP-Link O

5G против Wi-Fi 6 — чем они отличаются и зачем вам обе нтент «весит» все больше. Поэтому полным ходом идет разработка новых стандартов передачи данных — сейчас все внимание на следующее поколение мобильной связи 5G и стандарт беспроводных локальных сетей Wi-Fi 6. Какие преимущества они имеют друг перед другом и почему стоит использовать обе эти технологии? 5G 5G — это самый обсуждаемый и любимый конспирологами стандарт мобильной связи. Что на с

TP-Link представила усилитель сигнала RE605X с Wi-Fi 6. Цена i-Fi – RE605X. Устройство использует преимущества технологии Wi-Fi следующего поколения – 802.11ax (Wi-Fi 6) – для увеличения скорости, повышения эффективности и уменьшения нагрузки на сеть в у

Asus представила маршрутизатор RT-AX68U с поддержкой Wi-Fi 6. Фото Asus представила RT-AX68U, беспроводной маршрутизатор с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 и новейшего сервиса Instant Guard для безопасного подключения к общественным сетям Wi-Fi. Поддержка стандарта 802.11ax (Wi-Fi шестого поколения) и антенная конфигурация 3x3 MIMO позволя