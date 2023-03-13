«Dатару» выпускает точки доступа по стандарту Wi-Fi 6E

Отечественный ИТ-производитель «Dатару» объявил о выпуске обновленной линейки точек доступа корпоративного класса по новейшему стандарту Wi-Fi 6E. Они способны работать в диапазоне 6 ГГц и поддерживают быструю передачу данных даже в условиях высокой плотности устройств. Оборудование будет доступно клиентам компании с III квартала 2023 г.

Портфель новых точек доступа включает в себя три модели: «Датару ТД А615» поддерживает работу в двух диапазонах: 2,4 ГГц и 5-6 ГГц. Модели «Датару ТД А635» и «Датару ТД А655» работают в трех диапазонах частот: 2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц.

Стандарт Wi-Fi 6E обеспечивает высокую скорость и качество передачи данных в сравнении со стандартами предыдущих поколений — даже в условиях, когда в одном помещении параллельно работает много устройств, подключенных к интернету. Пропускная способность канала при этом не снижается. Это особенно актуально для крупных компаний с большим штатом сотрудников, которым приходится работать с огромным объемом информации и мультимедиа приложениями.

Клиенты «Dатару» смогут использовать стабильное беспроводное соединение, в том числе для работы с высоконагруженными приложениями. Критичные для бизнеса сервисы будут функционировать бесперебойно.

«На сегодняшний день многие приложения, которыми пользуется крупный бизнес, должны принимать и передавать огромные массивы данных с минимальной задержкой. К ним, например, относятся как инновационные инструменты компьютерного зрения, системы дополненной и виртуальной реальности, технологии интернета вещей и многие другие, так и широко распространенные облачные вычисления. Для их корректной работы без сбоев сеть должна поддерживать стандарт Wi-Fi 6E. Наши точки доступа поддерживают работу как в диапазоне 6 ГГц, так и в других. Это позволяет им переключаться между частотами для обеспечения стабильного соединения», — сказал Михаил Комаров, руководитель сетевого направления «Dатару».

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Государственная комиссия по радиочастотам приняла решение о выделении частот в диапазоне 5,9–6,4 ГГц для использования в Wi-Fi сетях (Wi-Fi 6E). Теперь полоса частот, доступная пользователям Wi-Fi сетей в России, расширилась более чем в два раза. Стандарт Wi-Fi в диапазоне 6 ГГц уже поддерживается как сетевыми, так и пользовательскими устройствами — например, рядом моделей смартфонов.

Сейчас разрабатывается стандарт Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) — ожидается, что новое поколение стандарта Wi-Fi будет полностью готово к весне 2024 г. «Dатару» планирует представить точки доступа, поддерживающие Wi-Fi 7, в следующем году.