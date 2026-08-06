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Wi-Fi Wireless Fidelity LAN Wi-Fi 802.11 Wave IEEE 802.11 Стандарт беспроводной связи

Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи
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06.08.2026 Российская линейка корпоративного Wi‑Fi 7 выросла до трех моделей

Eltex запустил серийное производство двух новых точек доступа Wi‑Fi 7 – WEP‑500K и WEP‑50L. Новые модели рассчитаны на разные профили нагрузки: от сетей с высокой плотностью подключений и интенсивным трафиком до типовых офисных и коммерческих объектов. Об
05.08.2026 Чаще всего жители Саранска пользуются бесплатным WiFi в районе отделения «Почты России»

ПАО «МТС» проанализировала пользование жителям и гостями Саранска бесплатным Wi-Fi на остановках общественного транспорта. За 10 месяцев работы Wi-Fi на остановках
04.08.2026 Бесплатную зону Wi-Fi открыли на площади имени Ленина в Хабаровске

совместно с министерством цифрового развития и связи Хабаровского края развернула зону бесплатного Wi-Fi в одном из самых популярных локаций города – площади Ленина в Хабаровске. Подключиться

22.07.2026 Россияне нашли опасную замену заблокированному мобильному и дорогому домашнему интернету. Платить за нее не надо

или вовсе отключен по требованию силовиков. Как пишут «Ведомости», ею стали публичные точки доступа Wi-Fi, число подключений к которым всего за год выросло в несколько раз. Эти же точки доступа
14.07.2026 Рост спроса на Wi-Fi на вокзалах: пассажиры скачали почти 3,5 тыс. ТБ за полгода

В первом полугодии 2026 г. объем скачанного трафика в сети публичного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях достиг 3 467 ТБ, что на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число сессий составило 9,2 млн против 4,2 млн в с января по июнь 2025 г
02.07.2026 МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Железногорска

местно с администрацией города Железногорска Курской области развернула сеть бесплатного публичного Wi-Fi из 10 точек доступа. Беспроводной интернет организован для жителей и гостей города в по
26.06.2026 МТС ускорила интернет на фестивале «День молодежи» в парке «Ходынское поле»

МТС расширила пропускную способность мобильной сети и настроила бесплатную локальную Wi-Fi сеть MTS_WiFi_Free на фестивале «День молодежи» в парке «Ходынское поле» – ключевой пло
19.06.2026 Eltex дает старт отечественному PON-оборудованию с поддержкой Wi-Fi 7 для абонентов: серийный выпуск NTU-RG-5720L

и, развивающих сети PON и интегрируется в современные тарифные предложения. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Ключевой особенностью новинки стала поддержка новейшего беспроводного стандарта Wi-Fi 7. В числе других реализованы технологии MLO (Multi-Link Operation) и Preamble Puncture, позволяющие гибко использовать доступные частотные диапазоны. В комплексе это повышает пропускную

16.06.2026 МТС удвоила масштабы сети Wi-Fi в центре Москвы

МТС расширила к началу летнего сезона общедоступную бесплатную сеть Wi-Fi-доступа в интернет в Москве в пределах Третьего транспортного кольца. Сеть из порядка 6
05.06.2026 «РТК-ЦОД» строит Wi-Fi-инфраструктуру своих дата-центров на оборудовании Eltex

или представители Eltex. Аппаратная основа – внутренние точки доступа WEP-30L, работающие на основе Wi-Fi 6: они рассчитаны на высокую плотность подключений и постоянную нагрузку. Точки доступа
02.06.2026 Wi-Fi хот-споты Билайна появились в Яндекс Картах

В Яндекс Картах теперь отображаются Wi-Fi хот-споты Билайна. Пользователи могут легко находить точки доступа по всей России, что особенно актуально в условиях ограничения мобильного интернета. Функция работает в оффлайн‑режиме, е
02.06.2026 Бесплатное мобильное приложение для анализа качества интернета теперь работает на поиск свободного диапазона WiFi

ачества интернет-соединения Merilo by Vigo добавили в него функцию анализа и визуализации свободных Wi-Fi каналов, которая помогает найти диапазон с минимальными помехами. Она будет полезна пол
02.06.2026 МТС запустила сеть Wi-Fi для пассажиров аэропорта «Байкал»

МТС запустила Wi-Fi зоны в здании нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. В аэровокза
01.06.2026 РТК-ЦОД оснащает дата-центры высокоскоростным защищенным Wi-Fi от «Ростелекома» на российском оборудовании

цикла РТК-ЦОД приступил к проекту по оснащению своих дата-центров высокоскоростной защищенной сетью Wi-Fi на базе программной платформы «Ростелекома». Работы стартовали во флагманском ЦОД компа
01.06.2026 РТК-ЦОД оснащает дата-центры защищенным Wi-Fi от «Ростелекома»

Как устроена сеть Оснащение ЦОДов сетями Wi-Fi позволит сотрудникам дата-центров и клиентам РТК-ЦОД решать рабочие задачи в режиме реа
28.05.2026 T2 оборудовала 46 салонов связи Краснодарского края и Республики Адыгеи бесплатными точками Wi-Fi

T2, российский оператор мобильной связи, начал предоставлять доступ к бесплатной сети Wi-Fi в салонах связи Краснодарского края и Республики Адыгеи. Услугой могут воспользоваться

26.05.2026 МТС запустила сеть Wi-Fi в одной из крупнейших поликлиник в Тюмени

МТС запустила Wi-Fi зоны на территории Городской поликлиники № 17 в Тюмени. В медицинском учреждении появилась возможность бесплатного доступа к беспроводному интернету для пациентов, персонала и посетителей
21.05.2026 МТС расширила сеть свободного доступа к Wi-Fi в салонах в Татарстане

ске, Альметьевске, Заинске и Лениногорске. С 2025 г. их количество в республике выросло в полтора раза. Абоненты всех операторов, находящиеся в зоне действия сигнала, могут подключиться к бесплатному Wi-Fi с любого устройства через безопасную авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС. В шести крупных городах региона на сегодняшний день работает 26 Wi-Fi
13.05.2026 VAS Experts обеспечил масштабирование сети и запуск Wi-Fi Hotspot для интернет-провайдера с Черноморского побережья России

трафика VAS Experts реализовал проект по масштабированию инфраструктуры связи и подключению сервиса Wi-Fi Hotspot для российского интернет-провайдера «Бизнес-связь». Об этом CNews сообщил предс
29.04.2026 МТС включает масштабную бесплатную сеть Wi-Fi в центре Москвы

МТС объявляет о запуске в Москве в пределах Третьего транспортного кольца бесплатной сети Wi-Fi-доступа в интернет для жителей и гостей столицы. В течение мая 2026 г. компания разверн
27.04.2026 Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

лять PAF 8005W можно удаленно из приложения Polaris IQ Home: аэрогриль подключается к устройству по Wi-Fi и позволяет контролировать процесс готовки прямо со смартфона. Также есть поддержка гол
23.04.2026 Киберполиция России создала тест для проверки безопасности домашнего Wi-Fi

эксперты из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерство внутренних дел (УБК МВД) России. Первый пункт — проверка пароля от Wi-Fi. В ведомстве рекомендовали сделать его сложным. Второе — замена логина и пароля администратора роутера со стандартных admin/admin. «Для того чтобы попасть в настройки, подключитесь к свое
17.04.2026 Точки доступа Wi-Fi Cisco до отказа набивают внутреннюю память ненужными данными и не дают их удалить

Баг в точках доступа Wi-Fi Cisco В программном обеспечении точек доступа Wi-Fi производства компании Cisco присутствует изъян, из которого устройство оказывается неспособным получать обновления прошивки спус
15.04.2026 Eltex запускает в серийное производство флагманский Wi-Fi-контроллер WLC-3350 для управления крупными беспроводными сетями

ого доступа WLC-3350. Новая модель – флагман линейки WLC, который предназначен для создания больших Wi-Fi сетей и управления ими. Александр Смит, менеджер по продукту Wi-Fi Eltex, сказал
10.04.2026 Спрос на Wi-Fi на вокзалах продолжает расти

Ключевые показатели работы публичной сети Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях в I квартале 2026 г. продемонстрировали значител
06.04.2026 Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

его можно вывести анимацию или загрузить свои фото. Часы GeMagic Mini WiFi Cube Часы подключаются к Wi-Fi на стандартной частоте 2.4 ГГц — метеорологические и другие данные гаджет получает напр
03.04.2026 Мультигигабитные новинки Eltex: коммутаторы с портами 2.5G и 10G для Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7

роены на аплинках 25G SFP28 и предназначены для подключения точек доступа на современных стандартах Wi-Fi и другого оборудования, требовательного к пропускной способности и питанию PoE. Оба ком
01.04.2026 Ювелирный завод Grant представил золотую брошь с бриллиантами и Wi-Fi роутером

Ювелирный завод Grant объявляет о разработке инновационного украшения нового поколения — броши «Grant Wi-Fi Вечность», объединяющей ювелирное мастерство и технологии беспроводной связи. Об этом CNews сообщили представители Grant. Изделие выполнено из белого золота 585 пробы и украшено крупным п
27.03.2026 На Ковыктинском ГКМ запустили Wi-Fi, обучение и медиаконтент для сотрудников

сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД». Пилотный запуск включал развертывание комплексной Wi-Fi инфраструктуры с авторизацией через Газпром ID на Ковыктинском ГКМ, демонстрацию тестов
26.03.2026 Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Наибольшую опасность общедоступный Wi-Fi представляет в таких местах, как аэропорты, отели и вокзалы. Здесь скопление огромного

24.03.2026 «Ростелеком» расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих сервис «Wi-Fi с авторизацией»

леком» расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих возможность организации сервиса гостевого «Wi-Fi с авторизацией» за счет интеграции собственной Wi-Fi-платформы с оборудованием р
24.03.2026 Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом

2021 г. Кроме того, устав фонда запрещает ему инвестировать в проекты по производству оружия. Предприниматель напомнил суду, что он инвестировал в «Яндекс» и приложил руку к созданию технологий VPN и Wi-Fi, которыми «вы пользуетесь». Представитель бизнесмена Андрей Дроздов сообщил суду, что российское законодательство не предусматривает возможности изъятия в доход государства имущества физи
24.03.2026 США запретили новые Wi-Fi роутеры из азиатских стран

США. Это не будет нарушением требований властей. Фото: rawpixel.com / FreePik Власти США вплотную взялись за роутеры Но есть нюанс. Роутеры слишком быстро устаревают, особенно сейчас, когда стандарт Wi-Fi 6 едва стал массовым, как его тут же заменил более совершенный Wi-Fi 6E. А еще через несколько месяцев на арену вышел быстрый Wi-Fi 7, стремительно набирающий популярность.

24.03.2026 Третьекурсник помог ученым обойти «проклятие объема данных» в Wi-Fi сетях будущего

облем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН нашли решение проблемы, долгие годы сдерживающей развитие беспроводных сетей. Разработка позволит повысить стабильность и скорость соединения в сетях Wi-Fi следующего поколения при большом количестве подключенных устройств. Результаты опубликованы в авторитетном международном издании IEEE Wireless Communications Letters (Q1). Важный вклад в

23.03.2026 Eltex запускает серийное производство WEP-550K – внутренней точки доступа Wi-Fi 7, разработанной и произведенной в России

Eltex приступает к серийному выпуску WEP-550K – внутренней точки доступа стандарта Wi-Fi 7. Старт серийного производства – апрель 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Александр Смит, продакт-менеджер направления Wireless, Eltex: «Выход WEP-550K – это не только

19.03.2026 Южноуральцам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi во флагманских салонах собственной розничной сети в Челябинске, Миассе и Сатке. Сеть бе
18.03.2026 МТС выпустила брендированный роутер Wi-Fi 6

регионе возможность подключать к оптоволоконному скоростному домашнему интернету роутеры стандарта Wi-Fi 6 в фирменном дизайне МТС. Новые роутеры позволят максимально эффективно использовать в
16.03.2026 Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

я технология позволяет идентифицировать людей, даже если у них нет при себе устройства с поддержкой Wi-Fi. Идентификация происходит путем пассивной записи сигналов в радиосетях. Когда мы проход
13.03.2026 «Дом.ру» запустил автоподключение к своей городской Wi-Fi-сети по всей России

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» объявил о запуске автоматического подключения к сети Dom.ru Wi-Fi в Москве и еще 38 городах России. С помощью новой опции пользователи могут подключаться
13.03.2026 2ГИС зафиксировал рост поиска общедоступных Wi-Fi точек

Аналитики 2ГИС изучили, как меняется поиск общедоступных Wi-Fi-точек в Москве и Санкт-Петербурге. В первые два месяца 2026 г. в столицах пользователи


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Lenovo Group 2447 413
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HTC Corporation 1512 373
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VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 81
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 69
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WiMAX Forum 69 23
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 15
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CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 14
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 14
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 13
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 12
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 9
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 8
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 8
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 7
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 7
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 5
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 5
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 5
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 4369
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4317
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4073
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4053
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 3389
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 3267
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3227
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3156
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2828
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 2736
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2620
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2507
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 2400
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 2182
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2150
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2077
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1818
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1754
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1753
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1718
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1708
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 1597
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1515
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1449
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1386
Наушники - Headphones 4478 1345
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1339
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1338
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1211
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1184
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 1156
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1129
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 1115
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1113
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1035
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 1024
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 990
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 987
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 970
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 969
Google Android 15244 2624
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1701
Microsoft Windows 16882 1222
Apple iOS 8583 949
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 925
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 660
Apple iPad 4012 641
Linux OS 11533 617
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 612
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 560
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 547
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 545
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 441
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 419
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 412
Google YouTube - Видеохостинг 3002 389
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 373
Intel Core - Семейство процессоров 1251 358
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 349
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 328
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 321
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 318
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 311
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 298
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 293
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 288
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 283
Microsoft Windows 7 2007 280
Apple iPhone 6 4861 278
Apple - App Store 3109 272
Samsung Galaxy 1035 269
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 265
Microsoft Windows 10 1938 264
Microsoft Windows 2000 8678 260
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 250
Microsoft Office 4170 234
Nokia Symbian OS 1411 232
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 231
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 231
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 229
Ксенин Алекс 311 215
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 95
Путин Владимир 3454 76
Вольпе Борис 92 44
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 36
Медведев Дмитрий 1665 35
Ерофеева Мария 31 30
Никифоров Николай 1138 29
Солонин Виталий 90 24
Шадаев Максут 1210 24
Собянин Сергей 538 24
Рейман Леонид 1065 22
Осеевский Михаил 350 22
Кожевников Алексей 66 21
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 20
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 20
Ермолаев Артем 379 20
Ликсутов Максим 245 20
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 20
Катаев Александр 40 17
Симонов Игорь 103 17
Константинов Константин 32 16
Исхизова Александра 100 16
Щеголев Игорь 699 16
Болтрукевич Константин 39 16
Кусков Денис 221 16
Асланян Сергей 104 15
Орлик Сергей 83 14
Харитонов Александр 69 14
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 14
Лаптева Марина 114 14
Галкин Николай 140 13
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 13
Клинаичев Андрей 33 12
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 12
Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 12
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 12
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 12
Горбунов Александр 55 12
Анкилов Константин 121 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5590
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1817
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1507
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 1156
Европа 24964 997
Япония 13807 614
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 600
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 501
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 449
Южная Корея - Республика 7052 437
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 407
Германия - Федеративная Республика 13221 358
Китай - Тайвань 4245 347
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 264
Азия - Азиатский регион 5920 242
Индия - Bharat 5870 223
Финляндия - Финляндская Республика 3697 206
Франция - Французская Республика 8177 205
Канада 5082 193
Земля - планета Солнечной системы 10865 175
Украина 7928 169
Беларусь - Белоруссия 6289 156
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 137
Россия - СФО - Новосибирск 4876 137
Италия - Итальянская Республика 4508 127
Испания - Королевство 3840 126
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 124
США - Калифорния 4829 123
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 119
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 116
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 108
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 106
США - Нью-Йорк 3180 103
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 98
Африка - Африканский регион 3641 97
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 97
Швеция - Королевство 3782 96
Нидерланды 3746 92
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 90
Казахстан - Республика 6048 89
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1447
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1041
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1027
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 842
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 768
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 716
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 565
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 485
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 481
Ergonomics - Эргономика 1755 471
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 450
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 423
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 395
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 377
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 360
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 350
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 339
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 328
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 319
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 314
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 312
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 304
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 303
Английский язык 7030 295
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 286
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 278
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 277
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 276
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 276
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 258
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 239
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 232
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 210
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 209
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 196
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 193
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 183
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 181
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 176
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 170
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 9
Рустелеком ТК 305 9
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 9
Synergy Research Group 48 8
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 7
Cinebench 29 7
Informa - Ovum - Omdia 156 7
Fortune Global 500 295 6
Juniper Research 131 5
Fortune Global 100 142 5
Tolly Group 14 5
SmartMarketing 74 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 5
Current Analysis 24 4
ITResearch 123 4
Mobile Research Group 87 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 91
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 33
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 23
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 21
РАН - Российская академия наук 2122 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 14
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 13
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 11
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 11
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 11
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 8
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 8
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 8
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 6
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 6
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 6
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 6
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 5
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 5
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 195
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 155
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 122
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 82
CeBIT 614 71
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 68
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 63
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 58
День молодёжи - 27 июня 1087 55
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 47
Intel Developer Forum - IDF 317 37
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Связь-Экспокомм 276 33
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 28
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 25
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 23
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CNews AWARDS - награда 571 15
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 10
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Black Hat - Конференция 120 9
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Red Dot Design Award 57 8
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 6
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 6
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 6
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GITEX Technology - международная выставка 48 6
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 6
Startup Village - международная стартап-конференция 62 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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