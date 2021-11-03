Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Wi-Fi
Wireless Fidelity LAN
Wi-Fi 802.11 Wave
IEEE 802.11
Стандарт беспроводной связи
Публикаций - 9079, упоминаний - 15662
Wi-Fi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru