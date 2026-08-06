Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи

Российская линейка корпоративного Wi‑Fi 7 выросла до трех моделей Eltex запустил серийное производство двух новых точек доступа Wi‑Fi 7 – WEP‑500K и WEP‑50L. Новые модели рассчитаны на разные профили нагрузки: от сетей с высокой плотностью подключений и интенсивным трафиком до типовых офисных и коммерческих объектов. Об

Чаще всего жители Саранска пользуются бесплатным WiFi в районе отделения «Почты России» ПАО «МТС» проанализировала пользование жителям и гостями Саранска бесплатным Wi-Fi на остановках общественного транспорта. За 10 месяцев работы Wi-Fi на остановках

Бесплатную зону Wi-Fi открыли на площади имени Ленина в Хабаровске совместно с министерством цифрового развития и связи Хабаровского края развернула зону бесплатного Wi-Fi в одном из самых популярных локаций города – площади Ленина в Хабаровске. Подключиться

Россияне нашли опасную замену заблокированному мобильному и дорогому домашнему интернету. Платить за нее не надо или вовсе отключен по требованию силовиков. Как пишут «Ведомости», ею стали публичные точки доступа Wi-Fi, число подключений к которым всего за год выросло в несколько раз. Эти же точки доступа

Рост спроса на Wi-Fi на вокзалах: пассажиры скачали почти 3,5 тыс. ТБ за полгода В первом полугодии 2026 г. объем скачанного трафика в сети публичного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях достиг 3 467 ТБ, что на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число сессий составило 9,2 млн против 4,2 млн в с января по июнь 2025 г

МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Железногорска местно с администрацией города Железногорска Курской области развернула сеть бесплатного публичного Wi-Fi из 10 точек доступа. Беспроводной интернет организован для жителей и гостей города в по

МТС ускорила интернет на фестивале «День молодежи» в парке «Ходынское поле» МТС расширила пропускную способность мобильной сети и настроила бесплатную локальную Wi-Fi сеть MTS_WiFi_Free на фестивале «День молодежи» в парке «Ходынское поле» – ключевой пло

Eltex дает старт отечественному PON-оборудованию с поддержкой Wi-Fi 7 для абонентов: серийный выпуск NTU-RG-5720L и, развивающих сети PON и интегрируется в современные тарифные предложения. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Ключевой особенностью новинки стала поддержка новейшего беспроводного стандарта Wi-Fi 7. В числе других реализованы технологии MLO (Multi-Link Operation) и Preamble Puncture, позволяющие гибко использовать доступные частотные диапазоны. В комплексе это повышает пропускную

МТС удвоила масштабы сети Wi-Fi в центре Москвы МТС расширила к началу летнего сезона общедоступную бесплатную сеть Wi-Fi-доступа в интернет в Москве в пределах Третьего транспортного кольца. Сеть из порядка 6

«РТК-ЦОД» строит Wi-Fi-инфраструктуру своих дата-центров на оборудовании Eltex или представители Eltex. Аппаратная основа – внутренние точки доступа WEP-30L, работающие на основе Wi-Fi 6: они рассчитаны на высокую плотность подключений и постоянную нагрузку. Точки доступа

Wi-Fi хот-споты Билайна появились в Яндекс Картах В Яндекс Картах теперь отображаются Wi-Fi хот-споты Билайна. Пользователи могут легко находить точки доступа по всей России, что особенно актуально в условиях ограничения мобильного интернета. Функция работает в оффлайн‑режиме, е

Бесплатное мобильное приложение для анализа качества интернета теперь работает на поиск свободного диапазона WiFi ачества интернет-соединения Merilo by Vigo добавили в него функцию анализа и визуализации свободных Wi-Fi каналов, которая помогает найти диапазон с минимальными помехами. Она будет полезна пол

МТС запустила сеть Wi-Fi для пассажиров аэропорта «Байкал» МТС запустила Wi-Fi зоны в здании нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. В аэровокза

РТК-ЦОД оснащает дата-центры высокоскоростным защищенным Wi-Fi от «Ростелекома» на российском оборудовании цикла РТК-ЦОД приступил к проекту по оснащению своих дата-центров высокоскоростной защищенной сетью Wi-Fi на базе программной платформы «Ростелекома». Работы стартовали во флагманском ЦОД компа

РТК-ЦОД оснащает дата-центры защищенным Wi-Fi от «Ростелекома» Как устроена сеть Оснащение ЦОДов сетями Wi-Fi позволит сотрудникам дата-центров и клиентам РТК-ЦОД решать рабочие задачи в режиме реа

T2 оборудовала 46 салонов связи Краснодарского края и Республики Адыгеи бесплатными точками Wi-Fi T2, российский оператор мобильной связи, начал предоставлять доступ к бесплатной сети Wi-Fi в салонах связи Краснодарского края и Республики Адыгеи. Услугой могут воспользоваться

МТС запустила сеть Wi-Fi в одной из крупнейших поликлиник в Тюмени МТС запустила Wi-Fi зоны на территории Городской поликлиники № 17 в Тюмени. В медицинском учреждении появилась возможность бесплатного доступа к беспроводному интернету для пациентов, персонала и посетителей

МТС расширила сеть свободного доступа к Wi-Fi в салонах в Татарстане ске, Альметьевске, Заинске и Лениногорске. С 2025 г. их количество в республике выросло в полтора раза. Абоненты всех операторов, находящиеся в зоне действия сигнала, могут подключиться к бесплатному Wi-Fi с любого устройства через безопасную авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС. В шести крупных городах региона на сегодняшний день работает 26 Wi-Fi

VAS Experts обеспечил масштабирование сети и запуск Wi-Fi Hotspot для интернет-провайдера с Черноморского побережья России трафика VAS Experts реализовал проект по масштабированию инфраструктуры связи и подключению сервиса Wi-Fi Hotspot для российского интернет-провайдера «Бизнес-связь». Об этом CNews сообщил предс

МТС включает масштабную бесплатную сеть Wi-Fi в центре Москвы МТС объявляет о запуске в Москве в пределах Третьего транспортного кольца бесплатной сети Wi-Fi-доступа в интернет для жителей и гостей столицы. В течение мая 2026 г. компания разверн

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM лять PAF 8005W можно удаленно из приложения Polaris IQ Home: аэрогриль подключается к устройству по Wi-Fi и позволяет контролировать процесс готовки прямо со смартфона. Также есть поддержка гол

Киберполиция России создала тест для проверки безопасности домашнего Wi-Fi эксперты из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерство внутренних дел (УБК МВД) России. Первый пункт — проверка пароля от Wi-Fi. В ведомстве рекомендовали сделать его сложным. Второе — замена логина и пароля администратора роутера со стандартных admin/admin. «Для того чтобы попасть в настройки, подключитесь к свое

Точки доступа Wi-Fi Cisco до отказа набивают внутреннюю память ненужными данными и не дают их удалить Баг в точках доступа Wi-Fi Cisco В программном обеспечении точек доступа Wi-Fi производства компании Cisco присутствует изъян, из которого устройство оказывается неспособным получать обновления прошивки спус

Eltex запускает в серийное производство флагманский Wi-Fi-контроллер WLC-3350 для управления крупными беспроводными сетями ого доступа WLC-3350. Новая модель – флагман линейки WLC, который предназначен для создания больших Wi-Fi сетей и управления ими. Александр Смит, менеджер по продукту Wi-Fi Eltex, сказал

Спрос на Wi-Fi на вокзалах продолжает расти Ключевые показатели работы публичной сети Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях в I квартале 2026 г. продемонстрировали значител

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM его можно вывести анимацию или загрузить свои фото. Часы GeMagic Mini WiFi Cube Часы подключаются к Wi-Fi на стандартной частоте 2.4 ГГц — метеорологические и другие данные гаджет получает напр

Мультигигабитные новинки Eltex: коммутаторы с портами 2.5G и 10G для Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7 роены на аплинках 25G SFP28 и предназначены для подключения точек доступа на современных стандартах Wi-Fi и другого оборудования, требовательного к пропускной способности и питанию PoE. Оба ком

Ювелирный завод Grant представил золотую брошь с бриллиантами и Wi-Fi роутером Ювелирный завод Grant объявляет о разработке инновационного украшения нового поколения — броши «Grant Wi-Fi Вечность», объединяющей ювелирное мастерство и технологии беспроводной связи. Об этом CNews сообщили представители Grant. Изделие выполнено из белого золота 585 пробы и украшено крупным п

На Ковыктинском ГКМ запустили Wi-Fi, обучение и медиаконтент для сотрудников сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД». Пилотный запуск включал развертывание комплексной Wi-Fi инфраструктуры с авторизацией через Газпром ID на Ковыктинском ГКМ, демонстрацию тестов

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так Наибольшую опасность общедоступный Wi-Fi представляет в таких местах, как аэропорты, отели и вокзалы. Здесь скопление огромного

«Ростелеком» расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих сервис «Wi-Fi с авторизацией» леком» расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих возможность организации сервиса гостевого «Wi-Fi с авторизацией» за счет интеграции собственной Wi-Fi-платформы с оборудованием р

Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом 2021 г. Кроме того, устав фонда запрещает ему инвестировать в проекты по производству оружия. Предприниматель напомнил суду, что он инвестировал в «Яндекс» и приложил руку к созданию технологий VPN и Wi-Fi, которыми «вы пользуетесь». Представитель бизнесмена Андрей Дроздов сообщил суду, что российское законодательство не предусматривает возможности изъятия в доход государства имущества физи

США запретили новые Wi-Fi роутеры из азиатских стран США. Это не будет нарушением требований властей. Фото: rawpixel.com / FreePik Власти США вплотную взялись за роутеры Но есть нюанс. Роутеры слишком быстро устаревают, особенно сейчас, когда стандарт Wi-Fi 6 едва стал массовым, как его тут же заменил более совершенный Wi-Fi 6E. А еще через несколько месяцев на арену вышел быстрый Wi-Fi 7, стремительно набирающий популярность.

Третьекурсник помог ученым обойти «проклятие объема данных» в Wi-Fi сетях будущего облем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН нашли решение проблемы, долгие годы сдерживающей развитие беспроводных сетей. Разработка позволит повысить стабильность и скорость соединения в сетях Wi-Fi следующего поколения при большом количестве подключенных устройств. Результаты опубликованы в авторитетном международном издании IEEE Wireless Communications Letters (Q1). Важный вклад в

Eltex запускает серийное производство WEP-550K – внутренней точки доступа Wi-Fi 7, разработанной и произведенной в России Eltex приступает к серийному выпуску WEP-550K – внутренней точки доступа стандарта Wi-Fi 7. Старт серийного производства – апрель 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Александр Смит, продакт-менеджер направления Wireless, Eltex: «Выход WEP-550K – это не только

Южноуральцам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi во флагманских салонах собственной розничной сети в Челябинске, Миассе и Сатке. Сеть бе

МТС выпустила брендированный роутер Wi-Fi 6 регионе возможность подключать к оптоволоконному скоростному домашнему интернету роутеры стандарта Wi-Fi 6 в фирменном дизайне МТС. Новые роутеры позволят максимально эффективно использовать в

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов я технология позволяет идентифицировать людей, даже если у них нет при себе устройства с поддержкой Wi-Fi. Идентификация происходит путем пассивной записи сигналов в радиосетях. Когда мы проход

«Дом.ру» запустил автоподключение к своей городской Wi-Fi-сети по всей России Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» объявил о запуске автоматического подключения к сети Dom.ru Wi-Fi в Москве и еще 38 городах России. С помощью новой опции пользователи могут подключаться