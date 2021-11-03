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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи


03.11.2021 Цифровое рабочее место или бизнес без границ 2
03.11.2021 Скорость в приоритете: «Ростелеком» обеспечил оптическим интернетом сеть волгоградских пекарен 2
03.11.2021 В России вышла Nokia G50 на чистом Android. Она лучше и дешевле, чем версия для США 1
01.11.2021 Keysight представила новое ПО для тестирования безопасности устройств интернета вещей 1
01.11.2021 Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED 1
29.10.2021 Как создать ИТ-инфраструктуру с нуля для производственной компании? 4
29.10.2021 Private LTE: что важно знать о выделенных сетях 1
29.10.2021 Xiaomi выпустила дешевые и мощные смартфоны, плхожие на iPhone 13. Цены 1
29.10.2021 Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook 1
28.10.2021 Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника 1
28.10.2021 Intel выпустила процессоры нового поколения. Производительность ощутимо выросла. Цена, видео 1
28.10.2021 Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM 1
25.10.2021 Подтверждена совместимость решений «Ниеншанц-Автоматики» с Astra Linux 1
25.10.2021 Идеальный шторм на рынке полупроводников: вызовы и возможности 1
24.10.2021 Лучшие ультразвуковые увлажнители: выбор ZOOM 3
22.10.2021 «Максимателеком» обновила линейку тарифов 7
21.10.2021 Сверхпопулярный компьютер Raspberry Pi резко подорожал впервые в истории. Дело идет к его жестокому дефициту 1
21.10.2021 «Мегафон» и «Aliexpress Россия» запустили «Мобильный ID» в приложении площадки 1
20.10.2021 МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 2
20.10.2021 Игра в VDI: почему «проще» не равно «лучше» 1
20.10.2021 Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате 1
19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 2
18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
15.10.2021 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
12.10.2021 В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 1
12.10.2021 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 2
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 2
06.10.2021 Nokia Т20 – первый планшет, созданный компанией HMD Global 1
06.10.2021 Intel и Vmware объединят платформу vPro и Workspace One 1
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 2
05.10.2021 За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi 6
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 1
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» 3
04.10.2021 Конструктор для айтишника: что надо знать о модульных вычислениях от Intel 1
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе 1
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 2
01.10.2021 ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей 1
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 2

Публикаций - 9079, упоминаний - 15662

Wi-Fi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 7997 1053
Apple Inc - Эппл Рус 9129 1008
Intel Corporation 8060 903
Microsoft Corporation 17337 693
Google LLC 8904 635
Sony 4454 556
Nvidia Corp 2694 544
Nokia Corporation 4293 433
Acer Group 1964 408
ASUS - AsusTek Computer Inc 1596 406
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 390
LG Electronics 2771 343
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 338
Lenovo Group 1869 334
HP Inc. 4410 334
HTC Corporation 1296 317
Huawei 2997 314
Meta - Facebook 3968 298
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 290
Toshiba Corporation 2159 274
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6080 267
Dell EMC 3723 245
Qualcomm Technologies 1257 232
AMD - Advanced Micro Devices 2815 219
Zoom Int - Zoom Video Communications 872 217
Cisco Systems 3406 213
Lenovo Motorola 2388 210
Xiaomi 913 200
Twitter 2208 198
Yandex - Яндекс 4378 176
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1982 168
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1320 145
AMD Graphics Product Group - ATI 746 139
Sony Ericsson 971 132
IBM 6379 124
Canon 1071 117
MediaTek 328 113
Philips 1418 112
Amazon Inc - Amazon.com 1842 105
TP-Link 161 105
Carl Zeiss 252 83
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1484 77
Связной ГК 1045 69
Евросеть 1310 66
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 65
РЖД - Российские железные дороги 1256 54
Netflix - Онлайн-кинотеатр 342 53
Белый Ветер 174 36
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 214 29
Почта России ПАО 1737 28
eBay Inc 1038 23
BMW 313 23
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 221 23
TÜV Rheinland Group 65 23
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 102 23
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 152 21
ivi - Онлайн-кинотеатр 165 21
Metro Cash&Carry - Metro C&C 274 21
Ferrari NV 119 20
Kickstarter 95 20
AliExpress 280 19
Аэрофлот 564 19
Dixis - Диксис 338 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 514 18
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 17
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 17
UMA - United Music Agency 29 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1734 15
LinkedIn 543 15
Hyundai Motor 180 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1544 15
X5 Group 611 15
re:Store 110 15
Audi 149 14
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 108 14
GM - General Motors 263 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 14
Visa International 1525 14
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 115 13
Газпром ПАО 680 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 146
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2530 124
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1106 78
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2202 56
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 297 55
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 47
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 293 46
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 43
Правительство РФ 2407 42
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 516 41
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 35
Президент Российской Федерации 1579 33
Правительство Москвы 770 32
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1375 29
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1210 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1760 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1880 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1848 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 19
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2086 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 714 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1008 15
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 776 15
Пентагон - Министерство обороны США 660 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1061 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 11
Роснано 457 11
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 697 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 429 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 682 11
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 258 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 817 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 626 9
Петербургский метрополитен ГУП 67 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 831 9
Мосгортранс ГУП 81 9
Калининская АЭС - Атомная электростанция 56 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1040 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 243
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 58 39
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 152 29
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 217 29
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 309 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 139 14
CIPA - Camera & Imaging Products Association 39 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 322 10
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 33 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 54 7
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1198 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 149 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 6
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 21 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 44 5
Руссофт - Russoft 329 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 51 4
Linux Foundation 161 4
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 33 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 87 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 54 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 97 2
РПЦ - Русская православная церковь 32 2
Creative Commons - некоммерческая организация 35 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 23 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 45 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 2
ЛДПР 84 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 54 2
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 29 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 10 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 30 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5383 2987
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 2474
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4277 1641
3G - Стандарт мобильной связи 4623 1292
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3183 1066
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2709 985
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4037 852
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2486 805
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 727
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2785 673
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1759 528
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1291 513
DDR - Double data rate 1685 463
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2668 428
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1413 422
USB Type-C - USB-C 912 371
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 319
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1439 318
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 888 314
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2458 305
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1251 287
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1766 285
FM-радиовещание - FM-тюнер 816 275
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 706 273
Smartphone - Смартфон 815 271
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 538 263
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3721 258
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2334 257
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 253
DLNA - Digital Living Network Alliance 377 240
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 579 236
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 706 233
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1216 229
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1776 227
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 221
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 448 208
5G - Пятое поколение мобильной связи 1397 203
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 1262 202
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 201
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 391 199
Google Android 10796 1950
Microsoft Windows 10 9180 711
Apple iOS 5776 681
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 676
Nvidia GeForce GTX 2737 549
Apple iPad 3266 518
Google Play - Google Store - Android Market 2521 409
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1768 401
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 399
Linux OS 6161 394
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 851 378
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 355
Microsoft Skype 1747 316
Google YouTube - Видеохостинг 2057 301
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1168 257
Intel Core - Семейство процессоров 917 243
Corning Gorilla Glass 499 240
Apple - App Store 2216 217
Microsoft Windows 7 1666 216
Microsoft Office 2662 205
Symbian OS 1163 199
Microsoft Windows Phone OS 1472 199
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 393 199
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 197
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 194
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 192
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 529 190
Apple Mac - Apple Macintosh 2133 185
Microsoft Windows 8 1228 185
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 307 182
Intel Centrino 430 161
Samsung Galaxy Note 559 149
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 479 145
Intel Celeron - Серия процессоров 577 145
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 271 143
Microsoft Windows XP 1708 142
Apple MacBook - серия ноутбуков 763 138
Intel Core i - Cерия процессоров 353 136
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 220 124
Apple iPod Touch 674 122
Ксенин Алекс 310 207
Steve Jobs - Стив Джобс 897 79
Минасян Карине 92 49
Путин Владимир 2134 47
Вольпе Борис 76 37
Медведев Дмитрий 1477 32
Gates William Henry - Гейтс Билл 596 30
Никифоров Николай 1129 28
Осеевский Михаил 241 20
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 342 19
Ермолаев Артем 341 19
Кожевников Алексей 61 17
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 480 16
Катаев Александр 39 16
Рейман Леонид 945 16
Trump Donald J. - Трамп Дональд 325 13
Щеголев Игорь 676 13
Собянин Сергей 213 13
Кусков Денис 185 12
Schiller Phil - Шиллер Филип 61 12
Асланян Сергей 90 11
Горбунов Александр 44 11
Орлик Сергей 68 11
Яровая Ирина 63 10
Демидов Михаил 132 10
Венцлавович Елена 41 10
Айбашева Анна 91 9
Чазов Андрей 18 9
Калугин Сергей 165 9
Ликсутов Максим 32 9
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 34 9
Анкилов Константин 92 8
Ситников Сергей 56 8
Lin James - Лин Джеймс 15 8
Касперская Наталья 221 8
Иванов Олег 124 8
Лацанич Василь 92 7
Брюквин Юрий 253 7
Сорокин Андрей 18 7
Brin Sergey - Сергей Брин 173 7
Россия - Российская федерация - РФ 73595 2768
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 1033
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 825
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 494
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 439
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 379
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 282
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 278
Япония 5476 255
Европа 5771 230
Германия - Федеративная Республика 5762 176
Индия - Республика 3138 141
Южная Корея - Республика 2500 141
Украина 4903 111
Азия - Азиатский регион 2466 104
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 103
Франция - Французская Республика 3329 99
Россия - УФО - Екатеринбург 2705 89
Канада 1969 87
Австралия - Австралийский Союз 1725 86
Северная Америка 2057 82
США - Нью-Йорк 1825 80
Россия - СФО - Новосибирск 2667 79
Испания - Каталония - Барселона 614 73
Китай - Тайвань 1078 71
Испания - Королевство 1887 70
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1983 67
Италия - Итальянская Республика 2106 67
Россия - ПФО - Казань 1793 63
Великобритания - Лондон 1401 59
Бразилия - Федеративная Республика 1485 59
США - Калифорния 1861 58
Сингапур - Республика 1121 58
Беларусь - Белоруссия 2803 58
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1631 57
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1798 57
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 595 57
Африка - Африканский регион 2152 55
Европа Восточная 2503 55
Казахстан - Республика 3598 55
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
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