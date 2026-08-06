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Wi-Fi Wireless Fidelity LAN Wi-Fi 802.11 Wave IEEE 802.11 Стандарт беспроводной связи
- Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax
- Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN
- WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n
- WISP - Wireless Internet service provider
Поставщик услуг беспроводного интернета
WISPr - Wireless Internet Service Provider roaming
- Router WiFi
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|06.08.2026
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Российская линейка корпоративного Wi‑Fi 7 выросла до трех моделей
Eltex запустил серийное производство двух новых точек доступа Wi‑Fi 7 – WEP‑500K и WEP‑50L. Новые модели рассчитаны на разные профили нагрузки: от сетей с высокой плотностью подключений и интенсивным трафиком до типовых офисных и коммерческих объектов. Об
|05.08.2026
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Чаще всего жители Саранска пользуются бесплатным WiFi в районе отделения «Почты России»
ПАО «МТС» проанализировала пользование жителям и гостями Саранска бесплатным Wi-Fi на остановках общественного транспорта. За 10 месяцев работы Wi-Fi на остановках
|04.08.2026
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Бесплатную зону Wi-Fi открыли на площади имени Ленина в Хабаровске
совместно с министерством цифрового развития и связи Хабаровского края развернула зону бесплатного Wi-Fi в одном из самых популярных локаций города – площади Ленина в Хабаровске. Подключиться
|22.07.2026
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Россияне нашли опасную замену заблокированному мобильному и дорогому домашнему интернету. Платить за нее не надо
или вовсе отключен по требованию силовиков. Как пишут «Ведомости», ею стали публичные точки доступа Wi-Fi, число подключений к которым всего за год выросло в несколько раз. Эти же точки доступа
|14.07.2026
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Рост спроса на Wi-Fi на вокзалах: пассажиры скачали почти 3,5 тыс. ТБ за полгода
В первом полугодии 2026 г. объем скачанного трафика в сети публичного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях достиг 3 467 ТБ, что на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число сессий составило 9,2 млн против 4,2 млн в с января по июнь 2025 г
|02.07.2026
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МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Железногорска
местно с администрацией города Железногорска Курской области развернула сеть бесплатного публичного Wi-Fi из 10 точек доступа. Беспроводной интернет организован для жителей и гостей города в по
|26.06.2026
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МТС ускорила интернет на фестивале «День молодежи» в парке «Ходынское поле»
МТС расширила пропускную способность мобильной сети и настроила бесплатную локальную Wi-Fi сеть MTS_WiFi_Free на фестивале «День молодежи» в парке «Ходынское поле» – ключевой пло
|19.06.2026
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Eltex дает старт отечественному PON-оборудованию с поддержкой Wi-Fi 7 для абонентов: серийный выпуск NTU-RG-5720L
и, развивающих сети PON и интегрируется в современные тарифные предложения. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Ключевой особенностью новинки стала поддержка новейшего беспроводного стандарта Wi-Fi 7. В числе других реализованы технологии MLO (Multi-Link Operation) и Preamble Puncture, позволяющие гибко использовать доступные частотные диапазоны. В комплексе это повышает пропускную
|16.06.2026
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МТС удвоила масштабы сети Wi-Fi в центре Москвы
МТС расширила к началу летнего сезона общедоступную бесплатную сеть Wi-Fi-доступа в интернет в Москве в пределах Третьего транспортного кольца. Сеть из порядка 6
|05.06.2026
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«РТК-ЦОД» строит Wi-Fi-инфраструктуру своих дата-центров на оборудовании Eltex
или представители Eltex. Аппаратная основа – внутренние точки доступа WEP-30L, работающие на основе Wi-Fi 6: они рассчитаны на высокую плотность подключений и постоянную нагрузку. Точки доступа
|02.06.2026
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Wi-Fi хот-споты Билайна появились в Яндекс Картах
В Яндекс Картах теперь отображаются Wi-Fi хот-споты Билайна. Пользователи могут легко находить точки доступа по всей России, что особенно актуально в условиях ограничения мобильного интернета. Функция работает в оффлайн‑режиме, е
|02.06.2026
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Бесплатное мобильное приложение для анализа качества интернета теперь работает на поиск свободного диапазона WiFi
ачества интернет-соединения Merilo by Vigo добавили в него функцию анализа и визуализации свободных Wi-Fi каналов, которая помогает найти диапазон с минимальными помехами. Она будет полезна пол
|02.06.2026
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МТС запустила сеть Wi-Fi для пассажиров аэропорта «Байкал»
МТС запустила Wi-Fi зоны в здании нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. В аэровокза
|01.06.2026
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РТК-ЦОД оснащает дата-центры высокоскоростным защищенным Wi-Fi от «Ростелекома» на российском оборудовании
цикла РТК-ЦОД приступил к проекту по оснащению своих дата-центров высокоскоростной защищенной сетью Wi-Fi на базе программной платформы «Ростелекома». Работы стартовали во флагманском ЦОД компа
|01.06.2026
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РТК-ЦОД оснащает дата-центры защищенным Wi-Fi от «Ростелекома»
Как устроена сеть Оснащение ЦОДов сетями Wi-Fi позволит сотрудникам дата-центров и клиентам РТК-ЦОД решать рабочие задачи в режиме реа
|28.05.2026
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T2 оборудовала 46 салонов связи Краснодарского края и Республики Адыгеи бесплатными точками Wi-Fi
T2, российский оператор мобильной связи, начал предоставлять доступ к бесплатной сети Wi-Fi в салонах связи Краснодарского края и Республики Адыгеи. Услугой могут воспользоваться
|26.05.2026
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МТС запустила сеть Wi-Fi в одной из крупнейших поликлиник в Тюмени
МТС запустила Wi-Fi зоны на территории Городской поликлиники № 17 в Тюмени. В медицинском учреждении появилась возможность бесплатного доступа к беспроводному интернету для пациентов, персонала и посетителей
|21.05.2026
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МТС расширила сеть свободного доступа к Wi-Fi в салонах в Татарстане
ске, Альметьевске, Заинске и Лениногорске. С 2025 г. их количество в республике выросло в полтора раза. Абоненты всех операторов, находящиеся в зоне действия сигнала, могут подключиться к бесплатному Wi-Fi с любого устройства через безопасную авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС. В шести крупных городах региона на сегодняшний день работает 26 Wi-Fi
|13.05.2026
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VAS Experts обеспечил масштабирование сети и запуск Wi-Fi Hotspot для интернет-провайдера с Черноморского побережья России
трафика VAS Experts реализовал проект по масштабированию инфраструктуры связи и подключению сервиса Wi-Fi Hotspot для российского интернет-провайдера «Бизнес-связь». Об этом CNews сообщил предс
|29.04.2026
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МТС включает масштабную бесплатную сеть Wi-Fi в центре Москвы
МТС объявляет о запуске в Москве в пределах Третьего транспортного кольца бесплатной сети Wi-Fi-доступа в интернет для жителей и гостей столицы. В течение мая 2026 г. компания разверн
|27.04.2026
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Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM
лять PAF 8005W можно удаленно из приложения Polaris IQ Home: аэрогриль подключается к устройству по Wi-Fi и позволяет контролировать процесс готовки прямо со смартфона. Также есть поддержка гол
|23.04.2026
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Киберполиция России создала тест для проверки безопасности домашнего Wi-Fi
эксперты из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерство внутренних дел (УБК МВД) России. Первый пункт — проверка пароля от Wi-Fi. В ведомстве рекомендовали сделать его сложным. Второе — замена логина и пароля администратора роутера со стандартных admin/admin. «Для того чтобы попасть в настройки, подключитесь к свое
|17.04.2026
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Точки доступа Wi-Fi Cisco до отказа набивают внутреннюю память ненужными данными и не дают их удалить
Баг в точках доступа Wi-Fi Cisco В программном обеспечении точек доступа Wi-Fi производства компании Cisco присутствует изъян, из которого устройство оказывается неспособным получать обновления прошивки спус
|15.04.2026
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Eltex запускает в серийное производство флагманский Wi-Fi-контроллер WLC-3350 для управления крупными беспроводными сетями
ого доступа WLC-3350. Новая модель – флагман линейки WLC, который предназначен для создания больших Wi-Fi сетей и управления ими. Александр Смит, менеджер по продукту Wi-Fi Eltex, сказал
|10.04.2026
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Спрос на Wi-Fi на вокзалах продолжает расти
Ключевые показатели работы публичной сети Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях в I квартале 2026 г. продемонстрировали значител
|06.04.2026
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Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM
его можно вывести анимацию или загрузить свои фото. Часы GeMagic Mini WiFi Cube Часы подключаются к Wi-Fi на стандартной частоте 2.4 ГГц — метеорологические и другие данные гаджет получает напр
|03.04.2026
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Мультигигабитные новинки Eltex: коммутаторы с портами 2.5G и 10G для Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7
роены на аплинках 25G SFP28 и предназначены для подключения точек доступа на современных стандартах Wi-Fi и другого оборудования, требовательного к пропускной способности и питанию PoE. Оба ком
|01.04.2026
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Ювелирный завод Grant представил золотую брошь с бриллиантами и Wi-Fi роутером
Ювелирный завод Grant объявляет о разработке инновационного украшения нового поколения — броши «Grant Wi-Fi Вечность», объединяющей ювелирное мастерство и технологии беспроводной связи. Об этом CNews сообщили представители Grant. Изделие выполнено из белого золота 585 пробы и украшено крупным п
|27.03.2026
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На Ковыктинском ГКМ запустили Wi-Fi, обучение и медиаконтент для сотрудников
сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД». Пилотный запуск включал развертывание комплексной Wi-Fi инфраструктуры с авторизацией через Газпром ID на Ковыктинском ГКМ, демонстрацию тестов
|26.03.2026
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Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так
Наибольшую опасность общедоступный Wi-Fi представляет в таких местах, как аэропорты, отели и вокзалы. Здесь скопление огромного
|24.03.2026
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«Ростелеком» расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих сервис «Wi-Fi с авторизацией»
леком» расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих возможность организации сервиса гостевого «Wi-Fi с авторизацией» за счет интеграции собственной Wi-Fi-платформы с оборудованием р
|24.03.2026
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Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом
2021 г. Кроме того, устав фонда запрещает ему инвестировать в проекты по производству оружия. Предприниматель напомнил суду, что он инвестировал в «Яндекс» и приложил руку к созданию технологий VPN и Wi-Fi, которыми «вы пользуетесь». Представитель бизнесмена Андрей Дроздов сообщил суду, что российское законодательство не предусматривает возможности изъятия в доход государства имущества физи
|24.03.2026
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США запретили новые Wi-Fi роутеры из азиатских стран
США. Это не будет нарушением требований властей. Фото: rawpixel.com / FreePik Власти США вплотную взялись за роутеры Но есть нюанс. Роутеры слишком быстро устаревают, особенно сейчас, когда стандарт Wi-Fi 6 едва стал массовым, как его тут же заменил более совершенный Wi-Fi 6E. А еще через несколько месяцев на арену вышел быстрый Wi-Fi 7, стремительно набирающий популярность.
|24.03.2026
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Третьекурсник помог ученым обойти «проклятие объема данных» в Wi-Fi сетях будущего
облем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН нашли решение проблемы, долгие годы сдерживающей развитие беспроводных сетей. Разработка позволит повысить стабильность и скорость соединения в сетях Wi-Fi следующего поколения при большом количестве подключенных устройств. Результаты опубликованы в авторитетном международном издании IEEE Wireless Communications Letters (Q1). Важный вклад в
|23.03.2026
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Eltex запускает серийное производство WEP-550K – внутренней точки доступа Wi-Fi 7, разработанной и произведенной в России
Eltex приступает к серийному выпуску WEP-550K – внутренней точки доступа стандарта Wi-Fi 7. Старт серийного производства – апрель 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Александр Смит, продакт-менеджер направления Wireless, Eltex: «Выход WEP-550K – это не только
|19.03.2026
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Южноуральцам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС
МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi во флагманских салонах собственной розничной сети в Челябинске, Миассе и Сатке. Сеть бе
|18.03.2026
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МТС выпустила брендированный роутер Wi-Fi 6
регионе возможность подключать к оптоволоконному скоростному домашнему интернету роутеры стандарта Wi-Fi 6 в фирменном дизайне МТС. Новые роутеры позволят максимально эффективно использовать в
|16.03.2026
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Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
я технология позволяет идентифицировать людей, даже если у них нет при себе устройства с поддержкой Wi-Fi. Идентификация происходит путем пассивной записи сигналов в радиосетях. Когда мы проход
|13.03.2026
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«Дом.ру» запустил автоподключение к своей городской Wi-Fi-сети по всей России
Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» объявил о запуске автоматического подключения к сети Dom.ru Wi-Fi в Москве и еще 38 городах России. С помощью новой опции пользователи могут подключаться
|13.03.2026
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2ГИС зафиксировал рост поиска общедоступных Wi-Fi точек
Аналитики 2ГИС изучили, как меняется поиск общедоступных Wi-Fi-точек в Москве и Санкт-Петербурге. В первые два месяца 2026 г. в столицах пользователи
Wi-Fi и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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