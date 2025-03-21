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Комаров Михаил


21.03.2025 На российском рынке вышло новое коробочное решение «ЮниФлит» в сфере управления автопарками 1
23.01.2024 «DатаРу» и «Росплатформа» представят комплексное решение для построения гиперконвергентной платформы 1
14.12.2023 Технологические партнеры vStack и «Dатару» предложат клиентам программно-аппаратный комплекс на базе собственных решений 1
10.05.2023 «Норбит» и «Консалтика» будут вместе внедрять решения для финансовой сферы 1
13.03.2023 «Dатару» выпускает точки доступа по стандарту Wi-Fi 6E 1
09.09.2022 Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают 1
21.07.2021 ВТБ и НИУ ВШЭ открыли летнюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал» 1
06.08.2020 Как управлять корпоративной сетью с помощью интуиции 1
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
21.06.2019 Доступно новое решение Informatica для поиска инсайтов в данных о клиентах 1
06.12.2017 DIS Group выполнит проект для профилирования и обезличивания систем Сбербанка 1
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1
22.09.2017 DIS Group представила в России Informatica Intelligent Data Platform 10.2 1
18.11.2016 Цифровая революция породила новые угрозы 1
28.10.2016 В Москве состоялся III Violin Forum #ЯВиртуоз 1
01.12.2015 10 декабря в Москве пройдет конференция Microsoft TechDay 2015 1
01.10.2015 Банкиры: развивать ИТ по кризисным ценам выгодно 1
18.09.2015 Развитие ИТ в банках стимулируют мобильность, оптимизация расходов и ЦБ РФ 1
14.10.2013 Аналитика претендует на самостоятельное бизнес-направление 1
07.10.2013 BI монетизирует бизнес 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Комаров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 147 11
Informatica 126 8
Oracle Corporation 6730 6
SAP SE 5305 5
Microsoft Corporation 24723 4
Терн ГК - Tern Group 77 3
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 118 3
IBM - International Business Machines Corp 9453 2
Teradata 212 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 2
SAS Institute 978 2
Citrix Systems 817 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 2
MicroStrategy 64 2
Temenos AG 24 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1965 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 862 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 148 2
HP - Hewlett-Packard 3626 2
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 2
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 2
HPE Aruba Networks 88 1
Salesforce.com 428 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
HPE Financial Services - HPEFS 45 1
BMC Software 92 1
TietoEVRY - Tieto 138 1
InfoWatch - Инфовотч 1027 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 1
Крок - Croc 1780 1
Ланит Интеграция 193 1
Brocade Communications Systems 242 1
Veeam Software 320 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Softline - Софтлайн 2883 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 4
ВТБ - ВТБ24 665 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 243 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 2
Газпром ПАО 1351 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Лента - Утконос 177 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Глобэкс банк 47 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сентинел Кредит Менеджмент 14 1
ГПБ - Газпромбанк 1094 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Совкомбанк ПАО 260 1
СДМ-Банк 64 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 178 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Локотех - Локомотивные технологии 49 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 287 1
Мираф-Банк 12 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
СтарБанк - StarBank 17 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4835 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3376 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 315 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5517 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 193 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5021 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 678 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11824 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21454 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6704 7
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9500 6
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2182 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28180 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7534 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5152 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5357 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13410 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5147 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5834 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15919 3
DevOps - Development и Operations 906 3
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10647 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5380 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11187 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3217 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7778 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6192 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10227 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12289 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12617 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 633 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 276 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 2
FinTech - HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 40 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4448 2
Microsoft Office 3772 4
Apache Hadoop 436 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 2
Microsoft Office Excel 1207 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 178 2
Informatica Customer 360 Insights 1 1
Microsoft Windows 10 1778 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 1
Linux OS 10085 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 627 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
Apple iOS 7880 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 8 1
Apple iPad 3873 1
IBM DB2 371 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
Microsoft Windows PowerShell 182 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 169 1
Qlik Sense 42 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Microsoft Windows Server 2016 53 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 1
HPE Intelligent Data Platform - HPE Data Management Framework 6 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Informatica DDM - Informatica Dynamic Data Masking 2 1
IBM InfoSphere ETL 39 1
Informatica Data Quality 7 1
Amazon EMR - Amazon Elastic MapReduce 6 1
Microsoft Windows 15785 1
Informatica Axon 2 1
Apple iPhone 6 4862 1
Violin FSP - Violin Flash Storage Platform 11 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
DатаРу - ДатаРу ТД - серия точек доступа 1 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 493 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 94 1
Федечкин Эдуард 55 4
Благирев Вячеслав 15 2
Буш Сергей 15 2
Фомичев Андрей 71 2
Амурский Олег 9 2
Карасев Павел 19 2
Халяпин Сергей 82 2
Кузякин Дмитрий 25 2
Михалев Александр 26 2
Калинин Александр 158 2
Давыденко Владимир 4 2
Калинин Алексей 65 2
Гольденберг Леонид 61 2
Лачков Евгений 38 2
Фролов Денис 54 2
Кувшинников Дмитрий 3 2
Пискунов Владимир 14 2
Лифшиц Евгений 11 2
Степанченко Денис 3 2
Федечкин Сергей 20 1
Гришина Дарья 16 1
Дубовиков Кирилл 3 1
Куликов Александр 21 1
Васильев Евгений 120 1
Артамонова Мария 5 1
Картышев Алексей 6 1
Кузьминов Илья 11 1
Крухмалева Яна 4 1
Савлаев Тамерлан 5 1
Пряникова Екатерина 3 1
Свердлов Михаил 33 1
Зубов Евгений 12 1
Мухин Максим 18 1
Хрусталев Александр 33 1
Пшиченко Дмитрий 46 1
Алябьев Андрей 27 1
Яшин Леонид 21 1
Атанесов Саргис 13 1
Пашенцев Виталий 11 1
Кулик Вадим 183 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43606 3
Европа 21845 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52340 2
Турция - Турецкая республика 2390 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1907 1
Финляндия - Финляндская Республика 3615 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13773 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14644 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24398 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6988 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8705 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5503 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7700 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11072 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7040 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2775 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5023 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18840 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4899 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2859 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4411 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16494 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1917 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1751 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 225 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7917 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11042 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3997 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 385 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1238 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 713 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2431 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5145 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9966 1
Английский язык 6688 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6223 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7104 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 182 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1914 2
Forbes - Форбс 840 1
Gartner - Гартнер 3565 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3246 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
IDC - International Data Corporation 4912 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1091 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 80 1
ВТБ Школа Банка 2 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 862 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 2
Atmosphere Digital 1 1
День молодёжи - 27 июня 911 1
Violin Forum 4 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1225 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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