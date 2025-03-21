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ID20 ЮниФлит UniFleet Штарккрафт

ID20 - ЮниФлит - UniFleet - Штарккрафт

Компания «ID20» специализируется на разработке программных решений для автоматизации бизнес-процессов деятельности компаний. Главным продуктом компании является программное обеспечение ID20.

Электронная система управления для корпоративных автопарков ID20 – облачное программное решение, разработанное компанией непосредственно для транспортных предприятий и автотранспортных подразделений.


21.03.2025 На российском рынке вышло новое коробочное решение «ЮниФлит» в сфере управления автопарками 1
07.11.2024 Пользователи ID20 сократили время оформления путевых листов на 30% с помощью решения «Контура» 1
07.10.2019 «ВТБ лизинг» предложил клиентам ИТ-решение для управления автопарком 1
11.06.2019 Системы мониторинга корпоративного транспорта и дроны помогут улучить состояние российских дорог 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ID20 и организации, системы, технологии, персоны:

8333 2
Telegram Group 2079 1
МТС - СКАУТ-КР - СКАУТ Корпоративные решения - Проектная среда 3 1
Oracle Corporation 6730 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12668 3
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 766 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2010 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1541 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2201 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4064 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10228 1
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Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1579 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3973 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2862 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10401 1
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