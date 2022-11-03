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НТИ Национальная технологическая инициатива АвтоНет AutoNet

НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet

Автонет – это рынок Национальной технологической инициативы (НТИ) по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей. Инфраструктурный центр Автонет был создан как коммуникативная площадка экспертов по этому направлению НТИ. Работает центр на базе Ассоциации разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум».

СОБЫТИЯ


03.11.2022 «Махачкала. ИТС на драйве»: проект ГК «Урбантех» выиграл премию AUTONET AWARDS 2022

й транспортной системы в Махачкалинской городской агломерации занял первое место в ежегодной премии AUTONET AWARDS 2022. Проект был представлен в номинации «Внедрение передовых технологий интел
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию

Что собой представляет рынок «Автонет» CNews изучил дорожную карту «Автонет», разработанную в рамках проекта Национа
27.06.2019 За российскими водителями устроят тотальную слежку, чтобы изменить цены на ОСАГО

ение его к соответствующей группе риска», – отметили представители НТИ. Пользователи сервиса Проект НТИ «Автонет» нацелен, помимо страховых компаний, также на организации, занимающиеся сдачей а
31.01.2019 В НТИ «Автонет» предложили решать проблемы с уличными пробками при помощи ИИ

обок без расширения городской инфраструктуры и строительства новых дорожных объектов, подчеркнули в НТИ «Автонет». Такие системы могут разрабатывать НП «Глонасс», «Ростелеком», Ростех. Стоимост
25.12.2018 Молодые инноваторы российских ВУЗов получат от государства по полмиллиона рублей

Фонд содействия инновациям совместно с рабочей группой НТИ «Автонет» провели финал конкурса «УМНИК» НТИ. В отборе на получение грантов принимали участие

26.11.2018 В России разработали концепцию работы беспилотной сельхозтехники

т» разработала концепцию внедрения и развития беспилотной сельхозтехники. Как сообщает пресс-служба НТИ «Автонет», в рамках данного проекта, с 2019 г. в России планируется запуск тестового агро
20.11.2018 Новаторы в сфере НТИ «Автонет» поборются за грант в 20 млн рублей

НТИ «Автонет» в рамках конкурса «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям выберет лучшие инновационные проекты в транспортной сфере, сообщается на официальном сайте Фонда. Российские новаторы могут
09.04.2018 «Большие данные» начнут собирать с автомобилей

ю административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы «Автонет». Исполнением мероприятий дорожной карты займутся Минпромторг, Минтранс, Минкомсвязь,
25.12.2017 Инноваторы российских вузов получат от государства по 0,5 млн рублей

Фонд содействия инновациям совместно с рабочей группой НТИ «Автонет» провели финал конкурса «УМНИК» НТИ. В отборе на получение грантов принимали участие

08.12.2017 «Автонет»: «ЭРА-ГЛОНАСС» имеет огромный потенциал на рынке подключенных автомобилей

Со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Гурко заявил, что данные «ЭРА-ГЛОНАСС» представляют коммерческую ценность для нового рынка, однако их объемы необходимо расширить за счет сбора информации от геоинформационны
26.08.2002 Hyundai Autonet поставит системы автомобильной навигации в Грецию

Корейская Hyundai Autonet объявила о подписании $30-миллионного контракта на поставку 50 тысяч систем автомобильной навигации греческой фирме Autohellas до начала 2004 года. Навигационные системы позволяют отсле

Публикаций - 53, упоминаний - 78

НТИ и организации, системы, технологии, персоны:

НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 12
Yandex - Яндекс 9216 9
Супертел 21 6
Элтекс Коммуникации 29 6
Ростелеком 10948 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Ангстрем-Телеком 14 4
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 4
Фибо-Телеком 11 4
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 4
Thales - Gemalto - SafeNet 140 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 4
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 3
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 15 3
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 3
Микроволновая Электроника 3 3
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 42 3
Салаватстекло - Уфанет 22 3
UCLSWIFT - ILSINTECH 3 3
СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 8 3
Jiangsu Trigiant Technology 3 3
Телеконта 3 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 3
Microsoft Corporation 25775 3
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 28 3
Сател 186 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 2
Google LLC 12690 2
Box inc - box.com - box.net 375 2
РИО НТЦ - Радиофотоники и Интегральной Оптики 2 2
Симанитрон - Symanitron - Симанитрон-Электроника НПП 9 2
Старлинк НПП ТД 2 2
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 2
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 19 2
Fanvil - Фанвил 13 2
Белтелекабаль СЗАО 2 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning CIS - Корнинг СНГ 2 2
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 15 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 39
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 3
Volvo Cars 262 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Снабремсервис - СРС 2 2
Связной ГК 1401 2
Hyundai Motor Company 436 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Anytime - Оператор каршеринга 16 1
Развитие Иннополиса 4 1
Иннополис Архитект 3 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 1
Bakulin Motors Group - BMG - Бакулин Моторс Групп - БМГ - VolgaBus 7 1
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 15 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 1
Чеченнефтехимпром 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Autohellas 1 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ЛентаМет 1 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Элинс НТЦ 11 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Совет при президенте Российской Федерации 205 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 2
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Международная академия связи - МАС 46 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Автодата.рус - межотраслевой проектный консорциум 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 24
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Транспорт - C-V2X, V2X - (Cellular) Vehicle-to-Everything communications - V2V - Vehicle-to-Vehicle - V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Connected Car (Vehicles) - Подключенный транспорт - IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 269 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 6 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Depositphotos - фотобанк 405 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
НТИ - Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 4 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple - App Store 3109 2
Remoto 9 2
Microsoft Visual Studio 429 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 1
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Microsoft Azure HDInsight 22 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
Intel Pentium III 782 1
KIA Rio Hatchback 24 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 6 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 42 1
Stepik.org - образовательный портал 18 1
Toyota Camry 31 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 40 1
СКАУТ Безопасное вождение 28 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 1
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 31 1
Р-Телематика DriveJournal 1 1
Гурко Александр 139 4
Федосеев Ярослав 4 4
Малкин Роман 3 3
Сорокин Антон 4 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Ефимов Альберт 43 2
Путин Владимир 3454 2
Орловский Виктор 408 2
Фомичев Олег 139 1
Никитин Андрей 64 1
Савельев Виталий 55 1
Лопатин Артем 7 1
Себрант Андрей 24 1
Мень Михаил 12 1
Минкин Юрий 14 1
Стародубов Виталий 10 1
Белянко Евгений 21 1
Кельбах Сергей 3 1
Воробьева Мария 17 1
Ледовская Татьяна 12 1
Черникова Алевтина 51 1
Лысаков Вячеслав 9 1
Минниханов Рифкат 15 1
Бакулин Алексей 3 1
Кравченко Игорь 11 1
Полей-Добронравов Вадим 7 1
Лыков Вениамин 5 1
Мишанин Иван 5 1
Жмурко Александр 3 1
Хазов Даниил 10 1
Когозин Сергей 1 1
Смирнова Анна 6 1
Уфимцев Евгений 6 1
Остроухова Ирина 5 1
Карловский Александр 1 1
Данильчик Василий 9 1
Радько Сергей 2 1
Bhadeshia Harry - Бхадешиа Гарри 2 1
Crawley Edward - Кроули Эдвард 6 1
Конев Геннадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Европа 24964 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Южная Корея - Республика 7052 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Казахстан - Республика 6048 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
Кипр - Республика 636 3
США - Массачусетс - Бостон 384 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 69 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
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Автостат 55 1
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Frost & Sullivan 207 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
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ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 12 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
Samsung IT Школа 11 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
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