Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НТИ
Национальная технологическая инициатива
АвтоНет
AutoNet
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 53
НТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
|Федосеев Ярослав 4 4
|Гурко Александр 129 4
|Малкин Роман 3 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Путин Владимир 1831 2
|Лопатин Артем 7 1
|Бакулин Алексей 2 1
|Минниханов Рифкат 4 1
|Лысаков Вячеслав 7 1
|Воробьева Мария 1 1
|Кельбах Сергей 3 1
|Белянко Евгений 4 1
|Стародубов Виталий 9 1
|Сорокин Антон 4 1
|Савельев Виталий 36 1
|Морозов Александр 16 1
|Мантуров Денис 56 1
|Семенов Александр 69 1
|Лихачев Алексей 20 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Акимов Максим 167 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|Известия ИД 59 1
|Frost & Sullivan 102 1
|Автостат 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru