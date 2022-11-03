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НТИ Национальная технологическая инициатива АвтоНет AutoNet
Автонет – это рынок Национальной технологической инициативы (НТИ) по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей. Инфраструктурный центр Автонет был создан как коммуникативная площадка экспертов по этому направлению НТИ. Работает центр на базе Ассоциации разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум».
СОБЫТИЯ
|03.11.2022
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«Махачкала. ИТС на драйве»: проект ГК «Урбантех» выиграл премию AUTONET AWARDS 2022
й транспортной системы в Махачкалинской городской агломерации занял первое место в ежегодной премии AUTONET AWARDS 2022. Проект был представлен в номинации «Внедрение передовых технологий интел
|26.02.2021
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Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию
Что собой представляет рынок «Автонет» CNews изучил дорожную карту «Автонет», разработанную в рамках проекта Национа
|27.06.2019
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За российскими водителями устроят тотальную слежку, чтобы изменить цены на ОСАГО
ение его к соответствующей группе риска», – отметили представители НТИ. Пользователи сервиса Проект НТИ «Автонет» нацелен, помимо страховых компаний, также на организации, занимающиеся сдачей а
|31.01.2019
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В НТИ «Автонет» предложили решать проблемы с уличными пробками при помощи ИИ
обок без расширения городской инфраструктуры и строительства новых дорожных объектов, подчеркнули в НТИ «Автонет». Такие системы могут разрабатывать НП «Глонасс», «Ростелеком», Ростех. Стоимост
|25.12.2018
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Молодые инноваторы российских ВУЗов получат от государства по полмиллиона рублей
Фонд содействия инновациям совместно с рабочей группой НТИ «Автонет» провели финал конкурса «УМНИК» НТИ. В отборе на получение грантов принимали участие
|26.11.2018
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В России разработали концепцию работы беспилотной сельхозтехники
т» разработала концепцию внедрения и развития беспилотной сельхозтехники. Как сообщает пресс-служба НТИ «Автонет», в рамках данного проекта, с 2019 г. в России планируется запуск тестового агро
|20.11.2018
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Новаторы в сфере НТИ «Автонет» поборются за грант в 20 млн рублей
НТИ «Автонет» в рамках конкурса «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям выберет лучшие инновационные проекты в транспортной сфере, сообщается на официальном сайте Фонда. Российские новаторы могут
|09.04.2018
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«Большие данные» начнут собирать с автомобилей
ю административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы «Автонет». Исполнением мероприятий дорожной карты займутся Минпромторг, Минтранс, Минкомсвязь,
|25.12.2017
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Инноваторы российских вузов получат от государства по 0,5 млн рублей
Фонд содействия инновациям совместно с рабочей группой НТИ «Автонет» провели финал конкурса «УМНИК» НТИ. В отборе на получение грантов принимали участие
|08.12.2017
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«Автонет»: «ЭРА-ГЛОНАСС» имеет огромный потенциал на рынке подключенных автомобилей
Со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Гурко заявил, что данные «ЭРА-ГЛОНАСС» представляют коммерческую ценность для нового рынка, однако их объемы необходимо расширить за счет сбора информации от геоинформационны
|26.08.2002
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Hyundai Autonet поставит системы автомобильной навигации в Грецию
Корейская Hyundai Autonet объявила о подписании $30-миллионного контракта на поставку 50 тысяч систем автомобильной навигации греческой фирме Autohellas до начала 2004 года. Навигационные системы позволяют отсле
НТИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Гурко Александр 139 4
|Федосеев Ярослав 4 4
|Малкин Роман 3 3
|Сорокин Антон 4 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Ефимов Альберт 43 2
|Путин Владимир 3454 2
|Орловский Виктор 408 2
|Фомичев Олег 139 1
|Никитин Андрей 64 1
|Савельев Виталий 55 1
|Лопатин Артем 7 1
|Себрант Андрей 24 1
|Мень Михаил 12 1
|Минкин Юрий 14 1
|Стародубов Виталий 10 1
|Белянко Евгений 21 1
|Кельбах Сергей 3 1
|Воробьева Мария 17 1
|Ледовская Татьяна 12 1
|Черникова Алевтина 51 1
|Лысаков Вячеслав 9 1
|Минниханов Рифкат 15 1
|Бакулин Алексей 3 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Полей-Добронравов Вадим 7 1
|Лыков Вениамин 5 1
|Мишанин Иван 5 1
|Жмурко Александр 3 1
|Хазов Даниил 10 1
|Когозин Сергей 1 1
|Смирнова Анна 6 1
|Уфимцев Евгений 6 1
|Остроухова Ирина 5 1
|Карловский Александр 1 1
|Данильчик Василий 9 1
|Радько Сергей 2 1
|Bhadeshia Harry - Бхадешиа Гарри 2 1
|Crawley Edward - Кроули Эдвард 6 1
|Конев Геннадий 1 1
|Автостат 55 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|ABI Research 236 1
|BCG - Boston Consulting Group 117 1
|Frost & Sullivan 207 1
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