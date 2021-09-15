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НТИ
Национальная технологическая инициатива
АвтоНет
AutoNet


15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
23.06.2021 Завершено проектирование «Биржи данных» для платформы «Автодата» 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 2
25.12.2020 Как власти помогут отечественным производителям беспилотников и владельцам электромобилей 1
29.07.2020 Власти хотят оснастить все автомобили в стране алкозамками. В России подходящих приборов нет 1
26.12.2019 «Касперский» работает над первым в России чипом для ускорения искусственного интеллекта 1
09.12.2019 Правительство отвергло планы «Ростеха» по развитию блокчейна 1
28.11.2019 «Маджента» приссоединилась к консорциуму «Автодата.рус» 1
08.10.2019 В России появятся умные «лежачие полицейские» 2
13.09.2019 «Ростех» получил треть ИТ-компании экс-министра связи Никифорова 1
02.08.2019 В России появится биржа для торговли данными автомобилей и их владельцев 1
27.06.2019 За российскими водителями устроят тотальную слежку, чтобы изменить цены на ОСАГО 2
11.06.2019 Системы мониторинга корпоративного транспорта и дроны помогут улучить состояние российских дорог 2
21.05.2019 России нужны 300 тыс. специалистов по новым ИТ-направлениям 1
10.04.2019 Правительство распределило 6,2 миллиарда на проекты «Национальной технологической инициативы» 1
05.04.2019 Прогноз: В 2019 году средняя цена за минуту в московском каршеринге повысится до 10 рублей 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
31.01.2019 В НТИ «Автонет» предложили решать проблемы с уличными пробками при помощи ИИ 2
15.01.2019 «Автодор» и «Росэнергоатом» приступили к тестированию нового ЦОДа 2
25.12.2018 Молодые инноваторы российских ВУЗов получат от государства по полмиллиона рублей 4
21.12.2018 В России начала работу беспилотная снегоуборочная техника 2
10.12.2018 Беспилотные автомобили смогут пропускать скорую помощь автоматически 1
26.11.2018 В России разработали концепцию работы беспилотной сельхозтехники 2
20.11.2018 Новаторы в сфере НТИ «Автонет» поборются за грант в 20 млн рублей 2
27.08.2018 Когда и как в России легализуют беспилотные авто 1
06.08.2018 Россия закрепит беспилотные автомобили в международном законодательстве 2
09.04.2018 «Большие данные» начнут собирать с автомобилей 3
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены 1
25.12.2017 Инноваторы российских вузов получат от государства по 0,5 млн рублей 4
08.12.2017 «Автонет»: «ЭРА-ГЛОНАСС» имеет огромный потенциал на рынке подключенных автомобилей 1
15.02.2017 Правительство выдаст 12,5 млрд руб. на Web 4.0 и другие проекты НТИ 1
08.02.2017 Проект беспилотного электробуса «MatrЁshka» получит поддержку в рамках НТИ 1
23.11.2016 Путину предложили создать в России открытую ОС для беспилотных автомобилей 2
09.03.2016 Приложение Remoto превратило смартфон в дистанционный пульт для автомобиля 1

Публикаций - 34, упоминаний - 53

НТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
Yandex - Яндекс 4106 5
SafeNet 79 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Microsoft Corporation 11226 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Samsung Electronics 5749 2
3799 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 2
Крок 1223 2
Google LLC 7198 2
IBM 3575 1
Астерос - Asteros 531 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
ЦОД БТС - Центр организации движения беспилотных транспортных средств 1 1
Transas - Транзас ГК 60 1
Дигинавис - Diginavis 4 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Совзонд - Sovzond 66 1
HoloGroup 6 1
Optima - Оптима 51 1
SAP SE 3228 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
Acronis - Акронис 366 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Рексофт - Reksoft 202 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
Автодория 37 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 1
Oracle Corporation 3374 1
Intel Corporation 4221 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Открытие ФК 538 1
Volvo Cars 155 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Tesla Motors 241 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Развитие Иннополиса 3 1
Иннополис Архитект 2 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - Комитет по внутреннему транспорту 1 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 6 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 43 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Правительство РФ 2209 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Big Data - Большие данные 1136 4
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 1
Лежачий полицейский - Sleeping policeman - Искусственная неровность - элемент принудительного снижения скорости транспортных средств 3 1
Нейрочип - Нейронный процессор - Neural Processing Unit, NPU - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 5 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 44 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
AVI - Audio Video Interleave 200 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 9 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Boomstarter Network 11 1
Microsoft SQL Server 799 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Azure 1171 1
Google Android 10752 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
КамАЗ-1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 6 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 25 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 4 1
Stepik.org - образовательный портал 3 1
Apple CarPlay 28 1
Федосеев Ярослав 4 4
Гурко Александр 129 4
Малкин Роман 3 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Путин Владимир 1831 2
Лопатин Артем 7 1
Бакулин Алексей 2 1
Минниханов Рифкат 4 1
Лысаков Вячеслав 7 1
Воробьева Мария 1 1
Кельбах Сергей 3 1
Белянко Евгений 4 1
Стародубов Виталий 9 1
Сорокин Антон 4 1
Савельев Виталий 36 1
Морозов Александр 16 1
Мантуров Денис 56 1
Семенов Александр 69 1
Лихачев Алексей 20 1
Дворкович Аркадий 169 1
Никифорова Светлана 33 1
Песков Дмитрий 65 1
Белоусов Андрей 53 1
Никифоров Николай 1126 1
Мишустин Михаил 302 1
Акимов Максим 167 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 4
Европа 3798 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Россия - Краснодарский край 921 2
Россия - Рязанская область 315 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - Грозный 95 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Япония 2827 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
США - Бостон 101 1
Россия - Республика Алтай 690 1
Россия - Республика Дагестан 267 1
Россия - Новгородская область 290 1
Россия - Пензенская область 350 1
Россия - Владимирская область 370 1
Россия - Тверская область 250 1
Россия - Пермь 748 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Россия - Самарская область 568 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - Иннополис 292 1
США - Нью-Йорк 1105 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 28
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 5 4
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Lead - Целевой лид - потенциальный клиент 5 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Нейроассистенты и искусственный интеллект 3 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
Человеческий фактор 129 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Известия ИД 59 1
Frost & Sullivan 102 1
Автостат 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Академгородок Новосибирск 29 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Школьная лига Роснано 1 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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