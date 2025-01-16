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InfoTeCS СПБ СпецИнт Специальная интеграция

InfoTeCS - СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция

ООО «СпецИнт» в группе компаний СПБ  отвечает за дистрибуцию продуктов «СПБ» и «ЗТС», занимается их продвижением и внедрением, а также является авторизованным сервисным центром по продуктам группы. «СпецИнт» предоставляет услуги по обучению специалистов отраслей ИТ и ИБ, ориентированному на получение практических навыков эксплуатации продуктов группы компаний.


16.01.2025 СПБ, «СпецИнт» и ЗТС объединились в ГК «Системы практической безопасности» 1
23.04.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 1
09.04.2024 С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» 1
27.03.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 3
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 18 3
Сател 125 3
UCLSWIFT - ILSINTECH 3 3
Ангстрем-Телеком 7 3
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 32 3
Элтекс Коммуникации 18 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
ФЛАТ - FLAT 18 3
Салаватстекло - Уфанет 17 3
Фибо-Телеком 5 3
Супертел 14 3
InfoTeCS - СПБ - ЗТС - Защищённые телекоммуникационные системы 2 1
ITCódigo SURL 1 1
InfoTeCS - СПБ - Системы практической безопасности 5 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Международная академия связи - МАС 41 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
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Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 2
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 125 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
InfoTeCS - СПБ - ЗТС - Фортикс 1 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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