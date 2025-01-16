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InfoTeCS СПБ ЗТС Защищённые телекоммуникационные системы


ООО «ЗТС» - разработчик программно-аппаратного комплекса «Фортикс», который реализует функции маршрутизатора, межсетевого экрана, а также имеет в своем составе средства криптографической защиты информации.


16.01.2025 СПБ, «СпецИнт» и ЗТС объединились в ГК «Системы практической безопасности» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
InfoTeCS - СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 4 1
InfoTeCS - СПБ - Системы практической безопасности 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 125 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
InfoTeCS - СПБ - ЗТС - Фортикс 1 1
Смирнов Дмитрий 91 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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