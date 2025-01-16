InfoTeCS СПБ ЗТС Фортикс
|16.01.2025
|СПБ, «СпецИнт» и ЗТС объединились в ГК «Системы практической безопасности» 1
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|InfoTeCS - СПБ - Системы практической безопасности 5 1
|InfoTeCS - СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 4 1
|InfoTeCS - СПБ - ЗТС - Защищённые телекоммуникационные системы 2 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
|Смирнов Дмитрий 91 1
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