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СПБ, «СпецИнт» и ЗТС объединились в ГК «Системы практической безопасности»

Компании «СПБ», «СпецИнт» и «ЗТС» объявили об объединении в группу компаний «Системы практической безопасности» (ГК «СПБ»). Решение о создании группы было принято для реализации общей стратегии развития, согласованного управления и оптимизации бизнес-процессов. Совместные усилия специалистов трех компаний позволят глубже и всесторонне анализировать потребности заказчиков, предлагая им инновационные и надежные продукты и услуги.

СПБ является разработчиком и производителем СКЗИ, в том числе, комплекса средств криптографической защиты конфиденциальной информации для работы в OTN-сетях «Квазар» и программно-аппаратного комплекса HSM PS для обеспечения безопасности финансовых операций.

ЗТС – разработчик программно-аппаратного комплекса «Фортикс», который реализует функции маршрутизатора, межсетевого экрана, а также имеет в своем составе средства криптографической защиты информации.

«СпецИнт» в группе компаний отвечает за дистрибуцию продуктов СПБ и ЗТС, занимается их продвижением и внедрением, а также является авторизованным сервисным центром по продуктам группы. «СпецИнт» предоставляет услуги по обучению специалистов отраслей ИТ и ИБ, ориентированному на получение практических навыков эксплуатации продуктов группы компаний.

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Все компании, входящие в ГК «СПБ», являются лицензиатами ФСБ России и ФСТЭК.

«Объединение в группу компаний позволит создать мощный синергетический эффект, способствующий разработке более полного спектра продуктов и услуг на рынке информационной безопасности», – отметил генеральный директор СПБ Дмитрий Смирнов.

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