Таинственная компания начала выплачивать долги российского «убийцы Starlink». Он брал кредиты почти под 30%

Долг перед налоговой российского «убийцы Starlink» – АО «СР Спейс» – погасила новая структура с уставным капиталом 8,2 млрд руб. Планировавшая запускать спутники и ракеты частная компания банкротится, она попала под санкции и кредитовалась в Сбербанке под 28,5% годовых. Эксперты считают, что за таинственной компанией, ставшей новым кредитором вместо ФНС, может скрываться или покупатель активов, или спаситель основателя Олега Мансурова, которого хотят привлечь к субсидиарной ответственности по долгам несостоявшейся «космической империи».

Главбух нашла 8 миллиардов

Как выяснил CNews, долг перед ИФНС №4 по Москве, образовавшийся у частной космической компании АО «СР Спейс» (SR Space, прозван российским «убийцей Starlink»), выплатило ООО «Спейс инвест» с уставным капиталом 8,2 млрд руб. Платежное поручение было дано 18 сентября 2026 г.

«СР Спейс» проходит процедуру банкротства по иску налоговой. 5 октября 2026 г. по решению Арбитражного суда Москвы кредитора заменили на «Спейс инвест».

Уставный капитал ООО «Спейс инвест», единственным владельцем которого числится Анжелика Мансурова, также упоминавшаяся как главбух ООО «СР Дата», был увеличен с 10 тыс. руб. до 8,2 млрд руб. в августе 2026 г. При этом новых собственников не добавилось. Известно, что Мансурова также является гендиректором ООО «СР Сателлитс» из группы «СР Спейс» и «СР КМС», а также бывшим гендиректором «СР Дронс», других компаний «космической империи» основателя Олега Мансурова.

Telegram SR Space Российский аэрокосмический холдинг SR Space собирался привлечь 1,53 млрд руб., но в итоге обанкротился

Как поясняется в уставе «Спейс инвест», который стал доступен в сервисе раскрытия публичных документов ФНС в октябре 2026 г., уставный капитал составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала — 8 200 010 000 руб. — определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

«Соотношение долей участников может быть изменено. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли», — говорится в уставе.

В компаниях не ответили на запрос CNews.

«Спейс инвест» собирается погасить долг «СР Спейс» перед бизнесменом Михаилом Крапивным, но суд пока не принял иск из-за отсутствия документа об оплате пошлины. В сентябре 2026 г. в суд поступило еще одно требование, теперь от УФНС России по Кировской области на 2 млн руб.

Среди кредиторов также упоминаются Сбербанк, «Альфа-Банк», ООО «Управляющая компания "МНПО Спектр"», Амина Раджави, Алексей Башков.

Банкротство «СР Спейс»

Именно иск ИФНС № 4 по Москве на 5 млн руб. стал поводом для признания «СР Спейс» банкротом в августе 2025 г. В отношении компании открыто конкурсное производство. Как писал «Интерфакс», основатель «СР Спейс» Олег Мансуров планировал прекратить банкротство, выплатив долг. А до этого Мансуров объяснял «Интерфаксу», что компания находилась «в процессе привлечения инвестиций, поэтому и возник данный иск (со стороны налоговой — прим. CNews)».

В отчетности «СР Спейс» за 2025 г. указано, что компания в том же году «приостановила свою деятельность в связи с отсутствием финансирования НИР и попадания под санкции». В июне 2024 г. SR Space действительно попала под блокирующие санкции США, в качестве причины были указаны производство двигателей и разработка беспилотников, а также системы обнаружения и подавления БПЛА, писал Forbes.

Масштаб работы

Компании холдинга «СР Спейс» позиционировались как оказывающие весь спектр услуг в космической сфере: запуск и производство спутников и ракет-носителей, климатический мониторинг и дистанционное зондирование Земли, защита от БПЛА и создание глобальной спутниковой системы связи. Источник в отрасли пояснил CNews, что, кроме презентации, «СР Спейс» ничего не смогло показать.

Когда конкурсный управляющий начал описывать имущество «убийцы Starlink» для распродажи и покрытия долгов, выяснилось, что реальных активов у компании осталось всего примерно на 10 млн руб. Имущество состояло из офисных ноутбуков, оргтехники и двух пластиковых макетов космических аппаратов.

В августе 2026 г. управляющий подал заявление о привлечении основателя Олега Мансурова к субсидиарной ответственности (так как общий долг перед кредиторами превысил 81,5 млн руб.), писало АБН.

Громкое pre-IPO

Банкротство «СР Спейс» произошло спустя год после проведения громкого pre-IPO через инфраструктуру Московской биржи. Компания предложила инвесторам 555 555 обыкновенных акций по 2,75 тыс. руб. за штуку, или 10% капитала на 1,5 млрд руб. На тот момент Мансуров сообщал, что спустя 3–4 года SR Space может выйти на IPO.

В презентации для инвесторов, посвященной сделке, сообщалось, что выручка холдинга SR Space в 2023 г. составляла 183,3 млн руб. К 2030 г. консолидированная выручка прогнозировалась в размере 81,1 млрд руб. В инвестиционном меморандуме отмечалось, что Мансуров владел почти 89% в АО «СР Спейс».

Как писал CNews, в рамках pre-IPO акции можно приобретать через брокеров на внебиржевом рынке. Консорциум брокеров возглавлял Сбербанк. Pre-money оценка компании на pre-IPO составляла 13,7 млрд руб., pre-money оценка от аналитической компании ФБК — 16,9 млрд руб.

Планировалось, что на pre-IPO будет продано 10% от общего числа акций, апсайд (ожидание роста котировок) составляет 18,7%. Компания также планировала привлечь государственное финансирование (в том числе от фабрики ВЭБ.РФ) на сумму 5–5,75 млрд руб.

Но с июля по октябрь 2024 г. удалось привлечь всего 23,47 млн руб. (размещено лишь около 1,5% от плана). Денег критически не хватало для столь капиталоемкого бизнеса. Руководство объясняло проблемы временным «кассовым разрывом» в ожидании крупных контрактов, но Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании из-за долгов.

Что у «дочек»?

У АО «СР Спейс» восемь дочерних компаний, большинство из них на сегодняшний день убыточны. Против них поданы иски со стороны контрагентов.

Так, в судах общей юрисдикции находятся иски о взыскании долгов, поданные «Т-Банком» и «Сбербанком». Соответчиком выступает Олег Мансуров, который выступал поручителем по долгам, а также главбух Анжелика Мансурова. Общую сумму долгов установить не удалось, так как в судебных решениях информация обезличена.

Однако в одном из решений упоминается процент по кредитам, под которые компания брала деньги. Например, в деле Московского банка ПАО «Сбербанк» к ООО «СР Сателлитс» указано, что процент составил 28,59% годовых при сроке кредитования — два года. Поручителем по кредиту выступала Анжелика Мансурова. Заемщиком допущены нарушения условий кредитного договора, просрочки исполнения платежных обязательств по договору, неисполнение обязательств по возврату кредита и процентов.

Неприятности начались раньше

Еще до проведения неудачного pre-IPO «СР Спейс» столкнулся с проблемами в Белгородской области. Ее дочерняя компания «СР Дронс» в начале 2024 г. собиралась осуществить поставку безэховой камеры (тестирование спутников и антенн, камеры без эха) в пользу БГТУ им. В. Г. Шухова.

Поставка должна была быть осуществлена за счет средств жертвователя — Белгородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития (Белгородский ФПРСР). Сумма — 30 млн руб. Однако товар так и не поступил. Суд постановил взыскать с «СР Дронс» 30 млн руб., а также пеню в 2,8 млн руб.

Мнение экспертов

Версию про крупного покупателя через номинальную структуру полностью исключать нельзя, но следов нет, пояснил CNews источник в отрасли. Правда, добавил он, покупать там нечего — кроме презентации за шесть лет компания так ничего конкретного и не продемонстрировала.

При этом источник полностью исключил возможный вход «Роскосмоса», «Ростеха», спутникового оператора или частного фонда. В этом случае он был бы виден по смене участника ООО, по появлению в цепочке юрлица с понятным бенефициаром, по кадровым назначениям.

«Пока ничего этого нет, и я бы не стал давать такую версию», — считает источник.

По его словам, 8 млрд уставного капитала у компании с нулевыми оборотами — это почти наверняка не деньги, а объявленный капитал. Оплачивается он имуществом, долями или результатами интеллектуальной деятельности по оценке.

«Рабочая гипотеза такая. Активы группы, лицензии, разработки и доли в „СР Дата“, „СР Рокетс“, „СР Дронс“ переводят из банкротящегося АО в чистое ООО, а оценка НМА дает нужную цифру. Такую конструкцию делают перед новым раундом или перед разговором с государственным заказчиком, где размер капитала работает как формальный квалификационный признак. Проверяется по ЕГРЮЛ, там видно, чем оплачен капитал, и по отчетности за 2026 г., где появятся активы на балансе», — считает источник.

По его словам, погашение налогового долга третьим лицом по общему правилу не прекращает дело при наличии прочих кредиторов, заявитель просто занимает место ФНС в реестре. «Юридический смысл маневра тут не в спасении, а в том, чтобы вывести налоговую из позиции инициатора и перехватить контроль над процедурой изнутри реестра. Плюс на столе лежит субсидиарка на Мансурова, и это сильный самостоятельный мотив», — констатировал источник.

Как пояснила CNews Татьяна Пугачева, управляющий партнер «Пугачева и партнеры», арбитражный управляющий, такое погашение может привести к прекращению производства. Оно также ослабляет позицию ФНС, которая обычно активнее всех оспаривает сделки и добивается субсидиарной ответственности. Кроме того, если долг гасит аффилированное лицо, это может быть попыткой получить влияние на ход процедуры: голоса на собрании, выбор управляющего, сохранение контроля над активами. Если связь с бывшим руководством подтвердится, речь может идти о защите от субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц.

Пугачева добавила, что 8,2 млрд руб. — это нетипично много для компании, которая гасит долг в 5 млн руб. Обычно это означает, что в капитал общества внесли имущество (доли, недвижимость, права требования, ИТ-активы), и компания становится холдингом для активов проекта либо компанию готовят к роли инвестора или покупателя активов на торгах и большой капитал показывает ее платежеспособность.

«Ключевой вопрос в том, чем оплачен уставный капитал. Если неденежным имуществом, важна независимая оценка: при завышенной стоимости капитал на бумаге не означает реальных денег. Сам по себе размер капитала еще не говорит о финансовых возможностях компании», — констатировала Пугачева.

Пугачева не исключила, что схема может использоваться крупным покупателем. «В пользу этой версии говорят крупный капитал и вход в процедуру через погашение долга перед налоговой. Это распространенный способ занять позицию в деле до продажи активов или до мирового соглашения. Но владелец компании — бывший главбух группы, а это больше похоже на структуру внутри группы или на номинальное владение, чем на внешнего инвестора. Ясность появится, когда станет известно, кто реально финансирует компанию и какие активы внесены в капитал», — заключила эксперт.

«Думаю, что такое поведение свидетельствует о желании «Спейс инвест» снять риски банкротства с должника Это самый простой путь», — полагает Владислав Варшавский, управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры».

По его словам, пока это самая видимая цель. Кроме того, увеличение уставного капитала «Спейс инвест» может свидетельствовать о создании единого центра бизнеса, а также демонстрацию финансовой устойчивости компании.

«Кроме того, это может говорить об усилении финансовых позиций холдинговой группы. Думаю, что разовое увеличение уставного капитала как раз и свидетельствует о том, что идет некая предпродажная подготовка и своего рода чистка активов от претензий», -– констатировал Владислав Варшавский.