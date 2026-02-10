Разделы

СПБ СпецИнт Специальная интеграция

СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция

ООО «СпецИнт» в группе компаний СПБ  отвечает за дистрибуцию продуктов «СПБ» и «ЗТС», занимается их продвижением и внедрением, а также является авторизованным сервисным центром по продуктам группы. «СпецИнт» предоставляет услуги по обучению специалистов отраслей ИТ и ИБ, ориентированному на получение практических навыков эксплуатации продуктов группы компаний.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.02.2026 Выбор криптошлюза нужной производительности станет проще, если условия тестирования приближены к реальным 3
07.10.2025 Компания «СПБ» приступила к разработке шифратора с производительностью 400 Гбит/с 1
04.06.2025 Ethernet 40G под защитой СКЗИ «Квазар» 3
16.01.2025 СПБ, «СпецИнт» и ЗТС объединились в ГК «Системы практической безопасности» 1
23.04.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 1
09.04.2024 С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» 1
27.03.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 1

Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 124 3
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 27 3
Сател 169 3
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 3
Супертел 18 3
Фибо-Телеком 8 3
Элтекс Коммуникации 23 3
Салаватстекло - Уфанет 20 3
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 32 3
Jiangsu Trigiant Technology 3 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3320 3
UCLSWIFT - ILSINTECH 3 3
Ангстрем-Телеком 11 3
InfoTeCS - СПБ - Системы практической безопасности 6 2
ITCódigo SURL 1 1
InfoTeCS - СПБ - ЗТС - Защищённые телекоммуникационные системы 3 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 142 1
AOC 106 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 278 3
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3418 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5052 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6347 1
Международная академия связи - МАС 43 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12077 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 3
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57462 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3324 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4800 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 2
Стандартизация - Standardization 2243 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18743 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6217 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32021 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17175 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1323 2
Аксессуары 4133 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13030 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 129 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3804 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4852 1
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable - SFF-8635 - промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных 20 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4585 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 715 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8789 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 128 1
InfoTeCS - СПБ - ЗТС - Фортикс 2 1
Keysight Technologies - IXIA - BreakingPoint 5 1
Смирнов Дмитрий 105 2
Орловский Виктор 401 2
Леонтьев Евгений 7 1
Маркевич Кирилл 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158417 4
Кипр - Республика 621 3
Иран - Исламская Республика Иран 1125 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18367 3
Казахстан - Республика 5847 3
Южная Корея - Республика 6880 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18808 3
Россия - ЦФО - Курская область 706 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 2
Россия - ПФО - Самарская область 1482 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 990 2
Беларусь - Белоруссия 6082 1
Куба - Республика 395 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1557 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 452 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6955 2
Астрономия - Квазар - Quasar 85 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3232 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5907 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 1
