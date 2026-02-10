СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция

ООО «СпецИнт» в группе компаний СПБ отвечает за дистрибуцию продуктов «СПБ» и «ЗТС», занимается их продвижением и внедрением, а также является авторизованным сервисным центром по продуктам группы. «СпецИнт» предоставляет услуги по обучению специалистов отраслей ИТ и ИБ, ориентированному на получение практических навыков эксплуатации продуктов группы компаний.