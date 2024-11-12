N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN. Система спектрального уплотнения DWN6550 от N3Com предназначена для работы в сетях MAN уровня доступа и агрегации, а также построения магистральных сетей с использованием инн

OCS начинает продвижение сетевых решений PacketLight Networks OCS Distribution расширяет направление сетевых продуктов и предлагает оборудование оптического уплотнения DWDM/OTN компании PacketLight Networks. Новое партнерство позволит улучшить возможности партнеров дистрибьютора при поставках решений вендора заказчикам — с опорой на технологические, логистические

China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао China Mobile и Huawei успешно завершили первый в отрасли пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао провинции Шаньдунь. Решение продемонстрировало убедительные преим

ZTE анонсировал транспортное OTN-решение на базе квантовой криптографии портного решения с квантовой криптографией, основанное на технологии оптических транспортных сетей (OTN). Как рассказали CNews в компании, в решении реализована одновременная передача в одном в

Huawei и LG Uplus реализуют первую в мире OTN для магистральной сети LTE-A CPRI LG Uplus, провайдер услуг мобильной связи в Южной Корее, и компания Huawei намерены использовать технологию WDM/OTN в магистральной сети со стандартным радиоинтерфейсом общего пользования (CPRI) в сети LTE-A LG Uplus, что является новым шагом в развитии технологии магистральной связи LTE-A. Решение CPRI

Huawei разработала высокоинтегрированное городское оборудование P-OTS большой емкости зить затраты операторов на управление растущим объемом мобильного и фиксированного трафика данных в городских сетях. Решение основано на новой архитектуре пакетной оптической транспортной системы WDM/OTN (P-OTS) и обеспечивает емкость кросс-коммутации 5,6 терабит на подстатив 19 U (около 85 см). Решение было представлено в рамках семинара Global WDM/OTN, организатором которого выступ

OTN: предсказуемый и простой сервис для услуг связи . Требования бизнеса в области связи выросли от простых низкоскоростных выделенных каналов точка-точка (таких как DSL или E1) до высокоскоростных, сложноструктурных и чрезвычайно гибких. Знакомство с OTN Жесткая конкуренция между существующими и растущими компаниями задает направление стратегии развития операторов связи. Стратегии нахождения новых путей для повышения лояльности клиентов, по

Huawei представила оптический модуль второго поколения 100G на базе SD-FEC Компания Huawei в ходе международного семинара, посвященного технологиям 100G WDM/OTN представила оптический модуль второго поколения 100G на основе SD-FEC, совместимый с техн

Huawei построит первую в Китае сеть когерентной передачи 100G OTN адио- и телевещанию провинции Ганьсу для развертывания региональной магистральной сети нового поколения с использованием технологии 100G. Сеть станет первой когерентной оптической транспортной сетью (OTN) 100G в Китае. Управление по кинематографии, радио- и телевещанию провинции Ганьсу столкнулось с необходимостью обновления своей региональной магистральной сети, построенной на базе SDH, из

Infinera представила платформу для мультитерабитных пакетных транспортных сетей представила DTN-X — первую мультитерабитную платформу для пакетных оптических транспортных сетей (P-OTN) на основе передовых фотонных интегральных схем (PIC) производительностью 500 Гбит/с. Нов

Huawei представила новую систему для создания городских транспортных сетей OTN Компания Huawei представила новое оборудование для городских сетей OSN8800 на базе OTN технологии следующего поколения в рамках конференции WDM & Next Generation Optical Networking-2010, проходившей в Монако. Новая транспортная система предоставляет услуги передачи данных и в

Huawei представил решение нового поколения WDM/OTN Компания Huawei Technologies представила решение нового поколения OTN/ASON, построенное на платформе WDM и решениях OSN6800 и OSN3800. Это решение уже успешно

ЮНИ представила новое решение для магистральных оптических сетей Новый продукт компании Ciena CN 4200 MC FlexSelect Advanced Services Platform, сочетающий в себе OTN, Ethernet-транспорт и программно-управляемые гибкие порты, позволяет предоставлять любые услуги на базе пакетных технологий и коммутации каналов на пограничном оборудовании сети. Оборудован

Huawei продемонстрировал комплексное интеллектуальное решение WDM/OTN нового поколения d 2006, проходящей с 4 по 8 декабря в Гонконге, компания Huawei Technologies представила одну из своих последних разработок - комплексное решение для оптической транспортной сети нового поколения WDM/OTN, включающее оборудование OSN6800 и OSN3800. Новое решение, сочетающее в себе коммутационные возможности OTN с транспортными функциями WDM, позволит оптимизировать процесс развертыван

Oracle открывает биржу знаний для разработчиков программного обеспечения о обеспечения для электронного бизнеса, объявила об открытии первой специализированной биржи знаний OTN-Xchange, предназначенной для разработчиков ПО на интернет-платформе Oracle. Здесь они смо

Nortel подала иск против Optical Networks в нарушении патентного права и разглашении коммерческой тайны Корпорация Nortel Networks Corp., лидер в области оптических сетей, подала иск против своего конкурента, компании Optical Networks Inc. Nortel обвиняет Optical Networks в разглашении коммерческой тайны и нарушении патентного права. Так, по словам Nortel, Optical Networks нарушила пять патенто

Компании Brocade Communications и Optical Networks объединятся для продвижения новых оптоволоконных технологий Компания Brocade Communications Systems, специализирующаяся в области сетевых технологий и хранения информации, и компания Optical Networks сегодня объявят о своём альянсе. Целью альянса является продвижение на рынке оптоволоконных технологий, что позволит уменьшить стоимость трафика и увеличить скорость передачи д