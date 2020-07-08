Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OTN
Optical Transport Network
оптическая транспортная сеть
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Публикаций - 44, упоминаний - 88
OTN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|MRV Communications 11 4
|Huawei 2736 3
|China Telecom 90 1
|China Mobile 187 1
|Microsoft Corporation 11226 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru