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Индексная книга (каталог) CNews*
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OTN Optical Transport Network оптическая транспортная сеть

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.11.2024 N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN

N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN. Система спектрального уплотнения DWN6550 от N3Com предназначена для работы в сетях MAN уровня доступа и агрегации, а также построения магистральных сетей с использованием инн
04.07.2022 OCS начинает продвижение сетевых решений PacketLight Networks

OCS Distribution расширяет направление сетевых продуктов и предлагает оборудование оптического уплотнения DWDM/OTN компании PacketLight Networks. Новое партнерство позволит улучшить возможности партнеров дистрибьютора при поставках решений вендора заказчикам — с опорой на технологические, логистические

08.07.2020 China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао

China Mobile и Huawei успешно завершили первый в отрасли пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао провинции Шаньдунь. Решение продемонстрировало убедительные преим
05.10.2016 ZTE анонсировал транспортное OTN-решение на базе квантовой криптографии

портного решения с квантовой криптографией, основанное на технологии оптических транспортных сетей (OTN). Как рассказали CNews в компании, в решении реализована одновременная передача в одном в
18.04.2014 Huawei и LG Uplus реализуют первую в мире OTN для магистральной сети LTE-A CPRI

LG Uplus, провайдер услуг мобильной связи в Южной Корее, и компания Huawei намерены использовать технологию WDM/OTN в магистральной сети со стандартным радиоинтерфейсом общего пользования (CPRI) в сети LTE-A LG Uplus, что является новым шагом в развитии технологии магистральной связи LTE-A. Решение CPRI

15.04.2014 Huawei разработала высокоинтегрированное городское оборудование P-OTS большой емкости

зить затраты операторов на управление растущим объемом мобильного и фиксированного трафика данных в городских сетях. Решение основано на новой архитектуре пакетной оптической транспортной системы WDM/OTN (P-OTS) и обеспечивает емкость кросс-коммутации 5,6 терабит на подстатив 19 U (около 85 см). Решение было представлено в рамках семинара Global WDM/OTN, организатором которого выступ
05.11.2013 OTN: предсказуемый и простой сервис для услуг связи

. Требования бизнеса в области связи выросли от простых низкоскоростных выделенных каналов точка-точка (таких как DSL или E1) до высокоскоростных, сложноструктурных и чрезвычайно гибких. Знакомство с OTN Жесткая конкуренция между существующими и растущими компаниями задает направление стратегии развития операторов связи. Стратегии нахождения новых путей для повышения лояльности клиентов, по
11.02.2013 Huawei представила оптический модуль второго поколения 100G на базе SD-FEC

Компания Huawei в ходе международного семинара, посвященного технологиям 100G WDM/OTN представила оптический модуль второго поколения 100G на основе SD-FEC, совместимый с техн
24.10.2012 Huawei построит первую в Китае сеть когерентной передачи 100G OTN

адио- и телевещанию провинции Ганьсу для развертывания региональной магистральной сети нового поколения с использованием технологии 100G. Сеть станет первой когерентной оптической транспортной сетью (OTN) 100G в Китае. Управление по кинематографии, радио- и телевещанию провинции Ганьсу столкнулось с необходимостью обновления своей региональной магистральной сети, построенной на базе SDH, из
28.09.2011 Infinera представила платформу для мультитерабитных пакетных транспортных сетей

представила DTN-X — первую мультитерабитную платформу для пакетных оптических транспортных сетей (P-OTN) на основе передовых фотонных интегральных схем (PIC) производительностью 500 Гбит/с. Нов
23.06.2010 Huawei представила новую систему для создания городских транспортных сетей OTN

Компания Huawei представила новое оборудование для городских сетей OSN8800 на базе OTN технологии следующего поколения в рамках конференции WDM & Next Generation Optical Networking-2010, проходившей в Монако. Новая транспортная система предоставляет услуги передачи данных и в
09.04.2007 Huawei представил решение нового поколения WDM/OTN

Компания Huawei Technologies представила решение нового поколения OTN/ASON, построенное на платформе WDM и решениях OSN6800 и OSN3800. Это решение уже успешно

21.02.2007 ЮНИ представила новое решение для магистральных оптических сетей

Новый продукт компании Ciena CN 4200 MC FlexSelect Advanced Services Platform, сочетающий в себе OTN, Ethernet-транспорт и программно-управляемые гибкие порты, позволяет предоставлять любые услуги на базе пакетных технологий и коммутации каналов на пограничном оборудовании сети. Оборудован
07.12.2006 Huawei продемонстрировал комплексное интеллектуальное решение WDM/OTN нового поколения

d 2006, проходящей с 4 по 8 декабря в Гонконге, компания Huawei Technologies представила одну из своих последних разработок - комплексное решение для оптической транспортной сети нового поколения WDM/OTN, включающее оборудование OSN6800 и OSN3800. Новое решение, сочетающее в себе коммутационные возможности OTN с транспортными функциями WDM, позволит оптимизировать процесс развертыван
26.07.2000 Oracle открывает биржу знаний для разработчиков программного обеспечения

о обеспечения для электронного бизнеса, объявила об открытии первой специализированной биржи знаний OTN-Xchange, предназначенной для разработчиков ПО на интернет-платформе Oracle. Здесь они смо
13.03.2000 Nortel подала иск против Optical Networks в нарушении патентного права и разглашении коммерческой тайны

Корпорация Nortel Networks Corp., лидер в области оптических сетей, подала иск против своего конкурента, компании Optical Networks Inc. Nortel обвиняет Optical Networks в разглашении коммерческой тайны и нарушении патентного права. Так, по словам Nortel, Optical Networks нарушила пять патенто
01.02.2000 Компании Brocade Communications и Optical Networks объединятся для продвижения новых оптоволоконных технологий

Компания Brocade Communications Systems, специализирующаяся в области сетевых технологий и хранения информации, и компания Optical Networks сегодня объявят о своём альянсе. Целью альянса является продвижение на рынке оптоволоконных технологий, что позволит уменьшить стоимость трафика и увеличить скорость передачи д
24.01.2000 Optical Networks получает $125 млн для своего дальнейшего развития

Компания Optical Networks, производитель оборудования для оптоволоконных сетей, объявила о получении $75 млн. от инвесторов, а также о заключении контрактов на общую сумму $50 млн. Тем самым эта молодая

Публикаций - 138, упоминаний - 169

OTN и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4676 33
Oracle Corporation 7074 21
Ростелеком 10948 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 12
Ciena 221 10
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
Infinera 40 7
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 7
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 6
MCI 177 6
ZTE Corporation 800 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
Cisco Systems 5372 5
Intel Corporation 12811 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
N3COM - Н3Ком 17 4
Microsoft Corporation 25775 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 4
АйТи 1519 4
China Mobile 436 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 3
Т8 НТЦ 120 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Polaroid 71 2
Lenovo EMC - Iomega 177 2
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 2
Solectron 51 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Multi-Channel Holdings - Blue Martini Software 12 2
МегаФон 10742 2
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
Мосводоканал МГУП 69 4
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 2
Arthur Andersen 64 2
Harley-Davidson 30 2
Canadian Tire 3 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Lockheed Martin 777 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
УБЖД - Улан-Баторская железная дорога 4 1
Netcare - Network Healthcare Holdings - GHG - General Healthcare Group 1 1
China Integrated Circuit Industry Investment Fund - National Integrated Circuit Industry Investment Fund 1 1
MBDA - Matra BAE Dynamics Aérospatiale 16 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Газпром нефть 725 1
UDR Inc 10 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 87
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 49
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 43
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 34
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 27
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 12
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Пропускная способность - Bandwidth 1907 9
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 9
SONET/SDH - Synchronous Optical Network - Synchronous Digital Hierarchy - Синхронная оптическая сеть - Технология синхронной цифровой иерархии 108 8
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 8
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 8
ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer - технология оптического мультиплексирования ввода/вывода 25 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 7
VPN - MPLS - GMPLS - Generalized Multi-Protocol Label Switching 12 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 7
Oracle Technology Network - OTN 45 21
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 12
Infinera DTN - Infinera Digital Transport Network - Infinera ITN - Infinera Intelligent Transport Network 14 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 4
Huawei 100G 6 4
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 4
Oracle Java Development Kit - JDK 207 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 4
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 4
Huawei OptiX 24 4
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 3
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 3
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Microsoft Windows 16882 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 3
Huawei WDM 7 3
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 3
Nokia Alcatel-Lucent PSS - Photonic Service Switch 6 2
Oracle Applications 90 2
Huawei SDN IPv6 - Huawei T-SDN 5 2
Oracle JDeveloper 44 2
Oracle AS - Oracle Application Server 94 2
Ciena WaveLogic 12 2
Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 2
Oracle Database Vault - Oracle Audit Vault and Database Firewall 30 2
IBM FICON - IBM Fibre Connection 21 2
ADVA Optical Networking - MRV Master-OS 2 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 2
Fallon Tom - Фэллон Том 8 4
Малышев Александр 39 4
Вольпе Борис 92 4
Фролов Алексей 26 4
Меднов Сергей 124 4
Wang Jack - Ван Джек 6 3
Chua Christian - Чуа Кристиан 7 3
Угорелов Андрей 7 3
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 2
Фишкин Сергей 7 2
Зима Иван 22 2
Schmitt Andrew - Шмитт Эндрю 3 2
Olofson Carl - Олофсон Карл 8 2
Bucci Sam - Буччи Сэм 4 1
Марченко Игорь 13 1
Гуральников Сергей 164 1
Херсонцев Алексей 93 1
Бетсис Павел 101 1
Третьяк Константин 34 1
Железняков Александр 3 1
Орлов Алексей 21 1
Романов Алексей 51 1
Строкович Антон 53 1
Guillen Federico - Гильен Федерико 4 1
Лановенко Валерий 46 1
Липатов Сергей 34 1
Трещиков Владимир 18 1
Муромец Юлия 28 1
Миркин Борис 2 1
Ратников Виктор 21 1
Ramani Nandini - Рамани Нандини 3 1
Сафронов Иван 3 1
Lehtoranta Ari - Лехторанта Ари 1 1
Фролов Дмитрий 6 1
Ланчиков Павел 2 1
Духанин Дмитрий 2 1
Жуков Евгений 4 1
Шугаров Владислав 1 1
Vanill Dennis - Ванилл Деннис 1 1
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 33
Европа 24964 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
Азия - Азиатский регион 5920 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Ближний Восток 3154 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Китай - Шанхай 833 4
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Канада 5081 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Украина 7928 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 3
Индийский океан - Красное море 38 2
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Дания - Королевство 1337 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Израиль 2856 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 7
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Экономический эффект 1342 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Silicon 494 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Wired - Издание 276 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Current Analysis 24 1
TeleGeography Research 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Cahners-Instat Group 34 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 14 1
Huawei Seeds for the Future 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
CNews AWARDS - награда 571 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
CNews APPWards 36 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
InnoTrans 2 1
Honor Cup 16 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CeBIT 614 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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