Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

OTN
Optical Transport Network
оптическая транспортная сеть


08.07.2020 China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао 4
28.09.2018 Huawei представила ИКТ-решения на базе облачных технологий для железнодорожных систем 2
12.02.2018 Fronthaul-решение Huawei прошло 5G-тестирование China Telecom 1
23.05.2017 MRV анонсировала 100G транспондеры OD-TXP100-QC2D с поддержкой QSFP28 1
05.10.2016 ZTE анонсировал транспортное OTN-решение на базе квантовой криптографии 3
10.05.2016 Huawei и Baidu реализуют первую в Китае оптическую транспортную сеть T-SDN IDC 1
01.03.2016 Huawei представила первый в мире 320T централизованный прототип полностью оптического коммутатора WDM 2
20.01.2016 MRV представила новую линейную карту для платформы OptiPacket с портами 100GE 2
28.05.2015 MRV представила новый модуль 40x10GE для платформы OptiPacket 1
12.05.2015 «ИнформИнвестГрупп»: Телеком-оборудование можно призводить и в России 1
24.02.2015 MRV анонсировала решение 100G для платформы OptiDriver 1
19.11.2014 Вышла новая версия Oracle Solaris Studio 1
04.07.2014 Oracle предложила новую версию платформы для управления бизнес-процессами Oracle BPM Suite 1
02.07.2014 Новая версия Oracle SOA Suite упрощает интеграцию приложений в различных экосистемах 1
24.06.2014 MRV анонсировала выпуск новой многофункциональной платформы OptiPacket OP-X 1
18.04.2014 Huawei и LG Uplus реализуют первую в мире OTN для магистральной сети LTE-A CPRI 1
15.04.2014 Huawei разработала высокоинтегрированное городское оборудование P-OTS большой емкости 3
13.01.2014 Новая версия Oracle SQL Developer оптимизирует разработку и администрирование баз данных Oracle Database 12c 1
20.11.2013 MRV анонсировала новую оптическую платформу OptiDriver 1
05.11.2013 OTN: предсказуемый и простой сервис для услуг связи 22
08.08.2013 Инновационная российская телеком-разработка впервые установлена на сети ИТ-оператора 1
31.07.2013 Oracle выпустила новую версию платформы, ускоряющей развитие «Интернета вещей» 2
04.07.2013 Oracle выпустила СУБД для облачных сред 1
02.07.2013 Oracle начала продажи Oracle Database 12c, СУБД для облачных сред 1
11.02.2013 Huawei представила оптический модуль второго поколения 100G на базе SD-FEC 3
16.01.2013 «Т8» представила DWDM-транспондер для передачи 100G Ethernet в магистральных сетях 1
24.10.2012 Huawei построит первую в Китае сеть когерентной передачи 100G OTN 1
08.10.2012 Cеть Huawei 100G превысила по протяженности длину экватора 1
02.10.2012 Oracle представила Java ME Embedded 3.2 1
01.10.2012 Oracle представила пакет Oracle Java Embedded Suite 7.0 1
23.05.2012 Ciena представила программное обеспечение следующего поколения для интеллектуального уровня Control Plane 1
11.05.2012 Oracle выпустила Java SE 7 Update 4 и JavaFX 2.1 1
14.03.2012 Huawei представила прототип системы магистральной передачи 400G DWDM 1
21.11.2011 Hibernia Atlantic и Huawei завершили испытания первой трансатлантической системы 100G 1
28.09.2011 Infinera представила платформу для мультитерабитных пакетных транспортных сетей 1
21.09.2011 Вышла новая версия платформы Oracle Application Express: быстрое создание веб-приложений для Oracle Database 1
16.06.2011 Ciena расширила ассортимент продукции для пакетно-оптических сетей 4
30.06.2010 Вышла новая версия инструмента для быстрого создания веб-приложений Oracle Application Express 1
28.01.2010 Alcatel-Lucent представила коммутатор для оптических магистралей Alcatel-Lucent 1870 TTS 1
26.10.2009 Huawei представила комплексное решение 100G 2

Публикаций - 44, упоминаний - 88

OTN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

MRV Communications 11 4
Huawei 2736 3
China Telecom 90 1
China Mobile 187 1
Microsoft Corporation 11226 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 7
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 165 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 89 1
3GPP Release - стандартизация 5G 23 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 942 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 16 1
CPRI - Common Public Radio Interface - Общий открытый радиоинтерфейс 16 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Java - Язык программирования 1185 4
SQL - Язык программирования 436 2
JavaScript - Язык программирования 637 2
Huawei 5G Simplified Solution 16 1
Huawei WDM 2 1
Huawei Urban Rail Cloud 1 1
Huawei iMaster NCE - автономная система контроля и управления сетями 3 1
Google Android WebView 15 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
Xiong Steven - Сюн Стивен 1 1
Марченко Игорь 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 2
Китай - Циндао 8 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Европа 3798 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
InnoTrans 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще