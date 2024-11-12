Получите все материалы CNews по ключевому слову
OTN Optical Transport Network оптическая транспортная сеть
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|12.11.2024
|
N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN
N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN. Система спектрального уплотнения DWN6550 от N3Com предназначена для работы в сетях MAN уровня доступа и агрегации, а также построения магистральных сетей с использованием инн
|04.07.2022
|
OCS начинает продвижение сетевых решений PacketLight Networks
OCS Distribution расширяет направление сетевых продуктов и предлагает оборудование оптического уплотнения DWDM/OTN компании PacketLight Networks. Новое партнерство позволит улучшить возможности партнеров дистрибьютора при поставках решений вендора заказчикам — с опорой на технологические, логистические
|08.07.2020
|
China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао
China Mobile и Huawei успешно завершили первый в отрасли пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао провинции Шаньдунь. Решение продемонстрировало убедительные преим
|05.10.2016
|
ZTE анонсировал транспортное OTN-решение на базе квантовой криптографии
портного решения с квантовой криптографией, основанное на технологии оптических транспортных сетей (OTN). Как рассказали CNews в компании, в решении реализована одновременная передача в одном в
|18.04.2014
|
Huawei и LG Uplus реализуют первую в мире OTN для магистральной сети LTE-A CPRI
LG Uplus, провайдер услуг мобильной связи в Южной Корее, и компания Huawei намерены использовать технологию WDM/OTN в магистральной сети со стандартным радиоинтерфейсом общего пользования (CPRI) в сети LTE-A LG Uplus, что является новым шагом в развитии технологии магистральной связи LTE-A. Решение CPRI
|15.04.2014
|
Huawei разработала высокоинтегрированное городское оборудование P-OTS большой емкости
зить затраты операторов на управление растущим объемом мобильного и фиксированного трафика данных в городских сетях. Решение основано на новой архитектуре пакетной оптической транспортной системы WDM/OTN (P-OTS) и обеспечивает емкость кросс-коммутации 5,6 терабит на подстатив 19 U (около 85 см). Решение было представлено в рамках семинара Global WDM/OTN, организатором которого выступ
|05.11.2013
|
OTN: предсказуемый и простой сервис для услуг связи
. Требования бизнеса в области связи выросли от простых низкоскоростных выделенных каналов точка-точка (таких как DSL или E1) до высокоскоростных, сложноструктурных и чрезвычайно гибких. Знакомство с OTN Жесткая конкуренция между существующими и растущими компаниями задает направление стратегии развития операторов связи. Стратегии нахождения новых путей для повышения лояльности клиентов, по
|11.02.2013
|
Huawei представила оптический модуль второго поколения 100G на базе SD-FEC
Компания Huawei в ходе международного семинара, посвященного технологиям 100G WDM/OTN представила оптический модуль второго поколения 100G на основе SD-FEC, совместимый с техн
|24.10.2012
|
Huawei построит первую в Китае сеть когерентной передачи 100G OTN
адио- и телевещанию провинции Ганьсу для развертывания региональной магистральной сети нового поколения с использованием технологии 100G. Сеть станет первой когерентной оптической транспортной сетью (OTN) 100G в Китае. Управление по кинематографии, радио- и телевещанию провинции Ганьсу столкнулось с необходимостью обновления своей региональной магистральной сети, построенной на базе SDH, из
|28.09.2011
|
Infinera представила платформу для мультитерабитных пакетных транспортных сетей
представила DTN-X — первую мультитерабитную платформу для пакетных оптических транспортных сетей (P-OTN) на основе передовых фотонных интегральных схем (PIC) производительностью 500 Гбит/с. Нов
|23.06.2010
|
Huawei представила новую систему для создания городских транспортных сетей OTN
Компания Huawei представила новое оборудование для городских сетей OSN8800 на базе OTN технологии следующего поколения в рамках конференции WDM & Next Generation Optical Networking-2010, проходившей в Монако. Новая транспортная система предоставляет услуги передачи данных и в
|09.04.2007
|
Huawei представил решение нового поколения WDM/OTN
Компания Huawei Technologies представила решение нового поколения OTN/ASON, построенное на платформе WDM и решениях OSN6800 и OSN3800. Это решение уже успешно
|21.02.2007
|
ЮНИ представила новое решение для магистральных оптических сетей
Новый продукт компании Ciena CN 4200 MC FlexSelect Advanced Services Platform, сочетающий в себе OTN, Ethernet-транспорт и программно-управляемые гибкие порты, позволяет предоставлять любые услуги на базе пакетных технологий и коммутации каналов на пограничном оборудовании сети. Оборудован
|07.12.2006
|
Huawei продемонстрировал комплексное интеллектуальное решение WDM/OTN нового поколения
d 2006, проходящей с 4 по 8 декабря в Гонконге, компания Huawei Technologies представила одну из своих последних разработок - комплексное решение для оптической транспортной сети нового поколения WDM/OTN, включающее оборудование OSN6800 и OSN3800. Новое решение, сочетающее в себе коммутационные возможности OTN с транспортными функциями WDM, позволит оптимизировать процесс развертыван
|26.07.2000
|
Oracle открывает биржу знаний для разработчиков программного обеспечения
о обеспечения для электронного бизнеса, объявила об открытии первой специализированной биржи знаний OTN-Xchange, предназначенной для разработчиков ПО на интернет-платформе Oracle. Здесь они смо
|13.03.2000
|
Nortel подала иск против Optical Networks в нарушении патентного права и разглашении коммерческой тайны
Корпорация Nortel Networks Corp., лидер в области оптических сетей, подала иск против своего конкурента, компании Optical Networks Inc. Nortel обвиняет Optical Networks в разглашении коммерческой тайны и нарушении патентного права. Так, по словам Nortel, Optical Networks нарушила пять патенто
|01.02.2000
|
Компании Brocade Communications и Optical Networks объединятся для продвижения новых оптоволоконных технологий
Компания Brocade Communications Systems, специализирующаяся в области сетевых технологий и хранения информации, и компания Optical Networks сегодня объявят о своём альянсе. Целью альянса является продвижение на рынке оптоволоконных технологий, что позволит уменьшить стоимость трафика и увеличить скорость передачи д
|24.01.2000
|
Optical Networks получает $125 млн для своего дальнейшего развития
Компания Optical Networks, производитель оборудования для оптоволоконных сетей, объявила о получении $75 млн. от инвесторов, а также о заключении контрактов на общую сумму $50 млн. Тем самым эта молодая
OTN и организации, системы, технологии, персоны:
|Silicon 494 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Wired - Издание 276 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.