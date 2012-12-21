Lenovo EMC

Сетевое хранилище Iomega StorCenter px4-300d сертифицировано на совместимость с «1С:Предприятием» Компания Iomega, производитель цифровых систем хранения и управления контентом, объявила о том, что сетевое хранилище Iomega StorCenter px4-300d получило сертификат «Совместимо!» с системами прог

Iomega анонсировала новое флагманское сетевое хранилище для СМБ Iomega, подразделение EMC, анонсировала новый Iomega StorCenter px12-450r Network Storage Array – многопротокольное сетевое хранилище для малого и среднего бизнеса, удаленных офисов и предприятий с распределенной структурой. Система StorCe

Iomega начала продажи StorCenter ix2 Network Storage в России Компания Iomega (входит в состав EMC), разработчик решений в области хранения данных и сетевой безопасности, объявила о поступлении в продажу нового поколения Iomega StorCenter ix2 Network Storag

Iomega представила новый EZ Media & Backup Center для хранения и обмена файлами Компания Iomega представила Iomega EZ Media & Backup Center — новую однодисковую сетевую систему хранения с широким функционалом по доступной цене. С помощью Iomega EZ Media & Backup Cente

Iomega анонсировала новый дисковый массив на базе Intel Xeon E3-1200 v2 для СМБ Компания Iomega (входит в состав EMC), разработчик решений в области хранения данных и сетевой безопасности, анонсировала новый дисковый массив Iomega StorCenter px12-450r Network Storage Array —

Системы хранения Iomega StorCenter PX оснащены защитным ПО McAfee VirusScan Enterprise Компания Iomega (входит в состав EMC), разработчик решений в области хранения данных и сетевой безопасности, объявила о пополнении всех сетевых продуктов хранения Iomega StorCenter серии PX прогр

Iomega начала продажи систем хранения StorCenter ix2 Network Storage для СМБ Компания Iomega (входит в состав EMC), разработчик решений в области хранения данных и сетевой безопасности, объявила о начале продаж Iomega StorCenter ix2 Network Storage — усовершенствованной с

Iomega предлагает новую систему хранения данных для СМБ Корпорация Iomega, инновационная компания в области систем хранения для малого и среднего бизнеса, работающая в составе EMC, представила новую систему хранения Iomega StorCenter ix2 Network Storage

Iomega оснастила сетевые хранилища Iomega StorCenter новой версией ОС EMC LifeLine Компания Iomega (входит в состав EMC), внедрила новую версию (3.2.3.7364) операционной системы EMC LifeLine для сетевых хранилищ Iomega StorCenter (ix2-200 CE, ix4-200d CE, px4-300d, px6-300d, px

Iomega ScreenPlay MX2 HD: медиаплеер с поддержкой MKV и Full HD Компания Iomega объявила о начале продаж в России новой модели медиаплеера семейства MX - ScreenPlay MX2 HD, объемом 1 и 2 ТБ. Медиаплеер позволяет воспроизводить фильмы, музыку и просматривать фотограф

Нужна ли медиаплееру клавиатура? Обзор Iomega ScreenPlay DX HD анели? Возможно, уже в ближайшее время этот вопрос потеряет смысл. За очевидностью ответа. Компания Iomega — производитель, имеющий более чем тридцатилетний стаж разработки и производства обору

Iomega открыла пользователям доступ к сетевым хранилищам с iOS-устройств Производитель сетевых устройств хранения данных Iomega объявил о выпуске бесплатного мобильного приложения Iomega Link, которое доступно для загрузки в Apple App Store. Приложение обеспечивает доступ к сетевым устройствам хранения

Iomega объявила о совместимости Symantec Backup Exec с устройствами сетевого хранения StorCenter Компания Iomega, разработчик решений хранения данных для малого и среднего бизнеса, объявила о совмест

Iomega представила в России сетевое хранилище Iomega StorCenter PX12-350r Iomega выпустила в продажу абсолютно новый флагман Iomega StorCenter PX12-350r для корпоративного использования. Устройство выпускается в конфигурациях с емкостью одного массива до 36 ТБ. Сетевой массив StorCenter px12-350r включает множество ф

Iomega начала продажи в России нового флагманского сетевого хранилища для СМБ Компания Iomega, работающая в составе EMC, выпустила в продажу в России новый флагман Iomega StorCenter PX12-350r для корпоративного использования. Устройство Iomega StorCenter px12-350r —

Iomega объявила о начале продаж в России новой линейки сетевых хранилищ для СМБ воляющее поддерживать до 10 IP-камер Axis для систем видеонаблюдения. Кроме того, предусмотрены шифрование RSA BSAFE для защищенных установок и обновлений, а также поддержка клиентов ПК, Mac и Linux. Iomega объявила о начале продаж в России новой линейки сетевых хранилищ для СМБ StorCenter px4-300r, работающий под управлением технологии хранения данных корпоративного уровня EMC, представляе

Iomega начала продажи домашних сетевых хранилищ в России Iomega объявила о начале продаж домашних сетевых хранилищ модельной линейки Iomega iConnect, Home Media Network Drive и StorCenter IX2-200d. Iomega Home Media Cloud Edition – это многофункциональный диск, который имеет встроенный медиа-сервер UPnP AV (сертифицир

Iomega внедрила новую версию ОС EMC LifeLine в сетевое хранилище StorCenter IX12-300r Компания Iomega, работающая в составе EMC, внедрила новую версию операционной системы EMC LifeLine для Iomega StorCenter IX12-300r. Собственное программное обеспечение ЕМС LifeLine позволяет хран

В Iomega начала работать русскоязычная служба поддержки конечных пользователей Компания Iomega — разработчик инновационных решений в области цифровых систем хранения и управления ко

Iomega анонсировала настольный накопитель с портом для зарядки iPad, iPhone и iPod Iomega анонсировала новый дисковый накопитель большой емкости Iomega Mac Companion Hard Drive, выполненный в стиле новейших компьютеров Mac и впервые среди устройств такого типа оснащенный портом для заядки iPad, iPhone и iPod, а также целым рядом компьют

В Iomega назначен менеджер по работе с корпоративными партнерами в России и странах СНГ Компания Iomega (входит в состав EMC) — разработчик инновационных решений в области хранения данных и

Iomega выпустила карманные накопители емкостью до 1 ТБ Компания Iomega анонсировала портативный жесткий диск Iomega eGo Helium с интерфейсом USB 2.0. Компактное серебристое устройство снабжено функцией Iomega Drop Guard, защищающей его при пад

Iomega выпустила сетевой накопитель, позволяющий создать собственное "облако" Поставщик систем хранения и управления контентом Iomega, работающий в составе EMC, объявил о начале поставок на российский рынок новой модели сетевого хранилища - Iomega StorCenter ix4-200d Cloud Edition. Система, разработанная на осно

Iomega анонсировала сетевое хранилище StorCenter ix2-200 Cloud Edition Компания Iomega, специализирующаяся в области цифровых систем хранения и управления контентом, работаю

Соглашение Iomega с Axis Communications позволит подключать к «облакам» системы хранения для хостинга видеонаблюдения на рынке СМБ Компания Iomega, специализирующаяся в области систем хранения для малого и среднего бизнеса и распреде

Iomega представила новое семейство медиаплееров на российском рынке Компания Iomega объявила о выпуске медиаплееров семейства Iomega ScreenPlay HD DX – простых в применении мультимедийных устройств, меняющих представление о домашних цифровых развлечениях. С помощ

Iomega разработала мультимедиа-проигрыватель Iomega объявила о выходе нового мультимедийного проигрывателя Iomega ScreenPlay MX Mobile. Первый компактный медиаплеер с встроенным жестким диском формата 2,5 дюйма имеет расширенную поддержку медиаформатов (включая H.264, WMV, RMVB, DivX, DivX Plus HD,

Iomega выпустила портативные жесткие диски eGo Iomega продемонстрировала линейку портативных жестких дисков eGo. Оснащенные интерфейсом SuperSpeed USB 3.0, портативные жесткие диски Iomega позволяют сохранять файлы мультимедиа за считанные минуты. Модели представлены в рубиново-красном и серебристом цветах емкостью 500 ГБ и 1 ТБ и оборудованы съемным ремнем Iomega P

Iomega ScreenPlay MX: тихий убийца Blu-Ray Медиаплееры, созданные компанией-производителем устройств хранения данных, не являются чем то из ряда вон выходящим. Знакомые логотипы мы уже не раз видели на мультимедийных проигрывателях. Однако, Iomega ScreenPlay MX — это случай особенный. Чаще всего, подобные компании выпускают подобные устройства с расчетом на то, что покупатель доукомплектует их фирменным жестким диском, естественно

Iomega сделала доступными «облачные» технологии для домашних пользователей ь свое "персональное облако". Это архитектура на базе веб-технологий, соединяющая сетевое устройство хранения с другими пользователями и/или устройствами посредством интернет-коммуникаций. Технология Iomega Personal Cloud будет доступна во всем мире, начиная с этого месяца, с выпуском нового однодискового накопителя Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition. В свое "персонал

Iomega позволит смотреть интернет-телевидение и мультимедиа на одном устройстве Компания Iomega разработала новое устройство Iomega TV with Boxee, которое обеспечивает доступ к интернету и видеозаписям, фотографиям и музыке прямо с телевизора. Для этого применяется новаторск

Iomega сделала систему резервного копирования для iPhone ешение, которое позволяет пользователей iPhone? не синхронизирующим регулярно свои данные с помощью iTunes, не опасаться потери своих цифровых фотографий и контактной информации на iPhone. Устройство Iomega SuperHero Backup and Charger for iPhone позволяет копировать данные одного или нескольких iPhone каждый раз, когда устройство ставится на зарядку. Это компактная док-станция, оснащаемая

Iomega разработала твердотельный накопитель с поддержкой USB 3.0 Компания Iomega представила портативный внешний SSD-накопитель с поддержкой стандарта USB 3.0. Устройство позиционируется как ультраскоростной накопитель для широкого круга пользователей (домашние и СМБ

Iomega создала доступные USB 3.0 внешние винчестеры Компания Iomega обновила свою линейку портативных внешних винчестеров eGo. Теперь новые накопители получили поддержку стандарта USB 3.0, однако эта модернизация, по мнению производителя, не отразилась н

Iomega использует технологию Paragon UFSD в своем новом решении для удаленного доступа к файлам ния Paragon Software Group, российский разработчик программных решений и технологий для управления системами хранения данных, объявила о начале сотрудничества с разработчиком решений по защите данных Iomega (дочерняя компания EMC Corporation). Первыми результатом сотрудничества стал новый продукт Iomega – iConnect Wireless Data Station, в котором используется технология Paragon UFSD,

EMC завершает сделку по покупке Iomega Корпорация EMC объявила об успешном завершении тендера на приобретение обыкновенных акций корпорации Iomega. EMC планирует завершить приобретение Iomega в течение нескольких следующих дней. После завершения приобретения Iomega опубликует информацию о сделке в текущем отчете по фо

EMC получила одобрение Европейской Комиссии на приобретение Iomega Корпорация EMC объявила о получении одобрения Европейской Комиссии на приобретение корпорации Iomega. Европейская Комиссия одобрила данное приобретение без каких-либо претензий со своей стороны. Получение одобрения позволило выполнить условие Европейской Комиссии в отношении проведения

Iomega куплена за $213 млн. Корпорация EMC объявила о приобретении Iomega, компании, специализирующейся в области производства устройств хранения данных, сообщает TG Daily. Предложение о покупке было выдвинуто несколько недель назад с первоначальной ценой $3,2

Iomega представила настольные накопители для Mac Корпорация Iomega представила ряд новых настольных накопителей UltraMax Hard Drive на базе жестких дисков с файловой системой HFS+, предназначенных для пользователей компьютеров Macintosh. Новинки были пр