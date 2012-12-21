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Lenovo EMC Iomega

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21.12.2012 Сетевое хранилище Iomega StorCenter px4-300d сертифицировано на совместимость с «1С:Предприятием»

Компания Iomega, производитель цифровых систем хранения и управления контентом, объявила о том, что сетевое хранилище Iomega StorCenter px4-300d получило сертификат «Совместимо!» с системами прог
23.10.2012 Iomega анонсировала новое флагманское сетевое хранилище для СМБ

Iomega, подразделение EMC, анонсировала новый Iomega StorCenter px12-450r Network Storage Array – многопротокольное сетевое хранилище для малого и среднего бизнеса, удаленных офисов и предприятий с распределенной структурой. Система StorCe
05.09.2012 Iomega начала продажи StorCenter ix2 Network Storage в России

Компания Iomega (входит в состав EMC), разработчик решений в области хранения данных и сетевой безопасности, объявила о поступлении в продажу нового поколения Iomega StorCenter ix2 Network Storag
06.07.2012 Iomega представила новый EZ Media & Backup Center для хранения и обмена файлами

Компания Iomega представила Iomega EZ Media & Backup Center — новую однодисковую сетевую систему хранения с широким функционалом по доступной цене. С помощью Iomega EZ Media & Backup Cente
30.05.2012 Iomega анонсировала новый дисковый массив на базе Intel Xeon E3-1200 v2 для СМБ

Компания Iomega (входит в состав EMC), разработчик решений в области хранения данных и сетевой безопасности, анонсировала новый дисковый массив Iomega StorCenter px12-450r Network Storage Array —
25.05.2012 Системы хранения Iomega StorCenter PX оснащены защитным ПО McAfee VirusScan Enterprise

Компания Iomega (входит в состав EMC), разработчик решений в области хранения данных и сетевой безопасности, объявила о пополнении всех сетевых продуктов хранения Iomega StorCenter серии PX прогр
24.05.2012 Iomega начала продажи систем хранения StorCenter ix2 Network Storage для СМБ

Компания Iomega (входит в состав EMC), разработчик решений в области хранения данных и сетевой безопасности, объявила о начале продаж Iomega StorCenter ix2 Network Storage — усовершенствованной с
13.01.2012 Iomega предлагает новую систему хранения данных для СМБ

Корпорация Iomega, инновационная компания в области систем хранения для малого и среднего бизнеса, работающая в составе EMC, представила новую систему хранения Iomega StorCenter ix2 Network Storage
29.12.2011 Iomega оснастила сетевые хранилища Iomega StorCenter новой версией ОС EMC LifeLine

Компания Iomega (входит в состав EMC), внедрила новую версию (3.2.3.7364) операционной системы EMC LifeLine для сетевых хранилищ Iomega StorCenter (ix2-200 CE, ix4-200d CE, px4-300d, px6-300d, px
22.12.2011 Iomega ScreenPlay MX2 HD: медиаплеер с поддержкой MKV и Full HD

Компания Iomega объявила о начале продаж в России новой модели медиаплеера семейства MX - ScreenPlay MX2 HD, объемом 1 и 2 ТБ. Медиаплеер позволяет воспроизводить фильмы, музыку и просматривать фотограф
14.12.2011 Нужна ли медиаплееру клавиатура? Обзор Iomega ScreenPlay DX HD

анели? Возможно, уже в ближайшее время этот вопрос потеряет смысл. За очевидностью ответа. Компания Iomega — производитель, имеющий более чем тридцатилетний стаж разработки и производства обору
09.11.2011 Iomega открыла пользователям доступ к сетевым хранилищам с iOS-устройств

Производитель сетевых устройств хранения данных Iomega объявил о выпуске бесплатного мобильного приложения Iomega Link, которое доступно для загрузки в Apple App Store. Приложение обеспечивает доступ к сетевым устройствам хранения

19.10.2011 Iomega объявила о совместимости Symantec Backup Exec с устройствами сетевого хранения StorCenter

Компания Iomega, разработчик решений хранения данных для малого и среднего бизнеса, объявила о совмест
08.10.2011 Iomega представила в России сетевое хранилище Iomega StorCenter PX12-350r

Iomega выпустила в продажу абсолютно новый флагман Iomega StorCenter PX12-350r для корпоративного использования. Устройство выпускается в конфигурациях с емкостью одного массива до 36 ТБ. Сетевой массив StorCenter px12-350r включает множество ф
06.10.2011 Iomega начала продажи в России нового флагманского сетевого хранилища для СМБ

Компания Iomega, работающая в составе EMC, выпустила в продажу в России новый флагман Iomega StorCenter PX12-350r для корпоративного использования. Устройство Iomega StorCenter px12-350r —
29.09.2011 Iomega объявила о начале продаж в России новой линейки сетевых хранилищ для СМБ

воляющее поддерживать до 10 IP-камер Axis для систем видеонаблюдения. Кроме того, предусмотрены шифрование RSA BSAFE для защищенных установок и обновлений, а также поддержка клиентов ПК, Mac и Linux. Iomega объявила о начале продаж в России новой линейки сетевых хранилищ для СМБ StorCenter px4-300r, работающий под управлением технологии хранения данных корпоративного уровня EMC, представляе
09.09.2011 Iomega начала продажи домашних сетевых хранилищ в России

Iomega объявила о начале продаж домашних сетевых хранилищ модельной линейки Iomega iConnect, Home Media Network Drive и StorCenter IX2-200d. Iomega Home Media Cloud Edition – это многофункциональный диск, который имеет встроенный медиа-сервер UPnP AV (сертифицир
05.09.2011 Iomega внедрила новую версию ОС EMC LifeLine в сетевое хранилище StorCenter IX12-300r

Компания Iomega, работающая в составе EMC, внедрила новую версию операционной системы EMC LifeLine для Iomega StorCenter IX12-300r. Собственное программное обеспечение ЕМС LifeLine позволяет хран
05.08.2011 В Iomega начала работать русскоязычная служба поддержки конечных пользователей

Компания Iomega — разработчик инновационных решений в области цифровых систем хранения и управления ко
02.08.2011 Iomega анонсировала настольный накопитель с портом для зарядки iPad, iPhone и iPod

Iomega анонсировала новый дисковый накопитель большой емкости Iomega Mac Companion Hard Drive, выполненный в стиле новейших компьютеров Mac и впервые среди устройств такого типа оснащенный портом для заядки iPad, iPhone и iPod, а также целым рядом компьют
01.08.2011 В Iomega назначен менеджер по работе с корпоративными партнерами в России и странах СНГ

Компания Iomega (входит в состав EMC) — разработчик инновационных решений в области хранения данных и

06.06.2011 Iomega выпустила карманные накопители емкостью до 1 ТБ

Компания Iomega анонсировала портативный жесткий диск Iomega eGo Helium с интерфейсом USB 2.0. Компактное серебристое устройство снабжено функцией Iomega Drop Guard, защищающей его при пад
20.05.2011 Iomega выпустила сетевой накопитель, позволяющий создать собственное "облако"

Поставщик систем хранения и управления контентом Iomega, работающий в составе EMC, объявил о начале поставок на российский рынок новой модели сетевого хранилища - Iomega StorCenter ix4-200d Cloud Edition. Система, разработанная на осно
11.05.2011 Iomega анонсировала сетевое хранилище StorCenter ix2-200 Cloud Edition

Компания Iomega, специализирующаяся в области цифровых систем хранения и управления контентом, работаю
11.04.2011 Соглашение Iomega с Axis Communications позволит подключать к «облакам» системы хранения для хостинга видеонаблюдения на рынке СМБ

Компания Iomega, специализирующаяся в области систем хранения для малого и среднего бизнеса и распреде
31.03.2011 Iomega представила новое семейство медиаплееров на российском рынке

Компания Iomega объявила о выпуске медиаплееров семейства Iomega ScreenPlay HD DX – простых в применении мультимедийных устройств, меняющих представление о домашних цифровых развлечениях. С помощ
30.03.2011 Iomega разработала мультимедиа-проигрыватель

Iomega объявила о выходе нового мультимедийного проигрывателя Iomega ScreenPlay MX Mobile. Первый компактный медиаплеер с встроенным жестким диском формата 2,5 дюйма имеет расширенную поддержку медиаформатов (включая H.264, WMV, RMVB, DivX, DivX Plus HD,

24.03.2011 Iomega выпустила портативные жесткие диски eGo

Iomega продемонстрировала линейку портативных жестких дисков eGo. Оснащенные интерфейсом SuperSpeed USB 3.0, портативные жесткие диски Iomega позволяют сохранять файлы мультимедиа за считанные минуты. Модели представлены в рубиново-красном и серебристом цветах емкостью 500 ГБ и 1 ТБ и оборудованы съемным ремнем Iomega P
07.02.2011 Iomega ScreenPlay MX: тихий убийца Blu-Ray

Медиаплееры, созданные компанией-производителем устройств хранения данных, не являются чем то из ряда вон выходящим. Знакомые логотипы мы уже не раз видели на мультимедийных проигрывателях. Однако, Iomega ScreenPlay MX — это случай особенный. Чаще всего, подобные компании выпускают подобные устройства с расчетом на то, что покупатель доукомплектует их фирменным жестким диском, естественно
14.01.2011 Iomega сделала доступными «облачные» технологии для домашних пользователей

ь свое "персональное облако". Это архитектура на базе веб-технологий, соединяющая сетевое устройство хранения с другими пользователями и/или устройствами посредством интернет-коммуникаций. Технология Iomega Personal Cloud будет доступна во всем мире, начиная с этого месяца, с выпуском нового однодискового накопителя Iomega Home Media Network Hard Drive Cloud Edition. В свое "персонал
14.01.2011 Iomega позволит смотреть интернет-телевидение и мультимедиа на одном устройстве

Компания Iomega разработала новое устройство Iomega TV with Boxee, которое обеспечивает доступ к интернету и видеозаписям, фотографиям и музыке прямо с телевизора. Для этого применяется новаторск
13.01.2011 Iomega сделала систему резервного копирования для iPhone

ешение, которое позволяет пользователей iPhone? не синхронизирующим регулярно свои данные с помощью iTunes, не опасаться потери своих цифровых фотографий и контактной информации на iPhone. Устройство Iomega SuperHero Backup and Charger for iPhone позволяет копировать данные одного или нескольких iPhone каждый раз, когда устройство ставится на зарядку. Это компактная док-станция, оснащаемая

18.10.2010 Iomega разработала твердотельный накопитель с поддержкой USB 3.0

Компания Iomega представила портативный внешний SSD-накопитель с поддержкой стандарта USB 3.0. Устройство позиционируется как ультраскоростной накопитель для широкого круга пользователей (домашние и СМБ
25.08.2010 Iomega создала доступные USB 3.0 внешние винчестеры

Компания Iomega обновила свою линейку портативных внешних винчестеров eGo. Теперь новые накопители получили поддержку стандарта USB 3.0, однако эта модернизация, по мнению производителя, не отразилась н
23.07.2010 Iomega использует технологию Paragon UFSD в своем новом решении для удаленного доступа к файлам

ния Paragon Software Group, российский разработчик программных решений и технологий для управления системами хранения данных, объявила о начале сотрудничества с разработчиком решений по защите данных Iomega (дочерняя компания EMC Corporation). Первыми результатом сотрудничества стал новый продукт Iomega – iConnect Wireless Data Station, в котором используется технология Paragon UFSD,
11.06.2008 EMC завершает сделку по покупке Iomega

Корпорация EMC объявила об успешном завершении тендера на приобретение обыкновенных акций корпорации Iomega. EMC планирует завершить приобретение Iomega в течение нескольких следующих дней. После завершения приобретения Iomega опубликует информацию о сделке в текущем отчете по фо
07.06.2008 EMC получила одобрение Европейской Комиссии на приобретение Iomega

Корпорация EMC объявила о получении одобрения Европейской Комиссии на приобретение корпорации Iomega. Европейская Комиссия одобрила данное приобретение без каких-либо претензий со своей стороны. Получение одобрения позволило выполнить условие Европейской Комиссии в отношении проведения

09.04.2008 Iomega куплена за $213 млн.

Корпорация EMC объявила о приобретении Iomega, компании, специализирующейся в области производства устройств хранения данных, сообщает TG Daily. Предложение о покупке было выдвинуто несколько недель назад с первоначальной ценой $3,2
26.09.2007 Iomega представила настольные накопители для Mac

Корпорация Iomega представила ряд новых настольных накопителей UltraMax Hard Drive на базе жестких дисков с файловой системой HFS+, предназначенных для пользователей компьютеров Macintosh. Новинки были пр
30.03.2007 Iomega выпустит внешний накопитель на 2 ТБ

Компания Iomega анонсировала выпуск внешнего накопителя Power Pro Desktop Hard Drive емкостью 2 ТБ с интерфейсом SATA и поддержкой RAID-массива. Устройство будет совместимо как с персональными компьютер

Публикаций - 177, упоминаний - 318

Lenovo EMC и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 28
Intel Corporation 12811 11
Microsoft Corporation 25775 10
Seagate Technology 766 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Fujitsu 2105 9
Western Digital Corporation - WDC 589 8
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 8
Sony 6739 7
Xerox - Lexmark Int 303 6
Hitachi - Хитачи 1501 6
OKI - ОКИ Системс Рус 174 6
ELKO Group - Элко Групп - АБ-Трейд - Абсолют-Трейд - Торговый дом Абсолют 44 6
Apple Inc 13156 5
AMD Graphics Product Group - ATI 973 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Lenovo Group 2447 4
HP Inc. 5883 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Microchip Technology - Adaptec 121 3
Samsung Electronics 11065 3
Cisco Systems 5372 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Toshiba Corporation 2980 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 3
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 3
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 3
Polaroid 71 3
Seagate - Maxtor 146 2
Novafora - Transmeta 196 2
SONICblue - Empeg 34 2
Lenovo EMC 4 2
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 2
Multi-Channel Holdings - Blue Martini Software 12 2
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир - Lanck Systems - Ланк Системс 39 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Hansol Group - Hansol Electronics 8 3
UPS 216 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Arthur Andersen 64 2
Harley-Davidson 30 2
Canadian Tire 3 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 2
Sony BMG 187 1
Warner 540 1
EMI Group 60 1
Metallica - американская метал-группа 36 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
PVH Corp - Calvin Klein 19 1
eBay Inc 1640 1
Adidas - Адидас 170 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Щука - дизайн-студия 26 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Спорт Против Наркотиков - фонд 1 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 46
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 39
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 31
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 29
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 26
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 25
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 22
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player 244 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 13
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 12
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 11
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 11
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 8
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 8
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 328 8
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 6
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 6
FDD - Floppy Disk Drive - НГМД - Накопитель на гибких магнитных дисках - Дискета 161 6
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 6
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 41
Microsoft Windows 16882 32
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Lenovo EMC - Iomega StorCenter NAS 27 25
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Lenovo EMC - Iomega QuikSync 13 13
Lenovo EMC - Iomega Personal Cloud 10 9
Lenovo EMC - Iomega Automatic Backup 8 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 7
Apple iPhone 6 4861 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 6
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
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Apple HFS Plus - HFS+ - Mac OS Extended - файловая система 30 4
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Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 3
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Bernstain Jodie - Бернстайн Джоди 2 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
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США - Юта 198 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
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Украина 7928 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Сингапур - Республика 1953 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Европа Западная 1496 3
США - Калифорния - Сан-Диего 370 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Ирландия - Республика 1051 2
Словения - Республика 255 2
Польша - Республика 2031 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Болгария - Республика 799 2
Нидерланды 3746 2
Эстония - Эстонская Республика 764 2
Румыния 753 2
Таиланд - Королевство 926 2
Латвия - Латвийская Республика 836 2
Литва - Литовская Республика 673 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Хорватия - Республика 287 2
Словакия - Словацкая Республика 482 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 11
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Опцион 108 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
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TG Daily 98 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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