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Lenovo EMC Iomega Personal Cloud

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.07.2012 Iomega представила новый EZ Media & Backup Center для хранения и обмена файлами 1
24.05.2012 Iomega начала продажи систем хранения StorCenter ix2 Network Storage для СМБ 1
13.01.2012 Iomega предлагает новую систему хранения данных для СМБ 1
09.11.2011 Iomega открыла пользователям доступ к сетевым хранилищам с iOS-устройств 1
06.10.2011 Iomega начала продажи в России нового флагманского сетевого хранилища для СМБ 1
20.05.2011 Iomega выпустила сетевой накопитель, позволяющий создать собственное "облако" 1
11.05.2011 Iomega анонсировала сетевое хранилище StorCenter ix2-200 Cloud Edition 1
11.04.2011 Соглашение Iomega с Axis Communications позволит подключать к «облакам» системы хранения для хостинга видеонаблюдения на рынке СМБ 1
14.01.2011 Iomega сделала доступными «облачные» технологии для домашних пользователей 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Lenovo EMC и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo EMC - Iomega 177 9
Dell EMC 5180 7
Broadcom - VMware 2610 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 2
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Lenovo Group 2447 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Corporation 12811 1
Seagate Technology 766 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Lenovo EMC 4 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 2
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 2
DLNA - Digital Living Network Alliance 470 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 2
Сетевое оборудование - Port mirroring - Зеркалирование - технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора 112 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
EDTV - Enhanced-definition television - 640x480 156 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 1
PTP - Picture Transfer Protocol - протокол передачи изображений 32 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 95 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 1
Lenovo EMC - Iomega StorCenter NAS 27 7
Linux OS 11533 4
Lenovo EMC - Iomega Link 3 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple iOS 8583 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 3
Lenovo EMC - Iomega Home Media 3 2
Axis Video Hosting Solution - AVHS 8 2
OpenText - Carbonite - Mozy 12 2
Apple iPad 4012 2
Microsoft Windows 16882 2
Citrix XenServer 94 2
Dell EMC Atmos 16 2
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Lenovo EMC - Iomega Storage Manager 2 1
Lenovo EMC - Iomega Active Folders 1 1
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Lenovo EMC - Iomega Enhanced Service Plan 1 1
Lenovo EMC - Iomega QuikProtect 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
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Apple - App Store 3109 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 4 800 1
Apple iPod 1553 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Apple iPod Touch 747 1
Apple iTunes Store 1118 1
Ricoh EZ 37 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Dell EMC PowerScale - серия СХД 5 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
rsync 18 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 1
Huberman Jonathan - Губерман Джонатан 4 2
Nilsson Fredrik - Нилссон Фредерик 1 1
Тиомнин Константин 1 1
Тимонин Константин 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Таиланд - Королевство 926 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 229 1
Короткая ссылка
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