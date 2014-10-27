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Lenovo EMC Iomega StorCenter NAS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.10.2014 30 октября в Санкт-Петербурге пройдет ИКТ-форум по «облакам» и «Большим Данным» 1
14.01.2013 Совместное предприятие ЕМС и Lenovo будет выпускать NAS для СМБ и предприятий с распределенной структурой 1
21.12.2012 Сетевое хранилище Iomega StorCenter px4-300d сертифицировано на совместимость с «1С:Предприятием» 2
23.10.2012 Iomega анонсировала новое флагманское сетевое хранилище для СМБ 5
05.09.2012 Iomega начала продажи StorCenter ix2 Network Storage в России 3
30.05.2012 Iomega анонсировала новый дисковый массив на базе Intel Xeon E3-1200 v2 для СМБ 7
25.05.2012 Системы хранения Iomega StorCenter PX оснащены защитным ПО McAfee VirusScan Enterprise 6
24.05.2012 Iomega начала продажи систем хранения StorCenter ix2 Network Storage для СМБ 6
13.01.2012 Iomega предлагает новую систему хранения данных для СМБ 5
29.12.2011 Iomega оснастила сетевые хранилища Iomega StorCenter новой версией ОС EMC LifeLine 2
09.11.2011 Iomega открыла пользователям доступ к сетевым хранилищам с iOS-устройств 2
19.10.2011 Iomega объявила о совместимости Symantec Backup Exec с устройствами сетевого хранения StorCenter 6
08.10.2011 Iomega представила в России сетевое хранилище Iomega StorCenter PX12-350r 3
06.10.2011 Iomega начала продажи в России нового флагманского сетевого хранилища для СМБ 3
29.09.2011 Iomega объявила о начале продаж в России новой линейки сетевых хранилищ для СМБ 6
09.09.2011 Iomega начала продажи домашних сетевых хранилищ в России 2
05.09.2011 Iomega внедрила новую версию ОС EMC LifeLine в сетевое хранилище StorCenter IX12-300r 4
20.05.2011 Iomega выпустила сетевой накопитель, позволяющий создать собственное "облако" 3
11.05.2011 Iomega анонсировала сетевое хранилище StorCenter ix2-200 Cloud Edition 4
11.04.2011 Соглашение Iomega с Axis Communications позволит подключать к «облакам» системы хранения для хостинга видеонаблюдения на рынке СМБ 11
25.11.2003 Iomega вывела на российский рынок новые NAS-серверы 2
16.10.2003 Начались поставки в Россию NAS-серверов начального уровня 4
27.08.2003 Iomega начала продажи NAS-серверов в России 4
18.11.2002 Iomega представила новые NAS-серверы емкостью 720 Гб 4
22.07.2002 Iomega выпустила систему распределенного хранения данных 3
30.05.2002 Компания Iomega выпустит системы Iomega NAS на европейский рынок 5

Публикаций - 27, упоминаний - 105

Lenovo EMC и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo EMC - Iomega 177 25
Dell EMC 5180 15
Intel Corporation 12811 5
Lenovo Group 2447 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 3
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 3
Lenovo EMC 4 2
Broadcom - VMware 2610 2
Microsoft Corporation 25775 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
9594 1
Seagate Technology 766 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Google LLC 12690 1
UPS 216 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 19
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 10
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 5
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 5
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 4
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 3
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 328 3
Сетевое оборудование - Port mirroring - Зеркалирование - технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора 112 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Вентилятор - Fan 1076 2
PTP - Picture Transfer Protocol - протокол передачи изображений 32 2
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 235 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 2
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 95 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
Linux OS 11533 11
Microsoft Windows 16882 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Lenovo EMC - Iomega Personal Cloud 10 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Axis Video Hosting Solution - AVHS 8 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 3
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Intel Security McAfee VirusScan 53 3
Lenovo EMC - Iomega Automatic Backup 8 2
Lenovo EMC - Iomega Link 3 2
Lenovo EMC - Iomega LifeLine Software Development Kit 2 2
Lenovo EMC - Iomega Home Media 3 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 2
OpenText - Carbonite - Mozy 12 2
Apple iPad 4012 2
Apple iOS 8583 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 2
Intel Xeon E 197 2
Citrix XenServer 94 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
rsync 18 2
Dell EMC Atmos 16 2
Apple - macOS Time Machine 77 1
Intel ECC DDR RAM 6 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Lenovo EMC - Iomega ZIP 40 1
Lenovo EMC - Iomega QuikSync 13 1
Lenovo EMC - Iomega iConnect 1 1
Lenovo EMC - Iomega Enhanced Service Plan 1 1
Lenovo EMC - Iomega QuikProtect 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple macOS 2419 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Apple - App Store 3109 1
Nikzad Mike - Никзад Майк 3 3
Huberman Jonathan - Губерман Джонатан 4 3
Nilsson Fredrik - Нилссон Фредерик 1 1
Тиомнин Константин 1 1
Walia Amit - Валиа Амит 8 1
Heid Werner - Хайд Вернер 2 1
Тимонин Константин 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Европа 24964 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Таиланд - Королевство 926 1
Новая Зеландия 737 1
Европа Западная 1496 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 229 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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